Юрий Кнутов | СВО: графитовая бомба, новые дроны, лазеры и спутники
Обращаем Ваше внимание, что в ряде комментариев прослеживается систематическая работа украинского ЦИПсО, которое преднамеренно размещает ложную информацию о содержании выступления эксперта с целью дискредитации выступающего и нашего канала.
Полная версия: https://delib.ru/video/f8f03a66-07d7-4770-9a99-a62ca4659071?utm_source=rutube
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Юрий Кнутов анализирует боевые действия в СВО. В выпуске — ракеты Flamingo и FP-7, «дух Анкориджа», изоляция Украины, удары по портам и железным дорогам, Красный Лиман, Славянско-Краматорская агломерация, встреча Лаврова и Рубио, боевые лазеры, спутники «Рассвет» и оружие на новых физических принципах. Как перестановки в Киеве могут изменить ход боевых действий и почему спор вокруг беспилотников стал политическим вопросом? Юрий Кнутов разбирает новые назначения в украинском руководстве, удары по российскому тылу, ситуацию вокруг Wildberries и дронов Deep Strike
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00:00 перестановки в Минобороны Украины и конфликт бюджетов
07:38 Удары по тылу: «логика» атак на гражданскую инфраструктуру, маркетплейсы и планы диверсий
20:29 Изоляция логистики: «рельсовая война», зерновой коридор и транспортные узлы Румынии
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе основное внимание уделено кадровым перестановкам на Украине и их возможному влиянию на ход боевых действий. - Высказана мысль, что за отставками стоят не только военные причины, но и борьба за финансовые потоки, связанные с закупками вооружений, прежде всего беспилотников. - Подчеркивается конфликт между ставкой на массовое развитие дронов и сохранением финансирования традиционных вооружений. - Новые назначения в украинском военном и силовом руководстве интерпретируются как приход фигур, связанных с жесткими силовыми и диверсионными методами. - Отдельно акцентируется, что Украина, по оценке спикера, будет и дальше наращивать удары по тыловой инфраструктуре России, используя дальнобойные беспилотники и новые ракетные средства. - Удары по российским объектам трактуются как элемент стратегии внутреннего давления на российское общество: вызвать страх, раздражение, экономические потери и социальное недовольство. - В видео поднимается тема наращивания украинских технологических возможностей: дроны большой дальности, морские беспилотники, ракетные разработки, диверсионные схемы. - Прозвучала критика идеи переговорной паузы: по мнению эксперта, любые замедления боевых действий могли быть использованы противником для перевооружения и перегруппировки. - В качестве ответа предлагается не только наносить удары по военным производствам, но и резко усилить локальную противовоздушную оборону, убрать бюрократические барьеры и защищать критическую инфраструктуру на местах. - Отдельно звучит предупреждение, что следующей целью атак может стать продовольственная инфраструктура: элеваторы, склады, сельхозобъекты.
Подробный выводВ этом видео рисуется довольно цельная, хотя и жесткая картина конфликта: война уже давно вышла за пределы линии фронта и превратилась в борьбу систем — военной, технологической, экономической, административной и психологической. Если смотреть глубже, логика выступления строится на нескольких слоях.
1. Кадровые перестановки понимаются как симптом, а не как причинаСмена чиновников и военных командующих подается не просто как обычная ротация, а как отражение более глубокого конфликта интересов. Здесь важно не только, кто именно уходит или приходит, а какие группы влияния стоят за решениями: военные, западные корпорации, политические центры силы, спецслужбистские структуры. Это очень характерно для любой затяжной войны. На поверхности мы видим лозунги о стратегии, обороне, безопасности. Но под ними почти всегда идет другое движение: контроль над ресурсами, контрактами, каналами поставок и правом определять будущее армии. В этом смысле война становится похожа на большой алгоритм, где идеология — интерфейс, а реальные решения часто принимаются в слое логистики и распределения денег.
2. Дроны становятся не дополнением, а новой военной философиейВ беседе хорошо считывается мысль, что беспилотники — это уже не просто вид вооружения, а изменение самой логики войны. Раньше доминировала тяжелая техника, фронтовой прорыв, артиллерийское насыщение. Теперь все большее значение приобретает способность дешево, массово и глубоко проникать в тыл противника. Это напоминает переход в истории техники от рыцарской войны к эпохе огнестрельного оружия: меняется не только инструмент, но и сама иерархия силы. Тот, кто первым понимает новую норму, получает преимущество. Тот, кто слишком долго держится за старую модель, начинает проигрывать не потому, что у него нет ресурсов, а потому, что он мысленно воюет в прошлом. Но здесь есть и важная оговорка: никакая технологическая ставка не существует в вакууме. Дроновая война зависит от электроники, спутниковой поддержки, связи, производства, логистики, обучения операторов, разведданных. То есть дрон — это вершина айсберга, а под водой находится целая инфраструктура современного конфликта.
3. Удары по тылу трактуются как психологическая войнаОдин из центральных смыслов лекции — идея, что атаки на удаленные объекты имеют не столько тактическую, сколько социально-психологическую задачу. Не просто нанести материальный ущерб, а изменить внутреннее состояние общества: вызвать ощущение уязвимости, хаоса, незащищенности и недоверия к государственным механизмам. Это важное наблюдение. Современная война все чаще целится не только в армию, но и в общественное восприятие реальности. Иными словами, цель — не просто разрушить склад, а разрушить убеждение, что жизнь находится под контролем. В некотором смысле это уже война за интерпретацию мира: кто кого убедит, что будущее нестабильно, власть слаба, а продолжение конфликта слишком дорого. Здесь просматривается почти философский момент: человек страдает не только от факта удара, но и от потери образа устойчивого порядка. Мы часто держимся не за саму реальность, а за идею, что она предсказуема. Когда эта идея рушится, урон становится вдвойне сильнее.
4. Переговоры в такой логике выглядят как инструмент маневраВ беседе звучит скепсис по поводу переговорных процессов и пауз. Высказывается мысль, что разговоры о мирном урегулировании могут использоваться не для мира, а для выигрыша времени. Это старый исторический сюжет: дипломатия нередко становится продолжением войны иными средствами. Однако тут полезно сохранять интеллектуальную осторожность. Переговоры почти всегда двусмысленны. Они могут быть искренним поиском выхода, а могут быть способом перегруппироваться. Чаще всего — и тем, и другим одновременно. Истина в таких вопросах редко бывает чистой. Это как в человеческих отношениях: люди нередко говорят о мире, уже внутренне готовясь к новой фазе конфликта.
5. Главная уязвимость — не только фронт, но и бюрократияОчень прагматичной выглядит мысль о том, что проблема защиты инфраструктуры упирается не только в нехватку средств, но и в административную инерцию. Если системы РЭБ нельзя поставить из-за формальных запретов, если локальная оборона парализована несогласованностью, если на местах нельзя быстро собрать защитный контур — то слабость возникает не от отсутствия технологий, а от отсутствия организационной гибкости. Это, пожалуй, один из самых трезвых моментов беседы. Войны проигрываются не только на поле боя, но и в кабинетах, где инструкция важнее здравого смысла. История многократно это подтверждала: от поздней Римской империи до индустриальных войн XX века. Когда структура не умеет быстро учиться, противник начинает использовать именно это.
6. Возможный следующий этап — давление на базовые условия жизниПредупреждение об угрозе продовольственной инфраструктуре звучит особенно серьезно. Если такая логика действительно реализуется, то речь идет уже о попытке бить по фундаменту повседневности: еда, хранение, снабжение, урожай, цепочки обеспечения. Это означает переход к еще более глубокой форме войны — войне против жизненного ритма общества. Не против солдата, а против условий, в которых живет мирный человек. И здесь конфликт окончательно приобретает черты тотального.
Общий смыслЕсли свести сказанное к одному выводу, то в данной лекции утверждается следующее: конфликт развивается в сторону технологической, диверсионной и психологической эскалации, где решающими становятся не только фронтовые успехи, но и способность государства защищать тыл, инфраструктуру, общественную устойчивость и управленческую адекватность. При этом в рассуждении есть важный скрытый нерв: реальность войны всегда грубее идеологических схем. Одни говорят о свободе, другие о справедливости, третьи о геополитике, но на практике все упирается в дроны, ракеты, бюджеты, логистику, кадры и способность выдерживать давление. И, возможно, самая неприятная истина в том, что современный конфликт разрушает не только здания, но и иллюзии — о безопасном тыле, о чистоте мотивов, о прозрачности союзов, о гуманности политического расчета. И здесь возникает более широкий вопрос: что в эпоху тотальной информационно-технологической войны можно считать настоящей устойчивостью — военную силу, общественное доверие, способность адаптироваться или внутреннюю ясность перед лицом хаоса?