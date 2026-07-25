Как работают культурные коды, когда родилась Русская Цивилизация,возможно ли Царство Божие на Земле?
К чему приводит гуманизм; коллективисты ли русские; традиционализм против консерватизма? Говорим с доктором философии, заместителем председателя «Изборского клуба» Виталием Аверьяновым. Ведущий – писатель, ведущий эксперт «Изборского клуба» Алексей Комогорцев.
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С уважением отношусь к верующим-христианам, но, христианизированная Русь – лишь малый эпизод нашей цивилизации. Её пытались возродить в начале 90-х, но, опыт не удался. Тот религиозный интерес, возникший после кризиса коммунистической идеи на Руси и распада СССР, продержался не долго.
Нужно искать более глубокие и универсальные “Коды”. Особенно это важно для народов, которых включает современная Русская цивилизация – бурят, башкирцев, кавказцев и просто не исповедующих христианство, но ищущих морально-нравственные принципы своей жизни и предназначение своё в Мироздании.
Игнорирование взглядов на жизнь не христианизированных жителей России может привести только к разобщённости.
Может ли существовать государство славян без тотальной христианизации? Пример – языческое (народническое) Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское. Оно объединяло многих русинов и уступило польским католикам лишь в 1385 году, после предательства Ягайло.