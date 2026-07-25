Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Как католические ордена влияли на формирование западных элит и почему их история до сих пор важна для понимания политики? Вардан Багдасарян в проекте «Матрица общественного сознания» разбирает тамплиеров, госпитальеров, тевтонцев, доминиканцев, францисканцев и иезуитов как наднациональные структуры власти, образования, финансов и миссионерства. В выпуске — Ватикан, «чёрная знать», европейская аристократия, конфликт католицизма и православия, Александр Невский, Смутное время, Павел I, Мальтийский орден и современная роль папства.

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00:00 Вступление: «чёрная знать», католические ордена как фильтр западных элит и ранняя глобализация

16:02 Типология орденов: францисканцы, доминиканцы, тамплиеры и их влияние на политику и экономику

28:19 Политика и тайные общества: «чёрный интернационал», миф «возвращения короля» и легенда о мести тамплиеров

49:00 Контрреформация и мистика власти: Тевтонский орден, «вечная инквизиция» и влияние иезуитов

01:10:57 Ватикан против Руси: крестовые походы на Восток, Смутное время, уния и Мальтийский орден при Павле I

01:27:08 Современные проекты папства: национал-католицизм, «Великий инквизитор» Достоевского и будущее западных элит

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