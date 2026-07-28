Американцы попытались обмануть саудитов и готовятся ещё глубже застрять на Ближнем Востоке.Н.Сорокин
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что американские СМИ и администрация США действуют в своеобразном симбиозе: публично спорят, но в целом поддерживают общую политическую линию. - Эта линия, по мысли автора, строится на демонстративном “прибеднении”: США подают себя как страну с дефицитом ракет, проблемами ВПК и ограниченными ресурсами. - Такой образ нужен не только для внутренней аудитории, но и как инструмент давления на союзников, прежде всего на Европу. - Ситуация вокруг Ирана подается как пример расхождения между официальной риторикой и реальностью на земле: заявления о сокрушительных ударах не вполне совпадают с наблюдаемой картиной. - Автор делает акцент на уязвимости американской ПВО и на том, что ресурсы США ограничены даже для защиты собственных объектов. - Пауза в ударах между США и Ираном интерпретируется не как чья-то однозначная победа, а как временная остановка перед новым витком конфликта. - Посреднические попытки в переговорах, в том числе через Бахрейн, оцениваются скептически: стороны не доверяют друг другу и выдвигают заведомо неприемлемые условия. - Важная линия беседы посвящена морскому измерению конфликта: Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы показаны как точки, где даже сравнительно дешевые средства давления могут подрывать могущество морских держав. - Отдельно рассматривается роль хуситов, которые, по логике автора, используют момент для давления на Саудовскую Аравию. - Центральный сюжет — попытка США навязать Саудовской Аравии невыгодную сделку по ядерной инфраструктуре. - По версии автора, Вашингтон сначала предложил саудитам сотрудничество по обогащению урана, а затем задним числом изменил условия: - допустил возможность односторонней заморозки соглашения; - попытался привязать сделку к признанию Израиля в логике “Соглашений Авраама”; - потребовал особой прозрачности перед Израилем по ядерной программе. - Это интерпретируется как попытка “кинуть” саудитов и как удар по доверию США в регионе. - Сквозная мысль лекции: израильский фактор в американской политике становится не просто важным, а определяющим, отодвигая на второй план почти все остальные вопросы. - В этом контексте автор обсуждает американский оборонный бюджет и упоминает положение, которое, по его мнению, усиливает институциональную связку между США и Израилем. - Вывод автора: США, несмотря на разговоры об усталости и нехватке ресурсов, не уходят с Ближнего Востока, а напротив, рискуют втянуться туда еще глубже.
Подробный выводВ этом видео предложена довольно цельная, хотя и резко критическая картина американской политики на Ближнем Востоке. Ее нерв — не в том, что США “сильны” или “слабы”, а в том, что они пытаются управлять восприятием собственной силы. Это важное различие. Иногда им выгодно выглядеть всемогущими, чтобы запугивать; иногда — уставшими и ограниченными, чтобы оправдывать маневры, давление на союзников или перераспределение ответственности. В этом смысле политика выглядит не как твердая стратегия, а как театр с меняющимися декорациями. Здесь есть почти психологический момент. Великие державы, как и отдельные люди, нередко привязываются не к реальности, а к своему образу. Америка в данной интерпретации одновременно хочет оставаться глобальным арбитром и избегать прямой цены этого положения. Отсюда двойственность: с одной стороны — пафос побед и контроля, с другой — жалобы на нехватку боеприпасов, перегруженность армии и кризис производственных возможностей. Это напоминает человека, который хочет, чтобы его считали незаменимым, но при этом заранее снимает с себя ответственность за возможную неудачу. Особенно показателен в лекции пример Саудовской Аравии. Если изложенная версия верна, то проблема здесь даже не в самой сделке, а в способе ведения дел. Когда условия меняются после согласования, доверие разрушается быстрее, чем любой договор успевает вступить в силу. В бизнесе, дипломатии и личных отношениях это работает одинаково: формально сильная сторона может позволить себе навязывать новые правила, но практически она платит за это эрозией репутации. А репутация в международной политике — это не моральная роскошь, а инфраструктура влияния. Интересно и то, как в беседе показан израильский вопрос. Автор явно считает, что именно он становится скрытым центром американской внешней и даже внутренней политики. Возможно, формулировка здесь нарочито обострена, но сама постановка вопроса заслуживает внимания: часто государства объясняют свои действия языком универсальных ценностей, а движимы бывают вполне конкретными узлами интересов, лоббизма, исторической инерции и внутреннего электорального расчета. Иными словами, идеология часто выступает как красиво оформленная упаковка для более приземленных механизмов власти. Отдельно стоит отметить мысль о проливах, блокадах и “дешевой асимметрии”. Это уже почти закон современной войны: дорогие системы уязвимы перед дешевыми средствами срыва, если последние применяются в правильной точке. Здесь возникает любопытная параллель с нейросетями или сложными системами вообще: высокоорганизованная структура может проигрывать не из-за отсутствия мощности, а из-за уязвимости в узловых местах. Не всегда побеждает тот, у кого больше ресурсов; иногда — тот, кто точнее понимает архитектуру зависимости противника. При этом в лекции чувствуется важный мотив: ни одна из сторон не выглядит по-настоящему свободной. Иран связан логикой выживания и недоверием; США — логикой имперского присутствия и внутренними обязательствами; Саудовская Аравия — балансом между безопасностью, амбициями и зависимостью от внешних гарантий; Израиль — своей стратегией превентивного контроля. Все как будто действуют рационально, но общая картина получается иррациональной, потому что локально разумные шаги складываются в систему общего застревания. Это типичная ловушка истории: участники движутся не к цели, а по инерции собственных страхов. Если смотреть прагматично, главный вывод лекции таков: США не демонстрируют выхода из ближневосточного узла, а скорее институционализируют дальнейшее вовлечение. И именно это автор считает наиболее важным фактом, скрытым за шумом пропаганды, переговоров и медийных интерпретаций. Не столько победа, не столько поражение, сколько постепенное углубление зависимости от конфликта. И в этом есть почти философская ирония. Империи редко рушатся от одного удара; чаще они истощаются, потому что не могут отличить стратегическую необходимость от привычки вмешиваться. С какого момента защита интересов превращается в плен собственных обязательств — и можно ли вообще распознать этот момент, пока система еще считает себя хозяином положения?