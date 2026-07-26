6 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. В этом видео Алексей поднимает острые вопросы будущего России к 2030 году. Мы обсуждаем демографические вызовы, социальные изменения и миграционные процессы, которые уже сегодня меняют облик нашей страны. Почему важно перестать жить «самостийно» и начать объединяться в реальных делах? Как возрождение крепких многодетных родов может стать спасением для будущих поколений? Узнайте, какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы наши дети жили на своей земле в безопасности и достатке.

А также: Как выжить в 2030 году? О будущем России и возрождении родов. Коротко о важном: что ждет нас к 2030 году. Кошмар, которого можно избежать. Почему наши дети могут стать чужими на своей земле? Демографическая яма и выход из нее: честный разговор.

Тайм-коды:

0:00 Прогноз на 2030 год: с какими проблемами столкнутся землевладельцы

1:00 «Это наша земля»: разговор с мигрантом о будущем России

2:42 Что будет через 20 лет: кто займет места в судах и прокуратуре

3:54 Демографическая яма — отложенный кошмар

4:47 Путь к исправлению: изменение принципов мышления

5:54 Необходимость создания центров координации и управления

6:59 Главная цель — возрождение многодетных родов

Продолжение смотрите в следующей 7 части «Задача выжить! Современная модель семьи обречена на вымирание.»

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