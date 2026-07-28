Дональд Трамп предложил новую модель политика-популиста, построенную, в том числе, на дипломатии в стиле соцсетей и открытой, подчас кажущейся невменяемой, агрессивности. Как противостоять такому подходу? О том, в чем была суть запроса американцев на такого политика, об изменениях в обществе за последние десятилетия, которые в корне изменили публичную политику, о роли Голливуда и на какого мультперсонажа похож президент США в своих манерах, о том, почему у товарища Кима получилось сломить Трампа, а у лидера Китая мало шансов, о символических действиях России в инфополе и красоте на Новой Земле, которые могут помочь в противостоянии с Западом говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Карта Сбер для переводов: 2202208317965896

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Тelegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo