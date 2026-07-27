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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

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Нужна ли России новая Ставка и другой уровень управления войной? В программе «Аналитика РАРАН» генерал армии Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел и первый вице-премьер России, разбирает характер СВО как гибридной войны против страны. В выпуске — идея экспертного органа при Верховном главнокомандующем, проблемы управления, подготовки личного состава, тактики наступления, мобилизации, ОПК, стратегических ресурсов, частной ПВО, беспилотников и вопрос: готова ли система менять подходы к ведению войны?

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00:00 Вступление: гибридное столкновение с Западом, Клуб военачальников и опыт Анатолия Куликова

06:24 Стратегия победы: почему необходима Ставка ВГК и фронтовая наступательная операция

16:27 Экономика военного времени: капитализм, угроза внутреннего саботажа и государственное управление

30:46 Военно-промышленный комплекс: деградация потенциала США, роль Китая и мощности России

37:37 Защита инфраструктуры: проблемы объектовой ПВО, частная защита и монополия государства на насилие

48:00 Эволюция поля боя: роль дальних беспилотников, сохранение значения танков и законы военной диалектики

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