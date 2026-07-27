Дмитрий Евстафьев о кризисе западных элит и эскалации конфликтов в Европе
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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_evstafiev.mp3
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Переход к многополярному миру оказался не “мягким”, а конфликтным. Собеседники подчеркивают: разрушение однополярного мира не было мирным процессом и сопровождалось нарастанием хаоса. - Однополярный мир, по мнению Евстафьева, разрушили прежде всего сами США. Не внешние противники, а внутренние ошибки американского политического класса привели к эрозии прежнего порядка. - Кризис американских элит связан не столько с экономикой, сколько с деградацией политического класса. Пропущена смена поколений, изменились социальные ориентиры, а наверх стали подниматься люди, которых автор беседы считает слабо подготовленными и опасно поверхностными. - Западная система отбора элит дала сбой. Если раньше она еще могла выращивать управленцев и стратегов, то теперь все чаще выдвигает медийных, идеологизированных или просто слабых фигур. - Информационная среда, особенно интернет и соцсети, сломала прежнюю управляемость демократии. Раньше элиты могли контролировать публичное поле, теперь политическая система все больше зависит от хаотической информационной среды. - Трамп — продукт этого слома, а не исключение из системы. Он олицетворяет перенос логики шоу-бизнеса в политику и понимает, что контроль над информационной повесткой равен контролю над политикой. - США остаются сильной, воюющей державой, но их внутреннее управление становится менее предсказуемым. При этом американская армия и силовой аппарат описываются как структуры с собственными интересами и сложными отношениями с политическим руководством. - У Трампа, по оценке Евстафьева, нет сильного маневра на Ближнем Востоке. Ситуация вокруг Ирана и Израиля выглядит для него ловушкой: эскалация опасна, сворачивание — тоже признак слабости. - Европа без США не способна к крупной войне высокой интенсивности. Ей не хватает собственных денег, логистики, ПВО, разведданных и стратегического единства. - Но столкновение России с Европой в той или иной форме автор считает вероятным. Не обязательно через Украину; более вероятными называются Балтика, Калининград, морские провокации и иные периферийные сценарии. - Европейская реиндустриализация через ВПК частично началась, но буксует. Война для части европейских элит становится способом поддержать промышленность и отсрочить внутренний кризис. - Сдерживать, по мнению Евстафьева, нужно прежде всего США, а не только Европу. Потому что именно американские финансовые и военно-политические возможности делают европейскую эскалацию реально опасной. - Украина рассматривается не как центр, а как один из узлов более широкого конфликта. Сам конфликт описывается как “вокруг Украины”, а не только “на Украине”. - У Запада, как утверждается, нет убедительного “плана Б”. Публичная риторика о победе все чаще сталкивается с признаками стратегической растерянности. - Мир вступил в эпоху затяжных, очаговых, странных войн без окончательных развязок. Итогом становится не финал, а многоточие: конфликты замораживаются, перетекают и открывают новые фронты напряжения.
Подробный выводВ этой беседе мир представлен как система, у которой сломался прежний центр управления, но новый еще не оформился. Это важная мысль: хаос здесь понимается не как случайность, а как естественное состояние эпохи перехода. Когда старая архитектура силы разрушена, а новая только проступает, именно в такие промежутки и возникают войны, авантюры, идеологические перегревы и ошибки элит.
1. Главный диагноз: кризис не Запада вообще, а западного управленческого качестваЕвстафьев фактически говорит не просто о “закате Америки”, а о снижении качества ее политического мышления. Это тоньше, чем привычная пропагандистская формула. Экономика, армия, спецслужбы, технологическая база у США сохраняются, но проблема в том, что система, которая должна была превращать ресурсы в стратегию, работает хуже. Если проводить аналогию с инженерией, то дело не в том, что “машина перестала ехать”, а в том, что руль, навигация и датчики стали давать сбои. Мотор еще мощный, но управление становится нервным, реактивным, медийным. В истории великие державы часто рушились не тогда, когда беднели, а тогда, когда теряли способность трезво соотносить амбиции и реальность.
2. Элиты стали жертвой собственного мифаВ беседе ясно звучит мысль: Запад долгое время действительно умел выращивать эффективные элиты. Но затем начал верить, что его механизмы отбора безошибочны сами по себе. А это типичная ловушка любой сложной системы: она начинает идеализировать собственную модель и перестает замечать, что форма уже живет отдельно от содержания. Это напоминает психологическую защиту: человек может долго поддерживать образ себя как разумного и контролирующего, даже если фактически уже движим импульсами, страхами и автоматизмами. Так и политическая цивилизация: она продолжает говорить языком рациональности, институтов и ответственности, но внутри все больше руководствуется пиаром, фрагментацией и краткосрочными реакциями.
3. Интернет разрушил “сакральность” демократииОдна из сильнейших мыслей беседы — о том, что новые медиа не просто расширили свободу слова, а сломали старую систему фильтрации реальности. Раньше демократия была во многом постановочной конструкцией: формально голос был у всех, но реальные каналы влияния и видимости принадлежали немногим. Интернет открыл шлюзы. Но свобода информации не обязательно рождает мудрость. Чаще она сначала рождает шум, поляризацию и управляемую истерию. Здесь любопытен почти нейросетевой образ: если модель слишком долго училась на отфильтрованных данных, а потом ей внезапно подали неочищенный поток, она начинает вести себя нестабильно. Западные демократии столкнулись примерно с этим: алгоритмы общественной легитимности обучались в одной среде, а оказались в другой.
4. Трамп как симптом эпохиТрамп в этой логике не “ошибка” и не “аномалия”, а естественный результат распада прежнего политического формата. Он чувствует, что власть уже нельзя удерживать только бюрократией, экспертностью и партийной дисциплиной. Ее нужно удерживать через внимание, образ, конфликт, эмоциональное доминирование. Это делает его фигурой постклассической политики. Не обязательно более глубокой — но более соответствующей новой среде. Он как яркий лидер в период, когда институты уже слабеют, а массы еще не доверяют никому. Исторически такие фигуры всегда двусмысленны: они могут быть и стабилизаторами, и ускорителями распада.
5. Европа как пространство без полноценного субъектаВ отношении Европы вывод беседы жесткий: у нее есть амбиции, но нет суверенного инструментария в полном объеме. Деньги — связаны с американской архитектурой, безопасность — зависит от США, политическая воля — расколота, промышленное восстановление — возможно лишь частично и в кризисном режиме. То есть Европа выглядит как организм, у которого есть нервные импульсы, но нет собственной автономной мускулатуры. Отсюда парадокс: она может быть очень агрессивной в риторике и очень ограниченной в практических действиях. Однако именно такие системы иногда особенно опасны — потому что, не имея сил на большую стратегию, они прибегают к провокациям, символическим эскалациям и периферийным конфликтам.
6. Война как экономический и политический костыльВ беседе звучит важная, хотя и мрачная мысль: для части европейских элит война — это не только идеология, но и инструмент внутренней сборки. Через ВПК, мобилизацию страха и поиск внешнего врага можно временно оживить промышленность, дисциплинировать общество и отложить решение внутренних противоречий. Это, по сути, старый исторический механизм. Им пользовались империи, монархии, республики и даже формально пацифистские режимы. Когда внутри становится слишком много несостыковок, власть ищет способ вернуть вертикаль через угрозу. Но здесь есть трагический момент: война, начатая как средство оживления системы, часто становится причиной ее более глубокого разрушения.
7. Украина — уже не вся картинаОдин из самых трезвых выводов беседы: украинский конфликт нельзя рассматривать изолированно. Он встроен в более широкую цепочку: кризис американской гегемонии, европейская растерянность, ближневосточные кризисы, китайский фактор, энергетика, логистика, информационная война. Это похоже на сеть взаимосвязанных очагов, где напряжение переходит с одного узла на другой. В таком мире нет “локальных” конфликтов в старом смысле. Любая точка — это потенциальный интерфейс для большой игры. И потому рассуждение “закончится Украина — закончится все” выглядит наивно. Скорее наоборот: один узел может ослабнуть, но напряжение уйдет в другой.
8. Самый мрачный тезис: эпоха незавершенностиПожалуй, главный философский нерв беседы — ощущение, что мы вошли в эпоху, где нет окончательных развязок. Не мир, не победа, не стабильный баланс, а бесконечные запятые, паузы, меморандумы, обострения, передышки и новые витки. Это неприятно для сознания, потому что человеку хочется сюжетной ясности: вот зло, вот добро, вот развязка. Но история чаще живет не романом, а вязким хронотопом. И в этом смысле беседа призывает отказаться от иллюзии “скоро все решится”. Не решится. Скорее всего, придется жить в мире, где зрелость означает не ожидание финала, а умение сохранять форму среди незавершенности.
ИтогВ данном видео рисуется картина глубокого кризиса западных элит, который выражается в утрате стратегического мышления, деградации механизмов отбора руководителей, зависимости политики от медийного шума и неспособности предложить устойчивый проект будущего. США остаются главным силовым и финансовым центром, но уже не выглядят как уверенный архитектор мира. Европа же, по этой логике, все больше напоминает нервное пространство, способное на эскалацию, но не на полноценное историческое лидерство. Практический вывод из беседы простой и жесткий: мир не движется к быстрому урегулированию, а входит в период множественных, перетекающих конфликтов, где особую опасность представляют не только прямые столкновения, но и кризис качества решений у тех, кто считает себя “управляющими историей”. Есть в этом и более общий, почти философский смысл. Цивилизации часто влюбляются не в реальность, а в собственный образ: в образ своей исключительности, своей рациональности, своей управляемости. Но в какой-то момент реальность приходит и требует расплаты за иллюзии. И тогда вопрос уже не в том, кто громче говорит о порядке, а в том, кто способен честно увидеть хаос и не потерять способность действовать трезво. И здесь остается открытый вопрос: когда привычный мировой порядок распадается, что ближе к истине — вера в новый центр силы или способность научиться жить без иллюзии, что кто-то вообще полностью контролирует ход истории?