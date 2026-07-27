ТАЙНЫЙ ДОКЛАД ПУТИНУ! ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО? | Анатолий Куликов и Константин Сивков
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Нужна ли России новая Ставка и другой уровень управления войной? В программе «Аналитика РАРАН» генерал армии Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел и первый вице-премьер России, разбирает характер СВО как гибридной войны против страны. В выпуске — идея экспертного органа при Верховном главнокомандующем, проблемы управления, подготовки личного состава, тактики наступления, мобилизации, ОПК, стратегических ресурсов, частной ПВО, беспилотников и вопрос: готова ли система менять подходы к ведению войны?
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00:00 Вступление: гибридное столкновение с Западом, Клуб военачальников и опыт Анатолия Куликова
06:24 Стратегия победы: почему необходима Ставка ВГК и фронтовая наступательная операция
16:27 Экономика военного времени: капитализм, угроза внутреннего саботажа и государственное управление
30:46 Военно-промышленный комплекс: деградация потенциала США, роль Китая и мощности России
37:37 Защита инфраструктуры: проблемы объектовой ПВО, частная защита и монополия государства на насилие
48:00 Эволюция поля боя: роль дальних беспилотников, сохранение значения танков и законы военной диалектики
#АналитикаРАРАН #АнатолийКуликов #СВО #гибриднаяВойна #СтавкаВГК #ГКО #армия #оборона #ПВО #беспилотники #танки #ОПК #мобилизация #экономикаВоенногоВремени #Россия #Запад #КлубВоеначальников #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе СВО рассматривается не как локальная операция, а как часть более широкой гибридной войны России с коллективным Западом. - Авторы подчеркивают, что текущие события вскрыли системные недостатки: в подготовке личного состава, управлении, применении техники и организации военного планирования. - Звучит мысль, что в начале конфликта следовало создать аналог ставки верховного главнокомандования или хотя бы экспертный орган при президенте, который бы давал нефильтрованную картину происходящего. - По мнению участников, конфликт давно вышел за рамки ограниченной операции и приобрел черты полноценной войны, где важны не только боевые действия, но и экономика, информация, управление, логистика. - Критикуется нынешний стиль ведения боевых действий как слишком тактический, фрагментарный и изнуряющий, без достаточного перехода к классическим наступательным операциям более высокого уровня. - Высказывается позиция, что для достижения целей нужна крупная стратегическая наступательная операция, а не только постепенное “продавливание” укрепленных районов. - При этом идея полной мобилизации оценивается скептически: собеседники считают, что она может создать внутриполитические риски и социальное напряжение. - Вместо этого предлагается опереться на уже воюющий контингент и задействовать регулярные подготовленные части как ударное ядро для масштабного наступления. - Существенный акцент сделан на необходимости жесткого государственного контроля над стратегическими ресурсами и ключевыми отраслями на период войны. - Критикуется капиталистическая логика, где эффективность измеряется прибылью, а не интересами государства и обороны. - Проводится историческая параллель: в критические эпохи слабость государства часто связана не только с внешним врагом, но и с внутренним эгоизмом элит. - Отдельно обсуждается тема саботажа, управленческой нестыковки и искусственного нагнетания напряженности, включая топливные проблемы. - Подчеркивается необходимость единой системы ПВО, а не передачи значимой вооруженной функции частным структурам. - Авторы настаивают, что новые технологии, включая беспилотники, не отменяют классических законов войны, а лишь меняют инструменты. - Финальный посыл беседы: победа возможна, но для этого нужны более решительные, системные и централизованные меры.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто военный разбор, а довольно цельная картина мира, где война понимается как состояние всей системы, а не только линии фронта. Это важная мысль. Часто общество склонно воспринимать войну через карту боевых действий, сводки и километры продвижения. Но здесь делается акцент на другом: если конфликт действительно носит гибридный характер, то он затрагивает экономику, идеологию, управление, кадровую политику, транспорт, промышленность, информационную среду и даже психологическую устойчивость общества.
1. Главная интонация беседы — конфликт масштабнее официальных формулировокСобеседники фактически утверждают, что реальное содержание происходящего давно переросло рамки “ограниченной операции”. И в этом есть логика: когда в конфликт включены поставки вооружений, разведка, политическое давление, санкции, информационные кампании и перестройка промышленности противника при участии внешнего блока, то чисто формально-юридическое название уже начинает расходиться с реальностью. Это старая проблема истории: названия отстают от сущности. Так бывает не только в войнах, но и в человеческой жизни. Человек может говорить себе “я просто устал”, когда на деле уже выгорел. Государство может говорить “это ограниченный эпизод”, когда фактически столкнулось с затяжным цивилизационным и системным вызовом. В этом смысле беседа посвящена именно попытке вернуть соответствие между словами и реальностью.
2. Центральная претензия — нехватка стратегического контура управленияОдин из важнейших мотивов — идея о необходимости органа, который бы объединял военное, экономическое, информационное и государственное управление в единую систему. Иначе говоря, речь идет о том, что разрозненные меры не заменяют целостной стратегии. Это очень показательная мысль. Любая сложная система — от нейросети до государства — проигрывает не тогда, когда у нее нет ресурсов, а тогда, когда у нее нет связности. Если провести междисциплинарную аналогию: отдельные нейроны сами по себе не создают мышление; отдельные министерства сами по себе не создают победу. Побеждает не сумма элементов, а качество их координации. С этой точки зрения, претензия не только в недостатке сил или средств, а в том, что, по мнению выступающих, отсутствует орган, который увязал бы: - военные действия, - промышленное производство, - логистику, - топливное обеспечение, - информационную политику, - внутреннюю устойчивость общества. Это взгляд довольно государственнический, но логически цельный.
3. Критика тактики “лобового истощения”Один из самых конкретных тезисов — недовольство тем, как ведутся действия на ряде направлений. Авторы противопоставляют: - медленное изматывающее взятие укрепленных пунктов, и - классическую наступательную операцию с обходами, охватами, изоляцией и разгромом крупных группировок. По сути, здесь спор не только о военной технике, а о типе мышления. Один подход можно назвать реактивным: отвечать на сопротивление там, где оно уже есть. Другой — оперативно-стратегическим: не бить в самую крепкую стену, а менять конфигурацию всей системы противника. Это снова очень человеческая тема. Люди часто пытаются “победить проблему” в точке ее наибольшей плотности — в лоб, через упрямство. Но более зрелый способ — изменить структуру ситуации так, чтобы проблема потеряла опору. Война здесь становится почти метафорой мышления: сила важна, но еще важнее форма ее приложения.
4. Новая война не отменяет старых законовОчень интересен их спор с популярной формулой “сейчас совсем другая война”. Авторы с этим не соглашаются полностью. Они признают значение беспилотников, новых средств разведки и поражения, но настаивают: базовые законы войны не исчезли. Это, пожалуй, один из наиболее трезвых моментов беседы. Технологии действительно меняют тактику, но не отменяют: - концентрацию усилий на главном направлении, - необходимость управления, - подавление обороны, - ввод резервов, - использование второго эшелона, - связь наступления с логистикой и промышленностью. Иначе говоря, дрон — это не магия, а новый инструмент в старой драме конфликта. Как в философии сознания: появление нового языка описания не отменяет глубинных структур опыта. Так и здесь: новые устройства не отменяют логику войны как организованного столкновения систем.
5. Отношение к мобилизации — через призму внутренней устойчивостиСобеседники не поддерживают тезис о необходимости широкой мобилизации здесь и сейчас. Их аргумент не столько военный, сколько социально-политический: в условиях затяжного конфликта и сложной внутренней структуры общества мобилизация может стать триггером внутренней дестабилизации. Это важный прагматический момент. Не всякое “жесткое решение” является сильным решением. Иногда сила — в том, чтобы видеть не только фронт, но и тыл, не только карту операций, но и температуру общества. Здесь просматривается старая государственная мудрость: армия воюет не в пустоте, а в теле страны. Если тело истощено, героизм конечностей не спасает.
6. Ключевой нерв разговора — экономика как поле бояПожалуй, наиболее идеологически насыщенная часть беседы — размышления о капитализме, частной собственности и государственном контроле. Авторы не обязательно требуют полной отмены рыночной системы, но настаивают, что в условиях войны стратегические отрасли и ресурсы должны быть подчинены государственным задачам. Это не просто экономическая позиция; это конфликт двух представлений об эффективности: - эффективный собственник — максимизирует прибыль, - эффективный управленец государства — максимизирует мощь, устойчивость и результат для страны. Здесь любопытно увидеть философскую глубину. Современный человек часто путает цену и ценность. Рынок хорошо измеряет цену, но плохо измеряет судьбу государства, историческую устойчивость, способность к жертве, долгий горизонт. В мирное время это противоречие можно маскировать. В войну — уже нет. Война, как прожектор, высвечивает скрытые основания общественного устройства. Она обнажает, на чем реально стоит система: на прибыли, на долге, на солидарности или на инерции.
7. Исторические параллели — как предупреждение о внутренних рискахЗаметную часть беседы занимает отсылка к 1917 году и к поведению элит поздней империи. Смысл этих аналогий ясен: государство может проиграть не только от внешнего давления, но и от внутреннего раскола, корысти, непонимания общей цели и эрозии легитимности. Конечно, исторические параллели всегда рискованны. История никогда не повторяется буквально; она скорее рифмуется. Но в практическом плане мысль понятна: если элиты перестают мыслить государственно, а общество не понимает образа победы и смысла жертвы, то возникает опасное расслоение между официальным нарративом и переживаемой реальностью. И это, возможно, один из самых сильных скрытых тезисов беседы: людям нужен не только приказ, но и ясный смысл. Не только дисциплина, но и понятная картина будущего.
8. ПВО, частные структуры и суверенитетОбсуждение противовоздушной обороны на первый взгляд выглядит техническим, но на деле оно очень концептуально. Авторы предупреждают: если право на применение серьезного вооружения расползается по частным структурам, государство рискует размыть монополию на организованное насилие. Это уже почти классика политической философии: суверенитет начинается там, где есть единый центр легитимного принуждения. Если такой центр расслаивается, начинается феодализация силы. А сила, у которой нет единой воли, быстро становится фактором нестабильности. В этом смысле их позиция последовательна: гибридная война требует не распыления, а собранности.
9. Внутренняя логика беседы: победа понимается как вопрос воли и формыНесмотря на алармизм, общий вывод у собеседников не пораженческий. Они не говорят, что победа невозможна. Напротив, они считают ее достижимой, но при условии: - большей решительности, - более четкого стратегического замысла, - централизации управления, - подчинения экономики целям конфликта, - лучшей координации армии, промышленности и тыла. То есть проблема, по их версии, не в отсутствии потенциала, а в неполной реализованности потенциала. Это важное различие. Есть пессимизм слабости — “мы не можем”. А есть тревожный реализм — “мы можем, но действуем не в полную силу и не в полной ясности”. В данной лекции звучит именно второй вариант.
Итоговая оценкаЕсли отбросить эмоциональную оболочку, беседа строится вокруг одной большой идеи: современная война — это экзамен на целостность государства. Не только на силу оружия, но и на зрелость управления, глубину элиты, связанность общества и способность подчинить частные интересы общему. В этом есть суровая правда. История показывает, что цивилизации редко рушатся только от внешнего удара. Гораздо чаще внешний удар лишь проявляет уже существующие внутренние трещины. И потому главный вопрос здесь не только в том, какие ракеты, танки или беспилотники у сторон, а в том, какая система лучше умеет превращать ресурсы в осмысленное действие. С философской точки зрения, беседа интересна еще и тем, что ставит старый вопрос: что важнее в критический момент — свобода частного интереса или дисциплина общего дела? В мирное время ответ кажется одним, в военное — другим. Но, возможно, настоящая зрелость государства в том и состоит, чтобы не впадать ни в хаос частной корысти, ни в бездушный тотальный механизм, а находить живой баланс между силой, смыслом и ответственностью. И здесь остается открытый вопрос: как отличить действительно необходимую централизацию ради выживания от соблазна подменить живую правду общества удобной для власти управляемой картиной реальности?