ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВЧК. ПОЧЕМУ РОССИИ СНОВА НУЖЕН ДЗЕРЖИНСКИЙ? | Александр Колпакиди
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Почему фигура Феликса Дзержинского до сих пор вызывает такие ожесточённые споры? Александр Колпакиди разбирает возможное восстановление памятника, антисоветские мифы, тему красного террора и реальные обстоятельства Гражданской войны. В выпуске — польский контекст юности Дзержинского, подпольная работа, создание ВЧК, террор белых и красных, покушение на Ленина, убийство Урицкого, восстановление железных дорог и экономики, а также вопрос: почему Дзержинский остаётся одним из главных символов советского проекта?
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
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00:00 Дискуссия о памятнике: почему фигура Дзержинского до сих пор вызывает споры и антисоветские мифы
06:21 Путь революционера: польский контекст, личные трагедии, опыт подполья и формирование мировоззрения
13:14 Создание ВЧК: теракты против советской власти, покушение на Ленина и защита революции
18:24 Красный и белый террор: историческое сравнение, мифы и логика Гражданской войны
21:48 Государственник и хозяйственник: восстановление железных дорог, мифы о быте и наследие Дзержинского
#АлександрКолпакиди #Дзержинский #ВЧК #красныйТеррор #ГражданскаяВойна #советскаяИстория #СССР #Ленин #Урицкий #историяРоссии #Колпакиди #памятникДзержинскому #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе фигура Феликса Дзержинского рассматривается как глубоко спорная, но, по мнению Александра Колпакиди, его образ в массовом сознании сильно искажен поздней антисоветской пропагандой. - Главный спор вокруг Дзержинского связан с вопросом: был ли он личным инициатором красного террора. - Позиция лектора: красный террор не был личной инициативой одного Дзержинского, а стал коллективной реакцией большевистского руководства на гражданскую войну, теракты и насилие со стороны противников советской власти. - Подчеркивается, что масштабы насилия белых, по версии выступающего, были значительно больше, чем действия ВЧК, однако в общественной памяти это часто затушевывается. - Колпакиди настаивает, что оценивать террор вне контекста гражданской войны — исторически некорректно. - Дзержинский представлен как человек аскетичный, лично бескорыстный, дисциплинированный и фанатично преданный идее социальной справедливости. - Отдельно акцентируется, что он боролся не только как глава ВЧК, но и как организатор восстановления транспорта и экономики. - Лектор считает, что памятник Дзержинскому следует восстановить, в том числе на Лубянке, как символ человеку, который, по его убеждению, служил не себе, а государству и народу. - В речи проходит более широкая мысль: современное общество живет в пространстве идеологических подмен, где исторические фигуры часто судят не по целостной биографии, а по мифам и политическим заготовкам.
Подробный выводВ этом видео Дзержинский показан не как однозначный “палач революции”, а как трагическая фигура эпохи слома, в которой личная нравственная строгость соединилась с участием в жестоком государственном механизме. Это, пожалуй, и есть главный нерв беседы: лектор не отрицает насилия эпохи, но пытается изменить оптику — с морализаторской и вырванной из контекста на историческую и сравнительную.
1. Основная линия защиты ДзержинскогоКолпакиди строит свою аргументацию вокруг нескольких опорных пунктов: 1. Дзержинский не был единоличным создателем красного террора. Он изображается как часть коллективного большевистского руководства, которое действовало в условиях войны, заговоров, убийств и распада государства. 2. Красный террор был ответом, а не первичным актом. Лектор напоминает о покушениях, убийствах представителей советской власти, хаосе, саботаже, преступности, действиях белых армий и иностранных сил. В его логике террор — не “изначальная сущность большевизма”, а чрезвычайная мера в чрезвычайной ситуации. 3. Личность Дзержинского была аскетической и неподкупной. Для лектора это очень важный аргумент: если человек жил бедно, не искал роскоши, не пользовался властью для обогащения и умер фактически на службе, значит, его нельзя ставить в один ряд с карьеристами, циниками и садистами. Здесь чувствуется почти религиозный мотив. Дзержинский описывается как своего рода революционный аскет, человек ордена, а не наслаждения. В истории такие люди особенно сложны для оценки: они опасны своей убежденностью, но и притягательны своей жертвенностью.
2. Контекст гражданской войны как ключ к пониманиюГлавная методологическая мысль лектора — нельзя рассматривать красный террор вне гражданской войны. Это важный тезис, даже если не принимать все оценки Колпакиди. История вообще редко бывает нравственно стерильной. Когда рушится государство, насилие перестает быть исключением и становится средой. В такой среде почти все стороны начинают оправдывать свои действия необходимостью. Именно это и пытается показать выступающий: если мы говорим о ВЧК, то обязаны говорить и о белом терроре, и о терактах, и о разложении общества, и о том, что насилие в революции имело взаимный характер. Это не обязательно снимает вину — но меняет структуру обвинения. Вопрос становится не “кто был злодеем в пустоте”, а “какие механизмы эпохи сделали жестокость почти неизбежной”. Философски это напоминает старую проблему:
человек творит историю или история использует человека?Возможно, Дзержинский здесь предстает как пример того, как сильная этика внутри личности может быть втянута в безжалостную логику времени.
,..,PPPriveTT…..
Значит ТАК…
* Если НЫНЕ – Новый Дзержинский к Власти прИДЁТ…
то…ПАРАЗИТический КЛАН,Т.Н.”едро$$ни” – на зоны ПОЙДЁТ!!!
С чем ПОВАЛЬНО Согласен в России – Русский Народ!
…ведь ЭТОТ КЛАН – РАЗРУШЕНИЕ Руси – ИЗНУТРИ ведёт…
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ВОЗГЛАВЯТ ЭТАПЫ – ЕДРО$$овские “мамы-И-папы”…
(у коИХ загребущие – ПРЕСТУПНЫЕ лапы…)
* ТО Время прИДЁТ…и Возликует Русский Народ…
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…ну так,КАК…КТО НА-СЕЙ счёт – ТУТ откроет рот…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 28-7-26