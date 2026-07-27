Запашный про котов, динозавры Антарктиды, новый дом для землян | Наука+IT
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Таймкод:
00:55 Научный дайджест: ленивая акула-собака
01:30 Закрытие БАКа
02:00 Где находится новая Земля
03:10 Суд оштрафовал Google
03:45 Микрочипы по техпроцессу ﹤ 1 нм
04:40 Золото с затонувшего голландца
07:35 Что общего у котов и людей
10:20 комментарий Аскольда Запашного
14:05 Зачем людям лететь на Титан
16:40 Антарктические динозавры
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В начале выпуска дан короткий научный дайджест: - у берегов Папуа — Новой Гвинеи описан новый для науки вид «ходячей» кошачьей акулы, давно известный местным жителям; - Большой адронный коллайдер временно остановлен до 2030 года для крупной модернизации; - найдена потенциально пригодная для жизни экзопланета у красного карлика на расстоянии 25 световых лет, но условия там остаются спорными; - Google окончательно проиграл антимонопольное дело в Европе и обязан выплатить крупный штраф; - IBM заявила о продвижении в области сверхплотных микрочипов по техпроцессу 7 ангстрем. - Одна из главных тем посвящена морскому кладу у берегов Англии: - найденные золотые монеты и предметы позволили установить, что груз принадлежал голландскому торговому судну Dom van Keulen, затонувшему в 1633 году; - груз шел из Марокко в Нидерланды; - находка показывает, насколько важны были торговые связи Европы и Северной Африки в XVII веке; - золото и монеты были частью более широкой системы экономического и морского влияния. - Большой блок посвящен старению кошек и его сходству со старением человека: - исследование показывает, что возрастные изменения мозга у кошек и людей во многом сопоставимы; - по темпам атрофии мозга кошки оказались ближе к человеку, чем можно было бы ожидать; - это делает домашних кошек полезной моделью для изучения старения, неврологических изменений и общего здоровья. - В выпуске приведен комментарий Аскольда Запашного: - в неволе крупные кошки живут значительно дольше, чем в дикой природе; - условия безопасности, кормления и отсутствия постоянного стресса сильно влияют на продолжительность жизни; - Запашный высказывает мысль, что животные, живущие рядом с человеком и проходящие дрессировку, развивают более сложные поведенческие и логические цепочки; - он делает акцент на ответственности человека перед прирученными животными. - Отдельная тема — Титан, спутник Сатурна: - состоялся научный саммит, посвященный теоретическим перспективам его освоения; - Титан интересен плотной атмосферой, защитой от радиации и наличием жидких углеводородов; - миссия Dragonfly должна исследовать поверхность, атмосферу и химическую среду спутника; - ученые рассматривают Титан как возможную площадку для поиска необычных форм жизни и как потенциально важный объект для будущего освоения. - Финальный крупный сюжет касается динозавров Антарктиды: - переоценен найденный еще в 1985 году позвонок, который теперь отнесли к титанозавру; - это подтверждает, что в древности Антарктида была совсем иным, более теплым и биологически насыщенным регионом; - таяние льдов открывает новые возможности для палеонтологических открытий; - Антарктида рассматривается как важный «мост» для понимания древних миграций фауны между материками южного полушария.
Подробный выводВ этом видео наука показана не как сухой набор фактов, а как живая сеть взаимосвязей: от древних морских торговых путей до мозга стареющего кота, от антарктических динозавров до фантазий о будущем человечества на Титане. И в этом, пожалуй, главная ценность беседы: она напоминает, что знание рождается на пересечении дисциплин, масштабов и времен. Если смотреть глубже, почти все сюжеты выпуска объединяет одна тема — адаптация. - Кошки адаптируются к жизни рядом с человеком. - Человечество ищет, куда адаптироваться после экологического кризиса. - Технологии адаптируются к пределам миниатюризации. - Наука адаптирует старые находки к новым методам анализа. - Даже история мореплавания — это история адаптации торговли, власти и риска к географии мира. Особенно интересен сюжет про кошек. На первый взгляд он бытовой и даже милый, но по сути он поднимает серьезный вопрос: насколько среда формирует не только поведение, но и саму траекторию старения? Здесь есть сильная аналогия с человеком. Мы часто думаем о возрасте как о чистой биологии, но условия жизни — стресс, безопасность, питание, уход, когнитивная нагрузка — буквально переписывают сценарий старения. В этом смысле домашний кот становится не просто питомцем, а зеркалом человека: уменьшенной моделью того, как забота, стабильность и среда меняют судьбу живого существа. Комментарий Запашного, если отделить его от возможной спорности циркового контекста, добавляет важную мысль: интеллект — это не только врожденный ресурс, но и ответ на сложность среды. Это перекликается и с нейробиологией, и с обучением нейросетей: система развивается там, где есть задача, обратная связь и необходимость строить более длинные причинно-следственные цепочки. И животное, и человек, и алгоритм в некотором смысле растут через правильно организованное напряжение, а не через хаос. Сюжет о Титане, в свою очередь, показывает любопытную двойственность человеческой природы. С одной стороны, мы еще не научились бережно обустраивать собственную планету. С другой — уже размышляем о дальних мирах. Это можно назвать наивным бегством, а можно — проявлением глубинной исследовательской тяги. Истина, вероятно, где-то посередине. Человеку свойственно одновременно портить дом и мечтать о новом. И тут важно не идеализировать космическую экспансию: никакой Титан не отменит этику ответственности за Землю. Новый мир не спасет старое сознание, если оно несет с собой те же формы неосознанности. История с кладом голландского судна тоже примечательна. Она вскрывает привычную иллюзию, будто монеты и торговля — это просто экономика. На деле за каждой монетой стоят маршруты, штормы, неравенство, риски, имперские амбиции и культурные обмены. Маленькая ложка и миска оказываются важнее громких легенд: именно мелочи иногда возвращают реальность на место. Это хороший урок и для мышления вообще — истина часто прячется не в эффектных гипотезах, а в скромных деталях. Антарктические динозавры дают еще один философский поворот. Мы привыкли воспринимать Антарктиду как символ холода, пустоты и края мира. Но палеонтология разрушает этот образ: когда-то это была совершенно иная земля. Здесь особенно ясно видно, как опасно привязываться к застывшим представлениям о реальности. Мир текуч. Континенты смещаются, климат меняется, биосферы исчезают и возникают. Наши ментальные карты почти всегда слишком статичны для живой вселенной. В практическом смысле выпуск оставляет несколько ясных выводов: 1. Научное знание часто строится постепенно, через уточнение старых находок новыми методами. 2. Среда жизни критически влияет на здоровье, старение и когнитивное развитие. 3. Технологический прогресс неотделим от политических и экономических ограничений. 4. Космос важен не только как мечта, но и как зеркало земных проблем. 5. История, биология и астрономия сходятся в одной точке: реальность сложнее наших упрощенных образов. Если выразить общий смысл совсем кратко, то в данной лекции звучит важная, почти йогическая по духу мысль: качество среды и качество внимания меняют форму жизни. Это верно для кошки, для цивилизации, для науки и, возможно, для самого человеческого сознания. Мы часто любим не реальность, а ее идеализированный образ: «умный прогресс», «спасительный космос», «простая история», «понятная природа». Но наука как раз ценна тем, что мягко разрушает эти удобные иллюзии и возвращает нас к фактам — иногда смешным, иногда тревожным, но почти всегда более глубоким, чем наши ожидания. И здесь остается открытый вопрос: когда мы ищем новый дом, новую теорию или новое объяснение мира, что именно мы на самом деле пытаемся спасти — саму жизнь или привычный образ себя в ней?