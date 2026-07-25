Эфир на Радио АВРОРА от 21 июля 2026 г.

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Понятие «гуманизм» либералы часто используют в контексте универсальном, утверждая, что права и свободы любого человека должны быть защищены в полной мере вне зависимости от исторического контекста. Марксисты же им в ответ заявляют, что гуманизм – явление прежде всего классовое.

Сегодня поговорим о том, что такое на самом деле гуманизм, почему невозможно быть гуманными ко всем, и каким образом гуманизм нередко в истории играл злую шутку с теми, кто его проявлял (в том числе – с большевиками).

Ведущий: Артём Олоничев, блогер

В гостях:

Евгений Спицын, историк, тг-канал: t.me/SpicynEY

Виктория Янтурина, главный редактор коллектива Трибун, тг-канал: t.me/GlavRed_Yanturina

Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71

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