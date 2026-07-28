Ну что же. Нельзя не отметить, что власти Таджикистана ведут весьма последовательную политику по деракализации местного мусульманского сообщества.

По новому закону не допускаются ношение и ввоз одежды, которая официальными структурами трактуется как “чуждая таджикской культуре”, а именно хиджабы, никабы, арабские уборы и длинные свободные платья.

Страна планирует вернуться к национальной яркой одежде, платкам и тюбетейкам.

Местные радикалы в комментариях в Инстаграме обвиняют власти в исламофобии. Многие пишут, что собираются уехать в страны, где ношение никабов и специфических бород не запрещено.

Давайте угадаем, что это может быть за страна, с учётом того что во всех республиках Средней Азии приняты законы запрещающие радикальную символику и одежду.

В какой безвизовой стране бизнес массово играет в халялизацию продукции, никабы не запрещены, а ещё планируется исламский банкинг? Очень сложная загадка. Не каждый найдёт ответ.

Замечу при этом, что в настоящие исламские страны, где самым строгим образом соблюдают законы шариата – например Афганистан, Пакистан или нынешняя Великобритания – азиатские радикалы ехать не готовы.