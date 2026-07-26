Где и когда появились славяне? | Евгений Спицын и Руслан Сафаров
Происхождение славян, их прародина до сих пор остаются одним из сложнейших исторических вопросов. О времени возникновения славян и о том, почему у историков эта дата имеет расхождение в три тысячи лет, о месте, где эти народы появились впервые, о том являются ли они молодой или одной из древнейших групп народов Европы, о соприкосновении с гуннами и скифами, о том были ли этруски древними предками славян, о разнице между славянами и русами, о появлении Берлина и Венеции, о происхождении кокошника и политической истории на Украине и в Прибалтике говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обсуждается не столько «готовый ответ» на вопрос о происхождении славян, сколько сложность самой проблемы. - Спикер подчеркивает, что изучение этногенеза славян требует синтеза нескольких наук: - письменных источников, - археологии, - лингвистики, - антропологии. - Первые более-менее надежные упоминания славян в письменных источниках относятся к VI веку н. э.: - Прокопий Кесарийский, - Маврикий Стратег, - Иордан. - В источниках фигурируют названия: - анты, - склавины, - венеды. - При этом статус венедов как славян остается спорным: - одни ученые связывают их со славянами, - другие считают, что это могли быть кельты, германцы или смешанное население. - Важно различать два вопроса: 1. когда возник славянский этнос; 2. где находилась прародина славян. - По времени возникновения славянского этноса в науке существуют очень разные оценки: - от VI века н. э. - до рубежа III–II тысячелетий до н. э. - Упоминаются разные исследователи и их версии: - Аркадий Монгайт — поздняя датировка; - Ирина Русанова — IV век н. э.; - Валентин Седов — конец I тысячелетия до н. э.; - Владимир Кобычев — VI–V века до н. э.; - Сергей Алексеев — рубеж II–I тысячелетий до н. э.; - Татьяна Алексеева — рубеж III–II тысячелетий до н. э.; - Борис Рыбаков — XV–XIII века до н. э.; - Олег Трубачёв — XIII век до н. э. - По прародине славян также нет единой позиции. Рассматриваются версии: - Висло-Одерская, - Карпато-Моравская, - Карпато-Дунайская, - Полесье, - междуречье Днепра и Буга, - южное побережье Балтики, - средний Дунай, Норик и Паннония. - Спикер отдельно подчеркивает: - этногенез славян и происхождение Руси — не одно и то же; - вопрос о том, кто такие русы, — отдельная и очень сложная тема. - Высказывается мысль, что первоначально русы не были славянами — по мнению выступающего, это уже предмет отдельного большого разговора. - Также затрагиваются сопутствующие вопросы: - о гуннах и условности понятия «Гуннская империя»; - о скифах как не обязательно едином этносе, а скорее широкой культурной общности; - о славянском присутствии на территории восточной Германии; - о сомнительности популярной «любительской лингвистики» вокруг этрусков, венетов, Венеции и т. п.
Подробный выводВ этом видео проводится важная мысль: история происхождения славян не укладывается в одну красивую, простую и идеологически удобную схему. И в этом, как ни странно, есть научная честность. Человеку часто хочется мифа: чтобы был один центр, одна дата, одно великое начало. Но реальная история почти всегда сложнее наших психологических потребностей. Мы любим ясные родословные, потому что через них легче строить идентичность. Однако этногенез — это не момент рождения, а долгий процесс кристаллизации. Если говорить по существу, то главный смысл беседы состоит в следующем: славяне как историческая общность оформились задолго до того, как о них начали писать источники, но насколько задолго — вопрос открытый. Здесь очень показателен разрыв между версиями ученых: от нескольких столетий до нескольких тысяч лет. Это не просто спор о датах. Это спор о том, что считать признаком народа: - язык, - археологическую культуру, - обряд погребения, - антропологический тип, - самоназвание, - свидетельство хрониста. И здесь возникает почти философская проблема: народ существует тогда, когда он уже есть для себя, или тогда, когда он стал заметен другим? Письменный источник фиксирует лишь то, что кто-то кого-то заметил. Но реальность предшествует записи. Как в психологии: человек может долго носить в себе изменение, прежде чем сам осознает его и назовет словами. Спикер правильно акцентирует, что археология не равна этничности. Это принципиально. Материальная культура может многое рассказать о быте, технологиях, жилище, хозяйстве, но почти не говорит напрямую о языке. А язык — один из главных признаков этнической преемственности. В этом смысле археолог без лингвиста похож на врача, который видит скелет, но не слышит голос. А лингвист без археолога — на того, кто слышит эхо, но не знает, от каких стен оно отразилось. Только соединение разных дисциплин дает более объемную картину. Отдельно важен тезис о том, что нерешенность проблемы — не слабость науки, а форма ее жизни. Это зрелая мысль. В массовом сознании наука часто понимается как склад окончательных истин. Но живая наука — это не музей готовых ответов, а мастерская, где пересматривают старые модели. Новые находки, новые методы датировки, генетика, сравнительная лингвистика, пересмотр прежних интерпретаций — все это двигает знание. Истина здесь не отменяется, но она проявляется как приближение, а не как окончательная собственность. При этом в беседе ощутима еще одна важная линия: критика национальных мифологий. Практически каждый народ хочет сделать себя древнейшим, центральным и исходным. Поляки ищут ядро у себя, украинские авторы — у себя, русские — у себя. Это естественно как психологический механизм, но опасно как метод познания. Когда идентичность начинает диктовать выводы, история превращается в обслуживающий миф. Это касается не только славян. Так работает почти любая коллективная память: она идеализирует происхождение, чтобы укрепить настоящее. Особенно показательно противопоставление двух тем: - славяне как широкая этнокультурная общность; - Русь как отдельная историческая проблема. Это действительно важное разведение. Очень часто люди бессознательно смешивают: 1. происхождение славян, 2. происхождение восточных славян, 3. происхождение древнерусского государства, 4. происхождение русов как группы. Но это разные уровни анализа. И если их склеить в одну легенду, получится красивая, но слабая конструкция. В этом смысле беседа напоминает, что история требует дисциплины мышления: не всё, что связано, тождественно. Интересен и сюжет про гуннов и скифов. Здесь спикер настаивает на полезной мысли: большие исторические названия часто обозначают не единый народ в строгом смысле, а зону культурно-политического притяжения. Это похоже на то, как сегодня некоторые понятия работают как «облака смыслов», а не как точные контейнеры. «Скифы» у античных авторов могли быть собирательным обозначением множества групп. В этом есть урок и для современности: названия нередко создают иллюзию цельности там, где на деле была мозаика. Финальный культурно-политический акцент Сафарова тоже понятен: идея общего славянского корня может служить не только предметом академического спора, но и основанием для диалога народов. Это уже не столько исторический, сколько цивилизационный жест. Хотя здесь важно не впасть в романтизацию. Общий корень не гарантирует братства — как общая семья не гарантирует мира между родственниками. История Европы показывает, что культурная близость иногда рождает не меньшие конфликты, чем различие. И все же память о близости может быть ресурсом, если она не превращается в идеологическое оружие.
Суть беседы в одном абзацеГлавный вывод таков: славяне появились не внезапно и не в одной бесспорной точке карты; их происхождение — это длительный, многослойный и до конца не разрешимый процесс, который можно изучать лишь на стыке истории, археологии, лингвистики и антропологии. Любая слишком простая версия здесь подозрительна. Научная честность требует признать сложность, а культурная зрелость — не превращать эту сложность в повод для национального самолюбования. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не только в том, где и когда появились славяне, а в том, почему современному человеку так важно найти для себя древнюю, цельную и безупречную точку начала — и не подменяем ли мы иногда поиск истины поиском утешительного мифа?