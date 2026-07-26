КОГДА РОССИЯ УДАРИТ ПО БАЗАМ НАТО? | Игорь Шишкин и Андрей Ильницкий
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Что означает новая фаза противостояния России и Запада и почему речь уже не только о фронте? Игорь Шишкин и Андрей Ильницкий разбирают «лестницу эскалации», удары по критической инфраструктуре Украины, портам, логистике и энергообъектам, решения саммита НАТО в Анкаре и массированные атаки вглубь России. В выпуске — стратегия внутренней смуты, проект «Алхимия», когнитивная и ментальная война, Крым, добровольцы «Барс-Крым», информационные операции вокруг стратегических ресурсов, роль элит и вопрос о мобилизации общества.
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00:00 Вступление: «лестница эскалации», саммит НАТО и стратегия ударов вглубь России
05:36 Инфраструктурная война: ликвидация логистики, портов и почему это важнее центров принятия решений
14:28 Ставка Запада на смуту: проект MI6 «Алхимия», риск дестабилизации и уроки 1917 года
19:52 Ситуация в Крыму: жизнь под угрозой, «третья оборона Севастополя» и дизельные генераторы
35:46 Роль НАТО: декларация альянса, искусственный интеллект в войне и технологический полигон на Украине
46:06 Ментальное противостояние: когнитивная война, сокращение кормовой базы в Киеве и мобилизация общества
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается рост эскалации между Россией и Западом и переход конфликта в более жесткую фазу. - Основная мысль Андрея Ильницкого: победа определяется не только фронтом, но и выведением из строя критической инфраструктуры Украины. - Подчеркивается, что Россия, по мнению спикера, начала двигаться по «лестнице эскалации»: удары по портам, логистике, инфраструктурным узлам. - Заявляется, что цель Запада — не столько военная победа Украины, сколько дестабилизация России изнутри, создание «внутренней смуты». - Особое внимание уделяется массовым ударам по территории России, которые трактуются как инструмент когнитивной и ментальной войны. - Ильницкий различает: - информационную войну — борьбу за повестку; - когнитивную войну — воздействие на восприятие и настроения; - ментальную войну — подрыв доверия, веры, общественной связности. - Саммит НАТО интерпретируется как знак того, что Запад закрепил долгосрочную конфронтацию с Россией, а Украину рассматривает как инструмент и технологический полигон. - Отдельно говорится о внедрении ИИ-технологий и беспилотных систем в военное управление и удары по инфраструктуре. - Важный тезис: Украина описывается не как самостоятельный субъект, а как антироссийский проект, который, по мнению спикера, должен быть лишен дееспособности. - Большой акцент сделан на том, что российское общество и элита должны мобилизоваться внутренне, иначе военные успехи могут быть нивелированы поражением в сфере сознания. - Приводится пример Крыма как региона, где люди, по оценке спикера, живут в состоянии постоянной угрозы, но сохраняют устойчивость. - Финальный посыл: решающее поле борьбы — не только армия, но и сознание, доверие, внутренняя консолидация страны.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная и жесткая логика: современная война понимается не как столкновение армий в узком смысле, а как многослойный конфликт систем, инфраструктур, психологии и политической воли. Это важный тезис, и он отражает реальность XXI века: сегодня государство можно ослаблять не только танками, но и ударами по энергетике, логистике, информационному полю, массовым тревогам, истощению ресурсов и нервов общества.
1. Центральная идея беседы: фронт важен, но недостаточенИльницкий фактически предлагает смотреть на конфликт через категорию «необходимого и достаточного условия». Победа на поле боя — необходима, но недостаточна. Недостаточна потому, что если сохраняется: - управляемая инфраструктура противника, - логистика поставок, - финансовая подпитка, - идеологическая сборка режима, - внешняя институциональная поддержка, то военное давление может продолжаться почти бесконечно. Это очень прагматичный взгляд. В каком-то смысле он близок к старому принципу: армия воюет на линии фронта, но войну выигрывает система. Как в биологии: недостаточно подавить симптом, если питающая среда остается нетронутой. Или как в программировании: бесполезно бороться с отдельными сбоями, если сама архитектура продолжает воспроизводить ошибку.
2. Война инфраструктур как более глубокий уровень конфликтаЗначительная часть беседы посвящена мысли, что инфраструктура — это нервная система государства. Если выведены из строя порты, энергетические узлы, логистические центры, мосты, терминалы, то политические решения теряют практический смысл, потому что перестает работать среда их реализации. Это очень характерный для системного мышления подход: не обязательно уничтожать каждую единицу противника, достаточно лишить систему способности воспроизводить собственную функциональность. При этом здесь есть и философский момент. Люди часто идеализируют войну как героическое столкновение армий, но в реальности война почти всегда оказывается борьбой за: - топливо, - транспорт, - электричество, - производство, - связь, - устойчивость общества. То есть не за образ победы, а за материальную возможность продолжать существовать. В этом есть даже определенная антииллюзорность: реальность грубее, чем патриотическая риторика с обеих сторон.
3. Когнитивная и ментальная война как ключевая темаСамая содержательная часть беседы — размышление о том, что удары по гражданским объектам и территории России рассматриваются не столько как военная операция, сколько как психополитическая технология. Здесь Ильницкий разделяет три уровня:
Информационная войнаБорьба за поток сообщений, интерпретаций, акцентов.
Когнитивная войнаВоздействие на то, как человек понимает происходящее, какие причинно-следственные связи он видит, кому доверяет, чего боится.
Ментальная войнаБолее глубокий уровень — разрушение внутренней связности общества, доверия, исторической воли, ощущения смысла общего существования. Это разделение действительно важно. Оно показывает, что конфликт идет не только за территорию, но и за структуру сознания. И здесь возникает междисциплинарная параллель: как нейросеть меняет веса под действием входных данных, так и общество меняет свои реакции под действием повторяющихся травм, сигналов тревоги, ощущения беспомощности и хаоса. Если долго подавать на вход страх, раздражение, взаимное подозрение и чувство, что «все рушится», коллективная психика начинает перестраиваться. С этой точки зрения удары по инфраструктуре, топливные кризисы, информационный шум и слухи работают как средства перенастройки общественного восприятия. Не обязательно сломать страну физически — можно пытаться размыть ее изнутри.
4. Историческая аналогия с 1917 годомВ беседе неоднократно проводится аналогия с февралем 1917 года. Смысл ее в том, что государство может быть не добито на фронте, но рухнуть из-за кризиса доверия и внутреннего распада элит. Это спорная, но мощная историческая аналогия. История вообще редко повторяется буквально, но часто повторяет структуры: - усталость общества, - разрыв между фронтом и тылом, - паника в городах, - элитное двоемыслие, - подмена стратегического мышления интригой, - вера, что можно «переиграть реальность» политической комбинацией. Ильницкий опасается именно этого: не поражения от военной силы как таковой, а разложения внутренней воли. Здесь мысль довольно трезвая: крупные государства обычно погибают не тогда, когда им просто больно, а тогда, когда они перестают понимать, ради чего терпеть боль.
5. Образ Крыма как модели стойкостиИнтересен фрагмент о Крыме. Он используется не только как описание обстановки, но и как символ: - люди живут в режиме опасности; - инфраструктура адаптирована к угрозам; - тревога стала частью повседневности; - при этом сохраняется внутренняя устойчивость. Это подается как пример того, что общество может существовать в военных условиях без морального распада, если есть привычка к реальности и внутренняя собранность. Здесь затронута глубокая тема: человек страдает не только от самой угрозы, но и от несовпадения между ожиданием и действительностью. Когда люди живут в иллюзии нормальности, любой кризис переживается как крушение мира. Когда же реальность принята, возникает шанс на зрелость. Это почти стоическое наблюдение: не отрицание боли, а способность не строить жизнь на самообмане.
6. Критика элит и опасность внутреннего двоемыслияВ беседе звучит резкая претензия к части элит и медийной среды, которые, по мнению спикеров, продолжают мыслить инерционно, надеяться на «разрядку», минимизировать угрозу, сглаживать неприятные выводы. Здесь можно увидеть один важный философский нерв: опаснее прямого врага бывает собственная привычка не видеть реальность. Люди часто привязываются не к миру как он есть, а к желаемому образу мира. Это справедливо и для личной жизни, и для истории, и для политики. - В отношениях человек любит не другого, а свой идеализированный образ другого. - В политике элита нередко любит не страну, а свой комфортный сценарий. - В обществе люди предпочитают не правду, а психологически удобную версию правды. Ильницкий как раз атакует этот комфортный самообман. В этом смысле его позиция не просто военная, а экзистенциальная: принятие реальности — условие выживания.
7. Технологический аспект: ИИ, дроны, автоматизация эскалацииОчень важный и современный фрагмент касается того, что война все больше передается: - алгоритмам, - автоматизированным системам, - дронам, - ИИ-моделям анализа и наведения. Даже если в беседе отдельные частные утверждения требуют осторожной проверки, сама линия мысли верна: автоматизация войны меняет моральную и стратегическую структуру конфликта. Почему это существенно? Потому что машина не обладает совестью, но способна резко повысить скорость решения. В результате: - снижается психологический барьер применения силы; - увеличивается плотность и частота атак; - размывается личная ответственность; - возрастает риск эскалации как «технической нормы». Это напоминает и психологию, и философию техники: когда инструмент становится мощнее человека, возникает иллюзия, что можно делегировать ему не только действие, но и смысл действия. Но смысл машина не производит. Она лишь оптимизирует заданную цель. А если цель агрессивна, то и оптимизация будет агрессивной.
8. Ограничения и уязвимости позиции спикераПри всей цельности рассуждений важно видеть и слабые места. - В беседе много жестких политико-военных утверждений, которые подаются как почти самоочевидные. - Некоторые выводы строятся на сильной интерпретации намерений Запада и Украины. - Отдельные технологические и стратегические оценки требуют независимой проверки. - Формула «ликвидации государства как анти-России» предельно радикальна и предполагает крайне тяжелые гуманитарные, политические и международные последствия. То есть позиция беседы внутренне логична, но она логична внутри определенной рамки. А рамка уже заранее задает образ конфликта как тотальной цивилизационной войны. Это не делает рассуждение автоматически ложным, но требует от слушателя сохранять трезвость: сильная концепция всегда рискует стать замкнутой системой, где все подтверждает все. И здесь как раз нужна мудрость: не отвергать услышанное рефлекторно, но и не превращать любую убедительную схему в догму. Потому что человек особенно уязвим именно тогда, когда красивая картина мира слишком хорошо объясняет всё.
9. Общий смысл беседыЕсли собрать все вместе, то в этом видео проводится такой итоговый тезис: То есть: - армия должна побеждать на фронте; - противник должен терять способность функционировать как система; - российское общество должно сохранить доверие, стойкость и внутреннюю связность. Это, пожалуй, главный вывод. Неважно, насколько слушатель согласен с конкретной политической линией беседы — сама постановка вопроса о том, что война сегодня идет за способность общества не распасться изнутри, выглядит серьезной и заслуживающей внимания.
ИтогВ данной лекции представлен взгляд на конфликт как на тотальную системную войну, где удары по инфраструктуре, информационные кампании, давление на общественное сознание и технологическая автоматизация боевых действий соединяются в одну стратегию. Главный посыл — нельзя мыслить войну только категориями линии фронта: решает не только сила армии, но и устойчивость государства, зрелость элиты, способность общества выдерживать давление без внутреннего саморазрушения. Если говорить философски, то беседа посвящена не только войне, но и извечной теме: что разрушает человека и государство сильнее — внешний удар или внутреннее расщепление? И не в этом ли состоит самая трудная истина истории: побеждает не тот, кто просто сильнее, а тот, кто дольше сохраняет связь между реальностью, смыслом и волей?