5 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. В этом видео разбираем истинное значение слова «кооператив» как совместного дела. Алексей рассказывает о легендарной системе Магомеда Чартаева, которая позволила убыточному колхозу в Дагестане совершить экономическое чудо.

Узнайте: — Почему каждый работник должен стать собственником своего труда. — Как искоренить воровство и повысить производительность в тысячи раз без принуждения. — Роль учителей, врачей и даже полиции в системе общего достатка. — Как планирование помогает жить спокойно и уверенно.

А также: Система Чартаева: опыт Дагестана. Семинар о жизни в достатке. Эффективность x1000: секрет системы Чартаева. Как превратить наемного рабочего в хозяина. Кооператив — это не про бабло. Как объединиться правильно?

Тайм-коды:

00:00 — Разбор слова «кооператив»: совместное действие.

01:05 — Главная цель объединения: жизнь в достатке.

02:26 — История успеха Магомеда Чартаева в Дагестане.

03:00 — Как работник становится хозяином своего места и труда.

04:15 — Взаимосвязь всех звеньев: от сена до магазина.

05:33 — Почему врачам и учителям выгодно, чтобы все были здоровы и успешны.

08:05 — Эффективное планирование вместо хаоса.

09:18 — Как система Чартаева победила преступность за один день.

11:00 — Кооператив как клуб единомышленников с общей целью.

Продолжение смотрите в следующей 6 части «Кошмар, которого можно избежать.»

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