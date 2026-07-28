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Давайте угадаем, что это может быть за страна

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Переслано от: Андрей Медведев

Ну что же. Нельзя не отметить, что власти Таджикистана ведут весьма последовательную политику по деракализации местного мусульманского сообщества.

По новому закону не допускаются ношение и ввоз одежды, которая официальными структурами трактуется как “чуждая таджикской культуре”, а именно хиджабы, никабы, арабские уборы и длинные свободные платья.

Страна планирует вернуться к национальной яркой одежде, платкам и тюбетейкам.

Местные радикалы в комментариях в Инстаграме обвиняют власти в исламофобии. Многие пишут, что собираются уехать в страны, где ношение никабов и специфических бород не запрещено.

Давайте угадаем, что это может быть за страна, с учётом того что во всех республиках Средней Азии приняты законы запрещающие радикальную символику и одежду.

В какой безвизовой стране бизнес массово играет в халялизацию продукции, никабы не запрещены, а ещё планируется исламский банкинг? Очень сложная загадка. Не каждый найдёт ответ.

Замечу при этом, что в настоящие исламские страны, где самым строгим образом соблюдают законы шариата – например Афганистан, Пакистан или нынешняя Великобритания – азиатские радикалы ехать не готовы.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В тексте проводится сравнение между политикой Таджикистана по ограничению религиозной атрибутики и положением дел в другой, неназванной стране. - Автор подаёт это как ироническую “загадку”, намекая на страну: - с безвизовым режимом для жителей Центральной Азии, - где не запрещены никабы, - где бизнес участвует в “халялизации” продукции, - и обсуждается или внедряется исламский банкинг. - Основной скрытый тезис: часть религиозно-консервативной миграции и символического исламизма якобы перетекает туда, где правила мягче, чем в самих странах происхождения. - В конце автор использует сарказм, упоминая Афганистан, Пакистан и особенно “нынешнюю Великобританию” как “настоящие исламские страны”, что очевидно не буквальное утверждение, а полемический приём. - Общий посыл текста — критика радикализации, религиозной демонстративности и институциональных уступок религиозному консерватизму.

Разбор смысла

С высокой вероятностью автор намекает на Россию. Почему именно на неё: - безвизовый въезд или облегчённый режим для граждан ряда стран Центральной Азии; - заметное присутствие рынка халяль-продукции; - периодические разговоры об элементах исламского банкинга; - отсутствие общефедерального запрета на никабы; - и, главное, знакомый для русскоязычного политического дискурса нерв: “почему более светские или национально ориентированные режимы Средней Азии жёстче в вопросах религиозной символики, чем Россия?” Здесь любопытна одна более глубокая вещь. Часто государство борется не просто с тканью, бородой или словом “халяль”, а с маркером альтернативной идентичности. Одежда сама по себе не опасна. Но она может становиться знаменем — как форма, пароль, граница между “своими” и “чужими”. В этом смысле спор не о платке как таковом, а о том, какой культурный код будет доминировать в публичном пространстве.

Что в тексте является риторикой, а что — фактом

Фактическое ядро

- В странах Центральной Азии действительно есть тенденция к ограничению радикальных форм религиозной символики. - Таджикистан действительно известен своей довольно жёсткой секулярной политикой по отношению к внешним проявлениям исламского консерватизма. - В России и ряде других стран действительно существует рынок халяль-продукции и обсуждение исламских финансовых инструментов.

Риторические и полемические элементы

- “Нынешняя Великобритания” как “исламская страна” — это сарказм, а не аналитическое утверждение. - Связка “никаб + борода + халяль + исламский банкинг = радикализация” слишком упрощает реальность. Не вся религиозная практика радикальна. Тут важно не скатиться в тот же идеализм, только зеркальный: когда любой внешний религиозный знак автоматически объявляется угрозой. - Формулировка про “азиатских радикалов” — обобщающая и эмоционально нагруженная. Она смешивает: - обычную религиозность, - консерватизм, - культурную инаковость, - и подлинный экстремизм. А это разные уровни явлений.

Более глубокий вывод

Перед нами не просто текст про миграцию или религию. Это текст про страх государства перед конкурирующей системой лояльности. Национальное государство хочет, чтобы человек в первую очередь жил в его символическом поле: его язык, его нормы, его представление о допустимом. А религиозный универсализм — особенно в демонстративной, наднациональной форме — предлагает человеку другой центр сборки. Таджикистан в этом смысле действует как государство, которое говорит: “Ислам — да, но в наших культурных и политических рамках.” Это не столько борьба с верой, сколько попытка подчинить веру логике национального проекта. А вот ирония, на которую намекает автор: некоторые более крупные и формально светские страны порой оказываются мягче, хаотичнее или прагматичнее в этих вопросах, потому что у них другие приоритеты: - экономическая выгода, - управление миграцией, - баланс элит, - внешнеполитическая осторожность, - нежелание открывать конфликт на религиозной почве. С философской точки зрения тут видно старое противоречие между свободой и целостностью сообщества. Если разрешать всё — можно получить рост сегрегации и параллельных норм. Если запрещать слишком многое — можно получить отчуждение, лицемерие и подпольную радикализацию. То есть вопрос не в том, “хороши” ли запреты сами по себе. Вопрос в том, что именно государство пытается защитить: - безопасность, - культурную преемственность, - светский порядок, - или просто привычный визуальный комфорт большинства? И здесь особенно важно не спутать реальность с образом. Очень часто общество реагирует не на подлинную угрозу, а на символ угрозы. Никаб становится не предметом одежды, а экраном, на который проецируются страхи о демографии, миграции, религии, слабости государства и утрате идентичности. Это уже почти психология: как в личных отношениях мы нередко любим не человека, а свой образ о нём, так и в политике боимся не явления, а его мифологизированной тени.

Подробный вывод

Если отвечать прямо: скорее всего, автор имеет в виду Россию. Но содержательно текст интереснее как симптом. Он показывает раздражение по поводу того, что: - одни государства Центральной Азии жёстко выстраивают национально-светскую рамку; - а Россия, при всей своей риторике о традиционных ценностях и безопасности, местами допускает более гибкую или противоречивую религиозную среду. При этом сама логика текста полемична и не вполне чиста аналитически: автор смешивает традиционную религиозность, консервативную моду, рыночную адаптацию бизнеса и реальную радикализацию. Это понятно эмоционально, но слабо как строгий анализ. Не всякая видимая исламизация есть экстремизм, хотя и нельзя отрицать, что символическая религиозная экспансия иногда действительно становится почвой для более жёстких идеологий. Зрелая позиция тут, вероятно, требует двух вещей одновременно: 1. Не наивничать — радикальные сети, параллельные нормы и демонстративный сепаратизм существуют. 2. Не впадать в зеркальную истерию — не всякий религиозный знак равен угрозе. Государствам приходится искать тонкий баланс между: - правом человека на религиозное выражение, - интересами общественной безопасности, - сохранением светского пространства, - и защитой культурной субъектности. Это трудная задача, потому что объективная истина здесь словно бы есть, но доступ к ней всегда ограничен конкретным историческим опытом, страхами и интересами общества. Мы судим из своей позиции, а позиция неизбежно частична. И потому главный вопрос, наверное, не только в том, какая страна загадана, а в том, по каким признакам общество начинает отличать живую веру от идеологической униформы — и умеет ли оно не перепутать одно с другим?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/26913
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