Обращаем Ваше внимание, что в ряде комментариев прослеживается систематическая работа украинского ЦИПсО, которое преднамеренно размещает ложную информацию о содержании выступления эксперта с целью дискредитации выступающего и нашего канала.

Полная версия: https://delib.ru/video/f8f03a66-07d7-4770-9a99-a62ca4659071?utm_source=rutube

Книга "Противостояние сверхдержав в "Холодной войне". Юрий Кнутов":

OZON: https://www.ozon.ru/product/protivostoyanie-sverhderzhav-v-holodnoy-voyne-knutov-yuriy-albertovich-520653783/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/104989596/detail.aspx

Книга "Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

Юрий Кнутов анализирует боевые действия в СВО. В выпуске — ракеты Flamingo и FP-7, «дух Анкориджа», изоляция Украины, удары по портам и железным дорогам, Красный Лиман, Славянско-Краматорская агломерация, встреча Лаврова и Рубио, боевые лазеры, спутники «Рассвет» и оружие на новых физических принципах. Как перестановки в Киеве могут изменить ход боевых действий и почему спор вокруг беспилотников стал политическим вопросом? Юрий Кнутов разбирает новые назначения в украинском руководстве, удары по российскому тылу, ситуацию вокруг Wildberries и дронов Deep Strike

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 перестановки в Минобороны Украины и конфликт бюджетов

07:38 Удары по тылу: «логика» атак на гражданскую инфраструктуру, маркетплейсы и планы диверсий

20:29 Изоляция логистики: «рельсовая война», зерновой коридор и транспортные узлы Румынии

#ЮрийКнутов #СВО #Украина #дроны #беспилотники #ПВО #Wildberries #Анкоридж #Лавров #Рубио #КрасныйЛиман #Донбасс #Герань #Рассвет #лазерноеОружие #электромагнитноеОружие #Крым #военнаяАналитика #КнижныйДень