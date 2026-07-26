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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Что означает новая фаза противостояния России и Запада и почему речь уже не только о фронте? Игорь Шишкин и Андрей Ильницкий разбирают «лестницу эскалации», удары по критической инфраструктуре Украины, портам, логистике и энергообъектам, решения саммита НАТО в Анкаре и массированные атаки вглубь России. В выпуске — стратегия внутренней смуты, проект «Алхимия», когнитивная и ментальная война, Крым, добровольцы «Барс-Крым», информационные операции вокруг стратегических ресурсов, роль элит и вопрос о мобилизации общества.

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00:00 Вступление: «лестница эскалации», саммит НАТО и стратегия ударов вглубь России

05:36 Инфраструктурная война: ликвидация логистики, портов и почему это важнее центров принятия решений

14:28 Ставка Запада на смуту: проект MI6 «Алхимия», риск дестабилизации и уроки 1917 года

19:52 Ситуация в Крыму: жизнь под угрозой, «третья оборона Севастополя» и дизельные генераторы

35:46 Роль НАТО: декларация альянса, искусственный интеллект в войне и технологический полигон на Украине

46:06 Ментальное противостояние: когнитивная война, сокращение кормовой базы в Киеве и мобилизация общества

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