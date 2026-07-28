Монголо-татарское нашествие и развал Советского Союза – это два главных бедствия в истории России. Ну а основным фактором повлиявшим на распад СССР стал национализм, который расцвел пышным цветом в ряде республик. В том числе на Украине. При этом огромную роль в том, что так произошло, сыграли: руководитель СССР Никита Хрущев и Первый секретарь ЦК КП УССР Пётр Шелест. А теперь поговорим подробней о том, что же они натворили.

Никита Хрущев

Хрущев много вреда принес СССР. Я уже не раз писал об этом. Прежде всего он уничтожил сталинскую экономику и разорил с/х. Хорошего же он сделал крайне мало, где главное – ликвидация страшного ГУЛАГа. За это ему надо памятник поставить в Москве. Но и тут он не обошёлся без фатальных ошибок, ибо во всём был дилетантом и не видел последствий своих действий.

В сентябре 1955 г. Никита Сергеевич, чтобы угодить канцлеру ФРГ Аденауэру, амнистировал 30 тыс. немецких военных преступников. После этого он счел необходимым освободить и пособников фашистов – граждан СССР. Их насчитывалось 113 тысяч и это была давняя мечта генсека. Он еще Сталину писал докладные записки о необходимости проведения такой амнистии. Т.о. к ноябрю 1956 г. вышли на свободу 108 тыс. человек. Из них 60 тыс. бандеровцев.

Советские перебежчики, 1942 г. Советские перебежчики, 1942 г.

Многие историки считают, что на данное решение оказала большое влияние жена Хрущева – Нина Кухарчук. Женщина родилась и выросла в Холмщине на Западной Украине, где особенно силен украинский национализм. После амнистии из Москвы последовало указание: не преувеличивать преступлений тех, кого освободили. То есть, не закручивать гайки. В результате с бандеровцев сняли судимости. Теперь они могли селиться, где захотят и занимать любые должности в органах власти.

К 1959 г. 40 тыс. бывших бандитов поселились в Галиции. Никита Сергеевич считал, что националисты, увидев в годы его правления достижения СССР, быстро "перекуются". Вот только те "перековываться" все никак не желали, т.к. по-прежнему люто ненавидели Россию и советскую власть. Но зато они начали "перекрашиваться" в коммунистов и комсомольцев. Причем стали занимать высокие руководящие должности, чтобы проводить ту политику, что выгодна им. Кстати, свои намерения они даже не скрывали:

"Возвратившийся в село Пащуки бывший бандеровец Цвях избил бригадира колхоза Кушнира, сказав при этом: "Вы наших повстанцев в тюрьму сажали, мы вас всех перережем"".

"Аргументы и факты", 12.05.2022 г.

Но это были еще цветочки. Если в годы правления Хрущева подобное происходило лишь на территории Галиции, то когда республику возглавил Шелест, идеи национализма распространились на всю УССР.

Шайка бандеровцев в годы ВОВ. Шайка бандеровцев в годы ВОВ.

Пётр Шелест

Петр (1908 г.р.) вырос в селе Андреевка Харьковской губернии. Он всегда себя считал запорожским казаком и этим очень гордился. В июле 1963 г. Хрущев своим прямым указанием назначил его 1-м секретарем ЦК КП Украины. Вот только вскоре Шелест его предал и вошёл в число заговорщиков, которые сместили Никиту. За это он получил от Брежнева карт-бланш на управление Украиной. И тут же начал осуществлять усиленную украинизацию республики.

Шелест требовал, чтобы все руководство УССР разговаривало на мове. При нем большая часть книг стала выходить на украинском языке. Даже стихи Пушкина и Лермонтова?! На мове же велись передачи на радио и ТВ, в том числе комментировали футбол. В 1961 году учителя преподавали на "великом и могучем" Русском языке в 68% школ Украины. Удивительно, но уже в 1972 г. данный показатель снизился до 56%.

Также Петр распорядился, чтобы все названия улиц и вывески в Севастополе и на Донбассе были на украинском. На все руководящие должности он пытался пропихнуть националистов, порой бывших бандеровцев. Об этом Брежневу написал в середине 60-х годов профессор Валентин Маланчук. Реакции не последовало. Более того, в 1968 г. Шелест получил звание Героя Соцтруда и продолжил устраивать бесчинства. Ему вторили подчиненные:

Никита и Пётр на кукурузном поле, 1963 г. Никита и Пётр на кукурузном поле, 1963 г.

"Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ Георгий Шевель открыто заявлял, что не нужно бояться выражения "украинизация", а следует браться за ее претворение в жизнь".

РИА. Новости, 30.05.2022 г.

Откровенный националист, в прошлом руководитель молодежной бандеровской организации, поэт Братунь несколько лет возглавлял литературно-художественный журнал "Жовтень". Львовский обком партии убрал его с должности главреда, что привело Шелеста в бешенство. Он в категоричной форме потребовал пересмотреть решение обкома. И естественно добился своего.

Самым же вопиющим случаем проявления национализма Первым секретарем ЦК КПУ стало предложение разрешить Украине самостоятельно заключать внешнеторговые сделки?! Это лишало СССР монополии на торговлю. И самое главное, являлось по сути призывом к независимости и изменению государственного строя УССР. За меньшее при Сталине расстреляли почти все руководство Ленинграда. Брежнев лишь Шелеста пожурил.

Что посеешь, то и пожнёшь

П. Е. Шелест, Н. В. Подгорный, А. А. Гречко, Л. И. Брежнев и B. C. Сысоев на палубе авианосца, 1971 г. П. Е. Шелест, Н. В. Подгорный, А. А. Гречко, Л. И. Брежнев и B. C. Сысоев на палубе авианосца, 1971 г.

В 1971 г. Петр написал и опубликовал книгу "Украина наша советская". В ней он назвал Мазепу национальным героем, а запорожских казаков – спасителями Руси. Такую наглость ему не простили. Весь тираж книги уничтожили и в мае 1972 г. ярого националиста сняли с должности. Вот только семена украинизации, посаженные Шелестом и по недомыслию Хрущевым, дали всходы. Именно они способствовали возрождению бандеровщины в СССР и привели к тем бедам, что сейчас пожинаем мы.

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