СЛЕДЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ В США. ЧТО ПРЯЧУТ СПЕЦСЛУЖБЫ? | Николай Субботин
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Можно ли исследовать НЛО, палеоконтакт и следы неизвестных цивилизаций без сенсационности, но научно? Максим Невенчанный и Николай Субботин, президент Ассоциации протоистории, обсуждают советскую программу «Сетка», американские слушания об НЛО, экзопланеты, религиозный взгляд на внеземной разум и спорные артефакты. В выпуске — камни Ики, фигурки Акамбаро, мексиканские мумии, Махабхарата, Атлантида, Хопёрская аномальная зона, кыштымский карлик Алёшенька, чудь, подземные жители и вопрос: как перевести альтернативные находки на язык науки?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Вступление: программа «Сетка», НЛО в официальной повестке и религия
10:40 Палеоконтакт и артефакты: камни Ики, фигурки Акамбаро и карго-культ
19:32 Циклы цивилизаций, древние технологии и энергоинформационные формы жизни
30:49 Загадочные гуманоиды: мексиканские мумии, инволюция и гибридизация
38:20 Аномалии в России: кыштымский карлик, загадки Урала и легенды о чуди
#МаксимНевенчанный #НиколайСубботин #НЛО #палеоконтакт #протоистория #Сетка #СССР #инопланетяне #древниеЦивилизации #Махабхарата #Атлантида #Урал #Алешенька #аномальныеЯвления #ХоперскаяЗона #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе обсуждается тема НЛО, палеоконтакта и возможного сокрытия информации спецслужбами. - Николай Субботин утверждает, что интерес к аномальным явлениям существовал не только в США, но и в СССР: упоминается советская программа «Сетка», посвященная изучению необычных явлений. - Подчеркивается, что сама идея внеземной жизни уже не считается полностью маргинальной: современная наука допускает существование жизни вне Земли. - Обсуждается социально-психологический аспект: общество может быть не готово к прямому контакту с иной цивилизацией, и потому государства, религиозные институты и элиты могут дозировать информацию. - В качестве иллюстрации приводится история радиопостановки «Война миров» Орсона Уэллса как пример массовой паники перед темой вторжения извне. - Затрагивается вопрос отношения религии к внеземной жизни: позиция подается не как однозначное отрицание, а как попытка сохранить психическую устойчивость верующих. - Важное место занимает тема артефактов, которые интерпретируются как возможные следы древних контактов: - камни Ики; - фигурки Акамбаро; - мексиканские керамические и каменные объекты с изображениями существ и «летающих аппаратов»; - мумии из Мексики, часть которых признается спорной или даже фальсифицированной. - Субботин предлагает смотреть на историю цивилизации не линейно, а циклично: расцвет — катастрофа — откат — новое развитие. - В качестве примеров древних высоких технологий упоминаются: - пирамиды; - Атлантида; - индийский эпос «Махабхарата» с описаниями оружия, напоминающего современные технологии. - Высказывается гипотеза, что часть «богов» древности могла быть: - либо высокоразвитой человеческой цивилизацией прошлого; - либо иной ветвью человечества; - либо внешними существами. - Обсуждаются идеи о существовании энергоинформационных форм жизни и феноменов, фиксируемых необычными методами съемки. - Приводятся примеры из российской и советской традиции изучения аномального: - метеоритное общество в Российской империи; - НИИ-22 в Мытищах; - история «Кыштымского карлика» Алешеньки. - В финале подчеркивается мысль, что даже самые необычные версии должны, по-хорошему, проверяться научными методами, а не только строиться на вере или сенсации.
Подробный выводВ данном видео переплетаются сразу несколько пластов: уфология, альтернативная история, психология массового сознания, религия, археология и даже философия науки. Это характерно для тем, где фактов мало, интерпретаций много, а человеческое воображение неизбежно стремится заполнить пустоты. И здесь важно не впасть ни в наивную доверчивость, ни в автоматический скепсис. Обе крайности, как ни странно, часто одинаково идеологичны. Главная линия беседы такова: тема внеземного разума и аномальных явлений давно уже не является исключительно областью «городского фольклора». США действительно легитимизировали часть дискуссии через слушания, публичные свидетельства и медийное обсуждение. Но собеседник справедливо напоминает, что и в СССР существовали серьезные программы наблюдения за необычными явлениями. Это важный момент: само наличие исследовательского интереса со стороны государств еще не доказывает присутствие пришельцев, но показывает, что феномен воспринимался как достойный анализа. Здесь полезно различать три уровня: 1. Есть феномены, которые люди наблюдают. 2. Есть интерпретации этих феноменов. 3. Есть политическое управление интерпретациями. Именно третий уровень часто производит больше шума, чем первый. Спецслужбы могут скрывать не «пришельцев» как таковых, а: - технические данные наблюдений; - особенности систем слежения; - военные разработки; - неопределенность, которую неудобно признавать публично. Государство вообще редко любит говорить: «Мы не знаем». Для власти незнание — это почти всегда репутационная слабость. Поэтому пустота нередко заполняется секретностью. Интересна мысль о неготовности общества к контакту. Пример с «Войной миров» здесь работает как психологическая метафора. Люди склонны идеализировать собственную картину мира и болезненно реагируют, когда в нее вторгается нечто радикально иное. Это похоже не только на возможный контакт с внеземным разумом, но и на любой кризис идентичности: личный, культурный, религиозный. Когда реальность ломает привычную схему, человек не столько ищет истину, сколько пытается сохранить внутреннюю целостность. Отсюда и сложные отношения с религией. В беседе звучит довольно взвешенная мысль: традиционные институты могут не просто «скрывать правду», а выполнять функцию психической стабилизации. Это не делает их автоматически правыми, но объясняет их осторожность. Религия часто действует как культурный буфер между человеком и бездной неизвестного. С другой стороны, если религиозная система начинает защищать не смысл, а свою монополию на посредничество, она превращается в административный фильтр, а не в путь к истине. Отдельный большой блок — артефакты. Здесь беседа наиболее спорная. Камни Ики, фигурки Акамбаро, мексиканские мумии, странная керамика — все это действительно существует в поле альтернативных исследований, но степень их достоверности крайне неоднородна. И это ключевой момент. В таких темах очень легко спутать: - подлинный предмет; - неверную датировку; - подделку; - культурный символ; - сенсационную интерпретацию. То есть наличие странного артефакта еще не означает доказанный палеоконтакт. Но и автоматическое отбрасывание всего массива данных только потому, что он неудобен, тоже методологически слабая позиция. Зрелый подход здесь — не «верить» и не «смеяться», а разбирать каждый случай отдельно. Особенно интересна идея циклического развития цивилизаций. Она философски сильна, даже если конкретные доказательства спорны. История действительно не обязана быть прямой линией прогресса. Природа, войны, эпидемии, климатические сдвиги, техногенные катастрофы — все это способно обнулить целые пласты культуры. В этом смысле гипотеза о забытых цивилизациях не выглядит абсурдной сама по себе. Абсурд начинается там, где вместо исследования включается романтическое достраивание: «раз не понимаем — значит, точно пришельцы». Субботин, что любопытно, не сводит все к инопланетянам. Это делает его позицию чуть более устойчивой. Он допускает, что часть «божественных» сюжетов древности могла быть следом высокоразвитых земных культур, параллельных ветвей человечества или утраченных технологических укладов. Это важное различие. Иногда «чужое» — не обязательно внеземное; оно может быть просто забытым человеческим. Есть и более рискованный пласт беседы — энергоинформационные формы жизни, хроники, фантомные следы, необычные фотоэффекты. Здесь уже начинается территория, где эмпирическая проверяемость становится слабее, а интерпретационная свобода — шире. Такие темы привлекательны, потому что дают ощущение глубины мира, но именно поэтому они нуждаются в особой строгости. Человек склонен видеть паттерны даже там, где их нет. Сознание вообще работает как нейросеть: оно достраивает недостающее по знакомым шаблонам. Это одновременно его сила и уязвимость. Если смотреть на всю лекцию в целом, то ее смысл не столько в том, чтобы доказать существование пришельцев, сколько в том, чтобы поставить под сомнение слишком узкую картину реальности. В этом есть своя ценность. Но ценность не в сенсации, а в методе вопроса. Потому что между «официальная версия все объяснила» и «от нас все скрывают» лежит огромная честная зона: мы многого не знаем. И это, возможно, самая взрослая позиция.
Итог по сути- Беседа интересна как обзор альтернативных версий о древних цивилизациях, НЛО и сокрытии данных. - Самые сильные части — исторический и социально-психологический контекст, напоминание о советских исследованиях, критика линейного взгляда на историю. - Самые слабые части — опора на спорные артефакты и недоказанные интерпретации. - Основная польза видео не в «доказательствах пришельцев», а в призыве не принимать догмы автоматически — ни официальные, ни альтернативные. - Зрелое восприятие подобных тем требует одновременно открытости и дисциплины мышления. В каком месте для нас проходит граница между подлинным поиском истины и желанием увидеть в неизвестном отражение собственных надежд и страхов?