“Либеральная ложь о гуманизме”. Е.Ю.Спицын и В. Янтурина на радио Аврора в программе “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 21 июля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Понятие «гуманизм» либералы часто используют в контексте универсальном, утверждая, что права и свободы любого человека должны быть защищены в полной мере вне зависимости от исторического контекста. Марксисты же им в ответ заявляют, что гуманизм – явление прежде всего классовое.
Сегодня поговорим о том, что такое на самом деле гуманизм, почему невозможно быть гуманными ко всем, и каким образом гуманизм нередко в истории играл злую шутку с теми, кто его проявлял (в том числе – с большевиками).
Ведущий: Артём Олоничев, блогер
В гостях:
Евгений Спицын, историк, тг-канал: t.me/SpicynEY
Виктория Янтурина, главный редактор коллектива Трибун, тг-канал: t.me/GlavRed_Yanturina
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
«АВРОРА» в сети:
Дзен: https://dzen.ru/aurora_network
Telegram: https://t.me/aurora_network
Rutube: https://rutube.ru/channel/23483082/
VK: https://vk.com/aurora.network
Max: https://max.ru/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гуманизм в данной беседе трактуется не как абстрактная “доброта ко всем”, а как политика в интересах большинства народа. - Либеральная риторика, по мнению участников, приватизировала слово “гуманизм” и использует его как идеологический инструмент против советского опыта. - Советский проект представлен как гуманистический по существу, потому что он обеспечивал: - право на труд, - образование, - социальные гарантии, - защиту женщин и детей, - реальные социальные лифты для выходцев из народа. - Государство, по марксистской логике, имеет классовую природу, а значит не может одинаково обслуживать интересы всех слоёв общества. - Уступчивость к политическим противникам может вести к катастрофе, если эти противники нацелены на уничтожение самого строя. - В качестве примеров приводятся: - Парижская коммуна, - Гражданская война в России, - Испания времён гражданской войны. - Жёсткость советской власти объясняется не “антигуманностью”, а необходимостью самозащиты в условиях внутренней и внешней борьбы. - Западный гуманизм в этой интерпретации рассматривается как лицемерный, поскольку за декларациями о правах человека часто стояли: - колониализм, - войны, - навязывание собственных моделей, - защита интересов элит. - Критика направлена и против современной манипуляции историей, в том числе против противопоставления Ленина и Сталина. - Образ Сталина, как отмечается, сегодня часто упрощают, оставляя только мотив “сильной руки” и убирая социальную, интернационалистскую и демократическую составляющую советского проекта. - Главная мысль: подлинный гуманизм — это не защита привилегированного меньшинства, а создание условий для развития большинства.
Подробный выводВ этом видео обсуждение строится вокруг важной подмены: слово “гуманизм” остаётся прежним, а содержание в него вкладывается разное. И это, если смотреть шире, типичная судьба больших понятий. Так часто происходит с “свободой”, “демократией”, “справедливостью”, “традицией”: термин один, а за ним — борьба интересов, мировоззрений и исторических проектов. Участники беседы настаивают на том, что либеральное понимание гуманизма носит декларативный характер. В нём человек вроде бы провозглашается высшей ценностью, но на практике речь идёт не о человеке как о труженике, семье, общности, народе, а о человеке как об удобной идеологической фигуре. Иначе говоря, в публичной риторике гуманизм может звучать как защита всех, но в реальной политике он часто обслуживает интересы тех, у кого уже есть ресурсы, капитал, влияние и право определять, что считать “нормальным” и “цивилизованным”. С этой точки зрения советский опыт в лекции подаётся как практический, а не словесный гуманизм. Не “любовь к человеку” на уровне лозунга, а конкретные институты: образование, медицина, трудовые гарантии, декретный отпуск, массовое вовлечение выходцев из низов в науку, культуру, управление. Это важный акцент: гуманизм здесь измеряется не намерениями, а последствиями для большинства. Такой подход очень материалистичен: не спрашивается, что написано в красивой декларации, спрашивается — кто получил школу, хлеб, работу, возможность вырасти выше социальных условий рождения. Здесь чувствуется глубокая философская линия: любая идеология любит идеальный образ себя, но истина обнаруживается в устройстве повседневности. Если государство говорит о правах человека, но миллионы людей живут в унижении, бесправии и экономическом страхе, то возникает вопрос: где же здесь гуманизм — в словах или в жизни? Это вообще один из самых старых вопросов политической философии: что важнее — формальная свобода или реальные условия существования? Беседа отвечает однозначно: без социальной базы гуманизм превращается в фасад. Отдельно важна мысль о том, что гуманизм не тождественен бесконечной мягкости. Это, пожалуй, центральный нерв разговора. Участники утверждают: если политическая сила, класс или внешняя коалиция стремится уничтожить общественный строй, то “гуманность” к такому противнику может обернуться негуманностью по отношению к большинству. Здесь проявляется трагическая диалектика политики: милосердие к организованному насилию иногда оплачивается кровью тех, кого не защитили. Это неприятная мысль, но исторически она небезосновательна. В психологии есть похожий механизм: человек, который любой ценой избегает конфликта, нередко оказывается не самым добрым, а самым уязвимым — и через это позволяет разрушать и себя, и пространство вокруг. Так и в политике: не всякая жёсткость бесчеловечна, и не всякая мягкость человечна. Вопрос не в тоне, а в том, кому в итоге служит действие. При этом в беседе есть и более широкий цивилизационный тезис: Запад обвиняется в том, что он выдал собственный исторический опыт за универсальную норму для всего человечества. Это критика не только политики, но и эпистемологии — того, кто вообще имеет право определять, что считать “человечным”. И здесь разговор выходит на глубокий уровень: ведь всякая претензия на универсальность часто маскирует локальный опыт, возведённый в ранг мирового стандарта. Условно: “наш путь — это и есть путь разума”. История показывает, что за таким убеждением нередко стоит не столько истина, сколько сила. Конечно, если смотреть строго и трезво, многие формулировки участников полемичны, резки и местами чрезмерно обобщающие. Но за эмоциональной манерой проглядывает важный нерв: они пытаются вернуть политическим понятиям социальную плотность. Напомнить, что гуманизм — это не только разговор о достоинстве, но и вопрос о том, кто работает, кто владеет, кто принимает решения, кто умирает на войнах и кто извлекает из этого выгоду. Интересно и замечание о современном восприятии Сталина. Здесь звучит мысль, что общество снова склонно любить не реальную историческую фигуру, а удобный символ. Это очень точное наблюдение. Люди вообще часто любят не действительность, а её психологически полезную сборку. Кому-то нужен Сталин как “порядок”, кому-то Ленин как “революция”, кому-то Запад как “цивилизация”, кому-то СССР как “утраченный рай”. Но всякая идеализация опасна тем, что она подменяет понимание проекцией. А проекция удобна — с ней не надо спорить, её не надо изучать, её можно просто потреблять как готовый миф. В этом смысле главная интеллектуальная ценность беседы не в том, что она даёт окончательное определение гуманизма, а в том, что она возвращает вопрос в поле исторической конкретики. Не “что такое гуманизм вообще?”, а: - для кого? - в чьих интересах? - какими средствами? - в каких условиях? - с какими последствиями? Это и есть зрелый подход. Истина, насколько мы можем к ней приблизиться, редко живёт в лозунге. Она скорее проявляется в напряжении между идеалом и практикой.
Итоговая мысльВ данной лекции гуманизм понимается как реальная организация общества в интересах большинства, а не как моральный декор элитной политики. Советский опыт представлен как попытка именно такого гуманизма — несовершенная, жёсткая, противоречивая, но укоренённая в задаче поднять миллионы людей, а не просто красиво говорить о человеке. Либеральная же трактовка, по мнению участников, часто превращает гуманизм в идеологическую маску, под которой могут скрываться неравенство, внешнее давление и манипуляция историей. Если выразить это совсем просто: вопрос не в том, кто чаще произносит слово “гуманизм”, а в том, кто и как делает человеческую жизнь действительно более достойной. И тут остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: можем ли мы сегодня отличать подлинный гуманизм от его риторической имитации — не по словам, а по устройству жизни, которое он создаёт?