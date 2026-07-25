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Как работают культурные коды, когда родилась Русская Цивилизация,возможно ли Царство Божие на Земле?

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Переслано от: День ТВ

К чему приводит гуманизм; коллективисты ли русские; традиционализм против консерватизма? Говорим с доктором философии, заместителем председателя «Изборского клуба» Виталием Аверьяновым. Ведущий – писатель, ведущий эксперт «Изборского клуба» Алексей Комогорцев.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции различаются традиционные ценности и русские культурно-цивилизационные коды. - Поворот государства к теме традиционных ценностей объясняется не только политической конъюнктурой, но и попыткой привести национальное самосознание в соответствие с «генотипом» русской цивилизации. - Официальное оформление темы произошло через: - Стратегию национальной безопасности 2021 года, - Указ №809 о традиционных духовно-нравственных ценностях. - Истоки этого поворота собеседник связывает с инициативами митрополита Кирилла конца 1990-х и работой Всемирного русского народного собора. - Ценности описываются как осознаваемые понятия и ориентиры выбора. - Коды — как более глубокие, часто неосознаваемые матрицы ментальности и поведения, из которых ценности вырастают. - Коды сравниваются с подводной частью айсберга, а ценности — с надводной. - Официальный список ценностей критикуется как несистемный и частично заимствованный. - Особой критике подвергаются: - гуманизм — как потенциально антропоцентрическая установка, способная вытеснять духовную вертикаль; - коллективизм — как неточное слово для русской традиции, где важнее соборность, кооперация, солидарность; - жизнь — как слишком абстрактная категория, не равная сама по себе высшей ценности. - Русская цивилизация, по мысли автора, в нынешнем виде рождается не во времена Крещения Руси, а примерно в XIII–XIV веках, в эпоху Александра Невского и Сергия Радонежского. - Коды, согласно этой логике, возникают через личности-родоначальники, чьи духовные и культурные матрицы передаются веками. - Даже революции и идеологические сломы не уничтожают коды: они могут менять форму, но продолжают действовать. - Пример: мифологема «белого царя» позже преобразуется в советские конструкции вроде «старшего брата» и «дружбы народов». - Вводится важное различие между кодами и антикодами: последние могут использоваться для разрушения собственной цивилизационной основы. - Новые коды, по этой версии, не столько рождаются, сколько актуализируются. - В этом смысле Новороссия рассматривается как современно актуализированный код, связанный с исторической справедливостью, восстановлением после смуты и пасхальным мотивом воскресения. - Вопрос о Царстве Божием на Земле получает парадоксальный ответ: не как окончательная полнота, а как земное подобие, предвосхищение, промежуточная форма высшего порядка. - Среди базовых русских кодов называются: - общество/мир, - троичность, - правда, - Пасха, - Святая Русь, - Иоанновский дух, - халкидонское многоглавие.

Подробный вывод

В этом видео предложена не просто культурологическая схема, а целая метафизика исторического развития России. Центральная мысль беседы состоит в том, что говорить о стране через набор декларативных ценностей недостаточно. Ценности — это уже поздний, рационализированный слой. Они похожи на формулировки, которые общество о себе произносит. Но между тем, как человек о себе говорит, и тем, что им реально движет, почти всегда есть дистанция. То же верно и для цивилизаций. И здесь появляется важный, на мой взгляд, плодотворный поворот: культурный код мыслится как глубинная настройка, не как лозунг, а как структура восприятия, реакции, связности мира. В психологии это можно сравнить не с убеждением, а со схемой личности; в нейросетях — не с конкретным ответом модели, а с архитектурой и весами, задающими характер всех ответов. Ценность можно провозгласить. Код нельзя просто назначить указом. Он либо укоренен, либо нет.

1. Почему одной риторики о ценностях мало

Собеседник довольно убедительно показывает слабость чисто ценностного языка. Список ценностей почти всегда эклектичен, потому что в него попадают: - реально традиционные элементы, - политически удобные формулы, - международные заимствования, - компромиссные конструкции. Это типичная проблема любой официальной идеологии. Она хочет быть одновременно и глубокой, и универсальной, и безопасной, и дипломатичной. В итоге возникает каталог «всего хорошего». Но каталог не равен мировоззрению. Здесь есть философский нерв: ценность без онтологического основания становится риторикой. Если не ясно, из какой картины человека и мира она вытекает, то ее можно переопределить, подменить, использовать против ее же носителей. Так нередко происходит и в политике, и в частной жизни: человек клянется в любви, свободе, достоинстве — но в критический момент действует по совсем другим, более глубинным импульсам. Значит, смотреть надо глубже слов.

2. Коды как скрытая почва истории

Особенно интересна мысль о том, что коды — это не просто культурные символы, а неосознаваемые механизмы цивилизационного самовоспроизводства. Эта идея перекликается и с Юнгом, и со Шпенглером, и с Бурдье, но здесь она радикально персонализируется: код — это не схема в пустоте, а передаваемый отпечаток духовного опыта. Это сильный ход. Он уводит разговор от сухого структурализма к живой истории. Цивилизацию формируют не только институты и ресурсы, но и фигуры-носители образца. В этом смысле Александр Невский и Сергий Радонежский выступают не просто историческими деятелями, а как узлы сборки нового русского мира. Здесь уместна аналогия с религиозной традицией и педагогикой одновременно: многое передается не через формулу, а через образ, через тип присутствия в мире. Ребенок перенимает не теорию родителей, а их способ реагировать. Народ, вероятно, тоже.

3. Русская цивилизация как нечто возникшее заново

Одна из ключевых и спорных идей лекции: современная русская цивилизация родилась не в момент Крещения Руси, а позже — в XIII–XIV веках. Это интересный тезис, потому что он предлагает видеть историю не как прямую линию, а как серию цивилизационных пересборок. Такой взгляд полезен хотя бы тем, что снимает наивный исторический романтизм. Не всякая древность тождественна нынешнему культурному ядру. Бывают разрывы, псевдоморфозы, смены ритма. Цивилизация может пережить катастрофу, затем собраться заново — уже с другой внутренней формой. Это, кстати, психологически очень правдиво. Личность тоже не всегда развивается линейно. Иногда человек по-настоящему рождается после кризиса, утраты или краха старых оснований. Возможно, и народы устроены сходно.

4. Возможно ли Царство Божие на Земле?

Это, пожалуй, самый тонкий сюжет беседы. Ответ здесь не плоский: не «да» и не «нет». Говорится, что полнота Царства Божия не сводима к земной истории, но на Земле возможно его умаленное подобие, отблеск, прообраз. Это позиция, в которой есть баланс между утопизмом и цинизмом. - Утопизм говорит: мы сейчас построим рай окончательно. - Цинизм говорит: на Земле возможны только борьба интересов и управление массами. - Здесь предлагается третье: возможны формы бытия, в которых высший порядок частично проступает в истории. Это напоминает старую религиозную мысль о том, что святость не отменяет трагизм мира, но преображает его локально и реально. Не весь мир сразу становится раем, но в нем возникают острова иной меры бытия — общины, братства, монастыри, семьи, формы служения, где уже действует другая логика. Практически это важнее, чем кажется. Потому что вопрос не только в том, можно ли построить идеальное государство. Вопрос в том, может ли история быть не только падением, но и восхождением. Лекция отвечает: да, но не механически и не через насилие.

5. Коды и антикоды

Очень важная мысль — существование антикодов. Любая живая система уязвима не только перед внешним врагом, но и перед внутренней карикатурой на саму себя. Это, пожалуй, один из самых жизненных моментов беседы. Почти каждая высокая идея может быть вывернута: - соборность — в стадность, - справедливость — в завистливую уравниловку, - терпимость — в беспринципность, - духовность — в пустую позу, - государственность — в бюрократический культ. Это касается не только истории России. Это универсальный закон человеческой природы: мы часто привязываемся не к истине, а к ее удобному образу. Любим не реальность, а идеализированную маску. Поэтому разговор о кодах полезен только тогда, когда он не превращается в самоуспокоение. Иначе код становится мифом, а миф — наркотиком.

6. Новороссия как актуализация, а не новодел

Интересен взгляд на Новороссию как на код, который не выдумывается заново, а актуализируется в исторический момент. Это тонкое различие. Если код настоящий, он не создается пропагандой с нуля. Он резонирует с уже имеющимися слоями памяти, боли, надежды и исторического самоощущения. Здесь звучит пасхальный мотив: Россия после смуты не просто восстанавливается административно, а переживает нечто вроде возвращения к себе. Этот образ можно принимать или оспаривать, но внутренняя логика его ясна: история понимается как череда падений и воскресений. В философском плане это противопоставление линейному прогрессизму. Не «завтра обязательно лучше, чем вчера», а «будущее зависит от того, удалось ли оживить глубинный источник». Это гораздо менее комфортная, но и более взрослая картина истории.

7. Сильные стороны и уязвимости позиции

Сильные стороны беседы: - попытка выйти за пределы банального языка ценностей; - стремление к системности; - внимание к глубинным культурным основаниям; - серьезное отношение к исторической преемственности; - интересная связка философии, богословия, культурологии и политики. Но есть и уязвимости: - метафора «генотипа цивилизации» сильна образно, но требует осторожности, чтобы не превратиться в эссенциализм; - некоторые оценки, например по гуманизму, звучат слишком жестко и исторически спорно; - есть риск, что разговор о кодах станет избыточно самоподтверждающимся: если все можно объяснить кодом, то сложнее проверять гипотезу; - личностное происхождение кодов выглядит содержательно, но нуждается в более строгом историческом и антропологическом обосновании. Иными словами, концепция интересна как карта смыслов, но ей полезна эмпирическая дисциплина. Иначе она может стать красивой мифологией о себе, а не инструментом реального понимания.

Общий итог

В этой лекции проводится важная мысль: цивилизация живет не декларациями, а глубинными формами самоощущения. Если общество теряет связь с этими формами, оно начинает говорить правильные слова, но действовать разрушительно. Если же связь восстанавливается, тогда и ценности обретают почву. Это очень практический вывод, хотя звучит философски. Он касается не только государства, но и человека. Мы тоже часто пытаемся переписать себя на уровне «ценностей», не разобравшись в собственных глубинных кодах — страхах, верности, образах любви, понимании правды, отношении к жертве и общности. Поэтому разговор о цивилизации здесь невольно становится разговором о душе. И, возможно, главный вопрос после этой беседы не в том, какие коды правильнее перечислить, а в другом: как отличить живой культурный код, который помогает народу становиться собой, от идеализированного образа, в который народ влюбляется, чтобы не встречаться с реальностью?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/dd03b38771de2c84e589017085ca2c13/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4395 4155
    Сан Саныч два часа назад

      С уважением отношусь к верующим-христианам, но, христианизированная Русь – лишь малый эпизод нашей цивилизации. Её пытались возродить в начале 90-х, но, опыт не удался. Тот религиозный интерес, возникший после кризиса коммунистической идеи на Руси и распада СССР, продержался не долго.

      Нужно искать более глубокие и универсальные “Коды”. Особенно это важно для народов, которых включает современная Русская цивилизация – бурят, башкирцев, кавказцев и просто не исповедующих христианство, но ищущих морально-нравственные принципы своей жизни и предназначение своё в Мироздании.

      Игнорирование взглядов на жизнь не христианизированных жителей России может привести только к разобщённости.

      Может ли существовать государство славян без тотальной христианизации? Пример – языческое (народническое) Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское. Оно объединяло многих русинов и уступило польским католикам лишь в 1385 году, после предательства Ягайло.

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