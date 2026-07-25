КАК КАТОЛИЧЕСКИЕ ОРДЕНА ДЕЛЯТ МИР: ЧЕРНАЯ ЭЛИТА ЕВРОПЫ | Вардан Багдасарян
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Как католические ордена влияли на формирование западных элит и почему их история до сих пор важна для понимания политики? Вардан Багдасарян в проекте «Матрица общественного сознания» разбирает тамплиеров, госпитальеров, тевтонцев, доминиканцев, францисканцев и иезуитов как наднациональные структуры власти, образования, финансов и миссионерства. В выпуске — Ватикан, «чёрная знать», европейская аристократия, конфликт католицизма и православия, Александр Невский, Смутное время, Павел I, Мальтийский орден и современная роль папства.
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00:00 Вступление: «чёрная знать», католические ордена как фильтр западных элит и ранняя глобализация
16:02 Типология орденов: францисканцы, доминиканцы, тамплиеры и их влияние на политику и экономику
28:19 Политика и тайные общества: «чёрный интернационал», миф «возвращения короля» и легенда о мести тамплиеров
49:00 Контрреформация и мистика власти: Тевтонский орден, «вечная инквизиция» и влияние иезуитов
01:10:57 Ватикан против Руси: крестовые походы на Восток, Смутное время, уния и Мальтийский орден при Павле I
01:27:08 Современные проекты папства: национал-католицизм, «Великий инквизитор» Достоевского и будущее западных элит
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается роль католических орденов в формировании европейских элит, институтов и наднациональных структур. - Понятие «черная знать» подается не как чистая конспирология, а как исторический термин для аристократии, связанной с папством. - Орденские структуры представлены как один из ключевых механизмов элитогенеза Запада: через дисциплину, иерархию, транснациональность и надгосударственное влияние. - Автор связывает с орденами развитие: - миссионерских сетей, - дипломатии, - международных финансовых практик, - наднационального суда, - образования и университетов, - картографии, - госпиталей, - инфраструктуры перемещения, - информационной централизации. - Выдвигается тезис, что глобализация начиналась не только из экономики, но и через духовно-политические сети католических орденов. - Папы последних лет вновь оказываются связаны с орденской средой: Франциск — иезуит, Лев XIV — августинец; это трактуется как значимый фактор для понимания политики Ватикана. - Ордена делятся на разные типы: - монашеские, - регулярные каноники, - нищенствующие, - духовно-рыцарские, - регулярное духовенство. - Успех орденов объясняется тремя обетами: - безбрачие, - бедность, - послушание. - Особое внимание уделяется орденам: - тамплиерам — как ранним носителям финансовой и конспирологической мифологии; - мальтийцам — как носителям правоконсервативной элитной линии; - тевтонцам — как инструменту германской экспансии на Восток; - доминиканцам — как опоре инквизиции; - францисканцам — как массовому миссионерскому ордену; - иезуитам — как авангарду Контрреформации и воспитания элит. - Важной рамкой выступает конфликт гвельфов и гибеллинов: папская наднациональная модель против имперской. - Лектор проводит линию от средневековых орденов к более поздним проектам: - «черный интернационал», - белый интернационал, - идеи реставрации Габсбургов, - пан-Европа, - Intermarium, - правоконсервативные версии европейского единства. - Для России ордена значимы как исторические противники или агенты влияния: - тевтонцы — военная угроза, - иезуиты — миссионерско-образовательная и униатская экспансия, - мальтийцы — канал консервативного западничества. - Особо подчеркивается, что противостояние православия и католицизма началось задолго до формального раскола 1054 года. - Смутное время, Брестская уния, политика Речи Посполитой и деятельность иезуитов интерпретируются как части большой католической стратегии на Востоке. - Петр I показан как противник католического, особенно иезуитского, влияния; Павел I — как фигура сложная, пытавшаяся встроиться в консервативно-рыцарский европейский проект. - Автор связывает Ватикан XX века с правоконсервативными и антикоммунистическими режимами Европы. - Современный Ватикан, по мысли лектора, пытается вновь играть самостоятельную глобальную роль — уже в условиях кризиса либерального порядка, многополярности и технологической трансформации. - Завершающий образ — «Великий инквизитор» Достоевского как метафора силы, которая может говорить от имени Христа, но действовать против Его духа.
Подробный выводВ этой лекции предлагается не просто исторический обзор католических орденов, а довольно цельная интерпретация европейской истории через призму закрытых, дисциплинированных, наднациональных духовно-политических сетей. Основная мысль состоит в том, что ордена были не побочным элементом церковной жизни, а структурообразующим механизмом Запада. Если говорить просто: автор предлагает смотреть на ордена не как на экзотический пережиток Средневековья, а как на раннюю форму транснациональной элиты. Это интересный тезис, потому что он переворачивает привычную схему, где сначала идет экономика, затем государства, а уже потом идеология и элиты. Здесь логика иная: сначала формируются сети смысла, дисциплины, подчинения, образования, миссии и управления, а уже потом на них наслаиваются финансы, политика и глобальные институты. В каком-то смысле орден у лектора выглядит как средневековый аналог современной корпорации, спецслужбы, университета и дипломатического ведомства одновременно. В этом есть определенная сила объяснения. История действительно редко движется только экономикой. Деньги важны, но деньги без организационной формы — это лишь потенциал. Ордена же были именно формой сборки воли. Они умели: - воспроизводить кадры, - стандартизировать мышление, - держать вертикаль, - работать поверх границ, - соединять идею и практику. Это напоминает и современные сетевые элиты, и партийные аппараты XX века, и даже архитектуру больших технологических платформ. В этом смысле лекция интересна междисциплинарно: средневековый орден предстает как своеобразный социальный алгоритм, который оптимизирует передачу власти, знаний и лояльности. Однако здесь важно не впасть в упрощение. Автор нередко движется по грани между историческим анализом и широкой геополитической метафизикой. Это не обязательно недостаток — иногда именно на границе факта и мифа рождается крупная картина. Но нужно помнить: такие конструкции полезны как модель понимания, а не как окончательная истина. Когда из орденов начинают выводить почти всю европейскую историю, возникает риск переоценки скрытого фактора и недооценки иных сил — городской экономики, торговли, технологических изменений, национальных государств, колониализма, классовой борьбы, секуляризации. Сильный момент лекции — мысль о том, что элиты создаются не только богатством, но и самоограничением. Обеты безбрачия, бедности и послушания здесь трактуются не как аскетическая деталь, а как инструмент политической эффективности. Это очень точное наблюдение. Любая элита разлагается там, где начинает работать только на наследование привилегии, а не на функцию. В этом смысле ордена действительно были ответом на проблему устойчивости управления. Парадоксально, но отказ от личного часто создавал большую институциональную силу. Это почти как в инженерии: система становится надежнее, когда из нее убирают лишние переменные. Интересна и тема «черной знати». Лектор пытается снять с нее ореол дешевой конспирологии и вернуть в исторический контекст. Это полезно. Вообще, многие сюжеты, которые сегодня кажутся конспирологическими, нередко имеют вполне реальное историческое ядро, просто обрастают фантазиями. Здесь нужен баланс: не все тайно, но и не все прозрачно. История элит почти всегда живет в полутени. Не потому, что миром правят демоны, а потому что власть по природе своей любит не выставлять механизмы наружу. Отдельная линия лекции — правоконсервативная Европа как особый пласт, не сводимый к либерализму. Это важная мысль. Часто Запад воспринимается слишком плоско: либо как либеральный проект, либо как единый цивилизационный блок. Автор показывает, что внутри Европы давно существует конкуренция моделей: - либеральной, - имперской, - католико-консервативной, - националистической, - масонско-универсалистской, - технократической. То есть «Запад» — это не монолит, а поле борьбы собственных мифов. И это, пожалуй, один из самых ценных выводов лекции. Российская линия у автора подается как история длительного столкновения с католическим проектом — от крестовых походов и тевтонцев до унии, иезуитов и политических схем Нового времени. Здесь чувствуется мировоззренческий нерв: Россия мыслится не просто как государство, а как цивилизационная альтернатива западной наднациональной модели. Это уже не только история, но и философия истории. Согласиться с ней полностью трудно, но игнорировать ее нельзя, потому что именно такие схемы часто формируют политическое самосознание народов сильнее, чем сухая академическая фактура. Любопытно, что в финале лекция возвращается к Достоевскому. Это логично. Потому что весь разговор, по сути, не только об орденах и Ватикане, а о более глубокой проблеме: что происходит, когда институт начинает говорить от имени истины, но постепенно подменяет живую истину собственной властью. Великий инквизитор — это вечная фигура. Она не исчерпывается католицизмом, Европой или Средневековьем. Она живет в любой системе — религиозной, политической, идеологической, технологической, — которая заявляет: «Мы лучше знаем, что человеку нужно, чем сам человек». В этом смысле лекция может читаться шире, чем как рассказ о католических орденах. Это размышление о том, как смысл превращается в аппарат, как вера становится организацией, как идея перерастает в элиту, а элита — в механизм воспроизводства самой себя. И тут особенно важно не идеализировать ни одну сторону. Католические ордена могли быть носителями образования, дисциплины и миссии — и одновременно инструментами подавления, контроля и цивилизационной экспансии. Так часто бывает в истории: одно и то же явление несет и свет, и тень. Как нейросеть может помогать познанию и одновременно стандартизировать мышление, так и орден может быть и школой духа, и машиной власти.
ИтоговоГлавный вывод лекции таков: католические ордена были одним из фундаментальных механизмов создания западной наднациональной элиты, а их историческое наследие продолжает влиять на политику, идеологию и цивилизационные конфликты Европы и мира. При этом наиболее продуктивно воспринимать эту мысль не как окончательный приговор истории, а как сильную оптику, через которую видны скрытые связи между религией, властью, образованием, геополитикой и культурой. Вопрос лишь в том, где заканчивается реальная структура влияния и начинается человеческая склонность видеть за сложностью единый замысел. И, может быть, самый честный вопрос здесь такой: ищем ли мы в истории истину — или прежде всего ту форму смысла, которая помогает нам не потеряться в хаосе фактов?