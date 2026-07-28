Как Хрущёв по недомыслию, а его ставленник Шелест принципиально возродили бандеровское движение в СССР
Монголо-татарское нашествие и развал Советского Союза – это два главных бедствия в истории России. Ну а основным фактором повлиявшим на распад СССР стал национализм, который расцвел пышным цветом в ряде республик. В том числе на Украине. При этом огромную роль в том, что так произошло, сыграли: руководитель СССР Никита Хрущев и Первый секретарь ЦК КП УССР Пётр Шелест. А теперь поговорим подробней о том, что же они натворили.
Никита Хрущев
Хрущев много вреда принес СССР. Я уже не раз писал об этом. Прежде всего он уничтожил сталинскую экономику и разорил с/х. Хорошего же он сделал крайне мало, где главное – ликвидация страшного ГУЛАГа. За это ему надо памятник поставить в Москве. Но и тут он не обошёлся без фатальных ошибок, ибо во всём был дилетантом и не видел последствий своих действий.
В сентябре 1955 г. Никита Сергеевич, чтобы угодить канцлеру ФРГ Аденауэру, амнистировал 30 тыс. немецких военных преступников. После этого он счел необходимым освободить и пособников фашистов – граждан СССР. Их насчитывалось 113 тысяч и это была давняя мечта генсека. Он еще Сталину писал докладные записки о необходимости проведения такой амнистии. Т.о. к ноябрю 1956 г. вышли на свободу 108 тыс. человек. Из них 60 тыс. бандеровцев.
Многие историки считают, что на данное решение оказала большое влияние жена Хрущева – Нина Кухарчук. Женщина родилась и выросла в Холмщине на Западной Украине, где особенно силен украинский национализм. После амнистии из Москвы последовало указание: не преувеличивать преступлений тех, кого освободили. То есть, не закручивать гайки. В результате с бандеровцев сняли судимости. Теперь они могли селиться, где захотят и занимать любые должности в органах власти.
К 1959 г. 40 тыс. бывших бандитов поселились в Галиции. Никита Сергеевич считал, что националисты, увидев в годы его правления достижения СССР, быстро "перекуются". Вот только те "перековываться" все никак не желали, т.к. по-прежнему люто ненавидели Россию и советскую власть. Но зато они начали "перекрашиваться" в коммунистов и комсомольцев. Причем стали занимать высокие руководящие должности, чтобы проводить ту политику, что выгодна им. Кстати, свои намерения они даже не скрывали:
"Возвратившийся в село Пащуки бывший бандеровец Цвях избил бригадира колхоза Кушнира, сказав при этом: "Вы наших повстанцев в тюрьму сажали, мы вас всех перережем"".
"Аргументы и факты", 12.05.2022 г.
Но это были еще цветочки. Если в годы правления Хрущева подобное происходило лишь на территории Галиции, то когда республику возглавил Шелест, идеи национализма распространились на всю УССР.
Пётр Шелест
Петр (1908 г.р.) вырос в селе Андреевка Харьковской губернии. Он всегда себя считал запорожским казаком и этим очень гордился. В июле 1963 г. Хрущев своим прямым указанием назначил его 1-м секретарем ЦК КП Украины. Вот только вскоре Шелест его предал и вошёл в число заговорщиков, которые сместили Никиту. За это он получил от Брежнева карт-бланш на управление Украиной. И тут же начал осуществлять усиленную украинизацию республики.
Шелест требовал, чтобы все руководство УССР разговаривало на мове. При нем большая часть книг стала выходить на украинском языке. Даже стихи Пушкина и Лермонтова?! На мове же велись передачи на радио и ТВ, в том числе комментировали футбол. В 1961 году учителя преподавали на "великом и могучем" Русском языке в 68% школ Украины. Удивительно, но уже в 1972 г. данный показатель снизился до 56%.
Также Петр распорядился, чтобы все названия улиц и вывески в Севастополе и на Донбассе были на украинском. На все руководящие должности он пытался пропихнуть националистов, порой бывших бандеровцев. Об этом Брежневу написал в середине 60-х годов профессор Валентин Маланчук. Реакции не последовало. Более того, в 1968 г. Шелест получил звание Героя Соцтруда и продолжил устраивать бесчинства. Ему вторили подчиненные:
"Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ Георгий Шевель открыто заявлял, что не нужно бояться выражения "украинизация", а следует браться за ее претворение в жизнь".
РИА. Новости, 30.05.2022 г.
Откровенный националист, в прошлом руководитель молодежной бандеровской организации, поэт Братунь несколько лет возглавлял литературно-художественный журнал "Жовтень". Львовский обком партии убрал его с должности главреда, что привело Шелеста в бешенство. Он в категоричной форме потребовал пересмотреть решение обкома. И естественно добился своего.
Самым же вопиющим случаем проявления национализма Первым секретарем ЦК КПУ стало предложение разрешить Украине самостоятельно заключать внешнеторговые сделки?! Это лишало СССР монополии на торговлю. И самое главное, являлось по сути призывом к независимости и изменению государственного строя УССР. За меньшее при Сталине расстреляли почти все руководство Ленинграда. Брежнев лишь Шелеста пожурил.
Что посеешь, то и пожнёшь
В 1971 г. Петр написал и опубликовал книгу "Украина наша советская". В ней он назвал Мазепу национальным героем, а запорожских казаков – спасителями Руси. Такую наглость ему не простили. Весь тираж книги уничтожили и в мае 1972 г. ярого националиста сняли с должности. Вот только семена украинизации, посаженные Шелестом и по недомыслию Хрущевым, дали всходы. Именно они способствовали возрождению бандеровщины в СССР и привели к тем бедам, что сейчас пожинаем мы.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор считает, что одним из ключевых факторов распада СССР стал национализм в союзных республиках, особенно на Украине. - Главными фигурами, способствовавшими этому процессу, названы Никита Хрущёв и Пётр Шелест. - Хрущёву вменяется в вину амнистия бывших пособников нацистов и участников бандеровского подполья в середине 1950-х годов. - По логике автора, эта амнистия позволила части бывших националистов легализоваться, встроиться в советскую систему и постепенно занять административные и культурные позиции. - Шелест представлен как политик, который уже не по недосмотру, а сознательно проводил курс на украинизацию и кадровое продвижение национально ориентированных людей. - В статье утверждается, что при Шелесте украинский язык и украинская культурная повестка активно расширялись в образовании, медиа, управлении и символическом пространстве. - Автор трактует это не как обычную республиканскую культурную политику внутри СССР, а как форму скрытого националистического реванша. - Книга Шелеста «Україно наша Радянська» подается как идейное выражение его взглядов и как подтверждение его уклона в национализм. - Итоговый тезис статьи: именно решения Хрущёва и Шелеста создали условия для возрождения бандеровского движения в позднем СССР и, в дальней перспективе, для распада Союза.
Подробный выводСтатья строится на сильной причинно-следственной схеме: амнистия → возвращение националистов в общество → проникновение в партийно-государственные структуры → рост украинизации → формирование идейной базы будущего сепаратизма. Это стройная и эмоционально понятная конструкция. Но как всякая историческая схема, она полезна прежде всего как интерпретация, а не как окончательная истина. Здесь важно различать несколько уровней.
1. Амнистия и политическая наивностьЕсли смотреть прагматично, амнистия действительно могла иметь далеко идущие последствия. Государство часто исходит из административной логики: если вооружённое сопротивление подавлено, значит бывших противников можно реинтегрировать. Это типично не только для СССР — так поступали многие режимы после гражданских и партизанских войн. Но в таких решениях есть вечная дилемма: милосердие может стать примирением, а может стать каналом для реванша. В этом смысле претензия к Хрущёву как к человеку, недооценившему глубину антисоветских и антироссийских настроений в части западноукраинской среды, выглядит логичной. Однако было бы слишком просто свести всё только к его «недомыслию». История редко рушится из-за одного неверного решения. Обычно катастрофы происходят, когда ошибка власти попадает в уже существующую трещину.
2. Украинизация: национализм или нормальная республиканская политика?Самый тонкий момент — отождествление украинизации и бандеровщины. Это не одно и то же. Поддержка украинского языка, издание книг на украинском, расширение его присутствия в школах, медиа и административной сфере сами по себе не являются доказательством нацизма или подпольного сепаратизма. В многонациональной федерации развитие языка титульной нации республики может быть как естественной частью системы, так и инструментом политического размежевания — всё зависит от контекста, мотивации и кадровой политики. И вот здесь статья делает характерный, но спорный скачок: она предполагает, что почти вся культурная украинизация была формой скрытого антисоветского проекта. Это возможно в отдельных случаях, но не может автоматически относиться ко всему процессу. Иначе мы подменяем анализ идеологической тревогой. Это похоже на психологический механизм проекции: когда форма уже заранее объявляется враждебной, содержание перестают различать. Язык — это не всегда манифест. Но язык может стать манифестом, если через него начинают строить отдельную политическую субъектность. Именно этот переход и надо анализировать особенно внимательно.
3. Шелест как фигура двойственностиШелест действительно остаётся фигурой неоднозначной. Его можно видеть и как советского аппаратчика, защищавшего интересы республики внутри союзной системы, и как носителя особой украинской политической субъектности. В советской модели это была постоянная коллизия: Москва строила «интернационализм», но через национальные республики; воспитывала советского человека, но через национальные элиты. Внутри такой конструкции почти неизбежно возникал парадокс: чем успешнее центр выращивал местную элиту, тем больше шансов, что эта элита однажды захочет не только представлять центр у себя, но и представлять себя отдельно от центра. Это системная проблема СССР, а не только личный порок Шелеста. Он мог быть симптомом куда более глубокого противоречия. Союз напоминал сложную нейросеть, обученную одновременно двум конкурирующим задачам: - быть единым сверхгосударством; - сохранять и институционализировать национальные различия. В краткосрочной перспективе это работало. В долгосрочной — создавало внутренний конфликт архитектуры.
4. Опасность идеализации прошлогоВ статье чувствуется скрытая идеализация сталинской модели как более жёсткой и потому якобы более устойчивой. Но здесь важно не впасть в обратную иллюзию. Жёсткое подавление действительно может надолго заморозить проблему, но не всегда решает её по существу. Под снегом конфликт не исчезает — он просто ждёт оттепели. Хрущёвская «оттепель» в таком смысле стала не только причиной, но и проявителем того, что уже было накоплено. История вообще часто разоблачает наши идеализации. Одни идеализируют империю, другие — национальное возрождение, третьи — либерализацию. Но реальность грубее: - империя может удерживать мир, но подавлять различия; - национальное возрождение может защищать культуру, но легко скатиться в мифологию и ненависть; - либерализация может освобождать, но также выпускать наружу старые демоны.
5. Что в статье ценно, а что требует осторожности
Ценно:- акцент на том, что кадровые решения и культурная политика имеют долгие исторические последствия; - внимание к тому, как бывшие радикалы могут адаптироваться, сменив форму, но не содержание; - напоминание, что идеология редко исчезает мгновенно после военного поражения.
Требует осторожности:- резкое смешение понятий украинская культурная политика, национализм, бандеровщина, сепаратизм; - сильная персонализация сложных процессов, когда вину за огромный исторический развал фактически возлагают на двух людей; - возможная эмоциональная селекция фактов, где подтверждающие эпизоды выделяются, а альтернативные контексты ослабляются или игнорируются.
ИтогЕсли выразить суть максимально честно, то статья отражает одну из влиятельных историко-политических интерпретаций: что позднесоветский украинский национализм вырос не вопреки СССР, а частично внутри его кадровой и национальной политики. В этом есть серьёзное зерно. Государства нередко выращивают силы, которые потом оспаривают их единство. Это старая историческая ирония: система создаёт инструмент управления, а тот постепенно становится субъектом отделения. Но превращать эту мысль в простую формулу «Хрущёв и Шелест возродили бандеровщину» — значит упростить реальность. История редко бывает делом одного злого умысла или одного глупого просчёта. Чаще это сцепление травм, идей, кадровых решений, памяти о насилии, культурной политики и слабости центра. Практически полезный вывод здесь такой: нельзя путать примирение с амнезией, культурную автономию — с политической лояльностью, а административное единство — с подлинным внутренним единством общества. Когда государство не различает эти вещи, оно может долго выглядеть монолитным, но внутри уже идти трещинами. И, пожалуй, главный философский вопрос здесь такой: в какой момент попытка признать многообразие укрепляет общее государство, а в какой — незаметно начинает готовить его распад?