Дорога жизни — единственная нить, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землёй. Ледовая трасса через Ладожское озеро начала работать в ноябре 1941 года, когда город уже задыхался от голода. Но как её строили? Кто перевозил хлеб под бомбёжками? И сколько на самом деле машин ушло под лёд?

В этом выпуске «Цифровой истории» историк Андрей Горбунов рассказывает о создании и работе ледовой дороги через Ладогу — от первой навигации до эвакуации мирных жителей.

В этом видео:

— Почему суровая зима спасла город: без льда Ленинград был бы обречён

— 17-я автомобильная бригада: кто и как формировал автоколонны для Дороги жизни

— Проблемы с горючим: почему главной проблемой был бензин, а не бомбёжки

— Эвакуация населения: сколько человек вывезли автобусы и грузовики

— Судьбы водителей: как работали на трассе, что ели и какие награды получали

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#ДорогаЖизни #БлокадаЛенинграда #ВеликаяОтечественнаяВойна

00:00 – Фальсификации вокруг Блокады и начало работы Дороги жизни

09:54 – Первая навигация: потери, штормы и немецкая авиация

18:44 – Суровая зима и формирование 17-й автомобильной бригады

25:27 – 20 ноября 1941: первый санный обоз ушёл за хлебом

32:14 – Проблемы с горючим и спасение города после контрударов

40:42 – Итоги ледовой дороги: 361 тысяча тонн грузов и эвакуация 155 тысяч человек

46:56 – Как работали водители: два-три рейса в день, холод и пункты обогрева