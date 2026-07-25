Сделай это! Как построить успешный кооператив
5 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. В этом видео разбираем истинное значение слова «кооператив» как совместного дела. Алексей рассказывает о легендарной системе Магомеда Чартаева, которая позволила убыточному колхозу в Дагестане совершить экономическое чудо.
Узнайте: — Почему каждый работник должен стать собственником своего труда. — Как искоренить воровство и повысить производительность в тысячи раз без принуждения. — Роль учителей, врачей и даже полиции в системе общего достатка. — Как планирование помогает жить спокойно и уверенно.
А также: Система Чартаева: опыт Дагестана. Семинар о жизни в достатке. Эффективность x1000: секрет системы Чартаева. Как превратить наемного рабочего в хозяина. Кооператив — это не про бабло. Как объединиться правильно?
Тайм-коды:
00:00 — Разбор слова «кооператив»: совместное действие.
01:05 — Главная цель объединения: жизнь в достатке.
02:26 — История успеха Магомеда Чартаева в Дагестане.
03:00 — Как работник становится хозяином своего места и труда.
04:15 — Взаимосвязь всех звеньев: от сена до магазина.
05:33 — Почему врачам и учителям выгодно, чтобы все были здоровы и успешны.
08:05 — Эффективное планирование вместо хаоса.
09:18 — Как система Чартаева победила преступность за один день.
11:00 — Кооператив как клуб единомышленников с общей целью.
Продолжение смотрите в следующей 6 части «Кошмар, которого можно избежать.»
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео кооператив понимается как совместное действие людей ради общей цели, а не просто способ заработка. - Основа успешного кооператива — объединение участников в бригады, где каждый понимает свою функцию и связь с общим результатом. - Кооперативу нужны: - управленческий аппарат, - координация, - общая казна, - понятное распределение ресурсов и результатов. - Автор подчеркивает, что в системе есть не только «производители», но и «потребители», без которых сообщество невозможно: - учителя, - врачи, - охрана, - дети, - обслуживающий персонал. - Главная идея: все участники кооператива по-своему производят ценность, даже если не создают товар руками. - В качестве примера приводится система Магомеда Чартаева, где: - работники получили личную ответственность за закреплённый ресурс, - часть общей собственности стала фактически зоной их хозяйского контроля, - доход стал зависеть от реального вклада и результата. - Когда человек чувствует себя хозяином, снижаются: - воровство, - халатность, - поломки техники, - лишние управленческие издержки. - Вместо формальной бюрократии начинает работать естественная взаимозависимость: - механизатору нужен исправный трактор, - механику важно быстро реагировать, - животноводу важно качество корма, - врачу выгоднее профилактика, чем лечение последствий, - учителю важно готовить полезных сообществу специалистов. - Производство должно идти по реальному плану потребностей, а не ради абстрактных показателей. - Внутренний сбыт внутри кооператива делает систему устойчивее к внешним кризисам. - Безопасность и порядок тоже могут быть встроены в кооперативную модель через включение необходимых служб в общую систему достатка. - Главная цель кооператива — жить в достатке, а не в борьбе друг с другом.
Подробный выводВ данной лекции предлагается не экономическая схема в узком смысле, а почти социальная философия хозяйствования. И это важно. Потому что часто кооператив представляют как юридическую форму, бухгалтерскую модель или очередной инструмент «эффективного менеджмента». Здесь же кооператив показан как живая система взаимной ответственности, где экономика, этика и устройство повседневной жизни неразделимы. Ключевая мысль очень практична: человек работает лучше не тогда, когда его сильнее контролируют, а тогда, когда он видит прямую связь между своим действием, общим благом и собственной жизнью. Это глубокий тезис, который одинаково близок и психологии мотивации, и теории систем, и даже старой крестьянской мудрости. Чужое портят легче, чем свое. Абстрактное общее часто разворовывают, а в лично значимое начинают вкладываться. Именно поэтому пример с Чартаевым в этом видео подается как удачный: не потому, что там была магическая формула, а потому что была найдена рабочая связка между личным интересом и коллективным благом. Это вообще один из вечных вопросов общественного устройства: как сделать так, чтобы личная выгода не разрушала общее, а поддерживала его. В плохих системах человек вынужден выбирать между собой и коллективом. В хороших — эти два уровня хотя бы частично совпадают. Здесь любопытен и более глубокий слой. Автор разрушает привычную иллюзию, будто производитель — это только тот, кто делает что-то руками. На деле общество держится на множестве невидимых форм производства: - учитель производит компетентность, - врач производит здоровье, - охрана производит безопасность, - механик производит непрерывность труда, - управленец производит согласованность. Это зрелый взгляд. Он противостоит примитивному материализму, где ценится только то, что можно потрогать, и одновременно противостоит пустому идеализму, где все решают красивыми словами о «миссии». Настоящая система держится и на хлебе, и на смысле, и на порядке. Еще одна важная идея — план не как насилие, а как мера достаточности. Это звучит почти по-йогически: не «больше, больше, больше», а «столько, сколько нужно». В этом есть редкая трезвость. Современная экономика часто заражена культом бесконечного роста, как будто увеличение объема само по себе есть благо. Но живая система умирает и от дефицита, и от бессмысленного перепроизводства. В природе тоже нет истерики роста ради роста: есть баланс, циклы, соразмерность. Успешный кооператив, если говорить философски, — это не машина жадности, а организм согласования. При этом в беседе видна и уязвимость позиции. Автор местами описывает модель слишком цельно, как будто при правильной организации все конфликты почти исчезают. Но в реальности любой кооператив сталкивается с человеческими проблемами: - завистью, - борьбой за влияние, - ошибками учета, - неравномерностью вклада, - спорами о справедливом распределении, - выгоранием ответственных людей. То есть идея сильная, но она не отменяет сложности человеческой природы. Кооператив нельзя построить только на энтузиазме, как нельзя построить нейросеть только на красивой архитектуре без качественных данных и настройки обратной связи. Нужны: - прозрачные правила, - механизмы доверия, - учет, - разрешение конфликтов, - понятные критерии вклада, - защита от превращения управленцев в новую закрытую элиту. Иначе любая светлая модель начинает воспроизводить старую проблему: люди объединяются ради свободы, а потом создают внутри новую мини-бюрократию и новый культ контроля. Самое ценное в этом видео — не отдельные спорные детали, а общий вектор: устойчивое сообщество строится не вокруг денег, а вокруг согласованной жизнедеятельности. Деньги в такой системе — инструмент учета, а не божество. Это почти цивилизационный выбор. Когда деньги становятся целью, человек легко превращает другого в средство. Когда цель — достаток, устойчивость, безопасность и развитие сообщества, тогда экономика возвращается на свое место: она начинает служить жизни. Если говорить совсем кратко, успешный кооператив в логике этой лекции строится на пяти опорах: 1. Общая понятная цель. Не просто прибыль, а достойная совместная жизнь. 2. Распределенная ответственность. Каждый отвечает за свой участок как хозяин. 3. Взаимосвязанность функций. Производство, обслуживание, обучение, лечение и охрана — части одной системы. 4. Справедливое участие в результате. Доход и обеспечение зависят от реального вклада. 5. Ориентация на достаточность и внутреннюю устойчивость. Сначала обеспечение своих, затем внешний рынок. В философском смысле беседа напоминает о простой, но часто забытой вещи: люди страдают не только от бедности ресурсов, но и от разрыва связей между трудом, смыслом и принадлежностью. Когда человек не чувствует, что его труд кому-то реально нужен, система рассыпается. Когда чувствует — даже сложная структура начинает оживать. Но здесь остается открытым самый трудный вопрос: можно ли создать кооператив, в котором личный интерес и общее благо действительно долго остаются союзниками, а не превращаются со временем в новую форму скрытой борьбы за власть и ресурс?