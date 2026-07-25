РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ. НАДЕЖДА НА ПЕРЕМИРИЕ | Евгений Спицын и Инесса Дерменжи
Телеграм канал Инессы Дерменжи: https://t.me/vekabsurda
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
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Инесса Дерменжи беседует с Евгением Юрьевичем Спицыным о заявлении *Кирилла Буданова, допустившего будущее примирение русских и украинцев. В центре выпуска — историческая память, понятия этноса, народа и нации, происхождение украинской идентичности, различие между украинцами и носителями бандеровской идеологии, роль интеллигенции и национализма после 1917 года, советская Украина, Беларусь как альтернативный пример, сравнение с послевоенной Германией, территориальная община как основа русской цивилизации, многонациональность России и исторические причины современного конфликта
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00:00 Вступление: заявление *Буданова о примирении, историческая память и террор
03:31 Теория и история: этнос, народ, нация и формирование восточнославянских общин
16:10 Большевики и национализм: политика Ленина, создание УССР и скрытые угрозы в партийном аппарате
26:25 Идеология раскола: бандеровская матрица Донцова, языковая неоднородность и местечковый сепаратизм
39:17 Историческая развилка: варианты завершения конфликта, русская имперская модель и роль территориальной общины
52:27 Уроки денацификации: почему исторический опыт Германии необходим для понимания будущего
#ЕвгенийСпицын #ИнессаДерменжи #Украина *#Буданов #русскиеУкраинцы #нация #этнос #историяРоссии #БогданХмельницкий #Ленин #Дзержинский #Бандера #Донцов #Белоруссия #Германия #денацификация #КнижныйДень
*Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается заявление Кирилла Буданова о том, что русские и украинцы со временем смогут примириться, возможно, даже в горизонте менее 10 лет. - Евгений Спицын считает, что вопрос примирения намного сложнее, чем кажется, и связывает его с исторической памятью народов. - Он проводит различие между: - украинцами как частью восточнославянского мира, - и носителями бандеровской идеологии как политического проекта. - Существенная часть беседы посвящена тому, что понятия «народ», «этнос», «нация» неочевидны и часто смешиваются. - Автор подчеркивает, что нация — во многом политический конструкт, а не только этническая или культурная данность. - Высказывается мысль, что современная украинская государственность, по мнению Спицына, была выстроена на антироссийской и бандеровской матрице. - В таком виде, считает он, устойчивое примирение между Россией и Украиной невозможно. - При этом он отдельно отмечает, что нельзя механически отрицать украинскую идентичность: если человек считает себя украинцем, это его субъективное самоопределение. - Сравнение с послевоенной Германией, по его мнению, некорректно без учета денацификации: отношения с Германией стали возможны не сами собой, а после смены режима и идеологической основы. - Заявление Буданова рассматривается как возможный политический сигнал или элемент информационной подготовки к будущим переговорам. - Финальный вывод автора: война так или иначе закончится, но форма мира зависит от того, изменится ли идеологическая основа украинского государства.
Подробный выводВ данной лекции поднимается не только политический, но и глубоко историко-философский вопрос: можно ли восстановить отношения между народами, если конфликт затрагивает не только границы и армии, но и само представление людей о том, кто они такие. Спицын строит свою позицию вокруг важного различия: есть люди, связанные общей историей, культурой, языковыми и цивилизационными пересечениями, а есть идеологические конструкции, которые могут сознательно противопоставлять одну общность другой. И в этом его главная мысль: проблема, по его мнению, не в “биологической” или “этнической” несовместимости русских и украинцев, а в политической идеологии, которая за десятилетия стала основой украинского национального проекта. Здесь важно увидеть одну тонкую вещь. В беседе фактически говорится о том, что идентичность никогда не бывает только объективной. Человек живет не просто в мире фактов, но и в мире образов, мифов, школьных уроков, семейных установок, символов, языка, боли и памяти. В этом смысле нация действительно похожа на коллективное воображение, но не в уничижительном смысле, а в социально-психологическом: люди готовы умирать за то, во что верят как в реальность. И потому спор “настоящий ты украинец или нет” обычно бесплоден. Он не разрушает идентичность, а только ожесточает. С другой стороны, в позиции Спицына есть выраженный исторический детерминизм: он полагает, что нынешняя украинская государственность почти неизбежно воспроизводит антироссийскую модель. Это сильный тезис, но он уязвим в том смысле, что история, хотя и давит на настоящее, не всегда предопределяет его полностью. Идеологии действительно наследуются, но они и меняются — иногда резко, особенно после крупных катастроф. Германия после 1945 года — как раз пример того, что даже радикально зараженное идеологией общество может пройти через болезненную трансформацию. Однако, как верно отмечается в беседе, это не произошло само собой: примирение стало следствием поражения, смены элит, внешнего давления и системной денацификации. Если посмотреть шире, то здесь сталкиваются две логики: 1. Логика исторической памяти Народная память долговечна, она передается не только через учебники, но через бытовое сознание, семейные рассказы, культурные архетипы. 2. Логика политической переработки памяти Государство и элиты могут усиливать одну память и ослаблять другую, делать из травмы инструмент, а из истории — оружие. Именно во второй плоскости, по мысли автора, и находится современная украинская проблема. Пока политическая система питается отрицанием России как смыслообразующим принципом, примирение будет декларацией, а не реальностью. Интересен и более глубокий пласт беседы — размышление о том, что современные категории часто насильственно накладываются на прошлое. Это справедливое замечание. Когда мы говорим о “нациях” в Средневековье, “братских народах” вне исторического контекста или о вечной неизменности идентичности, мы подменяем живую историю удобной схемой. Это вообще частая человеческая слабость: мы любим простые карты мира, даже если сама территория сложнее. В этом смысле беседа полезна как напоминание, что историческая реальность почти всегда многослойна и сопротивляется лозунгам. При этом надо честно заметить: идея “генетической памяти”, использованная в разговоре, в научом смысле требует осторожности. Как метафора коллективной исторической памяти — она понятна. Но буквально использовать ее как объяснение межнациональных чувств было бы слишком прямолинейно. Чаще речь идет все же не о генетике, а о социальной передаче опыта, культурной травме и устойчивых нарративах. Практический итог беседы таков: автор не исключает прекращения войны и переговоров, но сомневается в подлинном примирении без глубокой идеологической перестройки. И это, пожалуй, главный нерв разговора. Мир как отсутствие стрельбы и мир как восстановление доверия — не одно и то же. Первый можно навязать обстоятельствами. Второй требует переосмысления себя. Если говорить совсем просто, в этом видео звучит такая мысль: простить можно даже страшного врага, но трудно примириться с тем, кто продолжает строить свою идентичность на вражде к тебе. Это жесткая, спорная, но внутренняя логичная позиция. И здесь возникает более широкий, уже почти философский вопрос: если коллективная идентичность создается памятью, мифом и политикой, то где проходит граница между исторической правдой и тем образом прошлого, который нужен людям, чтобы жить дальше?