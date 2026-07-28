Григорий Пернавский о промышленных рабочих блокадного Ленинграда к весне 1942
Рассказ о том, в каком состоянии находился рабочий класс Ленинграда перед войной и какие изменения произошли с персоналом промышленных предприятий с июня 1941 по весну 1942 годов.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- К весне 1942 года ленинградская промышленность пережила почти полный коллапс не только из-за нехватки электроэнергии, но и из-за катастрофической утраты рабочих кадров. - Еще до войны в Ленинграде ощущался дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной; промышленность росла быстрее, чем система подготовки кадров. - Основу пополнения рабочих составляли выходцы из деревни, но к концу 1930-х этот поток сократился, что усилило кадровый голод. - Значительная часть рабочих была женщинами, а также молодежью; при этом квалификация многих оставалась ограниченной. - Советская промышленность страдала от текучки кадров, дисциплинарных проблем и брака, что перед войной пытались сдержать административными мерами. - Ленинград был одним из важнейших промышленных центров СССР: около 7% рабочих страны давали свыше 10% промышленной продукции. - С началом войны кадры стали стремительно исчезать: мобилизация в армию, уход в народное ополчение, эвакуация предприятий и специалистов. - После начала блокады число рабочих на заводах рухнуло в разы, а затем добавилась массовая смертность от голода и болезней. - К январю 1942 года крупная промышленность Ленинграда фактически остановилась; действовали лишь отдельные предприятия и участки, в основном для ремонта и ограниченного выпуска критически важной продукции. - Танковое производство КВ быстро угасло: в сентябре 1941 еще выпускались десятки машин, но уже к зиме производство почти прекратилось. - Сохранялись отдельные формы военного производства и ремонта: ремонт танков, выпуск упрощенных орудий, сборка оружия из уцелевших деталей, ручное изготовление некоторых элементов снабжения. - Рабочие получали повышенный паек по сравнению с иждивенцами, но этого все равно часто не хватало для выживания. - Многое зависело от руководства конкретных заводов: где-то рабочих старались спасать, подкармливать, создавать стационары, где-то смертность была особенно высокой. - Сырье не было главной проблемой зимой 1941–1942, потому что: - часть запасов в городе имелась, - часть материалов можно было заменять, - главное — производственные мощности и человеческий ресурс почти исчезли. - Ленинград все же успел помочь фронту, в том числе обороне Москвы, отправив артиллерию и минометы. - К лету 1942 года началось частичное оживление: часть предприятий расконсервировали, но это была уже иная, сильно урезанная промышленность.
Подробный выводВ данной лекции проводится важная, отрезвляющая мысль: промышленность — это не только станки, энергия и сырье, но прежде всего люди. И если в разговорах о блокадном Ленинграде часто спорят о топливе, электричестве и снабжении, то здесь акцент смещается на, возможно, самый хрупкий и самый решающий ресурс — рабочего человека.
1. Довоенная сила Ленинграда оказалась одновременно и его уязвимостьюЛенинград был гигантским индустриальным организмом. Но, как и любой сложный организм, он зависел от кооперации тысяч элементов: больших заводов, малых мастерских, смежников, транспортников, энергетиков, ремонтников. Это напоминает современную сложную сеть: внешне она кажется монолитной, но фактически держится на множестве связей. Стоит оборвать часть узлов — и вся система теряет устойчивость. Именно это и произошло. До войны город имел мощную промышленную базу, но уже тогда испытывал нехватку рабочих, особенно квалифицированных. То есть система была сильной, но работала на высоком напряжении, почти без запаса прочности. В философском смысле это вообще частая черта больших систем: то, что выглядит как мощь, нередко скрывает внутреннюю хрупкость.
2. Война разрушила не только производство, но и саму ткань трудовой средыС началом войны рабочие стали исчезать сразу по нескольким направлениям: - призыв в армию, - уход в ополчение, - эвакуация заводов и специалистов, - гибель от голода, холода, болезней, - физическая невозможность работать в прежнем ритме. Это важно: речь не просто о сокращении числа работников, а о распаде производственной среды. Можно вывезти станок, можно добыть металл, можно даже дать немного электричества. Но нельзя быстро “собрать обратно” коллектив квалифицированных людей, которые годами формировали производственную культуру, навык, ритм, взаимозаменяемость. В этом есть почти биологическая аналогия: орган можно поддерживать искусственно, но если гибнут клетки и нарушаются связи между ними, функция утрачивается.
3. К январю 1942 года промышленность фактически перестала быть промышленностью в привычном смыслеОдин из центральных выводов беседы: к концу января 1942 года большая ленинградская промышленность практически прекратила существование как цельная производственная система. Да, что-то еще делалось: - ремонтировались танки, - вручную дорабатывалась обувь, - собиралось оружие из остатков, - создавались упрощенные образцы вооружения, - предпринимались почти невероятные технические импровизации. Но это уже было не нормальное промышленное производство, а борьба за функциональный остаток. Не поток, а штучное выживание. Не индустриальная мощь, а подвиг на грани физического распада. Это различие принципиально. Иногда в публичных спорах появляется идеализированный образ: будто бы Ленинград под блокадой продолжал работать почти как полноценный военный арсенал. Лекция как раз разрушает этот миф. Не в унижение городу, а наоборот — в защиту правды. Потому что реальный подвиг не нуждается в преувеличении.
4. Подвиг рабочих был не в “полной мощности”, а в сопротивлении распадуЗдесь возникает важный нравственный момент. Иногда людям хочется героизировать прошлое через гиперболу: “всё работало”, “всё выпускалось”, “город не сдавался и производил как прежде”. Но такая риторика, как ни странно, может обесценивать реальность. Настоящая трагическая величина Ленинграда была не в том, что он якобы избежал краха, а в том, что люди продолжали действовать внутри краха. - Станки крутили вручную. - Придумывали ножные приводы. - Ремонтировали технику в полумертвом состоянии. - Пытались сохранить специалистов. - Делали оружие из обломков и заделов. - Умирали у станков. Это уже не просто история промышленности. Это история того, как человек цепляется за смысл действия, когда привычные основания жизни исчезают. В каком-то смысле это почти экзистенциальная сцена: мир рушится, а человек все равно продолжает делать то, что считает нужным.
5. Вопрос о сырье оказывается вторичным по сравнению с вопросом о людях и энергииЛекция спорит с популярным тезисом, будто в осажденный город обязательно нужно было массово завозить сырье ради “бурно работавшей промышленности”. Аргумент автора таков: в рассматриваемый период главной проблемой было не отсутствие сырья, а распад самой возможности производства. Это выглядит логично: - часть сырья уже была в городе, - часть производств стояла, - электроэнергии почти не было, - рабочих катастрофически не хватало, - многие заводы были законсервированы или превращены в ремонтные базы. То есть рассуждение простое и трезвое: если у вас почти не осталось работающей промышленной системы, то масштабная потребность в сырье уже не является ключевой. Система сначала должна быть способна это сырье переработать. Это хороший пример того, как важно не мыслить абстрактно. Иногда спорщики цепляются за один фактор и строят на нем целую идеологию. Но реальность сложнее: сырье, энергия, кадры, транспорт, дисциплина, здоровье людей — всё связано. История редко терпит одномерные объяснения.
6. Человеческий фактор в блокаде был решающим не только физически, но и моральноОчень сильная часть беседы — тема зависимости выживания рабочих от конкретного заводского начальства. Где-то заботились, где-то нет. Где-то находили способы подкормить, устроить стационары, поддержать специалистов. Где-то смертность была страшнее. Это напоминает важную истину, которая выходит далеко за пределы военной истории: даже внутри огромной системы судьба человека часто определяется не абстрактным строем, а ближайшим кругом ответственности. Не только “государство” вообще, а конкретный директор, мастер, завстоловой, начальник цеха, организатор снабжения. Истина здесь не черно-белая. Нельзя все свести ни к прославлению, ни к обвинению. Но видно главное: в экстремальных условиях нравственное качество управления становится материальной силой. Забота превращается в шанс выжить. Равнодушие — в приговор.
7. Ленинград помогал фронту даже в состоянии почти полной агонииОсобенно важно, что в этом видео не сводят все к пассивному страданию. Даже в тяжелейшем состоянии Ленинград успел дать фронту артиллерию, минометы, отремонтированные танки. Часть этой помощи ушла под Москву, часть — на Волховский фронт. Это показывает, что между жизнью и смертью системы существует промежуточное состояние: она уже разрушена как полноценный механизм, но еще способна на отдельные, концентрированные усилия. Как тяжелораненый человек может сделать последний рывок. И здесь снова возникает парадокс истории: город был почти обессилен, но оставался субъектом действия.
Итог в сжатом видеГлавный вывод лекции таков: Это важный, трезвый и честный взгляд. Он снимает и пропагандистскую лакировку, и упрощенный скепсис. Ленинград не был ни сказочной фабрикой, работавшей “на полную катушку”, ни полностью мертвым пространством. Он был умирающим, но сопротивляющимся организмом. И, возможно, именно в этом — самая трудная правда истории: не в идеальном образе, а в том, как человек сохраняет волю к делу тогда, когда сама реальность уже почти не оставляет для этого условий. Если подвиг состоит не в неуязвимости, а в действии на грани невозможного, то не точнее ли именно такая правда приближает нас к пониманию исторической истины?