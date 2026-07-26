События: Новый главком ВСУ «отпраздновал» своё назначение массовым убийством детей и их родителей
В ночь на 25 июля ВСУшники по приказу нового главкома-террориста Михаила Драпатого по кличке Палач ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазам в Кирилловке – курортном посёлке городского типа (известный климатический и бальнеогрязевой курорт) на северо-западном побережье Азовского моря, самом южном населённом пункте Запорожской области.
Главной целью бандеровских карателей стала база отдыха “Алеон” – сугубо гражданский объект на песчаной косе Пересыпь, отделяющей Азовское море от Молочного лимана.
Первым об очередном кровавом преступлении Киева сообщил командир Центра специального назначения “Барс-Сармат” ВС РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин: “Вчера в пятницу на эту базу отдыха в курортном городке Кирилловка на выходные стали приезжать мирные жители. Семьи с детьми. После часа ночи сегодня на высоте до 30 метров к базе отдыха «Алеон» подошли тяжёлые ударные дроны. <…> Из-под завалов спасатели продолжают доставать тела погибших детей и их родителей. <…> Драпатый начал свою карьеру главкома ВСУ с громкого и яркого военного преступления“. Позднее замполит отряда “Сталинград” ЦСН “Барс-Сармат” Юлия Губанова уточнила в разговоре с ТАСС: “По оперативным данным, за сегодняшнюю ночь порядка 25 беспилотников было направлено на Кирилловку. Восемь из них достигли цели“.
“Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей. На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются. Нахожусь на прямой связи с оперативными службами. Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей. Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь“, – написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 11:22.
“Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей. Местонахождение ещё восьми человек остаётся неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются. Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Медпомощь оказывается в полном объёме, при необходимости привлечём дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф“, – написал руководитель региона в 16:04.
“Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело ещё одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребёнка. Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждём справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают всё возможное для спасения пострадавших. Никто не останется один на один со своей бедой. Мы окажем всю необходимую помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей. В связи с трагедией, 26 июля 2026 года объявлено днём траура на территории Запорожской области. Светлая память погибшим. Сил — их близким“, – написал Балицкий в 17:53.
“Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (ст. 205 УК РФ). <…> На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан“. – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова: “Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал. 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий города Кирова погибло, по предварительным данным, 6 человек, ещё 26 пострадали. Но укронацистам этого оказалось мало, и в ночь с 24 на 25 июля они расправились с туристами, отдыхавшими на турбазе в посёлке Кирилловка Запорожской области. Итогом преступных действий бандеровцев, направивших БПЛА на спящих людей, стала, по сведениям местных властей, гибель 12 человек, из которых четверо — дети. Ранены 19 человек. Продолжаются поисковые и спасательные работы. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте. Решительно осуждаем эти бесчеловечные преступления. Искренне выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения. Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чём не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищён менее всего. Но В. Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершённое преступление они жестоко поплатятся. Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях. Игнорировать действия киевского режима — значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины“.
“Суббота, июль, туристическая база на берегу моря, дети! Какие ещё нужны доводы, чтобы понимать, что мы имеем дело с преднамеренным терактом отпетых выродков, презревших не только нормы права, но и всего человеческого в сознании?! Это военное преступление уже на счету главкома-русофоба Драпатого“, – отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. “Это преступление является элементом «праздничных» мероприятий в честь назначения нового главкома Драпатого. Увы, и никак иначе. Минимум сострадания и максимум людоедской идеологии. Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде“, – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.
“Атака на турбазу в Кирилловке, где бандеровцы преднамеренно ударили дронами по спящим отдыхающим, чудовищный теракт и новое военное преступление Зеленского. Только накануне фон дер Ляйен в истерике осуждала российские удары возмездия по объектам ВПК в Киевской области и Славянске, а Каллас грозилась «вызвать на ковёр» российского представителя. И где сейчас осуждение и признание неоправданных зверств украинских фашистов в отношении детей и женщин? Классика двойных стандартов! Турбаза никак не могла быть военной целью! Как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков. Однобокие подходы пещерных русофобов в верхушке ЕС создали нацистского монстра на Украине. Не раз говорил: мерцы, фон дер ляйены, калласы и иже с ними — прямые соучастники преступлений бандеровского режима. Здравомыслящим силам на Западе пора открыть глаза на то, кого поддерживают на Украине европейские столицы. Не сомневаюсь, что информация о варварской атаке в Кирилловке будет доведена до международного сообщества. В том числе до Вашингтона, куда собрался с вояжем кровавый клоун. Также как не сомневаюсь в сокрушительном ответе российской стороны“, – заявил председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Какие “здравомыслящие силы на Западе”, какое “открыть глаза”?! При этом велеречивый лидер ЛДПР толкает пургу согласно “духу Анкориджа” – мол, что-то надобно “довести до Вашингтона”, который якобы ни сном ни духом…
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв: “Так и будет продолжаться — террористы будут убивать наших детей, пока вопрос не решить кардинально. Нужно, чтобы у ВСУ не было возможности запускать по нашей территории ракеты и дроны. Понятно, что они очень условно украинские, на Украине максимум, что происходит — это отверточная сборка этой продукции. Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много — надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты. Прицельно бить по учреждениям, в которых противник обвчает операторов дронов, тем более, что есть информация: их в ВСУ уже сейчас не хватает. Отслеживать и методично ликвидировать все места, откуда осуществляются запуски. И, конечно, присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки — европейским заводам, которые эти беспилотники производят. По идее, это тоже законная цель для нашей армии, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян“.
Военный эксперт Виталий Киселёв: “Зеленский выполняет план Запада. На Западе ему аплодировали после его высказываний о том, что в месяц нужно убивать 50 тыс. россиян. Они как раз и идут по этим нарративам. <…> Удары по автобусам в Горловке, в Енакиеве, а также удар по Кирилловке — их цель наносить как можно больше вреда освобождённым территориям, детям, гражданскому населению“. Военкор Александр Коц: “Это не первый удар по курортному кластеру Азовского побережья за последние дни. На Федотовой косе полностью выгорела деревянная база «ARNAMA». В Приморске, Бердянске и Энергодаре — серии прилётов по подстанциям и складам. Кирилловка — глубокий тыл, больше ста километров от линии боевого соприкосновения. Достают туда именно тяжёлыми ударными дронами дальнего радиуса, и цели выбирают демонстративно — курорт, ночь, отдыхающие с детьми. Снова поговорим о «Палантире»? Или наконец начнём уничтожать тех, кто отдаёт приказ убивать спящих детей?“
Военкор Александр Сладков: “Ударом по Кирилловке в Запорожье новый главком ВСУ Драпатый иллюстрировал свои правила игры: «Украинские войска и спецслужбы начинают убивать мирных жителей, предметно и безжалостно». А мы так можем? Мы — нет. Ну не можем, я понимаю настроения людей, которые сейчас вокруг меня на СВО. Не будут они бить ночью по украинскому дому отдыха, в котором не имеющие отношение к войне мужики, но, самое главное — женщины и дети. Украинские военные СПОКОЙНО, БЕЗ РОПОТА И СОМНЕНИЯ ВСЕГДА СТРЕЛЯЛИ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ. Я десятки раз выезжал на съёмки только что разбитых мирных жилых домов в Донбассе, с неостывшими, только что отпустившими души телами детей, женщин, стариков. Ну и Драпатый нам же объявил намедни: «Русские не имеют права на жизнь». Что будем делать? Терпеть? Тут два варианта: делать больно предметно тем, кто принимает решение. Спросите у кавказских стариков, что такое кровная месть, каковы её правила. Второй вариант… Второго варианта я не вижу“.
Специальный корреспондент ТАСС по Запорожской области Владислав Сергиенко передал, что в небе над Кирилловкой во время разбора завалов сбили два наблюдательных беспилотника ВСУ. И.о. заместителя губернатора региона Сергей Обертас: “Посёлок Кирилловка испокон веков является туристическим кластером Запорожской области. Вот, смотрите — отели, гостиницы, — то есть все объекты созданы для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые даже в такой ситуации рассматривают возможность приезжать на море отдыхать“. Уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская: “Боль от гибели мирных людей, особенно от гибели детей, невозможно выразить словами. База отдыха, где дети с родителями проводили время каникул, превратилась в мишень для циничных убийц. Точно так же 12 лет назад стал мишенью детский пляж в Зугрэсе, где погибли целые семьи с детьми. Такая параллель говорит о том, что противник целенаправленно выбирает объекты семейного отдыха“. Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк: “Удары по гражданским объектам, где заведомо находятся дети, — это не военная стратегия, это акт бесчеловечности, которому нет и не может быть никаких оправданий. <…> Виновные в этом преступлении против детства должны понести неотвратимое наказание“.
А нацистский Киев гордо объявил, что “Силы обороны Украины уничтожили базы оккупантов в Запорожской области“.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В тексте утверждается, что в ночь на 25 июля по турбазам в Кирилловке был нанесён удар тяжёлыми беспилотниками. - Основной целью, по версии материала, стала база отдыха «Алеон», описанная как исключительно гражданский объект. - Приводятся данные российских официальных лиц и источников: - сначала сообщалось о 14 пострадавших и 8 погибших; - затем цифры выросли до 16 пострадавших и 11 погибших; - позже заявлено о 19 пострадавших и 12 погибших, среди них дети. - Утверждается, что атака была преднамеренной и направленной именно против мирных жителей. - В тексте ответственность возлагается на ВСУ и лично на нового главкома Михаила Драпатого. - Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. - Российские официальные лица и комментаторы называют случившееся: - терактом, - военным преступлением, - проявлением целенаправленного террора против гражданского населения. - Материал содержит многочисленные эмоционально окрашенные оценки и призывы к жёсткому ответу.
Что важно понимать при чтении такого текстаЗдесь нужно сделать шаг назад и отделить факт сообщения о трагедии от риторической оболочки, в которую этот факт упакован.
1. В тексте смешаны факты, оценки и пропагандистские формулыЕсть три слоя: - Сообщаемые события: удар, жертвы, работа спасателей, возбуждение дела. - Интерпретации: удар был намеренно по мирным, объект был сугубо гражданским, приказ отдан конкретным лицом. - Эмоционально-пропагандистская лексика: «террорист», «выродки», «нацистский режим», «людоедская идеология» и т. д. Это очень типично для военного информационного поля: трагедия быстро превращается в инструмент мобилизации чувств. С психологической точки зрения это понятно — боль ищет язык, а язык войны почти всегда радикализирует восприятие. Но именно поэтому читателю особенно важно сохранять различение между тем, что установлено, и тем, что утверждается.
2. Источник одностороннийВ тексте приведены почти исключительно российские официальные лица, военкоры и политические комментаторы. Это не делает информацию автоматически ложной, но делает её неполной. Для более надёжного понимания нужны были бы: - независимые подтверждения места и характера удара; - спутниковые снимки; - фото/видео с геолокацией; - данные международных мониторинговых структур; - позиция украинской стороны; - анализ, имелись ли рядом военные объекты или признаки двойного назначения. Истина в условиях войны часто скрыта не потому, что её нет, а потому, что каждая сторона подаёт только тот фрагмент реальности, который усиливает её моральную позицию.
3. Гибель детей и мирных жителей — это нравственная красная линияЕсли удар действительно был нанесён по месту отдыха гражданских и не имел непосредственной военной необходимости, то это следует рассматривать как тяжёлое нарушение международного гуманитарного права, возможно как военное преступление. И здесь не нужно впадать в идеологию, чтобы это понять: есть базовый человеческий факт — дети не должны становиться целью войны. Это та практическая истина, которая не требует метафизики. Как в быту очевидно «я пью кофе», так и здесь очевидно: если убиты дети на отдыхе, это не «побочный дискурс», а трагедия, требующая расследования и ответственности.
4. Текст не просто информирует — он конструирует образ врагаЭто важный момент. Материал выстроен так, чтобы читатель не только узнал о событии, но и пришёл к определённому эмоциональному выводу: - враг абсолютно бесчеловечен; - с ним невозможны никакие сложные интерпретации; - ответ должен быть максимально жёстким; - сомнение приравнивается к моральной слабости. Это старый механизм, известный и истории, и социальной психологии. Война почти всегда требует упрощения образа противника. Человеческое сознание плохо выносит хаос, поэтому вместо сложной картины получает мифологическую: «мы — люди, они — нелюди». Но именно здесь рождается опасность: когда одна трагедия становится оправданием для другой, а боль превращается в фабрику новой боли.
5. Призывы к эскалации особенно опасныВ тексте звучат предложения бить по инфраструктуре, по маршрутам поставок, по объектам за пределами Украины. Это уже не просто описание трагедии, а попытка превратить её в аргумент для расширения войны. Философски это очень узнаваемый узел: человек хочет справедливости, но подменяет её симметричным возмездием. Справедливость ищет установления фактов, ответственности и пределов. Месть ищет облегчения боли через причинение боли. Иногда эти вещи внешне похожи, но внутренне они разные.
Подробный выводПеред нами текст о, вероятно, очень тяжёлом и трагическом событии, но написанный в форме не расследования, а обвинительного и мобилизационного манифеста. Его задача — не только сообщить о жертвах, но и закрепить у читателя определённую моральную конструкцию: есть абсолютное зло, есть невинная жертва, есть необходимость жёсткого ответа. С одной стороны, такая реакция понятна. Когда гибнут дети, язык почти неизбежно срывается из нейтральности в крик. В этом есть нечто глубоко человеческое: мы не хотим говорить о смерти ребёнка канцелярски. И всё же именно в такие моменты особенно важно не позволять эмоции полностью занять место анализа. Потому что война питается не только оружием, но и разрушением способности различать. Практически значимый вывод здесь такой: 1. Если удар по гражданской турбазе подтверждается, это должно стать предметом независимого международного расследования. 2. Гибель мирных жителей, особенно детей, не может быть нормализована никакой военной логикой. 3. Эмоциональная достоверность текста не равна фактической полноте: сильные слова не заменяют проверяемых доказательств. 4. Использование трагедии для призывов к дальнейшей эскалации — опасный и предсказуемый политический механизм. 5. Сочувствие жертвам не требует отказа от критического мышления. Напротив, именно уважение к жертвам требует точности, а не только ярости. Есть ещё более глубокий слой. Люди почти всегда влюбляются не в реальность, а в её образ: в образ справедливой стороны, в образ демонического врага, в образ моральной ясности. Но реальность войны страшнее и прозаичнее — там страдают конкретные тела, конкретные семьи, конкретные дети. И если мы подменяем реальность идеологическим образом, мы уже отчасти становимся участниками той же машины расчеловечивания, которую осуждаем. Поэтому наиболее честная позиция — двойная: - сохранять безусловное сострадание к погибшим и пострадавшим; - сохранять требовательность к доказательствам и формулировкам. Это не холодность. Это дисциплина сознания. Почти как в хорошей практике йоги или в научном методе: каждое действие и каждое суждение должны быть точными, иначе даже праведное чувство легко становится слепым инструментом. И, пожалуй, самый трудный вопрос здесь не в том, кто громче обвинит, а в том: как удержать верность человеческому, когда сама правда о войне постоянно разрывается между болью, пропагандой и жаждой возмездия?