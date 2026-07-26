Владимир Путин, Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации:

"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому: уважают и гордятся ими — и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной». Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей. И конечно, растёт профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днём Военно-Морского Флота!"

Андрей Белоусов, министр обороны России:

"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры! Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 26 июля в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота. Более трёх веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу. Во время войн и вооружённых конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надёжно обеспечивали национальные интересы государства в удалённых районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством. Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют чётко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи. Уверен, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днём Военно-Морского Флота! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!"

Адмирал флота Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России:

"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы и генералы! Уважаемые сотрудники проектно‑конструкторских бюро, кораблестроительных и судостроительных предприятий, научных и военно‑морских образовательных организаций! Дорогие ветераны! Горячо и сердечно поздравляю вас с одним из наиболее важных праздников нашей Великой Родины — с Днём Военно‑Морского Флота. Связь Военно‑Морского Флота со славной историей Отечества, народа, Вооружёнными Силами остаётся неразрывной. В 2026 году Военно‑Морской Флот отмечает 330‑летие со дня основания, 120‑ю годовщину со дня образования подводных сил, 110 лет — морской авиации. Это не просто даты — это героическая летопись служения Родине, летопись ратного подвига и побед русского воинства. Это жизни, поставленные на алтарь служения Отечеству: Ушаков и Спиридов, Сенявин и Лазарев, Нахимов и Макаров, Эссен и Грейг, Крузенштерн и Седов, Кузнецов и Горшков, выдающиеся флотоводцы и первооткрыватели, те, кто сделал Россию великой морской державой. И по сей день они являются гордостью русской нации, образцом беспримерного служения интересам Отчизны, верности легендарному Военно‑Морскому Флоту. Навсегда в истории боевой славы России останутся подвиги военных моряков в Великой Отечественной войне. Личный состав всех флотов и речных флотилий плечом к плечу с Рабоче‑Крестьянской Красной Армией приближал победу, вёл непрерывную борьбу на море, на суше и в воздухе. Экипажи кораблей, подводных лодок, морской авиации, личный состав береговых войск наносили удары по объектам противника на побережье, оказывали содействие в обороне и наступлении приморского фланга сухопутных войск, высадке морских оперативных и тактических десантов, топили вражеские корабли и подводные лодки. Военно-Морской Флот обеспечил проводку союзных конвоев, защиту военно-морских баз и эвакуацию мирного населения, раненных и больных. Невероятную стойкость военные моряки продемонстрировали в ходе обороны Лиепаи, полуострова Ханко, Моонзундских островов, Одессы и Севастополя, Советского Заполярья. Навечно в благодарной памяти потомков останутся массовые примеры мужества и героизма, тех, кто ковал победу под Москвой и Сталинградом, Курском и Ленинградом, Мурманском и на Пулковских высотах, берегах Невы, Волги, Днепра и Дуная, обеспечил переброску войск через реку Шпрее и штурмовал Берлин. Военно-Морской Флот внёс существенный вклад в дело Великой Победы, сделал всё, чтобы разгромить фашизм. В послевоенные годы офицеры и матросы, конструкторы и ученые конструкторских бюро, рабочие судостроительных предприятий безукоризненным служением и своим трудом создали океанский, атомный, ракетно-ядерный флот, тем самым внеся значительный вклад в поддержание мира во всем мире на десятилетия вперёд. Высокая ответственность перед народом России навсегда определила для военных моряков священное отношение к своей стране, закалила непреклонный характер, воспитала несгибаемую силу воли, безупречную верность присяге и воинскому долгу, а также высочайшую морскую выучку и железную дисциплину. Следуя заданным курсом, современное поколение военнослужащих Военно-Морского Флота высокопрофессионально, ответственно, круглосуточно решает все поставленные задачи. На вахте, на боевых постах, в окопах и блиндажах, в кабине самолёта, всегда — на службе Отечеству. Как и в годы Великой Отечественной войны, когда наши деды и прадеды храбро громили фашистских захватчиков, сегодня, морские пехотинцы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, находятся на передовом рубеже, воюют успешно, дерзко и мужественно. Героические действия личного состава ВМФ высоко оценены руководством страны и Вооружённых Сил Российской Федерации. С начала специальной военной операции более 60 тыс. военнослужащих ВМФ награждены государственными и ведомственными наградами, 54 военнослужащим присвоено высшее звание — «Герой Российской Федерации». Военно-Морской Флот играл и играет важную роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня руководством страны уделяется большое внимание развитию современного ВМФ, наращивается его боевая мощь, что гарантировано обеспечивает России статус великой морской державы. Уверен, нынешнее поколение военных моряков с высоким качеством выполнит все поставленные перед Военно-Морским Флотом задачи. Отдельные слова благодарности — ветеранам Военно-Морского Флота, которые сегодня в одном строю с нами вносят значительный вклад в дело защиты нашего государства, патриотического воспитания молодого поколения. Выражаю глубокую признательность жёнам, детям, матерям и отцам за вашу поддержку, терпение и заботу. Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого флотского здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества России! Будьте достойны доблести предков, преумножайте славу Военно-Морского Флота. С праздником!"