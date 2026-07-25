Орбитальная станция «Прометей» находилась над планетой уже двести восемьдесят семь лет.

За это время на поверхности сменились тринадцать династий, возникли и исчезли государства, были изобретены письменность, порох и книгопечатание. Войны следовали одна за другой, словно времена года, а вместе с ними приходили новые пророки, новые тираны и новые надежды.

Экспедиция не вмешивалась.

Таков был Первый закон.

Человечество слишком дорого заплатило за собственную зрелость, чтобы отнять этот путь у других.

За каждым столетием наблюдений стояли тысячи людей. Учёные, историки, биологи, психологи. Многие так и не увидели результатов своей работы. Они знали, что закладывают фундамент будущего, которого сами не застанут.

На планете жил лишь один человек.

Агент.

***

Командир станции стоял у огромного обзорного иллюминатора.

Под ним медленно вращался мир.

Позади бесшумно открылась дверь.

— Главный офицер безопасности прибыл.

— Входите.

Офицер положил на стол прозрачную пластину.

— Новый доклад.

Командир молча прочитал несколько строк.

— Его подозревают?

— Да.

— Раскрыли?

— Нет.

— Тогда в чём проблема?

— Они считают его шпионом соседнего государства, Кандии.

Командир облегчённо выдохнул.

— Значит, тайна миссии пока не раскрыта.

— Пока нет.

Офицер коснулся панели.

Над столом вспыхнула трёхмерная карта столицы.

Красные точки окружали дворец кардинала.

— Заговор.

Семнадцать участников.

Пять тайных встреч.

Два дня до покушения.

Командир молчал.

— Что пишет агент?

Офицер открыл последнее сообщение.

«Не вмешивайтесь.

Дайте мне время.

Я знаю этих людей.

Я смогу решить всё сам.»

Командир улыбнулся.

— Он всегда был упрямым.

Офицер ничего не ответил.

Вместо этого он включил прогноз.

Холодный голос вычислительной системы произнёс:

— Вероятность гибели агента — восемьдесят семь процентов.

На экране появилась следующая строка.

— Вероятность компрометации миссии после гибели агента — сорок один процент.

Улыбка исчезла.

***

— Предлагайте варианты, — сказал командир.

— Первый.

Нейтрализовать заговорщиков с орбиты.

— Каким образом?

— Узконаправленный энергетический импульс.

Мгновенная смерть.

Без видимых следов.

Для местных это будет выглядеть как внезапная болезнь или остановка сердца.

Командир покачал головой.

— Одним ударом мы спасём человека.

— Именно.

— И поставим под угрозу всё, ради чего существует станция.

Офицер кивнул.

— Если подобные совпадения повторятся, самые умные из них поймут, что существует сила, не принадлежащая их миру.

Повисла тишина.

— Этот вариант исключается.

***

— Второй.

Эвакуация.

Командир задумался.

— Сможем вывести его незаметно?

— Его — да.

Офицер увеличил изображение города. Вокруг дома агента вспыхнули десятки отметок.

— Но после его исчезновения начнётся расследование. Для местных властей это будет означать только одно — шпион успел скрыться.

На экране одна за другой появлялись фотографии.

— Эти люди.

Кто-то считает его другом.

Кто-то учителем.

Кто-то обязан ему жизнью.

Когда он исчезнет, их будут пытать.

Потом казнят.

Командир молчал.

— Сам агент просит нас не делать этого, — продолжил офицер. — Он пишет, что его исчезновение погубит больше людей, чем его смерть.

Он вывел ещё одну строку из донесения.

«Если я исчезну, они будут искать не меня. Они будут искать всех, кто был рядом со мной.»

Командир долго смотрел на слова.

— Но главная проблема не в этом, — продолжил офицер.

— Я знаю.

— Мы потеряем агента.

А значит — всю экспедицию.

Двести восемьдесят семь лет наблюдений превратятся в архив.

***

— Есть ещё один путь.

Командир поднял взгляд.

— Не ждать удара.

Использовать конфликт между королём и кардиналом.

Передать агенту приказ устранить заговорщиков раньше, чем они доберутся до него.

Не нашими средствами.

Их собственными.

Офицер увеличил политическую карту государства.

— У короля давние счёты с кардиналом. Более того, часть его родственников принадлежит к кандийскому королевскому дому. Для кардинала это повод подозревать измену. Для самого короля — удобный политический союз.

Он провёл рукой по панели.

— Если агент окажется рядом с кардиналом — он погибнет как кандийский шпион.

Если же он окажется рядом с королём — станет его союзником.

Его будут считать тем же самым кандийским шпионом.

Но уже полезным.

В этот момент где-то под палубой станции низко загудели вычислительные блоки.

Свет в помещении едва заметно дрогнул.

Аналитическая машина приняла новый сценарий.

Несколько секунд никто не произносил ни слова.

Затем над столом вспыхнула зелёная надпись.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО.

Вероятность сохранения агента — 91,8%.

Вероятность продолжения экспедиции — 92,4%.

Командир долго смотрел на цифры.

— Значит…

— Да, — спокойно ответил офицер. — Это первый сценарий, при котором выживает не только агент, но и сама миссия.

— Цена?

— Он перечеркнёт всё, чем был для этих людей.

Для них он перестанет быть человеком, который всегда искал примирения.

Он станет ещё одним придворным интриганом.

Союзником силы.

Тем самым кандийским шпионом, в которого они уже готовы поверить.

Те, кто видел в нём доказательство, что человек может быть сильным и не жестоким, поймут, что ошибались.

Они останутся живы.

Но умрёт то доверие, которое он строил долгие годы.

Командир тихо произнёс:

— Значит, чтобы сохранить миссию, мы просим его предать всё, чему сами его учили.

— Нет.

Мы просим его заплатить собственной репутацией за будущее этой планеты.

Пусть они возненавидят одного человека.

Зато однажды смогут понять, почему он так поступил.

***

В глубине станции загудели аналитические блоки. Ленты памяти пришли в движение.

Компьютер издал короткий сигнал.

— Выполняется психологический прогноз.

На мгновение освещение перешло на резервную сеть — вычислительный комплекс потребовал дополнительную мощность.

На экране появились новые строки.

Вероятность выполнения приказа — двадцать шесть процентов.

Вероятность отказа — семьдесят четыре.

Командир нахмурился.

— Основание прогноза?

Ответ пришёл мгновенно.

Причина: высокая вероятность конфликта приказа с этическими установками агента.

Офицер отключил экран.

— Он знает, что погибнет, если останется ждать.

— Тогда почему…

— Потому что он воспитан в мире, где убивают только тогда, когда другого выхода уже нет.

Он скорее позволит убить себя, чем сам нанесёт первый удар.

Именно поэтому система считает отказ наиболее вероятным.

— В случае отказа вступает в силу протокол «Нуль».

Командир медленно кивнул.

Он прекрасно знал содержание протокола.

В нейронной системе каждого агента находился жизненный имплант — медицинское устройство, поддерживающее организм в экстремальных условиях.

Та же система могла дистанционно остановить его работу и жизнь агента.

***

Командир долго смотрел на планету.

Потом спросил:

— Все добровольцы знают об этом протокле?

— Конечно.

— И всё равно идут?

На этот раз офицер ответил не сразу.

Он тоже посмотрел вниз.

Туда, где миллионы людей ещё только начинали тот путь, который человечество прошло за сто тысяч лет.

— Каждый доброволец знает, что однажды может получить приказ, который окажется выше его собственных убеждений.

— И знает, что отказ будет стоить ему жизни.

— Да.

— Почему же они соглашаются?

Офицер едва заметно улыбнулся.

— Потому что именно так выглядит гуманизм, когда он становится зрелым.

Это не право требовать жертвы от других.

Это готовность однажды самому стать этой жертвой.

Наши предки жертвовали собой ради будущего, которого никогда не увидели.

Мы делаем то же самое.

Ради людей, которые ещё даже не знают, что однажды смогут жить иначе.

Командир молчал.

— Для жителей той планеты это невозможно понять, — тихо добавил офицер.

— Пока невозможно.

***

Командир спросил:

— Мы можем дождаться развязки конфликта и применить протокол лишь в критической ситуации?

— Протокол «Нуль» нельзя применять после захвата, — спокойно сказал офицер.

— Почему?

— Потому что тогда уже будет поздно.

Он вывел на экран схему жизненного импланта.

— «Нуль» существует не для ликвидации агента.

Он существует для защиты тех, кто никогда не узнает, что агент вообще существовал.

После активации имплант останавливает сердце.

Одновременно уничтожаются все носители информации, шифровальные модули и биометрические устройства.

Последним срабатывает термический заряд.

Через несколько минут место гибели превращается в обычный пожар.

Для местных это выглядит как несчастный случай.

Командир внимательно слушал.

— Если же агент попадёт в руки живым…

— …он ничего не расскажет.

— Конечно, не расскажет.

— Тогда в чём опасность?

Офицер увеличил карту города.

— Опасность не в агенте.

Опасность в тех, кто начнёт искать то, чего он не успел уничтожить.

Любой тайник.

Любая встреча.

Любой человек, которому он когда-либо доверял.

Живого шпиона можно расследовать неделями.

Мёртвый шпион заканчивает расследование в день своей смерти.

***

Долгое время в кабинете было слышно только тихое гудение систем станции.

Наконец командир выпрямился.

— Передайте агенту приказ.

Офицер молча ждал продолжения.

— Пусть действует по законам их мира.

Устранит заговорщиков.

Сохранит миссию.

Офицер кивнул.

Но не уходил.

— Если он откажется…

Командир закрыл глаза.

Потом открыл их снова.

— Тогда…

Он произнёс это почти шёпотом.

— Тогда вступает в силу протокол «Нуль».

Офицер приложил ладонь к панели подтверждения.

На центральном экране появились две строки.

ПРИКАЗ СФОРМИРОВАН.

ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА АГЕНТА…

00:19:58

00:19:57

00:19:56

Командир и офицер молча смотрели на вращающуюся под ними планету.

Где-то там один человек должен был решить, что важнее.

Остаться верным принципу, который сделал его тем, кем он стал.

Или пожертвовать этим принципом, чтобы однажды тот же самый принцип смог родиться в чужом мире.