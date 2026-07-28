Рабство в США было не просто «южным институтом» — это была система, державшаяся на насилии, страхе и экономической выгоде. Как хлопкоочистительная машина 1793 года сделала рабство сверхприбыльным? Почему южные плантаторы называли рабство «позитивным благом»? И как маленькая группа аболиционистов смогла расшатать эту систему?

В восьмом выпуске цикла «История США — главное» доктор исторических наук Татьяна Алентьева рассказывает о рабстве и аболиционистском движении в XIX веке — от восстания Ната Тернера до «Подземной железной дороги».

В этом видео:

— Война за независимость и первые шаги к отмене рабства: почему Север пошёл по пути свободы, а Юг закрепил рабство

— Хлопкоочистительная машина и экономический бум: как одно изобретение изменило судьбу миллионов

— Восстание Ната Тернера: почему проповедник поднял рабов против хозяев

— Уильям Ллойд Гаррисон и «Liberator»: 30 лет ненасильственной борьбы против рабства

— Закон о кляпе и Джон Куинси Адамс: как бывший президент защищал право петиций

— «Хижина дяди Тома»: роман, который развязал Гражданскую войну

— «Подземная железная дорога»: как квакеры и бывшие рабы спасали беглецов

— Закон о беглых рабах 1850 года: почему северяне возмутились и начали сопротивление

— Джон Браун и «Кровоточащий Канзас»: вооружённое противостояние, предвещавшее войну

Предыдущая часть: https://rutube.ru/video/7b3d127f71a3ff9e3a68a0b6c8f66114/

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#РабствоСША #ГражданскаяВойнаСША #ИсторияСША

00:00 – Рабство и борьба за свободу в США

03:20 – Хлопкоочистительная машина и экономический бум на Юге

07:33 – Пропаганда рабства как «позитивного блага»

15:12 – Восстание Ната Тернера и его последствия

20:59 – Уильям Ллойд Гаррисон и газета «Liberator»

37:10 – Покушения на аболиционистов

43:02 – Закон о кляпе и борьба Джона Куинси Адамса

52:57 – Фредерик Дуглас: голос бывшего раба

59:07 – «Хижина дяди Тома» и её влияние на общество

01:01:30 – «Подземная железная дорога» и Гарриет Табмен

01:08:15 – Джон Браун и «Кровоточащий Канзас»

01:17:32 – Заключение: путь к Гражданской войне