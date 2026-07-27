https://newleaders.team/kizinkatour – Интенсив для лидеров «Лидеры Новой Эпохи». 7-дневный закрытый интенсив-погружение с Александром Усаниным — в окружении предпринимателей, политиков и лидеров новой эпохи. ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ, СИЛЫ И СМЫСЛА

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

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[00:00] Мир на пороге третьей мировой: как мышление на потребительском уровне ведет человечество к катастрофе

[01:48] Формальные лидеры и реальная власть: кто на самом деле меняет ход истории

[03:48] Главный закон Вселенной: почему прогресс технологий никогда не должен превышать уровень нравственности

[05:56] Потребительская вера vs путь праведника: в чем главная ошибка «профессиональных грешников»

[10:10] Три типа психики и устройство бизнеса: капитализм потребителей против созидания на благо общества

[14:49] Карибский кризис и советская подлодка: как один праведник спас планету от ядерного удара

[23:36] Здоровье и осанка: секреты сбережения сил с помощью конторки

[27:39] Законы эволюции сознания: от погони за благами и чудесами к жизни по принципу долга и бескорыстия

[34:12] Россия как духовный рубильник: почему книга «Бхагавад-гита» способна переключить всё человечество

[46:13] Зачем нужен духовный наставник: законы обучения и роста, которые нельзя пройти в одиночку

[01:00:52] Интенсив «Лидеры новой эпохи»: глубокая трансформация, единение с природой и выход на новый уровень

Мир стремительно приближается к опасному рубежу, где технологии опережают нравственность. Почему потребительское мышление разрушает планету и как один человек способен изменить ход истории? В этом видео Александр Усанин разбирает главные ложные установки современного общества, приводит поразительные примеры истинного героизма и раскрывает сакральный смысл священных писаний. Мы узнаем, как перейти с платформы эгоизма и погони за выгодой на уровень разума, долга и бескорыстного служения. Пора оставить погоню за сиюминутными удовольствиями и взять ответственность за будущее человечества!

Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.

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