Эффективное противостояние Трампу: победят ли те, кто идет до конца | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Дональд Трамп предложил новую модель политика-популиста, построенную, в том числе, на дипломатии в стиле соцсетей и открытой, подчас кажущейся невменяемой, агрессивности. Как противостоять такому подходу? О том, в чем была суть запроса американцев на такого политика, об изменениях в обществе за последние десятилетия, которые в корне изменили публичную политику, о роли Голливуда и на какого мультперсонажа похож президент США в своих манерах, о том, почему у товарища Кима получилось сломить Трампа, а у лидера Китая мало шансов, о символических действиях России в инфополе и красоте на Новой Земле, которые могут помочь в противостоянии с Западом говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Трамп — не исключение, а продукт среды: его стиль вырос из логики массовой демократии, телевидения, соцсетей и культуры хайпа. - Политика превратилась в спектакль: выборы описываются как ритуал массового участия, где важен не столько управленец, сколько понятный аудитории образ. - Тип лидера зависит от типа аудитории: салонной культуре соответствуют одни фигуры, телевизионной — другие, эпохе Twitter/X и мемов — третьи. - Обама и Трамп — звенья одной цепи: первый стал символом политики новых медиа, второй радикализировал ее в сторону шоу, провокации и эмоционального давления. - Соцсети не только отражают, но и формируют запрос: они одновременно сканируют настроение масс и программируют их привычки через алгоритмы внимания. - Массовый человек считает себя субъектом власти, но реально остается объектом управления: в этом главный парадокс современной демократии. - Корень кризиса — в философии атомизации: отказ от целостных идентичностей, иерархии и ответственности рождает общество случайных ролей и виртуальных статусов. - Элиты не стоят вне процесса разложения: развращая массы, они сами деградируют и в итоге получают лидеров собственного уровня. - Трамп хорошо выражает американский культурный код: культ победителя, страх быть “лузером”, поверхностный взгляд на мир, ориентация на образ успеха. - “Быть Ким Чен Ыном” — это стратегия непрогибаемости: с Трампом и подобными типами работает демонстрация готовности идти до конца, а не попытка понравиться. - Китайскому рационализму трудно играть с таким противником: проект “общей судьбы человечества” сталкивается с миром, где желания, ценности и иерархии не общие. - Российско-украинский конфликт трактуется как экзистенциальный: не как обычный межгосударственный спор, а как вопрос исторического выживания. - Главная проблема России — не отсутствие сил, а дефицит убедительного сигнала о готовности к предельной эскалации. - Медийная политика России оценивается как несобранная: нет единого центра смыслов, коммуникация фрагментарна и порождает тревогу. - Символическая политика сегодня важнее формальной рациональности: образы, жесты, табу и демонстративные действия значат не меньше, чем реальные боевые шаги. - США как великая держава и США как сверхдержава — разные модели: мирное сосуществование возможно только если Америка ограничит свои претензии и признает чужие зоны интересов.
Подробный выводВ данной лекции обсуждение Трампа оказывается лишь входом в гораздо более широкую тему: как изменилась сама природа политики в эпоху массового общества и цифровых медиа. И в этом смысле беседа любопытна тем, что не сводит все к личным качествам одного политика. Напротив, здесь проводится мысль: яркие, эксцентричные, почти карнавальные фигуры приходят не случайно — их производит сама среда.
1. Трамп как симптом, а не причинаКлючевая идея видео: Трамп не “сломал” старую политику в одиночку. Он стал результатом долгого процесса: - расширения массового участия, - падения уровня общественной культуры речи и внимания, - превращения политики в медийное шоу, - усиления алгоритмов, поощряющих простые эмоции. Это важное замечание. Часто людям хочется объяснить исторический сдвиг через “особого человека”: мол, пришел один безумец — и все перевернул. Но реальность обычно грубее и глубже. Среда сначала меняет спрос, а потом под этот спрос появляются персонажи. В этом есть почти рыночная логика: публика, привыкшая к коротким эмоциональным импульсам, хуже воспринимает сложную аргументацию и лучше — резкий, театральный, мемный стиль. Можно сказать иначе: если Черчилль был возможен в эпоху длинной речи, то Трамп возможен в эпоху клипа.
2. Политика как спектакль и кризис субъектностиОдна из самых сильных линий беседы — различие между видимой политикой и реальной властью. Участие масс в выборах здесь понимается не как подлинное правление народа, а как ритуал включенности. Человеку сообщают: “ты источник власти”, — но в практическом смысле он остается объектом управления. Это очень современная ловушка. Человеку дают чувство участия, но не обязательно дают реальное влияние. Так возникает странное состояние: - с одной стороны, гордость масс, - с другой — технологическое манипулирование их привычками. Философски это перекликается с тем, что человек начинает жить в симуляции субъектности. Ему кажется, что он выбирает, но часто он выбирает в уже заранее выстроенном коридоре реакций. Здесь звучит важное предупреждение: общество, воспитанное на иллюзии собственной власти, особенно уязвимо к манипуляции, потому что не замечает своей объектности.
3. Соцсети как зеркало и как дрессировщикБеседа точно подмечает двойственную природу социальных сетей. Они: 1. собирают данные о людях, 2. обратно формируют людей. То есть это не просто барометр общественных настроений, а машина обратной связи. Ты ставишь лайк, алгоритм фиксирует твою слабость, а потом усиливает ее. В психологии это похоже на цикл подкрепления: поведение закрепляется, если регулярно награждается стимулом. Так цифровая среда обучает не хуже дрессировщика. Политика в таком мире неизбежно упрощается до набора триггеров: - страх, - раздражение, - самоутверждение, - унижение оппонента, - наслаждение скандалом. Это уже не пространство deliberation, то есть вдумчивого общественного рассуждения, а эмоциональный рынок нервной системы.
4. Американский код и фигура ТрампаИнтересный момент лекции — попытка объяснить Трампа через американскую культуру: культ победителя, религиозно окрашенный страх быть “лузером”, поверхностный интерес к внешнему миру, вера в статус и величие. Даже если где-то это описание чрезмерно обобщает Америку, в нем есть рациональное зерно. Трамп действительно работает как гипертрофированный образ американской мечты в фазе ее распада: - успех важнее содержания, - образ важнее результата, - показать важнее, чем сделать, - доминировать важнее, чем понимать. Это особенно тонкая мысль: когда общество еще хранит старые символы успеха, но уже теряет внутреннюю дисциплину, возникает лидер, который носит форму победителя без прежней содержательной базы. То есть не строитель империи, а актер имперского стиля.
5. “Быть Ким Чен Ыном” как метафора переговорной стратегииСамый острый практический тезис беседы: с Трампом и подобными фигурами часто работает не уговор, а демонстрация непрогибаемости. Здесь “быть Ким Чен Ыном” — не про идеологию КНДР, а про психологический профиль: - не бояться угроз, - показывать готовность к крайним мерам, - не давать себя продавить через шок и давление. Логика проста: человек, привыкший давить, эффективен там, где чувствует уступчивость. Но если он сталкивается с фигурой, которая не ломается и готова идти дальше, у него исчезает привычный сценарий. Это почти архетипический сюжет: хищник силен не только своими клыками, но и чужим страхом. При этом здесь важно не романтизировать такую модель. Она опасна, потому что игра на грани безумия легко становится реальным безумием. Но в описании авторов есть практический нерв: в мире, где политика стала театром силы, репутация готовности к пределу иногда сама по себе становится инструментом сдерживания.
6. Китай, Россия и пределы рационализмаВ беседе звучит критика идеи, что мир можно гармонизировать через один лишь прагматизм и взаимную выгоду. Это особенно обращено к Китаю и его языку “общей судьбы человечества”. Здесь мысль довольно жесткая, но заслуживает внимания: люди и цивилизации хотят не только процветания, но и превосходства, признания, символического первенства. Иными словами, экономика — не вся правда о человеке. Человек хочет не просто хлеба, но и смысла, статуса, права считать себя правым. Это важная поправка к технократическому мышлению. Часто государствам кажется, что если всем станет выгодно, то все успокоятся. Но история показывает обратное: иногда материально обеспеченные общества становятся еще более идеологически нервными, потому что их внутреннюю пустоту уже не заполняет выживание.
7. Трагизм российской темыФинальная часть беседы переходит к войне и к месту России в этой реальности. Здесь тон становится особенно жестким: конфликт описывается как экзистенциальный, то есть такой, в котором компромисс не равен миру, а может означать отложенное поражение. Независимо от согласия или несогласия с этой оценкой, стоит заметить философскую рамку: когда стороны начинают воспринимать конфликт как вопрос исторического бытия, обычная дипломатическая логика слабеет. Тогда переговоры перестают быть торгом интересов и становятся спором о самом праве существовать в прежнем виде. Именно поэтому авторы так подчеркивают значение: - символических сигналов, - репутации решимости, - ясности красных линий, - единой медийной стратегии. Здесь проявляется почти военная психология: если противник не верит, что ты дойдешь до конца, он будет проверять пределы снова и снова.
8. Один из скрытых нервов беседы — кризис ответственностиПожалуй, глубиннее всего в этом видео звучит тема ответственности. Не только политической, но онтологической — если угодно, ответственности за собственное место в мире. Когда рушатся устойчивые идентичности, иерархии и нормы, человек получает свободу. Но вместе со свободой он часто теряет форму. А бесформенный человек очень удобен для внешнего управления. Это парадокс современности: - мы декларируем освобождение личности, - но производим легко программируемого индивида. Здесь чувствуется почти религиозный мотив: свобода без внутреннего закона быстро превращается в управляемую хаотичность.
9. Сильные стороны беседыЧто в этом видео особенно ценно: - попытка смотреть не на событие, а на структуру; - связь политики с философией, медиа, антропологией; - внимание к психотипам лидеров как производным от среды; - различение рациональной и символической политики; - признание, что технологии власти меняют не только массы, но и самих управленцев. Это полезно, потому что снимает наивность. Миром движут не только институты и бюджеты, но и образы, страхи, архетипы, привычки внимания.
10. Ограничения и уязвимостиПри этом некоторые тезисы в беседе предельно широки и местами слишком тотальны. Например: - массовая демократия почти целиком редуцируется к спектаклю; - американская культура описывается через довольно жесткий типаж; - философские причины современности выводятся преимущественно из одной линии распада. Это делает анализ ярким, но одновременно уязвимым. Реальность обычно менее монолитна: даже внутри “массы” есть острова субъектности, а внутри любой системы — встречные процессы. Иначе говоря, спектакль реален, но не исчерпывает всю реальность. И это важно помнить, чтобы критика иллюзий не стала новой иллюзией.
ИтогВ этом видео политика показана как пространство, где технологии, психология и философия сплелись в новый режим власти. Трамп здесь — не просто эксцентричный лидер, а выражение эпохи, в которой длинная мысль проигрывает короткому импульсу, а образ часто оказывается сильнее содержания. В такой среде побеждает не обязательно самый мудрый, а тот, кто лучше резонирует с нервной системой времени. Беседа подводит к жесткому, но трезвому выводу: старые механизмы взаимодействия с политиками нового типа работают все хуже. Если раньше можно было рассчитывать на институциональную сдержанность, рациональный интерес и уважение к процедуре, то теперь все чаще приходится иметь дело с фигурами, действующими в логике шоу, давления, символической победы и эмоционального превосходства. Но еще глубже в лекции звучит другой вопрос: не сами ли общества вырастили этих лидеров, отказавшись от внутренней дисциплины, сложного мышления и ответственности? Ведь если человек хочет не истины, а постоянного самоутверждения, то рано или поздно к нему приходит тот, кто делает из этого политический стиль. И тогда главный вызов уже не в Трампе, не в алгоритмах и даже не в элитах, а в том, может ли современный человек снова захотеть реальности больше, чем спектакля. Потому что без этого любая борьба с “неправильными лидерами” будет похожа на борьбу с отражением в кривом зеркале. Если политика все больше становится проекцией коллективной психики, то где тогда проходит граница между виной лидера и ответственностью общества — и готовы ли мы вообще эту границу честно увидеть?