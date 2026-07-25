Граф Калиостро. Эпоха Дворцовых переворотов: личности / Григорий Прядко и Егор Яковлев
Уже при его жизни никто не понимал, где правда, а где ложь – граф Калиостро стал настоящим «героем» своего времени. Его называли «самым совершенным из шарлатанов», жестоко осмеивали и всячески превозносили, связывали его с масонами и «наделяли» магическими силами, а Екатерина Вторая даже поставила пьесу, где разоблачала знаменитого мистика и мистификатора.
Всё о загадочной личности – о графе Калиостро – в новом выпуске программы «Исторический ликбез» историка Егора Яковлева на радио Sputnik.
Гость выпуска – историк Григорий Прядко.
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#ГрафКалиостро #История #ЕкатеринаII
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Граф Калиостро — одна из самых ярких фигур авантюрного XVIII века, человек, сознательно создававший вокруг себя ореол тайны, мистики и избранности. - Его обычно отождествляют с Джузеппе Бальзамо, уроженцем Палермо, хотя уже при жизни вокруг его личности возникло множество противоречивых версий. - Калиостро сочетал в себе черты: - авантюриста, - мистификатора, - «целителя», - алхимика, - умелого самопиарщика. - Он действовал в логике эпохи, когда спрос на тайные знания, магию, масонство, алхимию и чудеса был очень высок. - Важнейший инструмент его успеха — управление репутацией: на каждое обвинение он выдвигал альтернативную версию, запутывая современников. - В 1770-е годы он активно перемещался по Европе, попадал в скандалы, использовал жену Лоренцу в своих комбинациях и одновременно создавал образ «великого посвящённого». - С 1776 года его биография становится еще более туманной: именно тогда он начинает особенно активно ассоциироваться с масонством и продвигать идею «египетского масонства». - В Курляндии он сумел очаровать часть местной знати, особенно женщин, обещая тайные знания, духовное преображение и исключительную миссию. - В Петербург Калиостро прибыл как уже известный европейский мистик и шоумен, рассчитывая на успех при дворе и среди элиты. - Он установил связи с Иваном Елагиным и, вероятно, с Потёмкиным, но при дворе не закрепился. - Екатерина II восприняла его как опасного шарлатана и политически сомнительную фигуру. - Причины неприязни Екатерины: - сомнительная репутация Калиостро, - его связь с масонством, - возможная политическая двусмысленность, - раздражение от его попыток влиять на элиту. - После неудачи в России Калиостро был фактически выслан, а затем стал объектом сатиры Екатерины II, написавшей о нем пьесу «Обманщик» и еще несколько произведений с явными намеками на него. - Эта история показывает, что Калиостро был не просто курьезом эпохи, а заметной фигурой общеевропейского масштаба, настолько значимой, что ею занимались монархи, писатели и памфлетисты.
Подробный выводВ данной лекции Калиостро предстает не просто как «шарлатан из анекдота», а как очень точный симптом своего времени. XVIII век любил разум, но одновременно был одержим тайной. Это важный парадокс эпохи Просвещения: чем сильнее человек верит в рациональность, тем тоньше и изощреннее становятся формы иррационального соблазна. На поверхности — наука, академии, реформы, административная рационализация; в глубине — алхимия, магнетизм, масонские ритуалы, поиски древней мудрости и мечта об особом знании, которое даст власть над судьбой. Калиостро оказался идеальным продуктом этой среды. Он понял нечто фундаментальное о человеке: людям редко нужна истина в сухом виде, чаще им нужен образ истины, завернутый в тайну, статус и надежду. В этом смысле он был не только мошенником, но и тонким психологом. Он продавал не просто «чудо», а ощущение причастности к скрытой стороне мира. Это почти универсальный механизм — он работает и в религии, и в политике, и в современных медиа, и в инфобизнесе. Меняются костюмы, но не меняется структура человеческой доверчивости. Особенно интересно, что в беседе Калиостро показан как человек, чья личность была буквально собрана из нарративов. Его биография распадается на версии, антиверсии, слухи, контрслухи. Это напоминает современную информационную реальность: если создать вокруг себя достаточно плотное облако интерпретаций, то сама проверка фактов становится почти невозможной. Иными словами, Калиостро был не только мистиком XVIII века — он был еще и мастером информационной войны. Он интуитивно понял то, что позднее станет азбукой политтехнологий: если нельзя победить разоблачение, нужно утопить его в множественности альтернативных объяснений. Но в России он натолкнулся на иную среду. Петербург был пространством возможностей, однако это была не просто столица, а нервный центр империи, выросшей из переворотов, заговоров, фаворитизма и подозрительности. Здесь любой человек с неясным происхождением, масонскими связями и претензией на влияние при дворе воспринимался не только как фокусник, но и как потенциальный политический фактор. Для Екатерины II проблема заключалась, вероятно, не только в том, что Калиостро был смешон или нагл. Смешных авантюристов при дворах хватало. Опасным его делала непрозрачность. В этом и проявляется политическая мудрость Екатерины. Она могла быть циничной, жесткой, язвительной, но она хорошо понимала цену символам. Если позволить подобной фигуре укрепиться рядом с центром власти, это значит пустить во двор не просто шарлатана, а альтернативный источник легитимности: человека, который претендует на доступ к тайному знанию, к душам влиятельных людей, к скрытым механизмам влияния. А в эпоху, где власть держалась не только на законе, но и на ритуале, репутации, личных сетях и сакральности трона, это уже не пустяк. Показательно, что ответом Екатерины стала не только административная высылка, но и литературное уничтожение репутации. Это очень современный жест. Она не просто выгнала его — она стремилась закрепить его образ в общественном сознании как «обманщика». То есть борьба шла не только за безопасность, но и за интерпретацию. Кто он такой? Великий посвящённый или дутый мистик? Власть понимала: тот, кто контролирует рассказ о человеке, контролирует и его место в истории. Есть в этой истории и более глубокий человеческий слой. Калиостро преуспевал там, где люди хотели быть обманутыми красиво. Его жертвы — не просто наивные простаки. Часто это были знатные, образованные, влиятельные люди. И это важное напоминание: интеллект сам по себе не защищает от иллюзий. Иногда наоборот — делает их изящнее. Человек может быть прекрасно образован и при этом жаждать чуда, которое подтверждает его исключительность. В этом смысле аристократ, мечтающий о тайном посвящении, и современный человек, ищущий «секретный ключ к успеху», устроены удивительно похоже. Лекция также подводит к тонкой мысли о разнице между знанием и обещанием знания. Настоящее знание почти всегда ограниченно, трудно, медленно и скромно. Обещание знания — быстрое, блестящее, льстит самолюбию и обещает посвящение без внутренней работы. Калиостро торговал именно вторым. И потому он остается узнаваемой фигурой по сей день: это архетип человека, который продает короткий путь к тайне. Если смотреть шире, история Калиостро — это история не только о мошеннике, но и о человеческой природе. Мы часто любим не реальность, а ее украшенную проекцию. Нам хочется верить, что где-то есть тайный рычаг, секретный орден, скрытая формула, благодаря которой можно обойти сложность жизни. Но реальность упряма: здоровье не сводится к эликсиру, мудрость — к посвящению, власть — к мистическому жесту, а истина — к эффектной легенде. И все же люди снова и снова идут за тем, кто обещает чудо, потому что чудо психологически утешительнее труда, неопределенности и конечности. В этом смысле образ Калиостро стоит рядом и с алхимиком, и с политическим демагогом, и с современным продавцом «волшебной системы». Формы разные, механизм один: сначала создается дефицит смысла, затем предлагается избранный посредник, а потом вокруг него строится театр исключительности. И чем тревожнее время, тем плодороднее почва для таких фигур. И, может быть, главный урок этой истории не в том, что «люди глупы», а в том, что человеку трудно принять обычность истины. Простая правда редко ослепляет. Она не обещает бессмертия, золота, вечной молодости и тайной власти. Она чаще говорит: мир сложен, ты ограничен, знания фрагментарны, а путь длинный. Но именно в этой трезвости больше свободы, чем в любой ослепительной мистификации. И здесь возникает открытый вопрос: почему человеку так часто ближе красивая иллюзия, чем неполная, трудная, но живая правда о мире и о самом себе?