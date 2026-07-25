Обзор новостей политики и СВО с Ильей Мощанским от 22.07.2026
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе основное внимание уделено перестановкам в украинском военном руководстве: смене главкома ВСУ и внутренним конфликтам в верхушке власти. - Авторская позиция сводится к тому, что отставка прежнего командования связана не только с военными результатами, но и с борьбой за влияние, финансовые потоки и контроль над оборонными контрактами. - Подчеркивается, что на Украине существует конфликт между логикой Запада и логикой Зеленского: - Запад, по версии спикера, склоняется к стратегии изматывания, обороны и ударов вглубь России. - Зеленскому, по этой же логике, нужны постоянные наступательные и медийные эффекты, чтобы удерживать внутреннюю политическую устойчивость. - Новый главком рассматривается как фигура не полностью подконтрольная Зеленскому, но и не обязательно способная радикально изменить ход войны. - Высказывается мысль, что кадровые перестановки должны снять негатив, накопленный вокруг прежнего командования, мобилизации и неудач на фронте. - Отмечается усиление взаимных ударов по инфраструктуре: - Украина бьет по российским НПЗ, логистике и крупным коммерческим объектам. - Россия, по описанию спикера, делает ставку на блокирование портовой инфраструктуры Одессы и логистики морских поставок. - В российском тылу, по оценке участника беседы, ситуация с бензином частично стабилизировалась, хотя сохраняются локальные сложности и рост цен. - Отдельно рассматривается тема ударов по коммерческой инфраструктуре, в частности по складам и логистическим объектам, что описывается как часть войны на истощение и давления на общество. - Во внешнеполитическом блоке акцент сделан на том, что: - переговорный процесс вокруг Украины остается неясным и закрытым; - Россия, по словам спикера, не рассчитывает на легкий дипломатический выход и исходит из необходимости самостоятельно решать задачу на земле. - Большой международный фон связывается с эскалацией между США и Ираном: - США втягиваются в дорогостоящий конфликт; - это отвлекает ресурсы и внимание; - рост цен на нефть в такой логике косвенно играет на руку России. - Общий вывод беседы: ни одна сторона не демонстрирует реальной готовности к устойчивому миру, а война все больше превращается в затяжное противостояние ресурсов, логистики, политической воли и символического контроля над восприятием событий.
Подробный выводВ этом видео война показана не как линейное столкновение армий, а как сложная система пересекающихся контуров: фронт, бюрократия, пропаганда, рынок вооружений, западное влияние, личные амбиции, энергетика, логистика и психологическое состояние общества. Это важный ракурс: современный конфликт действительно все меньше напоминает классическую войну XX века, где решало только движение дивизий. Теперь война — это еще и борьба за интерпретацию реальности.
1. Смена главкома как симптом, а не решениеГлавная политическая линия беседы — замена украинского главнокомандующего. Спикер трактует это не как обычную кадровую ротацию, а как проявление внутренней нестабильности системы. Здесь есть важная мысль: когда воюющее государство меняет ключевых командиров, это почти всегда означает не только поиск более эффективной тактики, но и попытку перераспределить ответственность. Это похоже на психологический механизм в жизни человека: когда проблема не решается по существу, возникает соблазн сменить лицо, через которое эта проблема воспринимается. Новый командующий в таком случае становится не столько носителем новой стратегии, сколько носителем надежды на обновление. Иногда это работает, как в спорте после смены тренера. Но если структура остается прежней, то замена имени не меняет саму логику процесса. Именно это сквозит в беседе: ожидания от нового командования велики, но одновременно есть сомнение, что ресурсных, организационных и политических предпосылок для перелома не хватает.
2. Война как конфликт стратегий: политика против военной рациональностиОчень показателен мотив расхождения между интересами Запада и интересами украинского политического руководства. Даже если сделать поправку на резкость формулировок спикера, сама идея заслуживает внимания. С одной стороны, существует военно-технологическая логика: укрепить оборону, насытить фронт дронами, сделать продвижение противника чрезвычайно дорогим, а параллельно наносить удары по критической инфраструктуре. Это холодная стратегия истощения. С другой стороны, существует политико-психологическая логика власти: обществу нужны символы наступления, ощущения инициативы, миф победы, даже если цена этому высока. Иначе моральный дух падает, а вместе с ним начинает шататься и сама власть. Это старый исторический сюжет. Государства редко воюют только так, как “эффективно” с точки зрения военной науки. Они воюют еще и так, как необходимо для поддержания внутренней легитимности. В этом смысле политика почти всегда вмешивается в логику фронта, а иногда и ломает ее.
3. Финансовые потоки как скрытая анатомия войныОдна из самых жестких тем беседы — идея, что в военном управлении Украины большую роль играет борьба за контракты, поставки и денежные каналы, особенно в сфере беспилотников и ракетных программ. Даже если относиться к таким утверждениям осторожно, в более общем плане здесь затронута важная и неприятная истина: война почти всегда рождает новые элиты обогащения. Это касается не только Украины — так было в десятках конфликтов, от Европы XVII века до Ближнего Востока XXI-го. Война — это не только кровь и идеология, но и рынок. И иногда этот рынок питается самой войной, а значит, объективно не заинтересован в ее быстром завершении. Философски это особенно горько: человек любит думать, что большие исторические процессы движимы высокими идеями — свободой, безопасностью, справедливостью. Но реальность почти всегда примешивает к ним обычную человеческую жадность. Не потому, что все люди плохие, а потому, что любая большая система притягивает тех, кто умеет извлекать из хаоса выгоду.
4. Удары по инфраструктуре: война переходит в слой повседневностиЗаметная часть беседы посвящена ударам по НПЗ, портам, складам, логистическим узлам, торговым объектам. Это важный переход: когда война смещается с линии фронта в сферу энергетики, торговли, транспорта, снабжения и повседневной жизни, она начинает менять саму ткань общества. Если раньше фронт был где-то “там”, то теперь он входит в дом через: - цену бензина, - перебои электричества, - дефицит товаров, - рост логистических издержек, - психологическую усталость от нестабильности. Это напоминает то, как нейросеть обучается не на одном ярком сигнале, а на множестве мелких коррекций веса. Так и война постепенно перепрошивает общество через маленькие, но постоянные воздействия. Не обязательно разрушить весь город — достаточно нарушить нормальность. А нормальность, как воздух, особенно заметна именно тогда, когда ее становится мало.
5. Морская логистика и блокирование портовПо оценке спикера, российская сторона усиливает давление на порты Одесского направления и морскую логистику. С военной точки зрения это укладывается в рациональную модель: если нельзя быстро обрушить фронт, нужно сжимать экономическое пространство противника. История показывает, что блокада, срыв снабжения, ограничение морского экспорта и импорта часто оказываются не менее значимыми, чем захват территории. Иногда даже более значимыми. Территория сама по себе — это география. А логистика — это жизнь этой географии. Но здесь есть и обратная сторона. Чем глубже война уходит в инфраструктуру, тем меньше она выглядит как спор армий и тем больше — как борьба за изнурение целых обществ. А это уже морально более тяжелая форма конфликта. Победа в таком формате редко бывает чистой; даже победитель наследует усталое, травмированное пространство.
6. Международный фон: Украина уже не единственный центр мираВажное наблюдение в беседе — увязка украинского конфликта с американско-иранской эскалацией. Здесь мысль проста: мир слишком сложен, чтобы одна война оставалась единственным приоритетом навсегда. Как только появляется новый очаг напряжения, внимание, деньги, вооружения и политическая энергия начинают перераспределяться. Это почти закон больших систем: ни одна периферийная война не может бесконечно сохранять статус абсолютного центра внимания. Рано или поздно возникает конкуренция кризисов. А значит, судьба любой страны в таком конфликте зависит не только от ее собственной стойкости, но и от того, насколько долго она способна удерживать место в иерархии чужих интересов. В этом есть почти экзистенциальная жесткость: малые и средние государства часто считают, что их поддерживают из принципа, но великие державы обычно действуют из смеси принципов, страха, выгоды и инерции. Когда меняется баланс, меняется и тон союзничества.
7. Общая интонация беседыИнтонация разговора предельно жесткая, местами саркастичная, местами гиперболизированная. Это не нейтральный академический анализ, а полемическое военно-политическое чтение событий. Поэтому к конкретным утверждениям стоит относиться критически и отделять: - проверяемые факты, - интерпретации, - эмоциональные оценки, - пропагандистские или стилистически заостренные формулы. Но при всей резкости беседа указывает на несколько действительно существенных линий: 1. война затягивается; 2. кадровые перестановки не равны стратегическому перелому; 3. инфраструктура становится ключевым полем борьбы; 4. внешняя поддержка Украины зависит от более широкого международного контекста; 5. мир пока не просматривается как близкая и устойчивая реальность.
ИтогЕсли сжать смысл беседы до одного вывода, то он будет таким: конфликт входит в еще более зрелую фазу изматывания, где решают не только фронтовые успехи, но и способность системы переваривать хаос — политически, экономически, психологически и логистически. Смена командующих, удары по портам и складам, разговоры о переговорах, рост роли внешних игроков, новые кризисы на Ближнем Востоке — все это не отдельные эпизоды, а части одного процесса. Война становится не столько “битвой армий”, сколько битвой устойчивостей. И здесь проявляется одна из самых неприятных истин истории: общества часто дольше всего держатся не тогда, когда у них есть безупречная стратегия, а тогда, когда они еще способны не развалиться внутренне. Иногда это решает больше, чем количество танков, дронов или громкость заявлений. Но тогда возникает более глубокий вопрос: если каждая сторона все сильнее борется не за истину, а за выносливость собственной версии реальности, то где в такой войне вообще проходит граница между победой и просто более медленным распадом?