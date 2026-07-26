Какая идеология станет трендом следующих столетий. Николай Сорокин
Директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин о консервативной альтернативе сталинского периода. Ведущий – шеф-редактор сайта «Завтра.ру» Андрей Смирнов.
Также смотрите первую часть передачи:
Благополучного общества на Западе больше не будет никогда. Николай Сорокин
https://rutube.ru/video/345923fee0a14912ba9f11d51c2a2a8f/
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин #идеология #консерватизм #СССР
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Тема беседы — консерватизм как более широкая и, по мнению спикера, более актуальная для России идеологическая рамка, чем либерализм. - Правый консерватизм описывается как одна из самых древних исторических моделей общественного устройства, восходящая к первым государствам после неолитической революции. - Спикер разводит культурно-цивилизационную и социально-экономическую оси: нельзя автоматически путать «правое» с «консервативным», а «левое» — с антиконсервативным. - По его мнению, в мире сегодня наблюдается не просто “правый поворот”, а запрос на консерватизм вообще — как правый, так и левый. - Правый консерватизм связывается с: - традиционными ценностями, - иерархией, - сильным государством, - защитой культурной идентичности, - частной собственностью, - ограниченным неприятием радикальных перемен. - При этом правый консерватизм, по версии спикера, постепенно тяготеет к левому, когда усиливается роль государства и корпоративного контроля. - Кризис либерализма в лекции трактуется как: - сокращение прав рядовых граждан, - рост влияния элит, - ухудшение благосостояния, - разрушение традиционных культурных основ, - атомизация общества. - Главный тезис: трендом следующих столетий станет левый консерватизм. - Левый консерватизм определяется как синтез: - традиционного общества, - сильного государства, - коллективных форм развития, - планирования, - но без отказа от ограниченного, встроенного в систему частного сектора. - В качестве примеров такого пути называются: - СССР сталинского периода, - современный Китай. - Ключевая идея об СССР: сталинская модель, по мнению спикера, была не чисто государственной, а двухконтурной: 1. крупная плановая государственная экономика; 2. широкая сеть артелей, кооперативов, кустарного и частного производственного сектора. - Утверждается, что именно эта двухконтурность обеспечивала: - гибкость, - насыщение рынка товарами, - отсутствие хронического дефицита в довоенный и ранний послевоенный период, - сочетание мобилизационной мощи и бытовой адаптивности. - По оценке спикера, слом этой модели произошел при Хрущёве, когда артельный сектор был ликвидирован. - Отсюда вывод для современной России: ей необходима левая консервативная модель, где: - государство отвечает за стратегию, оборону, науку, образование, инфраструктуру, крупную промышленность; - частный и кооперативный сектор обслуживает повседневные потребности, услуги, легкую промышленность, часть продовольствия и локальный спрос. - Россия, по мысли автора, не сможет выжить в долгой исторической перспективе ни в либеральной, ни в чисто право-консервативной модели; ей нужен именно лево-консервативный синтез.
Подробный выводВ этой лекции предложена не просто классификация идеологий, а попытка построить историко-политическую карту будущего. Центральная мысль такова: эпоха либерализма, по крайней мере в его доминирующей глобальной форме, входит в фазу истощения, а на смену ей приходит спрос на более собранные, дисциплинированные, идентичностные и государственно организованные модели. Но спикер делает важное уточнение: этот поворот нельзя сводить к банальному «правому развороту». По его логике, будущее принадлежит не просто консерватизму, а левому консерватизму. Это любопытная мысль, потому что она пытается примирить то, что в привычном политическом сознании считается почти несовместимым: традицию и модернизацию, иерархию и социальную мобилизацию, государственный план и рыночную гибкость, культурный консерватизм и экономическую некапиталистичность. Если посмотреть на это шире, то здесь чувствуется почти историческая диалектика. Правый консерватизм хранит форму, но часто плохо решает задачу масштабного развития. Либерализм хорошо раскрепощает энергию, но склонен распылять общество и растворять коллективный смысл. Левый проект умеет мобилизовать ресурсы, но рискует задушить живую ткань повседневности избыточным контролем. Спикер ищет модель, в которой сила государства не уничтожает органику общества, а общественная энергия не разрушает целостность государства. Наиболее сильная часть беседы — это именно разбор советской экономики как более сложной системы, чем принято думать. Здесь звучит важная, хотя и спорная, идея: сталинская модель была успешна не только потому, что была плановой, но и потому, что не была тотально монолитной. Она сочетала: - гигантскую индустриальную мобилизацию, - стратегическое государственное целеполагание, - и при этом — значимый слой артелей, кооперации, локального производства. Это похоже на принцип из биологии и кибернетики: сложная система жизнеспособна, когда в ней есть и центральное управление, и распределённая адаптивность. Только центр без периферии — это ригидность. Только периферия без центра — хаос. В этом смысле лекция интуитивно описывает государство как нечто вроде нейросети с двумя режимами: один отвечает за стратегическую архитектуру, другой — за локальную чувствительность к реальности. Именно поэтому для автора так важен образ “двух ног” экономики: - левая — плановая, государственная, стратегическая; - правая — артельно-рыночная, производственная, гибкая. Образ простой, но сильный. Он практически говорит: общество не должно прыгать на одной ноге. И в этом есть прагматическая правда. История слишком часто показывает, что идеологические крайности любят чистоту схемы, но жизнь наказывает за схематизм. Когда государство пытается взять на себя вообще всё, оно теряет чувствительность. Когда же оно отказывается почти от всего, теряется суверенитет и стратегическая связность. При этом важно видеть и уязвимость позиции спикера. В лекции много уверенных обобщений, некоторые из них явно требуют более строгой проверки, особенно там, где речь идет о: - степени отсутствия дефицита, - масштабах эффективности артелей, - причинно-следственной связи между ликвидацией артелей и позднесоветским кризисом, - неизбежности именно такой идеологической эволюции России и мира. То есть как интеллектуальная рамка это интересно и местами очень плодотворно, но как окончательная историческая истина — спорно. И здесь важно не впасть в обратную идеализацию. Часто люди отвергают одну мифологию только затем, чтобы создать другую. Раньше идеализировали рынок, теперь могут начать идеализировать план. Раньше романтизировали Запад, теперь могут романтизировать “правильный СССР”. Но реальность, как почти всегда, сложнее и менее удобна для лозунгов. Тем не менее у этой беседы есть сильное практическое зерно: России действительно предлагается модель, в которой суверенитет, развитие и социальная устойчивость не противопоставляются друг другу. Государство должно заниматься крупным: обороной, наукой, инфраструктурой, образованием, индустриальными прорывами. А повседневная хозяйственная жизнь должна быть гибче, ближе к людям, менее зажатой бюрократией. Это очень в духе зрелого консерватизма: не поклонение старой форме ради формы, а сохранение жизнеспособного порядка. Философски здесь встает почти вечный вопрос: что именно нужно сохранять? Традицию как музей? Государство как идола? Рынок как религию? Или сохранять надо не формы, а способность общества быть живым, собранным и нерастворённым? Возможно, подлинный консерватизм — не в том, чтобы законсервировать прошлое, а в том, чтобы не потерять человека, общину и историческую субъектность в потоке технического и идеологического распада. Если сжать весь смысл лекции до одной формулы, она звучала бы так: будущее — за обществами, которые сумеют соединить традицию, стратегическое государство и управляемую экономическую гибкость. Спикер называет это левым консерватизмом и видит в нём не просто одну из возможных моделей, а почти историческую необходимость. И тут остается открытый, по-настоящему важный вопрос: где проходит граница между живым синтезом традиции и развития — и новой идеализацией, которая снова начнёт подменять реальность красивой схемой?