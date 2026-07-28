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ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВЧК. ПОЧЕМУ РОССИИ СНОВА НУЖЕН ДЗЕРЖИНСКИЙ? | Александр Колпакиди

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Переслано от: Книжный День

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Почему фигура Феликса Дзержинского до сих пор вызывает такие ожесточённые споры? Александр Колпакиди разбирает возможное восстановление памятника, антисоветские мифы, тему красного террора и реальные обстоятельства Гражданской войны. В выпуске — польский контекст юности Дзержинского, подпольная работа, создание ВЧК, террор белых и красных, покушение на Ленина, убийство Урицкого, восстановление железных дорог и экономики, а также вопрос: почему Дзержинский остаётся одним из главных символов советского проекта?

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

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00:00 Дискуссия о памятнике: почему фигура Дзержинского до сих пор вызывает споры и антисоветские мифы
06:21 Путь революционера: польский контекст, личные трагедии, опыт подполья и формирование мировоззрения
13:14 Создание ВЧК: теракты против советской власти, покушение на Ленина и защита революции
18:24 Красный и белый террор: историческое сравнение, мифы и логика Гражданской войны
21:48 Государственник и хозяйственник: восстановление железных дорог, мифы о быте и наследие Дзержинского

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе фигура Феликса Дзержинского рассматривается как глубоко спорная, но, по мнению Александра Колпакиди, его образ в массовом сознании сильно искажен поздней антисоветской пропагандой. - Главный спор вокруг Дзержинского связан с вопросом: был ли он личным инициатором красного террора. - Позиция лектора: красный террор не был личной инициативой одного Дзержинского, а стал коллективной реакцией большевистского руководства на гражданскую войну, теракты и насилие со стороны противников советской власти. - Подчеркивается, что масштабы насилия белых, по версии выступающего, были значительно больше, чем действия ВЧК, однако в общественной памяти это часто затушевывается. - Колпакиди настаивает, что оценивать террор вне контекста гражданской войны — исторически некорректно. - Дзержинский представлен как человек аскетичный, лично бескорыстный, дисциплинированный и фанатично преданный идее социальной справедливости. - Отдельно акцентируется, что он боролся не только как глава ВЧК, но и как организатор восстановления транспорта и экономики. - Лектор считает, что памятник Дзержинскому следует восстановить, в том числе на Лубянке, как символ человеку, который, по его убеждению, служил не себе, а государству и народу. - В речи проходит более широкая мысль: современное общество живет в пространстве идеологических подмен, где исторические фигуры часто судят не по целостной биографии, а по мифам и политическим заготовкам.

Подробный вывод

В этом видео Дзержинский показан не как однозначный “палач революции”, а как трагическая фигура эпохи слома, в которой личная нравственная строгость соединилась с участием в жестоком государственном механизме. Это, пожалуй, и есть главный нерв беседы: лектор не отрицает насилия эпохи, но пытается изменить оптику — с морализаторской и вырванной из контекста на историческую и сравнительную.

1. Основная линия защиты Дзержинского

Колпакиди строит свою аргументацию вокруг нескольких опорных пунктов: 1. Дзержинский не был единоличным создателем красного террора. Он изображается как часть коллективного большевистского руководства, которое действовало в условиях войны, заговоров, убийств и распада государства. 2. Красный террор был ответом, а не первичным актом. Лектор напоминает о покушениях, убийствах представителей советской власти, хаосе, саботаже, преступности, действиях белых армий и иностранных сил. В его логике террор — не “изначальная сущность большевизма”, а чрезвычайная мера в чрезвычайной ситуации. 3. Личность Дзержинского была аскетической и неподкупной. Для лектора это очень важный аргумент: если человек жил бедно, не искал роскоши, не пользовался властью для обогащения и умер фактически на службе, значит, его нельзя ставить в один ряд с карьеристами, циниками и садистами. Здесь чувствуется почти религиозный мотив. Дзержинский описывается как своего рода революционный аскет, человек ордена, а не наслаждения. В истории такие люди особенно сложны для оценки: они опасны своей убежденностью, но и притягательны своей жертвенностью.

2. Контекст гражданской войны как ключ к пониманию

Главная методологическая мысль лектора — нельзя рассматривать красный террор вне гражданской войны. Это важный тезис, даже если не принимать все оценки Колпакиди. История вообще редко бывает нравственно стерильной. Когда рушится государство, насилие перестает быть исключением и становится средой. В такой среде почти все стороны начинают оправдывать свои действия необходимостью. Именно это и пытается показать выступающий: если мы говорим о ВЧК, то обязаны говорить и о белом терроре, и о терактах, и о разложении общества, и о том, что насилие в революции имело взаимный характер. Это не обязательно снимает вину — но меняет структуру обвинения. Вопрос становится не “кто был злодеем в пустоте”, а “какие механизмы эпохи сделали жестокость почти неизбежной”. Философски это напоминает старую проблему:
человек творит историю или история использует человека?
Возможно, Дзержинский здесь предстает как пример того, как сильная этика внутри личности может быть втянута в безжалостную логику времени.

3. Идеал и реальность

В беседе особенно заметна одна глубокая тема: люди часто воюют не с реальностью, а с символами. Для одних Дзержинский — святой рыцарь революции. Для других — демонический символ репрессий. Но живой человек почти всегда сложнее обоих образов. Это и есть одна из главных исторических иллюзий: мы любим не человека, а собственную схему о нем. Так в личных отношениях люди любят придуманный образ другого, а в политике — придуманный образ прошлого. Дзержинский в этом смысле превратился в экран для коллективных страхов и надежд. Колпакиди пытается вернуть фигуру в плоть истории: польское происхождение, юношеский радикализм, тюремный опыт, личные потери, фанатическая дисциплина, участие в государственном строительстве. Это попытка сказать: прежде чем судить, надо увидеть объем личности и времени.

4. Что в позиции лектора сильнее всего

Наиболее сильные элементы этой беседы: - требование исторического контекста; - напоминание о симметрии насилия в гражданской войне; - акцент на личной неподкупности Дзержинского; - указание на его роль не только в репрессивных органах, но и в восстановлении хозяйства и транспорта. Это важное замечание: сильные исторические фигуры редко исчерпываются одной функцией. Если человек возглавлял ВЧК, это не отменяет, что он мог быть еще и эффективным администратором. Но и обратное верно: административные заслуги не отменяют его связи с репрессивной системой.

5. Что в позиции лектора уязвимо

При всей цельности выступления в нем есть и уязвимые места. - Лектор нередко переходит от анализа к полемической страстности, из-за чего аргумент местами превращается в эмоциональный выпад. - Позиция явно асимметрична в оценках: жестокость красных объясняется контекстом, а жестокость противников чаще подается как доказательство их сущностной порочности. - Сильная идеализация Дзержинского как почти безупречного подвижника тоже может затемнять реальность. Исторически опасно, когда нравственная чистота намерений начинает оправдывать нечистоту средств. Именно здесь нужна внутренняя трезвость. Бескорыстие не гарантирует гуманности. Человек может быть лично честным и одновременно участвовать в структуре, которая производит страх и насилие. История XX века много раз это показывала.

6. Общий смысл беседы

По сути, эта лекция не только о Дзержинском. Она о более широком конфликте: - между памятью и мифом, - между революционной идеей и ее ценой, - между личной честностью и государственной жестокостью, - между историческим пониманием и моральным приговором. Колпакиди предлагает видеть в Дзержинском фигуру не разрушителя, а служителя идеи социальной справедливости, доведенного эпохой до участия в терроре как в инструменте защиты государства. Это взгляд, в котором революционер почти уподобляется монаху-воину: суровому, жертвующему собой, опасному, но не корыстному. Такой образ может быть убедителен для тех, кто ищет в истории примеры дисциплины, служения и неподкупности. Но он неизбежно вызывает сопротивление у тех, кто видит в ВЧК начало институционализированного государственного насилия. И обе реакции в чем-то понятны.

Итог

В данной лекции Дзержинский представлен как неоднозначный, но великий по масштабу человек, которого, по мнению выступающего, несправедливо свели к образу организатора террора. Главная мысль — его нельзя понимать вне гражданской войны, вне логики распада государства и вне его личной бескорыстной преданности идее. Если отбросить публицистическую резкость, то остается важный вопрос: как оценивать исторических деятелей, которые были одновременно искренними идеалистами и участниками жестоких систем? Где проходит граница между необходимостью эпохи и личной ответственностью? И не слишком ли часто мы судим прошлое, исходя не из стремления понять, а из желания найти удобный символ добра или зла? И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: достаточно ли личной честности и служения идеалу, чтобы оправдать участие в насилии, если сам идеал обещает справедливость?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/514715bb5868541d8541b9544aa4c598/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2435 2107
    Valeriy Bondarik только что

      ,..,PPPriveTT…..

      Значит ТАК…

      * Если НЫНЕ – Новый Дзержинский к Власти прИДЁТ…
      то…ПАРАЗИТический КЛАН,Т.Н.”едро$$ни” – на зоны ПОЙДЁТ!!!
      С чем ПОВАЛЬНО Согласен в России – Русский Народ!
      …ведь ЭТОТ КЛАН – РАЗРУШЕНИЕ Руси – ИЗНУТРИ ведёт…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВОЗГЛАВЯТ ЭТАПЫ – ЕДРО$$овские “мамы-И-папы”…
      (у коИХ загребущие – ПРЕСТУПНЫЕ лапы…)
      * ТО Время прИДЁТ…и Возликует Русский Народ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ну так,КАК…КТО НА-СЕЙ счёт – ТУТ откроет рот…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 28-7-26

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