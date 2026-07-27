Главная ложь: Ядерная война ЛжеГуру ️ Как не допустить катастрофу
https://newleaders.team/kizinkatour – Интенсив для лидеров «Лидеры Новой Эпохи». 7-дневный закрытый интенсив-погружение с Александром Усаниным — в окружении предпринимателей, политиков и лидеров новой эпохи. ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ, СИЛЫ И СМЫСЛА
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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[00:00] Мир на пороге третьей мировой: как мышление на потребительском уровне ведет человечество к катастрофе
[01:48] Формальные лидеры и реальная власть: кто на самом деле меняет ход истории
[03:48] Главный закон Вселенной: почему прогресс технологий никогда не должен превышать уровень нравственности
[05:56] Потребительская вера vs путь праведника: в чем главная ошибка «профессиональных грешников»
[10:10] Три типа психики и устройство бизнеса: капитализм потребителей против созидания на благо общества
[14:49] Карибский кризис и советская подлодка: как один праведник спас планету от ядерного удара
[23:36] Здоровье и осанка: секреты сбережения сил с помощью конторки
[27:39] Законы эволюции сознания: от погони за благами и чудесами к жизни по принципу долга и бескорыстия
[34:12] Россия как духовный рубильник: почему книга «Бхагавад-гита» способна переключить всё человечество
[46:13] Зачем нужен духовный наставник: законы обучения и роста, которые нельзя пройти в одиночку
[01:00:52] Интенсив «Лидеры новой эпохи»: глубокая трансформация, единение с природой и выход на новый уровень
Мир стремительно приближается к опасному рубежу, где технологии опережают нравственность. Почему потребительское мышление разрушает планету и как один человек способен изменить ход истории? В этом видео Александр Усанин разбирает главные ложные установки современного общества, приводит поразительные примеры истинного героизма и раскрывает сакральный смысл священных писаний. Мы узнаем, как перейти с платформы эгоизма и погони за выгодой на уровень разума, долга и бескорыстного служения. Пора оставить погоню за сиюминутными удовольствиями и взять ответственность за будущее человечества!
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Главная ложь: Ядерная война ☢️ ЛжеГуру ️ Как не допустить катастрофу?
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная угроза миру в этом видео связывается не столько с оружием, сколько с нравственной незрелостью человечества. - Автор утверждает, что технологический прогресс опередил моральный, поэтому цивилизация оказалась в опасной точке. - Проводится различие между умом и разумом: - ум — про выгоду, комфорт, личное благополучие; - разум — про долг, саморазвитие, ответственность и благо других. - Ключевая мысль: люди хотят жить лучше, но не хотят становиться лучше, и именно это ведет к кризисам, войнам и разрушению. - Настоящие лидеры — не всегда формальные начальники; часто это неформальные нравственные авторитеты, влияющие на общество глубже политиков. - Мир, по мысли автора, могут спасти те, кто берут на себя ответственность за семью, коллектив, страну и человечество. - Войны возникают, когда низкая нравственность получает доступ к высоким технологиям. - Вера сама по себе не гарантирует духовности: можно быть религиозным и оставаться на потребительском уровне. - Автор противопоставляет: - потребительский тип психики — “что я получу?”; - разумный уровень — “что я должен?”; - духовный уровень — “чего хочет Бог?”. - Значительная часть беседы посвящена идее, что священные тексты обращены к людям разных уровней развития, поэтому в них есть и обещания награды, и призывы к долгу, и путь любви. - Ложных духовных учителей, по мнению автора, можно распознать по тому, что они: - не опираются на священные тексты; - не ссылаются на традицию; - говорят только от себя; - не демонстрируют личной нравственной дисциплины. - Подчеркивается важность живого духовного наставника, а не только самостоятельного чтения. - Автор отвергает фатализм: будущее не предопределено полностью, многое можно изменить усилиями, мотивами и нравственным ростом людей. - В качестве иллюстрации приводятся истории о людях, которые настойчивостью и совестью меняли ситуацию, даже когда это казалось невозможным. - Финальная практическая идея: нужно переключать сознание — свое и окружающих — с требований прав и выгод на ответственность, долг и служение.
Подробный выводВ данной лекции соединяются сразу несколько пластов: геополитический страх, моральная критика современности, религиозно-философская схема развития личности и мотивационный призыв к лидерству. Если убрать эмоциональную риторику, каркас мысли довольно ясен: автор считает, что корень глобальной угрозы лежит не во внешних конфликтах самих по себе, а во внутреннем состоянии человека.
1. Главная проблема — не техника, а человекЭто старая, но сильная идея. Ядерная кнопка сама по себе не зла и не добра; вопрос в том, кто именно держит ее в руках и с каким сознанием. Здесь чувствуется почти платоновский мотив: если душа не воспитана, власть и сила лишь увеличивают масштаб разрушения. В современном языке это можно сравнить с нейросетью: чем мощнее модель, тем опаснее ошибка в целях. Не только “интеллект” важен, но и функция потерь, то есть то, ради чего система действует. Так и человек: если он развит технически, но нравственно движим жадностью, страхом или тщеславием, он становится эффективным разрушителем. Именно поэтому автор все время возвращается к мысли, что прогресс технологий должен сопровождаться прогрессом нравственности. Это звучит местами пафосно, но по сути очень практично.
2. Различие между умом и разумом — центральная ось всей беседыАвтор предлагает важное различение: - ум хочет удобства, выгоды, наслаждения; - разум способен видеть долг, последствия, общую картину. Философски это похоже на различие между инструментальной рациональностью и мудростью. Человек может быть очень умным, образованным, расчетливым, но при этом неразумным — если он использует способности только ради себя. В психологии это напомнило бы человека с высоким IQ, но низкой этической интеграцией. Это сильный тезис, потому что современная культура действительно часто переоценивает эффективность и недооценивает зрелость. Мы учим людей побеждать, но хуже учим их отвечать на вопрос: зачем побеждать и какой ценой.
3. Критика потребительского сознанияАвтор довольно жестко говорит о том, что общество застряло на уровне “дай мне”. Это относится и к экономике, и к религии, и к личным отношениям. Здесь он затрагивает болезненную правду: люди нередко любят не реальность, а свою проекцию выгоды. Они идут к Богу как к сервису исполнения желаний, к партнеру — как к источнику комфорта, к государству — как к поставщику благ, почти не спрашивая себя, что они сами должны дать. Эта критика может показаться односторонней, но в ней есть зерно. Права без обязанностей действительно превращаются в инфантильность. Правда, здесь важно не скатиться в другую крайность — оправдание любой иерархии и давления словом “долг”. Истина, вероятно, как часто бывает, лежит в балансе: здоровое общество держится и на правах, и на обязанностях, а не на полном подавлении одного другим.
4. Религиозная модель как лестница мотивацииОчень интересный фрагмент — рассуждение о том, что священные тексты содержат уровни наставлений для разных людей: - для неверующих — чудо; - для верующих, но корыстных — обещание награды; - для зрелых — долг; - для святых — любовь к Богу. Это, если смотреть шире, универсальная педагогическая схема. Она напоминает этапы морального развития у Кольберга: от страха наказания и ожидания награды — к социальному долгу и далее к принципам. То есть, даже если не принимать религиозный язык буквально, структура сама по себе психологически узнаваема. Автор тем самым хочет сказать: не все в религии говорится на одном уровне, и без наставника человек может запутаться. Мысль не лишена смысла: любой сложный корпус текстов — от права до философии — действительно требует контекста и зрелого чтения.
5. Критика лжеучителейЗдесь звучит одна из наиболее практичных частей видео. Автор предлагает критерии ложного гуру: - сам себя делает источником истины; - изолирует последователя от других источников; - не встроен в традицию; - не живет так, как учит. Это очень здравый маркер. Почти все манипулятивные системы строятся на одном и том же механизме: монополия на истину + отключение критического мышления + культ личности. Неважно, идет ли речь о религии, политике, псевдонауке или даже корпоративной культуре. Где запрещено сравнивать, проверять, думать и задавать вопросы — там обычно уже начинается духовное или идеологическое насилие.
6. Исторические и метафизические утверждения — самая спорная частьВ беседе много утверждений о роли России, пророчествах, “демонах” в науке и религии, первичности сознания и особой духовной миссии страны. Здесь нужно сохранять трезвость. Часть из этого — мировоззренческая интерпретация, а не факт в строгом смысле. Такие идеи могут вдохновлять, но могут и усыплять критичность, если воспринимать их как безусловное знание. С практической точки зрения ценнее не спорить о метафизике, а выделить рабочее ядро: если люди становятся внутренне взрослее, меньше лгут, меньше живут жадностью, больше действуют по совести, мир действительно становится устойчивее. Это можно принять и без пророчеств.
7. Антифатализм как здоровая линияОдна из лучших мыслей видео — отказ от пассивного фатализма. Автор настаивает: даже если ситуация выглядит предрешенной, человеческое усилие имеет смысл. История с лягушкой в сметане проста, почти наивна, но символически точна: мы не всегда видим механизм спасения заранее. Иногда действие рождает условия, которых до действия не существовало. Это хороший экзистенциальный принцип. Нельзя гарантировать исход, но можно отвечать за собственное участие. В этом есть зрелость: не всемогущества, а ответственности.
8. Общий смысл посланияЕсли собрать все воедино, то в этом видео звучит призыв к нравственной мобилизации. Не в военном смысле, а в внутреннем. Автор говорит: катастрофа начинается не с ракеты, а с привычки жить только ради себя. А предотвращение катастрофы начинается не на переговорах — хотя и там тоже, — а с воспитания, совести, дисциплины, честности в труде, зрелого лидерства и способности ставить общее благо выше личной корысти. Это, пожалуй, и есть самая сильная часть лекции. Она напоминает, что большие исторические бедствия редко рождаются мгновенно. Им предшествует долгое моральное разложение повседневности, когда ложь становится нормой, выгода — богом, а ответственность — чем-то необязательным.
ИтогВ этом видео предлагается цельная, хотя местами спорная, картина мира: третья мировая война и глобальная катастрофа возможны не потому, что у нас есть технологии, а потому что мы остаемся духовно и нравственно незрелыми. Выход автор видит в переходе от потребления к служению, от права к долгу, от корысти к совести, от религиозной внешности к внутренней дисциплине, от страха к ответственности. С некоторыми тезисами можно не соглашаться — особенно с пророческими, политическими и антинаучно окрашенными формулировками. Но за ними просматривается важный нерв: цивилизация держится не только институтами, но и качеством человеческого сознания. И в этом смысле беседа не столько о ядерной войне, сколько о том, почему человек, не победивший собственную жадность и инфантильность, рано или поздно превращает любой прогресс в угрозу. И, возможно, самый существенный вопрос здесь такой: если главная битва действительно происходит не на границах государств, а внутри человеческих мотивов, то что в нашей собственной жизни сегодня работает на катастрофу, а что — на спасение?