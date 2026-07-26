В ночь на 25 июля ВСУшники по приказу нового главкома-террориста Михаила Драпатого по кличке Палач ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазам в Кирилловке – курортном посёлке городского типа (известный климатический и бальнеогрязевой курорт) на северо-западном побережье Азовского моря, самом южном населённом пункте Запорожской области.

Главной целью бандеровских карателей стала база отдыха “Алеон” – сугубо гражданский объект на песчаной косе Пересыпь, отделяющей Азовское море от Молочного лимана.

Первым об очередном кровавом преступлении Киева сообщил командир Центра специального назначения “Барс-Сармат” ВС РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин: “Вчера в пятницу на эту базу отдыха в курортном городке Кирилловка на выходные стали приезжать мирные жители. Семьи с детьми. После часа ночи сегодня на высоте до 30 метров к базе отдыха «Алеон» подошли тяжёлые ударные дроны. <…> Из-под завалов спасатели продолжают доставать тела погибших детей и их родителей. <…> Драпатый начал свою карьеру главкома ВСУ с громкого и яркого военного преступления“. Позднее замполит отряда “Сталинград” ЦСН “Барс-Сармат” Юлия Губанова уточнила в разговоре с ТАСС: “По оперативным данным, за сегодняшнюю ночь порядка 25 беспилотников было направлено на Кирилловку. Восемь из них достигли цели“.

“Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей. На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются. Нахожусь на прямой связи с оперативными службами. Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей. Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь“, – написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 11:22.

“Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей. Местонахождение ещё восьми человек остаётся неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются. Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Медпомощь оказывается в полном объёме, при необходимости привлечём дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф“, – написал руководитель региона в 16:04.

“Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело ещё одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребёнка. Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждём справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают всё возможное для спасения пострадавших. Никто не останется один на один со своей бедой. Мы окажем всю необходимую помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей. В связи с трагедией, 26 июля 2026 года объявлено днём траура на территории Запорожской области. Светлая память погибшим. Сил — их близким“, – написал Балицкий в 17:53.

“Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (ст. 205 УК РФ). <…> На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан“. – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова: “Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал. 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий города Кирова погибло, по предварительным данным, 6 человек, ещё 26 пострадали. Но укронацистам этого оказалось мало, и в ночь с 24 на 25 июля они расправились с туристами, отдыхавшими на турбазе в посёлке Кирилловка Запорожской области. Итогом преступных действий бандеровцев, направивших БПЛА на спящих людей, стала, по сведениям местных властей, гибель 12 человек, из которых четверо — дети. Ранены 19 человек. Продолжаются поисковые и спасательные работы. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте. Решительно осуждаем эти бесчеловечные преступления. Искренне выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения. Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чём не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищён менее всего. Но В. Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершённое преступление они жестоко поплатятся. Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях. Игнорировать действия киевского режима — значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины“.

“Суббота, июль, туристическая база на берегу моря, дети! Какие ещё нужны доводы, чтобы понимать, что мы имеем дело с преднамеренным терактом отпетых выродков, презревших не только нормы права, но и всего человеческого в сознании?! Это военное преступление уже на счету главкома-русофоба Драпатого“, – отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. “Это преступление является элементом «праздничных» мероприятий в честь назначения нового главкома Драпатого. Увы, и никак иначе. Минимум сострадания и максимум людоедской идеологии. Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде“, – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

“Атака на турбазу в Кирилловке, где бандеровцы преднамеренно ударили дронами по спящим отдыхающим, чудовищный теракт и новое военное преступление Зеленского. Только накануне фон дер Ляйен в истерике осуждала российские удары возмездия по объектам ВПК в Киевской области и Славянске, а Каллас грозилась «вызвать на ковёр» российского представителя. И где сейчас осуждение и признание неоправданных зверств украинских фашистов в отношении детей и женщин? Классика двойных стандартов! Турбаза никак не могла быть военной целью! Как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков. Однобокие подходы пещерных русофобов в верхушке ЕС создали нацистского монстра на Украине. Не раз говорил: мерцы, фон дер ляйены, калласы и иже с ними — прямые соучастники преступлений бандеровского режима. Здравомыслящим силам на Западе пора открыть глаза на то, кого поддерживают на Украине европейские столицы. Не сомневаюсь, что информация о варварской атаке в Кирилловке будет доведена до международного сообщества. В том числе до Вашингтона, куда собрался с вояжем кровавый клоун. Также как не сомневаюсь в сокрушительном ответе российской стороны“, – заявил председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Какие “здравомыслящие силы на Западе”, какое “открыть глаза”?! При этом велеречивый лидер ЛДПР толкает пургу согласно “духу Анкориджа” – мол, что-то надобно “довести до Вашингтона”, который якобы ни сном ни духом…

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв: “Так и будет продолжаться — террористы будут убивать наших детей, пока вопрос не решить кардинально. Нужно, чтобы у ВСУ не было возможности запускать по нашей территории ракеты и дроны. Понятно, что они очень условно украинские, на Украине максимум, что происходит — это отверточная сборка этой продукции. Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много — надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты. Прицельно бить по учреждениям, в которых противник обвчает операторов дронов, тем более, что есть информация: их в ВСУ уже сейчас не хватает. Отслеживать и методично ликвидировать все места, откуда осуществляются запуски. И, конечно, присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки — европейским заводам, которые эти беспилотники производят. По идее, это тоже законная цель для нашей армии, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян“.

Военный эксперт Виталий Киселёв: “Зеленский выполняет план Запада. На Западе ему аплодировали после его высказываний о том, что в месяц нужно убивать 50 тыс. россиян. Они как раз и идут по этим нарративам. <…> Удары по автобусам в Горловке, в Енакиеве, а также удар по Кирилловке — их цель наносить как можно больше вреда освобождённым территориям, детям, гражданскому населению“. Военкор Александр Коц: “Это не первый удар по курортному кластеру Азовского побережья за последние дни. На Федотовой косе полностью выгорела деревянная база «ARNAMA». В Приморске, Бердянске и Энергодаре — серии прилётов по подстанциям и складам. Кирилловка — глубокий тыл, больше ста километров от линии боевого соприкосновения. Достают туда именно тяжёлыми ударными дронами дальнего радиуса, и цели выбирают демонстративно — курорт, ночь, отдыхающие с детьми. Снова поговорим о «Палантире»? Или наконец начнём уничтожать тех, кто отдаёт приказ убивать спящих детей?“

Военкор Александр Сладков: “Ударом по Кирилловке в Запорожье новый главком ВСУ Драпатый иллюстрировал свои правила игры: «Украинские войска и спецслужбы начинают убивать мирных жителей, предметно и безжалостно». А мы так можем? Мы — нет. Ну не можем, я понимаю настроения людей, которые сейчас вокруг меня на СВО. Не будут они бить ночью по украинскому дому отдыха, в котором не имеющие отношение к войне мужики, но, самое главное — женщины и дети. Украинские военные СПОКОЙНО, БЕЗ РОПОТА И СОМНЕНИЯ ВСЕГДА СТРЕЛЯЛИ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ. Я десятки раз выезжал на съёмки только что разбитых мирных жилых домов в Донбассе, с неостывшими, только что отпустившими души телами детей, женщин, стариков. Ну и Драпатый нам же объявил намедни: «Русские не имеют права на жизнь». Что будем делать? Терпеть? Тут два варианта: делать больно предметно тем, кто принимает решение. Спросите у кавказских стариков, что такое кровная месть, каковы её правила. Второй вариант… Второго варианта я не вижу“.

Специальный корреспондент ТАСС по Запорожской области Владислав Сергиенко передал, что в небе над Кирилловкой во время разбора завалов сбили два наблюдательных беспилотника ВСУ. И.о. заместителя губернатора региона Сергей Обертас: “Посёлок Кирилловка испокон веков является туристическим кластером Запорожской области. Вот, смотрите — отели, гостиницы, — то есть все объекты созданы для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые даже в такой ситуации рассматривают возможность приезжать на море отдыхать“. Уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская: “Боль от гибели мирных людей, особенно от гибели детей, невозможно выразить словами. База отдыха, где дети с родителями проводили время каникул, превратилась в мишень для циничных убийц. Точно так же 12 лет назад стал мишенью детский пляж в Зугрэсе, где погибли целые семьи с детьми. Такая параллель говорит о том, что противник целенаправленно выбирает объекты семейного отдыха“. Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк: “Удары по гражданским объектам, где заведомо находятся дети, — это не военная стратегия, это акт бесчеловечности, которому нет и не может быть никаких оправданий. <…> Виновные в этом преступлении против детства должны понести неотвратимое наказание“.

А нацистский Киев гордо объявил, что “Силы обороны Украины уничтожили базы оккупантов в Запорожской области“.