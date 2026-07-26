Эфир на канале Информационного агентства БелТА 22 июля 2026 г.

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Кто и за что “убрал” Кеннеди? Американцы ставили условия, кто должен возглавить СССР? Почему Сталин перестал доверять Молотову? Когда закончится война в Украине? Какую идею Брежнева стоит перенять сегодня? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.

00:00 Почему Запад такой агрессивный? // “Этому есть одно определение!”

01:54 “Ставили под сомнение их всевластие!” // Кто “убрал” Джона Кеннеди?

02:33 Про современный кризис капитализма // “Обостряются донельзя!”

04:13 “США и Советский Союз обладали таким ядерно-ракетным потенциалом, что любая война теряла смысл!”

04:47 Горбачёв помог Западу выйти из системного кризиса? // “На мушку взяли ещё в начале 70-х годов!”

06:01 Как возобновились переговоры США и СССР после паузы? // “Прямым текстом сказал!”

09:03 Чьей поддержкой ручался Горбачёв? // “Патовая ситуация!”

11:15 “Его смерть выбила у меня почву из-под ног!” // О ком так писал Горбачёв в своих мемуарах?

13:00 “Можно же человека оклеветать как угодно!” // Что на Западе писали про советскую политическую элиту?

16:32 “Его просто попрут из политбюро!” // С кем Громыко решил делить власть?

17:51 “Было несколько попыток!” // Как Горбачёва избрали генсеком?

19:30 “Горбачёв вообще не знал экономику!”

20:27 “И приход Ельцина к власти – это спецоперация США!”

23:50 Сталин знал, как вести себя с Западом? // “Перестаю доверять Молотову!”

26:32 “Да они просто идиоты были!” // Отчего политики восторгались Западом?

31:02 Почему развал СССР смягчил последствия кризиса капитализма?

32:26 Какой кризис оказался неизбежным? // “Преградой на пути стали события в Донбассе!”

34:47 Путин понимал, зачем Западу “Минские соглашения”?

36:00 “Там никакого ТЦК не надо было!” // Про украинцев, которые рвались воевать с русскими;

36:39 “Понимают, что собой представляет настоящая ядерная война!” // Два варианта выхода из системного кризиса;

39:46 Когда закончится война и кто будет договариваться? // “Европа поймёт, что её игра закончилась!”

42:33 Почему Россию невозможно победить?

44:09 Про Беларусь и “Минские соглашения”?

45:02 Что надо донести мировым лидерам?

46:33 Про идею Брежнева по гармоничному управлению миром, которая провалилась // “У него с ними установились шикарные личные отношения!”

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https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история