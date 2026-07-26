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“Чем и когда закончится война и почему они не просекли Путина”. Е.Ю. Спицын на канале БелТА “В теме

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Информационного агентства БелТА 22 июля 2026 г.
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Кто и за что “убрал” Кеннеди? Американцы ставили условия, кто должен возглавить СССР? Почему Сталин перестал доверять Молотову? Когда закончится война в Украине? Какую идею Брежнева стоит перенять сегодня? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.

00:00 Почему Запад такой агрессивный? // “Этому есть одно определение!”
01:54 “Ставили под сомнение их всевластие!” // Кто “убрал” Джона Кеннеди?
02:33 Про современный кризис капитализма // “Обостряются донельзя!”
04:13 “США и Советский Союз обладали таким ядерно-ракетным потенциалом, что любая война теряла смысл!”
04:47 Горбачёв помог Западу выйти из системного кризиса? // “На мушку взяли ещё в начале 70-х годов!”
06:01 Как возобновились переговоры США и СССР после паузы? // “Прямым текстом сказал!”
09:03 Чьей поддержкой ручался Горбачёв? // “Патовая ситуация!”
11:15 “Его смерть выбила у меня почву из-под ног!” // О ком так писал Горбачёв в своих мемуарах?
13:00 “Можно же человека оклеветать как угодно!” // Что на Западе писали про советскую политическую элиту?
16:32 “Его просто попрут из политбюро!” // С кем Громыко решил делить власть?
17:51 “Было несколько попыток!” // Как Горбачёва избрали генсеком?
19:30 “Горбачёв вообще не знал экономику!”
20:27 “И приход Ельцина к власти – это спецоперация США!”
23:50 Сталин знал, как вести себя с Западом? // “Перестаю доверять Молотову!”
26:32 “Да они просто идиоты были!” // Отчего политики восторгались Западом?
31:02 Почему развал СССР смягчил последствия кризиса капитализма?
32:26 Какой кризис оказался неизбежным? // “Преградой на пути стали события в Донбассе!”
34:47 Путин понимал, зачем Западу “Минские соглашения”?
36:00 “Там никакого ТЦК не надо было!” // Про украинцев, которые рвались воевать с русскими;
36:39 “Понимают, что собой представляет настоящая ядерная война!” // Два варианта выхода из системного кризиса;
39:46 Когда закончится война и кто будет договариваться? // “Европа поймёт, что её игра закончилась!”
42:33 Почему Россию невозможно победить?
44:09 Про Беларусь и “Минские соглашения”?
45:02 Что надо донести мировым лидерам?
46:33 Про идею Брежнева по гармоничному управлению миром, которая провалилась // “У него с ними установились шикарные личные отношения!”

Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе причина агрессивности Запада объясняется через кризис капиталистической системы: капитализм, по марксистско-ленинской логике, периодически входит в системные кризисы и стремится разрешать их через внешнюю экспансию и войны. - Империализм трактуется как последняя и загнивающая стадия капитализма, где внутренние противоречия достигают предела. - Первая и Вторая мировые войны в этой логике рассматриваются как следствия системного кризиса капитализма. - Кризис 1970–1980-х, по мысли спикера, не перерос в мировую войну только из-за ядерного паритета СССР и США. - Выход Запада из кризиса тогда был найден через ослабление и распад СССР, а фигура Горбачёва подается как объект долгосрочной ставки западных аналитических и разведывательных структур. - Приход Горбачёва к власти интерпретируется как результат внешнего воздействия и внутренних аппаратных манипуляций. - Аналогично подается и приход Ельцина: как использование Западом обиженных, уязвимых и амбициозных фигур внутри советской и постсоветской элиты. - Особый акцент делается на том, что разрушение СССР стало возможным не только из-за внешнего давления, но и из-за деградации части собственной элиты, ее наивности, тщеславия и восприимчивости к западному влиянию. - Большую роль спикер отводит агентам влияния: людям, которые не обязательно были шпионами, но транслировали западную повестку и подрывали доверие к собственной стране. - Современное противостояние трактуется как не только политическое и военное, но и цивилизационное. - Путин, по этой версии, первоначально был приемлем для Запада, но его якобы “не просчитали до конца”: он оказался более самостоятельным игроком, чем ожидалось. - Переломным моментом в осознании Западом и Россией реального конфликта интересов названы Мюнхенская речь, война 2008 года и последующий кризис 2008–2009 годов. - Украина в этой картине рассматривается как узловая площадка борьбы: за ресурсы, геополитику и за попытку окончательно подчинить Россию. - Минские соглашения интерпретируются как пауза для вооружения Украины, а не как искренний мирный проект. - Возможных финала нынешнего кризиса, по мнению спикера, два: - ядерная катастрофа; - новая система международных отношений, условная “новая Ялта”. - Война, по его прогнозу, закончится тогда, когда Украина потерпит военное поражение, а Европа осознает бесперспективность дальнейшей эскалации. - Будущая архитектура мира, по этой логике, должна строиться с участием США, России, Китая, Индии и, возможно, Европы в ослабленном статусе. - В финале звучит мысль, что у современных лидеров часто недостаточный уровень исторического мышления, чтобы понять закономерности происходящего.

Подробный вывод

В этом видео выстроена цельная, жесткая и весьма характерная историко-диалектическая картина мира, где политика не существует сама по себе, а является надстройкой над экономическим базисом. Если говорить проще: не личности управляют историей в полном смысле, а личности становятся проводниками более глубоких процессов — классовых, экономических, цивилизационных. Это сильная схема. Она привлекательна именно тем, что дает ощущение скрытого порядка в хаосе событий. Когда мир кажется набором случайностей, диалектический подход предлагает увидеть в нем логику накопления противоречий. В этом смысле позиция спикера похожа на работу хорошего диагноста: он говорит не о симптомах, а о болезни системы.

1. Главная рамка беседы — кризис капитализма

Основной тезис предельно ясен: сегодняшняя агрессия Запада — не случайность и не вопрос “плохих политиков”, а следствие системного кризиса капитализма. Это важный момент, потому что здесь ответственность переносится с моральных качеств отдельных лидеров на саму структуру мироустройства. С философской точки зрения это похоже на различие между: - психологическим объяснением: “этот человек злой”; - и структурным объяснением: “эта система воспроизводит поведение, где агрессия становится рациональной”. Такой взгляд полезен тем, что он снимает наивность. Если система живет за счет расширения, рынков, ресурсов и контроля, то в кризисе она неизбежно ищет внешнюю разгрузку. История XX века действительно дает примеры, когда экономические противоречия перерастали в глобальные конфликты. Другое дело, что любая столь крупная схема всегда рискует стать слишком универсальной: если через нее объяснять вообще всё, она начинает напоминать ключ, который открывает любую дверь — а значит, может и не быть достаточно точным.

2. Тема Горбачёва и Ельцина — не только о заговоре, но и о слабости элиты

Одна из центральных линий беседы — мысль о том, что распад СССР был не просто внешней операцией, а результатом сочетания: - внешнего давления, - аппаратных игр, - личных слабостей, - идеологической демобилизации элиты. Это, пожалуй, одна из самых содержательных частей разговора. Потому что даже если отложить в сторону спорность отдельных исторических деталей и версий, сама логика здесь жизненная: внешнее влияние срабатывает только там, где есть внутренняя трещина. Это как с иммунитетом организма. Вирус опасен, но он особенно разрушителен тогда, когда система ослаблена. Западное влияние, разведывательная игра, работа с амбициями и уязвимостями политиков — всё это могло иметь эффект именно потому, что часть советской верхушки уже утратила внутреннюю собранность, мировоззренческую стойкость и историческое чутье. Здесь звучит очень важная, хотя и горькая мысль: страны рушатся не только под ударами врага, но и под тяжестью собственных иллюзий.

3. Почему “не просекли Путина”

В данной лекции ответ на заглавный вопрос строится так: Запад допустил ошибку в оценке Путина, считая его управляемым и встроенным в прежнюю логику. Но он, по версии спикера, оказался: - более самостоятельным, - более стратегическим, - более осторожным, - и в какой-то момент понял предел договороспособности Запада. Это интересный момент не только политически, но и антропологически. Люди и системы часто ошибаются, когда судят о другом по внешним признакам. Им кажется: если человек вышел из определенной среды, если его допустили, если он не делает резких шагов сразу — значит, он свой и предсказуемый. Но реальность обычно сложнее. Мы вообще часто имеем дело не с человеком, а со своей проекцией на него. Это справедливо и в любви, и в истории, и в политике. Мы видим не личность, а удобный для нас образ. И когда реальный человек начинает действовать не по сценарию, мы говорим: “как же мы не заметили?” Не заметили не потому, что признаков не было. А потому, что смотрели через фильтр ожиданий. Так, по мысли спикера, и произошло с Путиным.

4. Украина как узел более глубокого конфликта

Беседа настойчиво выводит украинский конфликт за пределы локальной войны. Он описывается как элемент гораздо более крупного процесса: - борьбы за ресурсы; - борьбы за подчинение России; - попытки продлить доминирование западной системы; - цивилизационного столкновения. Это типично для геополитического анализа: отдельная территория становится не просто территорией, а символом и рычагом. В такой рамке Донбасс, Крым, Минские соглашения — это уже не изолированные эпизоды, а фазы большой исторической партии. Здесь, однако, важно сохранять интеллектуальную осторожность. Когда любой региональный конфликт превращают только в функцию глобальных процессов, есть риск потерять из виду конкретную человеческую ткань происходящего: судьбы людей, локальные причины, внутренние украинские процессы, собственную динамику общества. Иначе история превращается в шахматную доску, где фигуры двигают “великие игроки”, а живые люди исчезают из поля зрения. Но у спикера есть своя последовательность: он мыслит именно на уровне макроистории, где государства и цивилизации важнее частного опыта.

5. Два сценария финала

Самая жесткая часть беседы — утверждение, что из нынешнего кризиса есть два выхода: 1. ядерная война; 2. новый международный порядок. Это звучит радикально, но в логике автора последовательно. Если старая система международных отношений разрушена, а новая не создана, то мир остается в промежуточном состоянии. А промежуточные состояния в истории часто опаснее устойчивых: старые правила уже не работают, новые еще не приняты. Это напоминает психологический кризис личности. Пока человек живет в старой модели, всё пусть плохо, но устойчиво. Когда старая модель разрушена, а новая не сложилась, возникает хаос, импульсивность, агрессия, страх. То же, по сути, спикер говорит о мировой системе. И его вывод предельно прагматичен: устойчивый мир возможен только после признания нового баланса сил. То есть не после моральных призывов, а после реального перераспределения силы. Это довольно суровый, почти антиутопический реализм: право здесь вторично по отношению к факту силы.

6. Чем, по мнению спикера, закончится война

Ответ звучит однозначно: война закончится, когда Украина потерпит военное поражение, а Европа поймет бесперспективность дальнейшей эскалации. После этого, как предполагается, возникнет почва для большого переговорного процесса о новой международной архитектуре. Можно сказать, что это взгляд историка-реалиста, а не моралиста. Здесь мир не “заканчивают добрые намерения”, а оформляют итоги силового столкновения. Так в истории бывало много раз: дипломатия начинает работать всерьез не тогда, когда все внезапно поумнели, а тогда, когда стало слишком дорого продолжать конфликт. Но и здесь есть тонкий философский узел. Если мир строится только на балансе страха, он всегда хрупок. Если мир строится только на идеалах, он часто оказывается наивным. Настоящая устойчивость, возможно, рождается где-то между ними — в трезвом признании силы и в наличии хотя бы минимального общего представления о границах допустимого.

7. Сильные и слабые стороны позиции

Сильные стороны этой картины: - она системна; - она видит взаимосвязь экономики, политики, истории и войны; - она напоминает, что элиты, идеология и внешнее влияние действуют не в вакууме; - она отвергает инфантильную веру в то, что крупные державы движимы только красивыми словами о ценностях. Слабые стороны: - многое строится на версийности, а не на бесспорном доказательстве; - сложнейшие процессы местами сводятся к слишком единой схеме; - заметен риск переобъяснения через заговор и внешнее управление, когда внутренняя сложность общества уменьшается; - эмоционально сильная картина может создавать иллюзию окончательной понятности истории, тогда как история почти всегда ускользает от полной схемы. И здесь важно не впасть в другую крайность. Иногда люди идеализируют “чистую науку” и думают, что история — это набор холодных фактов. Но история живет и в интересах, и в страхах, и в мифах, и в аппаратных интригах. С другой стороны, если всё свести к тайным операциям, мы теряем способность видеть банальную, но мощную реальность: глупость, слабость, тщеславие и самообман людей тоже творят историю. Порой цивилизации рушатся не потому, что враг гениален, а потому, что свои перестали отличать золото от позолоты.

Итог

В этой беседе предлагается жесткая и цельная интерпретация происходящего: - нынешняя война — не отдельный конфликт, а часть глобального кризиса капиталистической системы; - распад СССР был не случайностью, а итогом внешнего давления и внутреннего разложения элиты; - Запад поддерживал выгодные ему фигуры, но ошибся в оценке Путина; - украинский конфликт — это инструмент попытки перестроить мировой баланс в пользу Запада; - финал возможен либо в форме катастрофической эскалации, либо через новое международное соглашение по типу “новой Ялты”; - практический конец войны, по мнению спикера, наступит только после военного поражения Украины и политического отрезвления Европы. Если смотреть шире, то беседа не только о войне. Она о том, как исторические системы доходят до предела, как элиты подменяют реальность своими иллюзиями, и как народы часто расплачиваются за чужую недальновидность. Люди любят думать, что история ломается внезапно. Но чаще она трескается долго — сначала в идеях, потом в воле, потом в институтах, и лишь потом на картах фронтов. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не в том, кто кого “не просек”, а в том, способны ли вообще политические элиты видеть реальность раньше, чем она начнет говорить с ними языком катастрофы?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/0bb54ef515c6266fe9eddd688ed85e41/
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