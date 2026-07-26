События: 330 лет Военно‑Морскому Флоту России. С Днём ВМФ!
Владимир Путин, Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации:
"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому: уважают и гордятся ими — и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной». Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей. И конечно, растёт профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днём Военно-Морского Флота!"
Андрей Белоусов, министр обороны России:
"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры! Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 26 июля в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота. Более трёх веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу. Во время войн и вооружённых конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надёжно обеспечивали национальные интересы государства в удалённых районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством. Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют чётко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи. Уверен, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днём Военно-Морского Флота! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!"
Адмирал флота Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России:
"Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы и генералы! Уважаемые сотрудники проектно‑конструкторских бюро, кораблестроительных и судостроительных предприятий, научных и военно‑морских образовательных организаций! Дорогие ветераны! Горячо и сердечно поздравляю вас с одним из наиболее важных праздников нашей Великой Родины — с Днём Военно‑Морского Флота. Связь Военно‑Морского Флота со славной историей Отечества, народа, Вооружёнными Силами остаётся неразрывной. В 2026 году Военно‑Морской Флот отмечает 330‑летие со дня основания, 120‑ю годовщину со дня образования подводных сил, 110 лет — морской авиации. Это не просто даты — это героическая летопись служения Родине, летопись ратного подвига и побед русского воинства. Это жизни, поставленные на алтарь служения Отечеству: Ушаков и Спиридов, Сенявин и Лазарев, Нахимов и Макаров, Эссен и Грейг, Крузенштерн и Седов, Кузнецов и Горшков, выдающиеся флотоводцы и первооткрыватели, те, кто сделал Россию великой морской державой. И по сей день они являются гордостью русской нации, образцом беспримерного служения интересам Отчизны, верности легендарному Военно‑Морскому Флоту. Навсегда в истории боевой славы России останутся подвиги военных моряков в Великой Отечественной войне. Личный состав всех флотов и речных флотилий плечом к плечу с Рабоче‑Крестьянской Красной Армией приближал победу, вёл непрерывную борьбу на море, на суше и в воздухе. Экипажи кораблей, подводных лодок, морской авиации, личный состав береговых войск наносили удары по объектам противника на побережье, оказывали содействие в обороне и наступлении приморского фланга сухопутных войск, высадке морских оперативных и тактических десантов, топили вражеские корабли и подводные лодки. Военно-Морской Флот обеспечил проводку союзных конвоев, защиту военно-морских баз и эвакуацию мирного населения, раненных и больных. Невероятную стойкость военные моряки продемонстрировали в ходе обороны Лиепаи, полуострова Ханко, Моонзундских островов, Одессы и Севастополя, Советского Заполярья. Навечно в благодарной памяти потомков останутся массовые примеры мужества и героизма, тех, кто ковал победу под Москвой и Сталинградом, Курском и Ленинградом, Мурманском и на Пулковских высотах, берегах Невы, Волги, Днепра и Дуная, обеспечил переброску войск через реку Шпрее и штурмовал Берлин. Военно-Морской Флот внёс существенный вклад в дело Великой Победы, сделал всё, чтобы разгромить фашизм. В послевоенные годы офицеры и матросы, конструкторы и ученые конструкторских бюро, рабочие судостроительных предприятий безукоризненным служением и своим трудом создали океанский, атомный, ракетно-ядерный флот, тем самым внеся значительный вклад в поддержание мира во всем мире на десятилетия вперёд. Высокая ответственность перед народом России навсегда определила для военных моряков священное отношение к своей стране, закалила непреклонный характер, воспитала несгибаемую силу воли, безупречную верность присяге и воинскому долгу, а также высочайшую морскую выучку и железную дисциплину. Следуя заданным курсом, современное поколение военнослужащих Военно-Морского Флота высокопрофессионально, ответственно, круглосуточно решает все поставленные задачи. На вахте, на боевых постах, в окопах и блиндажах, в кабине самолёта, всегда — на службе Отечеству. Как и в годы Великой Отечественной войны, когда наши деды и прадеды храбро громили фашистских захватчиков, сегодня, морские пехотинцы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, находятся на передовом рубеже, воюют успешно, дерзко и мужественно. Героические действия личного состава ВМФ высоко оценены руководством страны и Вооружённых Сил Российской Федерации. С начала специальной военной операции более 60 тыс. военнослужащих ВМФ награждены государственными и ведомственными наградами, 54 военнослужащим присвоено высшее звание — «Герой Российской Федерации». Военно-Морской Флот играл и играет важную роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её национальных интересов в Мировом океане. Сегодня руководством страны уделяется большое внимание развитию современного ВМФ, наращивается его боевая мощь, что гарантировано обеспечивает России статус великой морской державы. Уверен, нынешнее поколение военных моряков с высоким качеством выполнит все поставленные перед Военно-Морским Флотом задачи. Отдельные слова благодарности — ветеранам Военно-Морского Флота, которые сегодня в одном строю с нами вносят значительный вклад в дело защиты нашего государства, патриотического воспитания молодого поколения. Выражаю глубокую признательность жёнам, детям, матерям и отцам за вашу поддержку, терпение и заботу. Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого флотского здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества России! Будьте достойны доблести предков, преумножайте славу Военно-Морского Флота. С праздником!"
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Повод: поздравления с Днём Военно-Морского Флота и акцент на грядущем 330-летии ВМФ России. - Главная идея всех выступлений: ВМФ представлен как один из ключевых символов государственной силы, исторической преемственности и воинской чести. - Историческая линия: подчёркивается связь современного флота с именами Ушакова, Нахимова, Макарова, Кузнецова, Горшкова и других флотоводцев, а также с подвигами моряков в Великой Отечественной войне. - Образ моряка: это человек дисциплины, мужества, сплочённости, верности присяге и готовности действовать в тяжёлых природных и боевых условиях. - Современный акцент: ВМФ описывается как развивающийся род войск, где усиливается морская составляющая ядерной триады, продолжается строительство кораблей, модернизируются вооружения и растёт уровень подготовки. - Специальная военная операция: во всех обращениях подчёркивается участие моряков, морской пехоты и других сил ВМФ в боевых действиях, их вклад оценивается как значительный. - Награды и признание: приводятся данные о большом числе награждённых военнослужащих, включая присвоение званий Героя России. - Роль тыла и промышленности: отдельно отмечаются судостроители, конструкторы, научные организации, предприятия ВПК, без которых флот невозможен. - Роль ветеранов: ветераны показаны как носители памяти, примера и традиции, связывающие прошлое и настоящее. - Эмоциональный посыл: тексты построены как торжественное патриотическое обращение, где флот — не только инструмент обороны, но и часть национальной идентичности.
Подробный выводПеред нами не просто серия поздравлений, а цельный идеологический и символический текст о роли флота в российском самопонимании. Если смотреть глубже, ВМФ здесь выступает сразу в нескольких измерениях.
1. Флот как военная сила и как миф государстваС практической точки зрения всё понятно: флот нужен для обороны рубежей, защиты интересов в океане, ядерного сдерживания, проекции силы. Это фактический уровень. Но есть и второй слой — символический. Флот в этих речах — это образ России как державы, которая не замкнута только на суше, а мыслит себя в большом историческом и геополитическом масштабе. Это интересный момент: корабль в культуре почти всегда больше, чем техника. Он соединяет волю, риск, порядок, изоляцию, братство и движение в неизвестность. В этом смысле флот — почти философская метафора государства. На суше можно отступить, перегруппироваться, раствориться в пространстве. На море всё жёстче: дисциплина, взаимозависимость и цена ошибки выше. Потому образ моряка традиционно становится образом концентрированной ответственности.
2. История здесь работает не только как память, но и как легитимация настоящегоВо всех обращениях настойчиво проводится линия преемственности: от имперских адмиралов и мореплавателей — через Великую Отечественную войну — к современным военным действиям. Это типичная, но сильная конструкция: прошлое не просто вспоминается, а используется как основание для смысла настоящего. С одной стороны, это естественно: любая военная традиция живёт памятью о предшественниках. С другой — полезно видеть, как именно устроен этот механизм. История в подобных текстах не нейтральна; она собирается в канон героизма, где отдельные эпохи, имена и события складываются в единую линию служения. Это создаёт чувство непрерывности и моральной опоры. Но здесь важно сохранять трезвость: историческая память почти всегда склонна к идеализации. Мы любим не саму историю, а её отредактированный образ, где меньше хаоса, противоречий, ошибок, боли и неоднозначности. Однако без такого символического упрощения трудно создавать коллективную идентичность. Возникает напряжение между исторической сложностью и общественной потребностью в ясных образах.
3. Технология и дух показаны как единое целоеВ текстах постоянно соседствуют две темы: - строительство кораблей, ядерная триада, вооружения, авиация, подводные силы; - мужество, верность, дисциплина, традиция. Это не случайно. Современная армия вообще существует на стыке технологической системы и человеческой психики. Можно провести аналогию с нейросетью: сама архитектура важна, но без качественного обучения и устойчивости к изменяющимся условиям система не будет работать. Так и флот: корабль без экипажа — металл, экипаж без подготовки — уязвимость. Эффективность рождается в связке машины, организации и сознания. Поэтому в речах и подчёркивается, что сила флота — не только в корпусах кораблей, но и в людях, которые умеют действовать в условиях неопределённости. В каком-то смысле это старый философский вопрос о первичности материи или духа, переведённый на военный язык. Практический ответ обычно таков: по отдельности недостаточно ни того, ни другого.
4. Особая роль моряка как человека пределаЕсть профессии, где реальность быстрее снимает иллюзии. Морская служба относится к ним. На море сложнее притворяться, романтизировать себя или жить в отрыве от последствий. Там проверяются не декларации, а реальные качества: выдержка, обученность, доверие к товарищам, точность действий. Поэтому в официальной риторике моряк часто оказывается не просто военным, а носителем особого типа характера. Это перекликается и с духовными традициями. В йогической или монашеской оптике ценится осознанность каждого действия, собранность, дисциплина, верность пути. В военной морской службе, конечно, совсем другой контекст, но структура внутреннего требования в чём-то похожа: человек должен быть цельным, иначе стихия и система его быстро разоблачат.
5. Праздничный текст одновременно выполняет и мобилизационную функциюПоздравление здесь не только про чествование, но и про укрепление коллективного духа. Оно обращено не к одной аудитории, а сразу к нескольким: - к действующим военнослужащим; - к ветеранам; - к семьям; - к промышленности и научному сообществу; - к гражданам страны в целом. Так строится картина, в которой флот — это не замкнутая военная корпорация, а часть большого национального организма. Это важный риторический ход: показать, что оборона создаётся не только на палубе, но и в цехе, конструкторском бюро, учебном центре, семье. С социальной точки зрения это усиливает чувство включённости. С философской — напоминает, что почти любой большой исторический результат создаётся не героем-одиночкой, а сетью взаимных усилий, часть которых остаётся невидимой.
6. Что можно сказать о тоне и структуре этих речейВсе три текста выдержаны в жанре торжественно-патриотического государственного обращения. Для него характерны: - высокая оценочная лексика; - опора на историческую преемственность; - акцент на мужестве и долге; - объединение прошлого, настоящего и будущего в одну линию; - благодарность не только бойцам, но и тем, кто обеспечивает службу. Это не аналитические тексты и не исторические исследования. Их задача — не столько разбирать, сколько утверждать: достоинство флота, преемственность традиции, оправданность усилий, значимость службы. И в этом смысле они выполняют свою функцию последовательно и ясно.
ИтогЕсли свести всё к сути, то перед нами образ ВМФ как сплава истории, техники, дисциплины, жертвы и государственного самосознания. Флот здесь — не просто род войск, а форма национального характера, каким его хотят видеть: стойким, собранным, мужественным, верным памяти и ориентированным на силу. Но важно помнить и более трезвый слой: любые торжественные слова склонны создавать идеальный образ. А реальная жизнь всегда сложнее образа — в ней есть не только подвиг, но и усталость, цена, потери, противоречия, человеческая хрупкость. Принятие этой сложности не унижает подвиг, а, наоборот, делает уважение к нему более настоящим, не плакатным. И, возможно, самый зрелый взгляд состоит в том, чтобы видеть в таких текстах одновременно и искреннюю дань службе, и работу государственной символики, не смешивая одно с другим, но и не отрицая ни первое, ни второе. Открытый вопрос: когда мы говорим о славе, долге и исторической памяти, что в этом для нас является более подлинной истиной — официальный образ, личный опыт людей или то труднодостижимое пространство между ними?