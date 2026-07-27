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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Можно ли исследовать НЛО, палеоконтакт и следы неизвестных цивилизаций без сенсационности, но научно? Максим Невенчанный и Николай Субботин, президент Ассоциации протоистории, обсуждают советскую программу «Сетка», американские слушания об НЛО, экзопланеты, религиозный взгляд на внеземной разум и спорные артефакты. В выпуске — камни Ики, фигурки Акамбаро, мексиканские мумии, Махабхарата, Атлантида, Хопёрская аномальная зона, кыштымский карлик Алёшенька, чудь, подземные жители и вопрос: как перевести альтернативные находки на язык науки?

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00:00 Вступление: программа «Сетка», НЛО в официальной повестке и религия

10:40 Палеоконтакт и артефакты: камни Ики, фигурки Акамбаро и карго-культ

19:32 Циклы цивилизаций, древние технологии и энергоинформационные формы жизни

30:49 Загадочные гуманоиды: мексиканские мумии, инволюция и гибридизация

38:20 Аномалии в России: кыштымский карлик, загадки Урала и легенды о чуди

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