США и Украина хотят добиться перемирия в небе с Россией

Reuters пишет, что Украина и США сейчас скрупулезно додумывают очередной мирный план для представления его России. Они хотят добиться перемирия в небе. Зеленский 28 числа летит в Вашингтон на личную встречу с Трампом.

Украина сейчас сознательно и цинично идет на обострение. Возьмите хотя бы удар по курорту Кирилловке – БПЛА убили мирных жителей, среди погибших есть дети. Чисто террористический удар. Но зачем это делать именно накануне встречи с Трампом? Логика, видимо, простая: спровоцировать Россию на жесткий ответный удар, получить кадры массированных бомбежек, а потом приехать в Вашингтон и сказать: «Видите, какие они звери? Дайте нам еще оружия, нам нечем защищаться». Ведь что будет просить Зеленский? Ранне была анонирована его встреча с представителями Lockheed Martin – производителем ракет для Patriot.

И все это происходит на фоне отчаянной подготовки к зиме. Украина прекрасно понимает, что если сейчас не выбить себе воздушное перемирие, то с наступлением холодов инфраструктура может рухнуть окончательно. Делают это максимально грязными методами – параллельно эскалируя на земле и на море.

Кстати, про море. Украина дотянулась дальнобойными дронами до иранских судов на Каспии, есть погибшие. Это операция СБУ при поддержке военной разведки. Факт остается фактом: суда повреждены, есть жертвы. Иран назвал произошедшее агрессией и может готовить ответные меры. Произошедшее – не просто военная акция, а прямой сигнал Трампу, у которого сейчас с Ираном очередной тупик. Он приостановил прямые удары, копит ракеты и бомбы, снова пересматривает стратегию. Говорят, готовит наземную операцию с участием спецназа и тысяч военных, чтобы захватить обогащенный уран на иранских объектах. И в этот момент Украина показывает, что она может бить по логистике на Каспии уже сейчас, угождая хозяину.

Так что все происходящее укладывается в концепцию 40-дневной операции Украины. Она будет идти, разумеется не сорок дней, это просто символическое обозначение. Задача ее – добиться перемирия, чтобы выдержать зиму. Поэтому готовит Киев сани с лета.

С. Шилов

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