Главная » Вооруженные силы, События

События: 330 лет Военно‑Морскому Флоту России. С Днём ВМФ!

0 0
Переслано от: Алексей Иванов

Владимир Путин, Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации:
"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому: уважают и гордятся ими — и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной». Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей. И конечно, растёт профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днём Военно-Морского Флота!"

Андрей Белоусов, министр обороны России:
"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры! Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 26 июля в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота. Более трёх веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу. Во время войн и вооружённых конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надёжно обеспечивали национальные интересы государства в удалённых районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством. Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют чётко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи. Уверен, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днём Военно-Морского Флота! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!"

Адмирал флота Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России:
"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы и генералы! Уважаемые сотрудники проектно‑конструкторских бюро, кораблестроительных и судостроительных предприятий, научных и военно‑морских образовательных организаций! Дорогие ветераны! Горячо и сердечно поздравляю вас с одним из наиболее важных праздников нашей Великой Родины — с Днём Военно‑Морского Флота. Связь Военно‑Морского Флота со славной историей Отечества, народа, Вооружёнными Силами остаётся неразрывной. В 2026 году Военно‑Морской Флот отмечает 330‑летие со дня основания, 120‑ю годовщину со дня образования подводных сил, 110 лет — морской авиации. Это не просто даты — это героическая летопись служения Родине, летопись ратного подвига и побед русского воинства. Это жизни, поставленные на алтарь служения Отечеству: Ушаков и Спиридов, Сенявин и Лазарев, Нахимов и Макаров, Эссен и Грейг, Крузенштерн и Седов, Кузнецов и Горшков, выдающиеся флотоводцы и первооткрыватели, те, кто сделал Россию великой морской державой. И по сей день они являются гордостью русской нации, образцом беспримерного служения интересам Отчизны, верности легендарному Военно‑Морскому Флоту. Навсегда в истории боевой славы России останутся подвиги военных моряков в Великой Отечественной войне. Личный состав всех флотов и речных флотилий плечом к плечу с Рабоче‑Крестьянской Красной Армией приближал победу, вёл непрерывную борьбу на море, на суше и в воздухе. Экипажи кораблей, подводных лодок, морской авиации, личный состав береговых войск наносили удары по объектам противника на побережье, оказывали содействие в обороне и наступлении приморского фланга сухопутных войск, высадке морских оперативных и тактических десантов, топили вражеские корабли и подводные лодки. Военно-Морской Флот обеспечил проводку союзных конвоев, защиту военно-морских баз и эвакуацию мирного населения, раненных и больных. Невероятную стойкость военные моряки продемонстрировали в ходе обороны Лиепаи, полуострова Ханко, Моонзундских островов, Одессы и Севастополя, Советского Заполярья. Навечно в благодарной памяти потомков останутся массовые примеры мужества и героизма, тех, кто ковал победу под Москвой и Сталинградом, Курском и Ленинградом, Мурманском и на Пулковских высотах, берегах Невы, Волги, Днепра и Дуная, обеспечил переброску войск через реку Шпрее и штурмовал Берлин. Военно-Морской Флот внёс существенный вклад в дело Великой Победы, сделал всё, чтобы разгромить фашизм. В послевоенные годы офицеры и матросы, конструкторы и ученые конструкторских бюро, рабочие судостроительных предприятий безукоризненным служением и своим трудом создали океанский, атомный, ракетно-ядерный флот, тем самым внеся значительный вклад в поддержание мира во всем мире на десятилетия вперёд. Высокая ответственность перед народом России навсегда определила для военных моряков священное отношение к своей стране, закалила непреклонный характер, воспитала несгибаемую силу воли, безупречную верность присяге и воинскому долгу, а также высочайшую морскую выучку и железную дисциплину. Следуя заданным курсом, современное поколение военнослужащих Военно-Морского Флота высокопрофессионально, ответственно, круглосуточно решает все поставленные задачи. На вахте, на боевых постах, в окопах и блиндажах, в кабине самолёта, всегда — на службе Отечеству. Как и в годы Великой Отечественной войны, когда наши деды и прадеды храбро громили фашистских захватчиков, сегодня, морские пехотинцы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, находятся на передовом рубеже, воюют успешно, дерзко и мужественно. Героические действия личного состава ВМФ высоко оценены руководством страны и Вооружённых Сил Российской Федерации. С начала специальной военной операции более 60 тыс. военнослужащих ВМФ награждены государственными и ведомственными наградами, 54 военнослужащим присвоено высшее звание — «Герой Российской Федерации». Военно-Морской Флот играл и играет важную роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня руководством страны уделяется большое внимание развитию современного ВМФ, наращивается его боевая мощь, что гарантировано обеспечивает России статус великой морской державы. Уверен, нынешнее поколение военных моряков с высоким качеством выполнит все поставленные перед Военно-Морским Флотом задачи. Отдельные слова благодарности — ветеранам Военно-Морского Флота, которые сегодня в одном строю с нами вносят значительный вклад в дело защиты нашего государства, патриотического воспитания молодого поколения. Выражаю глубокую признательность жёнам, детям, матерям и отцам за вашу поддержку, терпение и заботу. Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого флотского здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества России! Будьте достойны доблести предков, преумножайте славу Военно-Морского Флота. С праздником!"

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Повод: поздравления с Днём Военно-Морского Флота и акцент на грядущем 330-летии ВМФ России. - Главная идея всех выступлений: ВМФ представлен как один из ключевых символов государственной силы, исторической преемственности и воинской чести. - Историческая линия: подчёркивается связь современного флота с именами Ушакова, Нахимова, Макарова, Кузнецова, Горшкова и других флотоводцев, а также с подвигами моряков в Великой Отечественной войне. - Образ моряка: это человек дисциплины, мужества, сплочённости, верности присяге и готовности действовать в тяжёлых природных и боевых условиях. - Современный акцент: ВМФ описывается как развивающийся род войск, где усиливается морская составляющая ядерной триады, продолжается строительство кораблей, модернизируются вооружения и растёт уровень подготовки. - Специальная военная операция: во всех обращениях подчёркивается участие моряков, морской пехоты и других сил ВМФ в боевых действиях, их вклад оценивается как значительный. - Награды и признание: приводятся данные о большом числе награждённых военнослужащих, включая присвоение званий Героя России. - Роль тыла и промышленности: отдельно отмечаются судостроители, конструкторы, научные организации, предприятия ВПК, без которых флот невозможен. - Роль ветеранов: ветераны показаны как носители памяти, примера и традиции, связывающие прошлое и настоящее. - Эмоциональный посыл: тексты построены как торжественное патриотическое обращение, где флот — не только инструмент обороны, но и часть национальной идентичности.

Подробный вывод

Перед нами не просто серия поздравлений, а цельный идеологический и символический текст о роли флота в российском самопонимании. Если смотреть глубже, ВМФ здесь выступает сразу в нескольких измерениях.

1. Флот как военная сила и как миф государства

С практической точки зрения всё понятно: флот нужен для обороны рубежей, защиты интересов в океане, ядерного сдерживания, проекции силы. Это фактический уровень. Но есть и второй слой — символический. Флот в этих речах — это образ России как державы, которая не замкнута только на суше, а мыслит себя в большом историческом и геополитическом масштабе. Это интересный момент: корабль в культуре почти всегда больше, чем техника. Он соединяет волю, риск, порядок, изоляцию, братство и движение в неизвестность. В этом смысле флот — почти философская метафора государства. На суше можно отступить, перегруппироваться, раствориться в пространстве. На море всё жёстче: дисциплина, взаимозависимость и цена ошибки выше. Потому образ моряка традиционно становится образом концентрированной ответственности.

2. История здесь работает не только как память, но и как легитимация настоящего

Во всех обращениях настойчиво проводится линия преемственности: от имперских адмиралов и мореплавателей — через Великую Отечественную войну — к современным военным действиям. Это типичная, но сильная конструкция: прошлое не просто вспоминается, а используется как основание для смысла настоящего. С одной стороны, это естественно: любая военная традиция живёт памятью о предшественниках. С другой — полезно видеть, как именно устроен этот механизм. История в подобных текстах не нейтральна; она собирается в канон героизма, где отдельные эпохи, имена и события складываются в единую линию служения. Это создаёт чувство непрерывности и моральной опоры. Но здесь важно сохранять трезвость: историческая память почти всегда склонна к идеализации. Мы любим не саму историю, а её отредактированный образ, где меньше хаоса, противоречий, ошибок, боли и неоднозначности. Однако без такого символического упрощения трудно создавать коллективную идентичность. Возникает напряжение между исторической сложностью и общественной потребностью в ясных образах.

3. Технология и дух показаны как единое целое

В текстах постоянно соседствуют две темы: - строительство кораблей, ядерная триада, вооружения, авиация, подводные силы; - мужество, верность, дисциплина, традиция. Это не случайно. Современная армия вообще существует на стыке технологической системы и человеческой психики. Можно провести аналогию с нейросетью: сама архитектура важна, но без качественного обучения и устойчивости к изменяющимся условиям система не будет работать. Так и флот: корабль без экипажа — металл, экипаж без подготовки — уязвимость. Эффективность рождается в связке машины, организации и сознания. Поэтому в речах и подчёркивается, что сила флота — не только в корпусах кораблей, но и в людях, которые умеют действовать в условиях неопределённости. В каком-то смысле это старый философский вопрос о первичности материи или духа, переведённый на военный язык. Практический ответ обычно таков: по отдельности недостаточно ни того, ни другого.

4. Особая роль моряка как человека предела

Есть профессии, где реальность быстрее снимает иллюзии. Морская служба относится к ним. На море сложнее притворяться, романтизировать себя или жить в отрыве от последствий. Там проверяются не декларации, а реальные качества: выдержка, обученность, доверие к товарищам, точность действий. Поэтому в официальной риторике моряк часто оказывается не просто военным, а носителем особого типа характера. Это перекликается и с духовными традициями. В йогической или монашеской оптике ценится осознанность каждого действия, собранность, дисциплина, верность пути. В военной морской службе, конечно, совсем другой контекст, но структура внутреннего требования в чём-то похожа: человек должен быть цельным, иначе стихия и система его быстро разоблачат.

5. Праздничный текст одновременно выполняет и мобилизационную функцию

Поздравление здесь не только про чествование, но и про укрепление коллективного духа. Оно обращено не к одной аудитории, а сразу к нескольким: - к действующим военнослужащим; - к ветеранам; - к семьям; - к промышленности и научному сообществу; - к гражданам страны в целом. Так строится картина, в которой флот — это не замкнутая военная корпорация, а часть большого национального организма. Это важный риторический ход: показать, что оборона создаётся не только на палубе, но и в цехе, конструкторском бюро, учебном центре, семье. С социальной точки зрения это усиливает чувство включённости. С философской — напоминает, что почти любой большой исторический результат создаётся не героем-одиночкой, а сетью взаимных усилий, часть которых остаётся невидимой.

6. Что можно сказать о тоне и структуре этих речей

Все три текста выдержаны в жанре торжественно-патриотического государственного обращения. Для него характерны: - высокая оценочная лексика; - опора на историческую преемственность; - акцент на мужестве и долге; - объединение прошлого, настоящего и будущего в одну линию; - благодарность не только бойцам, но и тем, кто обеспечивает службу. Это не аналитические тексты и не исторические исследования. Их задача — не столько разбирать, сколько утверждать: достоинство флота, преемственность традиции, оправданность усилий, значимость службы. И в этом смысле они выполняют свою функцию последовательно и ясно.

Итог

Если свести всё к сути, то перед нами образ ВМФ как сплава истории, техники, дисциплины, жертвы и государственного самосознания. Флот здесь — не просто род войск, а форма национального характера, каким его хотят видеть: стойким, собранным, мужественным, верным памяти и ориентированным на силу. Но важно помнить и более трезвый слой: любые торжественные слова склонны создавать идеальный образ. А реальная жизнь всегда сложнее образа — в ней есть не только подвиг, но и усталость, цена, потери, противоречия, человеческая хрупкость. Принятие этой сложности не унижает подвиг, а, наоборот, делает уважение к нему более настоящим, не плакатным. И, возможно, самый зрелый взгляд состоит в том, чтобы видеть в таких текстах одновременно и искреннюю дань службе, и работу государственной символики, не смешивая одно с другим, но и не отрицая ни первое, ни второе. Открытый вопрос: когда мы говорим о славе, долге и исторической памяти, что в этом для нас является более подлинной истиной — официальный образ, личный опыт людей или то труднодостижимое пространство между ними?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/events/330_let_voennomorskomu_flotu_rossii_s_dnyom_vmf
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Роль Военно-морского флота в истории России
Население России: шокирующая статистика
Англосаксы против флота России. История диверсий (Николай Стариков)
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. СССР И РФ: СРАВНИМ?
Конец военно-морского доминирования США в Азии
Инферно флота в инферно страны (часть 2) — эгрегориальная и матричная магия
Новости России и Крыма. Сегодня 13 февраля 2015
Русский флот как залог безопасности России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru