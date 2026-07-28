Как организм превращает сахар в энергию? Почему вредно есть много сладкого? Какой сахар можно есть? Это и многое другое узнают герои нового 3D мультфильма «Сахар атакует!», в котором им предстоит уменьшиться до размера живой клетки человека…

Что такое обычный сахар? Сколько сахара можно есть? Существует ли норма сахара для человека? Как рассказать ребенку про вред сладкого? Мы создали этот мультфильм специально для того, чтобы у каждого родителя была возможность объяснить это своим детям наглядно и интересно. Посмотрите научно-познавательный мультфильм Сахар атакует вместе со своими детьми, внуками, племянниками. А если Вы педагог – то вместе со своими учениками! В новой серии мультсериала Платон Капитонович понятным простым языком вновь рассказывает о сложных биохимических реакциях в организме и показывает это изнутри человека.

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