Происхождение славян, их прародина до сих пор остаются одним из сложнейших исторических вопросов. О времени возникновения славян и о том, почему у историков эта дата имеет расхождение в три тысячи лет, о месте, где эти народы появились впервые, о том являются ли они молодой или одной из древнейших групп народов Европы, о соприкосновении с гуннами и скифами, о том были ли этруски древними предками славян, о разнице между славянами и русами, о появлении Берлина и Венеции, о происхождении кокошника и политической истории на Украине и в Прибалтике говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров

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