Телеграм канал Инессы Дерменжи: https://t.me/vekabsurda

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Инесса Дерменжи беседует с Евгением Юрьевичем Спицыным о заявлении *Кирилла Буданова, допустившего будущее примирение русских и украинцев. В центре выпуска — историческая память, понятия этноса, народа и нации, происхождение украинской идентичности, различие между украинцами и носителями бандеровской идеологии, роль интеллигенции и национализма после 1917 года, советская Украина, Беларусь как альтернативный пример, сравнение с послевоенной Германией, территориальная община как основа русской цивилизации, многонациональность России и исторические причины современного конфликта

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00:00 Вступление: заявление *Буданова о примирении, историческая память и террор

03:31 Теория и история: этнос, народ, нация и формирование восточнославянских общин

16:10 Большевики и национализм: политика Ленина, создание УССР и скрытые угрозы в партийном аппарате

26:25 Идеология раскола: бандеровская матрица Донцова, языковая неоднородность и местечковый сепаратизм

39:17 Историческая развилка: варианты завершения конфликта, русская имперская модель и роль территориальной общины

52:27 Уроки денацификации: почему исторический опыт Германии необходим для понимания будущего

#ЕвгенийСпицын #ИнессаДерменжи #Украина *#Буданов #русскиеУкраинцы #нация #этнос #историяРоссии #БогданХмельницкий #Ленин #Дзержинский #Бандера #Донцов #Белоруссия #Германия #денацификация #КнижныйДень

*Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов