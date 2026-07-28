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Как Хрущёв по недомыслию, а его ставленник Шелест принципиально возродили бандеровское движение в СССР

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Монголо-татарское нашествие и развал Советского Союза – это два главных бедствия в истории России. Ну а основным фактором повлиявшим на распад СССР стал национализм, который расцвел пышным цветом в ряде республик. В том числе на Украине. При этом огромную роль в том, что так произошло, сыграли: руководитель СССР Никита Хрущев и Первый секретарь ЦК КП УССР Пётр Шелест. А теперь поговорим подробней о том, что же они натворили.

Никита Хрущев

Хрущев много вреда принес СССР. Я уже не раз писал об этом. Прежде всего он уничтожил сталинскую экономику и разорил с/х. Хорошего же он сделал крайне мало, где главное – ликвидация страшного ГУЛАГа. За это ему надо памятник поставить в Москве. Но и тут он не обошёлся без фатальных ошибок, ибо во всём был дилетантом и не видел последствий своих действий.

В сентябре 1955 г. Никита Сергеевич, чтобы угодить канцлеру ФРГ Аденауэру, амнистировал 30 тыс. немецких военных преступников. После этого он счел необходимым освободить и пособников фашистов – граждан СССР. Их насчитывалось 113 тысяч и это была давняя мечта генсека. Он еще Сталину писал докладные записки о необходимости проведения такой амнистии. Т.о. к ноябрю 1956 г. вышли на свободу 108 тыс. человек. Из них 60 тыс. бандеровцев.

Советские перебежчики, 1942 г.Советские перебежчики, 1942 г.

Многие историки считают, что на данное решение оказала большое влияние жена Хрущева – Нина Кухарчук. Женщина родилась и выросла в Холмщине на Западной Украине, где особенно силен украинский национализм. После амнистии из Москвы последовало указание: не преувеличивать преступлений тех, кого освободили. То есть, не закручивать гайки. В результате с бандеровцев сняли судимости. Теперь они могли селиться, где захотят и занимать любые должности в органах власти.

К 1959 г. 40 тыс. бывших бандитов поселились в Галиции. Никита Сергеевич считал, что националисты, увидев в годы его правления достижения СССР, быстро "перекуются". Вот только те "перековываться" все никак не желали, т.к. по-прежнему люто ненавидели Россию и советскую власть. Но зато они начали "перекрашиваться" в коммунистов и комсомольцев. Причем стали занимать высокие руководящие должности, чтобы проводить ту политику, что выгодна им. Кстати, свои намерения они даже не скрывали:

"Возвратившийся в село Пащуки бывший бандеровец Цвях избил бригадира колхоза Кушнира, сказав при этом: "Вы наших повстанцев в тюрьму сажали, мы вас всех перережем"".
"Аргументы и факты", 12.05.2022 г.

Но это были еще цветочки. Если в годы правления Хрущева подобное происходило лишь на территории Галиции, то когда республику возглавил Шелест, идеи национализма распространились на всю УССР.

Шайка бандеровцев в годы ВОВ.Шайка бандеровцев в годы ВОВ.

Пётр Шелест

Петр (1908 г.р.) вырос в селе Андреевка Харьковской губернии. Он всегда себя считал запорожским казаком и этим очень гордился. В июле 1963 г. Хрущев своим прямым указанием назначил его 1-м секретарем ЦК КП Украины. Вот только вскоре Шелест его предал и вошёл в число заговорщиков, которые сместили Никиту. За это он получил от Брежнева карт-бланш на управление Украиной. И тут же начал осуществлять усиленную украинизацию республики.

Шелест требовал, чтобы все руководство УССР разговаривало на мове. При нем большая часть книг стала выходить на украинском языке. Даже стихи Пушкина и Лермонтова?! На мове же велись передачи на радио и ТВ, в том числе комментировали футбол. В 1961 году учителя преподавали на "великом и могучем" Русском языке в 68% школ Украины. Удивительно, но уже в 1972 г. данный показатель снизился до 56%.

Также Петр распорядился, чтобы все названия улиц и вывески в Севастополе и на Донбассе были на украинском. На все руководящие должности он пытался пропихнуть националистов, порой бывших бандеровцев. Об этом Брежневу написал в середине 60-х годов профессор Валентин Маланчук. Реакции не последовало. Более того, в 1968 г. Шелест получил звание Героя Соцтруда и продолжил устраивать бесчинства. Ему вторили подчиненные:

Никита и Пётр на кукурузном поле, 1963 г.Никита и Пётр на кукурузном поле, 1963 г.
"Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ Георгий Шевель открыто заявлял, что не нужно бояться выражения "украинизация", а следует браться за ее претворение в жизнь".
РИА. Новости, 30.05.2022 г.

Откровенный националист, в прошлом руководитель молодежной бандеровской организации, поэт Братунь несколько лет возглавлял литературно-художественный журнал "Жовтень". Львовский обком партии убрал его с должности главреда, что привело Шелеста в бешенство. Он в категоричной форме потребовал пересмотреть решение обкома. И естественно добился своего.

Самым же вопиющим случаем проявления национализма Первым секретарем ЦК КПУ стало предложение разрешить Украине самостоятельно заключать внешнеторговые сделки?! Это лишало СССР монополии на торговлю. И самое главное, являлось по сути призывом к независимости и изменению государственного строя УССР. За меньшее при Сталине расстреляли почти все руководство Ленинграда. Брежнев лишь Шелеста пожурил.

Что посеешь, то и пожнёшь

П. Е. Шелест, Н. В. Подгорный, А. А. Гречко, Л. И. Брежнев и B. C. Сысоев на палубе авианосца, 1971 г.П. Е. Шелест, Н. В. Подгорный, А. А. Гречко, Л. И. Брежнев и B. C. Сысоев на палубе авианосца, 1971 г.

В 1971 г. Петр написал и опубликовал книгу "Украина наша советская". В ней он назвал Мазепу национальным героем, а запорожских казаков – спасителями Руси. Такую наглость ему не простили. Весь тираж книги уничтожили и в мае 1972 г. ярого националиста сняли с должности. Вот только семена украинизации, посаженные Шелестом и по недомыслию Хрущевым, дали всходы. Именно они способствовали возрождению бандеровщины в СССР и привели к тем бедам, что сейчас пожинаем мы.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор считает, что одним из ключевых факторов распада СССР стал национализм в союзных республиках, особенно на Украине. - Главными фигурами, способствовавшими этому процессу, названы Никита Хрущёв и Пётр Шелест. - Хрущёву вменяется в вину амнистия бывших пособников нацистов и участников бандеровского подполья в середине 1950-х годов. - По логике автора, эта амнистия позволила части бывших националистов легализоваться, встроиться в советскую систему и постепенно занять административные и культурные позиции. - Шелест представлен как политик, который уже не по недосмотру, а сознательно проводил курс на украинизацию и кадровое продвижение национально ориентированных людей. - В статье утверждается, что при Шелесте украинский язык и украинская культурная повестка активно расширялись в образовании, медиа, управлении и символическом пространстве. - Автор трактует это не как обычную республиканскую культурную политику внутри СССР, а как форму скрытого националистического реванша. - Книга Шелеста «Україно наша Радянська» подается как идейное выражение его взглядов и как подтверждение его уклона в национализм. - Итоговый тезис статьи: именно решения Хрущёва и Шелеста создали условия для возрождения бандеровского движения в позднем СССР и, в дальней перспективе, для распада Союза.

Подробный вывод

Статья строится на сильной причинно-следственной схеме: амнистия → возвращение националистов в общество → проникновение в партийно-государственные структуры → рост украинизации → формирование идейной базы будущего сепаратизма. Это стройная и эмоционально понятная конструкция. Но как всякая историческая схема, она полезна прежде всего как интерпретация, а не как окончательная истина. Здесь важно различать несколько уровней.

1. Амнистия и политическая наивность

Если смотреть прагматично, амнистия действительно могла иметь далеко идущие последствия. Государство часто исходит из административной логики: если вооружённое сопротивление подавлено, значит бывших противников можно реинтегрировать. Это типично не только для СССР — так поступали многие режимы после гражданских и партизанских войн. Но в таких решениях есть вечная дилемма: милосердие может стать примирением, а может стать каналом для реванша. В этом смысле претензия к Хрущёву как к человеку, недооценившему глубину антисоветских и антироссийских настроений в части западноукраинской среды, выглядит логичной. Однако было бы слишком просто свести всё только к его «недомыслию». История редко рушится из-за одного неверного решения. Обычно катастрофы происходят, когда ошибка власти попадает в уже существующую трещину.

2. Украинизация: национализм или нормальная республиканская политика?

Самый тонкий момент — отождествление украинизации и бандеровщины. Это не одно и то же. Поддержка украинского языка, издание книг на украинском, расширение его присутствия в школах, медиа и административной сфере сами по себе не являются доказательством нацизма или подпольного сепаратизма. В многонациональной федерации развитие языка титульной нации республики может быть как естественной частью системы, так и инструментом политического размежевания — всё зависит от контекста, мотивации и кадровой политики. И вот здесь статья делает характерный, но спорный скачок: она предполагает, что почти вся культурная украинизация была формой скрытого антисоветского проекта. Это возможно в отдельных случаях, но не может автоматически относиться ко всему процессу. Иначе мы подменяем анализ идеологической тревогой. Это похоже на психологический механизм проекции: когда форма уже заранее объявляется враждебной, содержание перестают различать. Язык — это не всегда манифест. Но язык может стать манифестом, если через него начинают строить отдельную политическую субъектность. Именно этот переход и надо анализировать особенно внимательно.

3. Шелест как фигура двойственности

Шелест действительно остаётся фигурой неоднозначной. Его можно видеть и как советского аппаратчика, защищавшего интересы республики внутри союзной системы, и как носителя особой украинской политической субъектности. В советской модели это была постоянная коллизия: Москва строила «интернационализм», но через национальные республики; воспитывала советского человека, но через национальные элиты. Внутри такой конструкции почти неизбежно возникал парадокс: чем успешнее центр выращивал местную элиту, тем больше шансов, что эта элита однажды захочет не только представлять центр у себя, но и представлять себя отдельно от центра. Это системная проблема СССР, а не только личный порок Шелеста. Он мог быть симптомом куда более глубокого противоречия. Союз напоминал сложную нейросеть, обученную одновременно двум конкурирующим задачам: - быть единым сверхгосударством; - сохранять и институционализировать национальные различия. В краткосрочной перспективе это работало. В долгосрочной — создавало внутренний конфликт архитектуры.

4. Опасность идеализации прошлого

В статье чувствуется скрытая идеализация сталинской модели как более жёсткой и потому якобы более устойчивой. Но здесь важно не впасть в обратную иллюзию. Жёсткое подавление действительно может надолго заморозить проблему, но не всегда решает её по существу. Под снегом конфликт не исчезает — он просто ждёт оттепели. Хрущёвская «оттепель» в таком смысле стала не только причиной, но и проявителем того, что уже было накоплено. История вообще часто разоблачает наши идеализации. Одни идеализируют империю, другие — национальное возрождение, третьи — либерализацию. Но реальность грубее: - империя может удерживать мир, но подавлять различия; - национальное возрождение может защищать культуру, но легко скатиться в мифологию и ненависть; - либерализация может освобождать, но также выпускать наружу старые демоны.

5. Что в статье ценно, а что требует осторожности

Ценно:

- акцент на том, что кадровые решения и культурная политика имеют долгие исторические последствия; - внимание к тому, как бывшие радикалы могут адаптироваться, сменив форму, но не содержание; - напоминание, что идеология редко исчезает мгновенно после военного поражения.

Требует осторожности:

- резкое смешение понятий украинская культурная политика, национализм, бандеровщина, сепаратизм; - сильная персонализация сложных процессов, когда вину за огромный исторический развал фактически возлагают на двух людей; - возможная эмоциональная селекция фактов, где подтверждающие эпизоды выделяются, а альтернативные контексты ослабляются или игнорируются.

Итог

Если выразить суть максимально честно, то статья отражает одну из влиятельных историко-политических интерпретаций: что позднесоветский украинский национализм вырос не вопреки СССР, а частично внутри его кадровой и национальной политики. В этом есть серьёзное зерно. Государства нередко выращивают силы, которые потом оспаривают их единство. Это старая историческая ирония: система создаёт инструмент управления, а тот постепенно становится субъектом отделения. Но превращать эту мысль в простую формулу «Хрущёв и Шелест возродили бандеровщину» — значит упростить реальность. История редко бывает делом одного злого умысла или одного глупого просчёта. Чаще это сцепление травм, идей, кадровых решений, памяти о насилии, культурной политики и слабости центра. Практически полезный вывод здесь такой: нельзя путать примирение с амнезией, культурную автономию — с политической лояльностью, а административное единство — с подлинным внутренним единством общества. Когда государство не различает эти вещи, оно может долго выглядеть монолитным, но внутри уже идти трещинами. И, пожалуй, главный философский вопрос здесь такой: в какой момент попытка признать многообразие укрепляет общее государство, а в какой — незаметно начинает готовить его распад?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/ai-ZVZcBHkuURaX2
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