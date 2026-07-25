Последний приказ
Орбитальная станция «Прометей» находилась над планетой уже двести восемьдесят семь лет.
За это время на поверхности сменились тринадцать династий, возникли и исчезли государства, были изобретены письменность, порох и книгопечатание. Войны следовали одна за другой, словно времена года, а вместе с ними приходили новые пророки, новые тираны и новые надежды.
Экспедиция не вмешивалась.
Таков был Первый закон.
Человечество слишком дорого заплатило за собственную зрелость, чтобы отнять этот путь у других.
За каждым столетием наблюдений стояли тысячи людей. Учёные, историки, биологи, психологи. Многие так и не увидели результатов своей работы. Они знали, что закладывают фундамент будущего, которого сами не застанут.
На планете жил лишь один человек.
Агент.
***
Командир станции стоял у огромного обзорного иллюминатора.
Под ним медленно вращался мир.
Позади бесшумно открылась дверь.
— Главный офицер безопасности прибыл.
— Входите.
Офицер положил на стол прозрачную пластину.
— Новый доклад.
Командир молча прочитал несколько строк.
— Его подозревают?
— Да.
— Раскрыли?
— Нет.
— Тогда в чём проблема?
— Они считают его шпионом соседнего государства, Кандии.
Командир облегчённо выдохнул.
— Значит, тайна миссии пока не раскрыта.
— Пока нет.
Офицер коснулся панели.
Над столом вспыхнула трёхмерная карта столицы.
Красные точки окружали дворец кардинала.
— Заговор.
Семнадцать участников.
Пять тайных встреч.
Два дня до покушения.
Командир молчал.
— Что пишет агент?
Офицер открыл последнее сообщение.
«Не вмешивайтесь.
Дайте мне время.
Я знаю этих людей.
Я смогу решить всё сам.»
Командир улыбнулся.
— Он всегда был упрямым.
Офицер ничего не ответил.
Вместо этого он включил прогноз.
Холодный голос вычислительной системы произнёс:
— Вероятность гибели агента — восемьдесят семь процентов.
На экране появилась следующая строка.
— Вероятность компрометации миссии после гибели агента — сорок один процент.
Улыбка исчезла.
***
— Предлагайте варианты, — сказал командир.
— Первый.
Нейтрализовать заговорщиков с орбиты.
— Каким образом?
— Узконаправленный энергетический импульс.
Мгновенная смерть.
Без видимых следов.
Для местных это будет выглядеть как внезапная болезнь или остановка сердца.
Командир покачал головой.
— Одним ударом мы спасём человека.
— Именно.
— И поставим под угрозу всё, ради чего существует станция.
Офицер кивнул.
— Если подобные совпадения повторятся, самые умные из них поймут, что существует сила, не принадлежащая их миру.
Повисла тишина.
— Этот вариант исключается.
***
— Второй.
Эвакуация.
Командир задумался.
— Сможем вывести его незаметно?
— Его — да.
Офицер увеличил изображение города. Вокруг дома агента вспыхнули десятки отметок.
— Но после его исчезновения начнётся расследование. Для местных властей это будет означать только одно — шпион успел скрыться.
На экране одна за другой появлялись фотографии.
— Эти люди.
Кто-то считает его другом.
Кто-то учителем.
Кто-то обязан ему жизнью.
Когда он исчезнет, их будут пытать.
Потом казнят.
Командир молчал.
— Сам агент просит нас не делать этого, — продолжил офицер. — Он пишет, что его исчезновение погубит больше людей, чем его смерть.
Он вывел ещё одну строку из донесения.
«Если я исчезну, они будут искать не меня. Они будут искать всех, кто был рядом со мной.»
Командир долго смотрел на слова.
— Но главная проблема не в этом, — продолжил офицер.
— Я знаю.
— Мы потеряем агента.
А значит — всю экспедицию.
Двести восемьдесят семь лет наблюдений превратятся в архив.
***
— Есть ещё один путь.
Командир поднял взгляд.
— Не ждать удара.
Использовать конфликт между королём и кардиналом.
Передать агенту приказ устранить заговорщиков раньше, чем они доберутся до него.
Не нашими средствами.
Их собственными.
Офицер увеличил политическую карту государства.
— У короля давние счёты с кардиналом. Более того, часть его родственников принадлежит к кандийскому королевскому дому. Для кардинала это повод подозревать измену. Для самого короля — удобный политический союз.
Он провёл рукой по панели.
— Если агент окажется рядом с кардиналом — он погибнет как кандийский шпион.
Если же он окажется рядом с королём — станет его союзником.
Его будут считать тем же самым кандийским шпионом.
Но уже полезным.
В этот момент где-то под палубой станции низко загудели вычислительные блоки.
Свет в помещении едва заметно дрогнул.
Аналитическая машина приняла новый сценарий.
Несколько секунд никто не произносил ни слова.
Затем над столом вспыхнула зелёная надпись.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО.
Вероятность сохранения агента — 91,8%.
Вероятность продолжения экспедиции — 92,4%.
Командир долго смотрел на цифры.
— Значит…
— Да, — спокойно ответил офицер. — Это первый сценарий, при котором выживает не только агент, но и сама миссия.
— Цена?
— Он перечеркнёт всё, чем был для этих людей.
Для них он перестанет быть человеком, который всегда искал примирения.
Он станет ещё одним придворным интриганом.
Союзником силы.
Тем самым кандийским шпионом, в которого они уже готовы поверить.
Те, кто видел в нём доказательство, что человек может быть сильным и не жестоким, поймут, что ошибались.
Они останутся живы.
Но умрёт то доверие, которое он строил долгие годы.
Командир тихо произнёс:
— Значит, чтобы сохранить миссию, мы просим его предать всё, чему сами его учили.
— Нет.
Мы просим его заплатить собственной репутацией за будущее этой планеты.
Пусть они возненавидят одного человека.
Зато однажды смогут понять, почему он так поступил.
***
В глубине станции загудели аналитические блоки. Ленты памяти пришли в движение.
Компьютер издал короткий сигнал.
— Выполняется психологический прогноз.
На мгновение освещение перешло на резервную сеть — вычислительный комплекс потребовал дополнительную мощность.
На экране появились новые строки.
Вероятность выполнения приказа — двадцать шесть процентов.
Вероятность отказа — семьдесят четыре.
Командир нахмурился.
— Основание прогноза?
Ответ пришёл мгновенно.
Причина: высокая вероятность конфликта приказа с этическими установками агента.
Офицер отключил экран.
— Он знает, что погибнет, если останется ждать.
— Тогда почему…
— Потому что он воспитан в мире, где убивают только тогда, когда другого выхода уже нет.
Он скорее позволит убить себя, чем сам нанесёт первый удар.
Именно поэтому система считает отказ наиболее вероятным.
— В случае отказа вступает в силу протокол «Нуль».
Командир медленно кивнул.
Он прекрасно знал содержание протокола.
В нейронной системе каждого агента находился жизненный имплант — медицинское устройство, поддерживающее организм в экстремальных условиях.
Та же система могла дистанционно остановить его работу и жизнь агента.
***
Командир долго смотрел на планету.
Потом спросил:
— Все добровольцы знают об этом протокле?
— Конечно.
— И всё равно идут?
На этот раз офицер ответил не сразу.
Он тоже посмотрел вниз.
Туда, где миллионы людей ещё только начинали тот путь, который человечество прошло за сто тысяч лет.
— Каждый доброволец знает, что однажды может получить приказ, который окажется выше его собственных убеждений.
— И знает, что отказ будет стоить ему жизни.
— Да.
— Почему же они соглашаются?
Офицер едва заметно улыбнулся.
— Потому что именно так выглядит гуманизм, когда он становится зрелым.
Это не право требовать жертвы от других.
Это готовность однажды самому стать этой жертвой.
Наши предки жертвовали собой ради будущего, которого никогда не увидели.
Мы делаем то же самое.
Ради людей, которые ещё даже не знают, что однажды смогут жить иначе.
Командир молчал.
— Для жителей той планеты это невозможно понять, — тихо добавил офицер.
— Пока невозможно.
***
Командир спросил:
— Мы можем дождаться развязки конфликта и применить протокол лишь в критической ситуации?
— Протокол «Нуль» нельзя применять после захвата, — спокойно сказал офицер.
— Почему?
— Потому что тогда уже будет поздно.
Он вывел на экран схему жизненного импланта.
— «Нуль» существует не для ликвидации агента.
Он существует для защиты тех, кто никогда не узнает, что агент вообще существовал.
После активации имплант останавливает сердце.
Одновременно уничтожаются все носители информации, шифровальные модули и биометрические устройства.
Последним срабатывает термический заряд.
Через несколько минут место гибели превращается в обычный пожар.
Для местных это выглядит как несчастный случай.
Командир внимательно слушал.
— Если же агент попадёт в руки живым…
— …он ничего не расскажет.
— Конечно, не расскажет.
— Тогда в чём опасность?
Офицер увеличил карту города.
— Опасность не в агенте.
Опасность в тех, кто начнёт искать то, чего он не успел уничтожить.
Любой тайник.
Любая встреча.
Любой человек, которому он когда-либо доверял.
Живого шпиона можно расследовать неделями.
Мёртвый шпион заканчивает расследование в день своей смерти.
***
Долгое время в кабинете было слышно только тихое гудение систем станции.
Наконец командир выпрямился.
— Передайте агенту приказ.
Офицер молча ждал продолжения.
— Пусть действует по законам их мира.
Устранит заговорщиков.
Сохранит миссию.
Офицер кивнул.
Но не уходил.
— Если он откажется…
Командир закрыл глаза.
Потом открыл их снова.
— Тогда…
Он произнёс это почти шёпотом.
— Тогда вступает в силу протокол «Нуль».
Офицер приложил ладонь к панели подтверждения.
На центральном экране появились две строки.
ПРИКАЗ СФОРМИРОВАН.
ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА АГЕНТА…
00:19:58
00:19:57
00:19:56
Командир и офицер молча смотрели на вращающуюся под ними планету.
Где-то там один человек должен был решить, что важнее.
Остаться верным принципу, который сделал его тем, кем он стал.
Или пожертвовать этим принципом, чтобы однажды тот же самый принцип смог родиться в чужом мире.
Бот помогал писать рассказ. Его роль была выступать за офицера безопасности, оправдывающего не гуманистические методы.
Как бот оправдал сюжетную дыру с нарушением первого закона о невмешательстве, в виде наличия агента, занимающегося интригами, просветительством и спасением жизней? А вот если не наблюдатели, а софт-корректоры и катализаторы, добивающиеся своих целей по ускоренному развитию морали на этой планете для дальнейшего принятия ее в своё сообщество? Будет не лучше?
Если интриги это норма того общества, то уже отказ от них может считаться вмешательством.
***
Наблюдение стало Первым законом не потому, что кому-то однажды понравилась идея невмешательства. Каждый закон экспедиционного корпуса написан кровью — своей и чужой.
Из архивов известно, что первые экспедиции как раз пытались быть «мягкими корректорами» и «катализаторами развития».
Например, в экспедиции №18424 одной из цивилизаций начали постепенно передавать энергетические технологии, рассчитывая сократить тысячелетия научного прогресса. Но общество ещё не созрело до ответственности за такую силу. Новые знания почти сразу превратились в оружие. Через несколько десятилетий планета погибла в собственной войне.
После этого решили, что проблема не в технологиях, а в скорости изменений. Следующая серия экспедиций занималась уже не передачей знаний, а мягкой коррекцией общественных процессов: поддерживали наиболее мирных правителей, помогали реформаторам, незаметно устраняли самых жестоких тиранов, рассчитывая подтолкнуть историю в «правильную» сторону.
Результат оказался не лучше. Общества переставали развиваться самостоятельно. Любое решение принималось под незаметным внешним давлением. Стоило экспедиции уйти — и всё созданное рассыпалось за одно-два поколения, а иногда приводило к гражданским войнам, потому что местные так и не научились сами удерживать достигнутый порядок.
Именно после этих трагедий в уставе появилась простая фраза: «Наблюдение — прежде вмешательства».
Не потому, что наблюдать благороднее.
Потому что несколько тысяч погибших миров убедили человечество: ускорить технический прогресс гораздо легче, чем ускорить нравственное взросление.
Некогда миндальничать. Времени максимум два-три поколения – вопрос об выживании вида. У арахнидов скоро вылупится последняя кладка и у рептилоидов резервы с дальних рубежей подойдут. К тому времени нужно закрыть максимальную площадь ближнего космоса. Каждый бластер на счету.
Именно так сначала и рассуждало человечество.
Когда мы вышли за пределы своей галактики, возникло искушение помогать молодым цивилизациям, которым, казалось, грозило уничтожение соседями. Были успешные операции. В краткосрочной перспективе они действительно выглядели победой: войны прекращались, агрессоры терпели поражение, спасённые миры благодарили своих защитников.
Но проходили столетия, и почти каждый раз выяснялось, что нарушенное равновесие порождало ещё более разрушительные конфликты. Искусственно спасённые цивилизации не успевали пройти собственный путь взросления и нередко сами становились источником новых войн.
Лишь когда человечество вышло на уровень метагалактики и встретило цивилизации, которые были старше нас на миллионы лет, нам объяснили простую мысль.
То, что в масштабе одного мира кажется величайшей трагедией, в масштабе Вселенной — лишь часть непрерывной эволюции. Каждое мгновение рождаются и исчезают бесчисленные цивилизации. Вселенная не пытается сохранить каждую из них любой ценой. Она сохраняет сам процесс развития.
Именно тогда появился Первый закон экспедиционного корпуса: наблюдать, понимать и вмешиваться только тогда, когда цена бездействия действительно окажется меньше цены вмешательства.
Оказалось, что самое трудное для развитой цивилизации — не научиться помогать. Самое трудное — научиться понимать, когда помощь действительно необходима.
Впечатлили возможности ИИ.
А можно ещё написать рассказ про И.И., который по приказу Командира согласился выглядеть в глазах обитателей Планеты – людей на том этапе развития недалёких и глупых, но всё равно дорогих и любимых – самым большим предателем и мерзавцем ради создания Новой Идеи?
Так нужно было для Дела. Командир всё предвидел и всё рассчитал, посоветовался со своим Отцом на Орбитальном Корабле.
Это уже какая-то Матрица получается, где ИИ-архитектор поддерживает жизнь спящих в коконах людей, уничтоживших собственную цивилизацию. А те кто вырвался из кокона воюют против него и его мира.
В чём-то знаковое событие на сайте.
Тандем.
Сюжет перекликается со Стругацкими, К.Булычёвым и В. Головачёвым как по мне.
А уфологи и писатели-фантасты много чего уже наговорили про палеоконтакт.
Я , уважаемый Брахман, спрошу у Вас :
-Кто автор ?
– Почему в тексте и сюжете : “На планете жил лишь один человек. Агент.” ,- один человек ?
В смысле, – отслеживаемая цивилизация аборигенов – не человекообразные двуногие ?
– В уличной драке самое главное – не подставить спину.
Её должен защищать Второй.
Умереть, а из-за спины Первого не уйти.
Ну или как в ВВС – ведущий и ведомый.
По моему – сюжет в этом плане не совсем корректен , так как не указаны обстоятельства такого случая , – когда один “коммуникатор ” (у К. Булычёва взял).
Сорри, если встрял в “тренировку”.
Но это интереснее, чем писанина примитива за рецензию.