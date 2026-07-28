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Читать книгу бесплатно: https://delib.ru/shop?Keyword=na-svyazi-s-rihardom-zorge

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1024000213/detail.aspx

Почему фигура Феликса Дзержинского до сих пор вызывает такие ожесточённые споры? Александр Колпакиди разбирает возможное восстановление памятника, антисоветские мифы, тему красного террора и реальные обстоятельства Гражданской войны. В выпуске — польский контекст юности Дзержинского, подпольная работа, создание ВЧК, террор белых и красных, покушение на Ленина, убийство Урицкого, восстановление железных дорог и экономики, а также вопрос: почему Дзержинский остаётся одним из главных символов советского проекта?

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

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00:00 Дискуссия о памятнике: почему фигура Дзержинского до сих пор вызывает споры и антисоветские мифы

06:21 Путь революционера: польский контекст, личные трагедии, опыт подполья и формирование мировоззрения

13:14 Создание ВЧК: теракты против советской власти, покушение на Ленина и защита революции

18:24 Красный и белый террор: историческое сравнение, мифы и логика Гражданской войны

21:48 Государственник и хозяйственник: восстановление железных дорог, мифы о быте и наследие Дзержинского

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