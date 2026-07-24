Херсон скоро могут освободить. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе много внимания уделено российской спутниковой группировке «Рассвет»: - заявляется о запуске второй партии спутников; - подчеркивается их автономная межспутниковая лазерная связь; - проект рассматривается как альтернатива Starlink для военных и гражданских задач. - Отдельно обсуждается предотвращение теракта в Москве: - со ссылкой на ФСБ говорится о задержании гражданки России; - утверждается, что она действовала по указанию украинских спецслужб; - делается акцент на эффективности оперативной и агентурной работы российских силовиков. - Значительная часть разговора посвящена кадровым перестановкам на Украине: - отставке ряда руководителей; - смене военного командования; - оценке этих событий как признака внутреннего кризиса и внешнего давления. - Новый украинский военачальник в этой лекции описывается крайне резко и эмоционально: - как радикальный русофоб; - как фигура, связанная не столько с военной эффективностью, сколько с идеологической жесткостью; - как символ дальнейшей эскалации. - По линии фронта автор беседы утверждает, что: - российские силы сохраняют инициативу; - идут продвижения на ряде направлений; - усиливается давление на логистику, железные дороги, промышленные и портовые объекты Украины. - Особо выделяется тема Одессы, Херсона и южного направления: - говорится о нарастающем воздействии по портовой и транспортной инфраструктуре; - высказывается предположение о возможной подготовке условий для будущих операций на правобережье Днепра; - Херсон представлен как стратегически важный узел для дальнейшего продвижения. - Поднимается вопрос санкционного и научно-технологического противостояния: - обсуждается включение ряда российских вузов в американские ограничительные списки; - это трактуется как элемент борьбы за кадры, технологии и интеллектуальные ресурсы. - В финале обсуждается американский военный бюджет: - звучит критика масштабов расходов; - делается вывод о милитаризации, бюрократическом разрастании и возможной коррупционной природе части таких решений.
Подробный выводВ этом видео соединены несколько уровней повестки: военный, технологический, политический и цивилизационный. Содержательно беседа строится вокруг одной центральной идеи: конфликт понимается не как локальное столкновение, а как системное противостояние государств, инфраструктур, кадровых резервов, идеологий и моделей будущего.
1. Технология здесь подается как новая форма суверенитетаРазговор о спутниках «Рассвет» — не просто новость о космосе. В более глубоком смысле это попытка показать, что современная война и современная государственность зависят уже не только от числа солдат или танков, но от способности создавать свои сети связи, свои каналы навигации, свои цифровые контуры управления. Это важный момент: в XXI веке связь становится тем, чем в прошлые эпохи были железные дороги или флот. Кто контролирует передачу данных, тот во многом контролирует пространство решений. Здесь есть интересная междисциплинарная параллель: как в психике человека устойчивость зависит от внутренних связей между частями личности, так и устойчивость государства зависит от связности его систем. Внешняя зависимость делает и человека, и страну уязвимыми. Поэтому тема спутников в беседе фактически символизирует борьбу за автономность сознания государства.
2. Внутренняя безопасность рассматривается как фронт не менее важный, чем боевые действияЭпизод с предотвращенным терактом встроен в общую логику войны на истощение. Смысл в том, что линия конфликта проходит не только по карте, но и внутри крупных городов, транспортных узлов, гражданской жизни. Это уже не классическая война XX века, где фронт был отделен от тыла. Сегодня тыл тоже превращается в зону риска. С практической точки зрения тезис понятен: если противник не может достичь результата на поле боя, он пытается бить по символическим, управленческим и психологическим целям. Это логика асимметрии. Но здесь важно сохранять трезвость: подобные темы требуют особенно аккуратного отношения к фактам, потому что в условиях войны информация почти всегда становится частью самой войны.
3. Кадровые перестановки на Украине подаются как симптом кризиса системыОдна из главных линий беседы — трактовка украинских перестановок как признака дестабилизации. Смена фигур понимается не как обычная ротация, а как проявление конфликта элит, внешнего давления и деградации управляемости. Здесь чувствуется старый исторический мотив: когда режим начинает часто переставлять людей наверху, это может означать не обновление, а потерю внутреннего равновесия. История знает множество примеров, когда кадровая турбулентность предшествовала системному надлому. Но важно помнить и обратную сторону: иногда смена руководителей — это не слабость, а попытка адаптации. Истина тут, как почти всегда в политике, зависит от дальнейших последствий, а не от самого факта перестановки.
4. Враг в беседе описывается не только как противник, но и как носитель идеологической крайностиХарактеристика нового украинского командования здесь подчеркнуто эмоциональна и морально окрашена. Это не просто военная оценка, а попытка провести границу между «обычным противником» и «идеологическим фанатиком». Такое различение интересно само по себе: в философском смысле человек легче принимает наличие врага, чем наличие врага, который отрицает само право другого на существование. Первый конфликт еще может быть политическим, второй уже становится экзистенциальным. Подобная риторика усиливает драматизм, но одновременно повышает риск деhumanизации. А это всегда опасный момент. История многократно показывала: как только одна сторона начинает воспринимать другую не как людей, а как абсолютное зло, пространство для рационального решения почти исчезает.
5. Военная картина строится вокруг идеи истощения украинских ресурсовПо ходу беседы многократно повторяется один и тот же мотив: - нехватка людей; - истощение ПВО; - разрушение логистики; - снижение устойчивости обороны; - возрастание значения авиаударов и ударов по инфраструктуре. Это важная рамка. Она показывает войну не как цепочку отдельных боев, а как математически и ресурсно обусловленный процесс. В каком-то смысле это напоминает работу сложной системы: если нарушить подачу энергии, связи и снабжения, то даже хорошо организованный участок начинает терять устойчивость. Военная логика здесь почти инженерная: не обязательно ломать каждую стену по отдельности, достаточно разрушить несущие связи.
6. Южное направление — ключ к геополитическому смыслу конфликтаКогда в беседе поднимаются Херсон и Одесса, становится ясно, что речь идет не только о тактических задачах. Контроль над побережьем — это вопрос: - логистики; - торговли; - морского выхода; - экономического выживания; - стратегической глубины. Море в политике всегда больше, чем география. Это доступ к внешнему миру, к капиталу, к вооружениям, к символу государственности. Страна, отрезанная от моря, меняет свое положение не только на карте, но и в исторической судьбе. Поэтому акцент на Херсоне и Одессе в беседе имеет не просто военный, а почти цивилизационный смысл.
7. Наука, образование и кадры показаны как скрытое поле борьбыОбсуждение российских вузов и американских ограничений выводит разговор в еще одно измерение: война за мозги. Это особенно существенный момент. Современные конфликты выигрываются не только на передовой, но и в аудиториях, лабораториях, центрах разработки, вычислительных кластерах, инженерных школах. Кто готовит лучших специалистов, тот формирует будущее. Здесь проявляется глубокий парадокс глобализации. Пока мир казался единым, обмен умами считался благом. Когда же мир распался на блоки, тот же самый обмен начал рассматриваться как утечка ресурса. То, что раньше называлось открытостью, стало называться уязвимостью. Так часто бывает и в личной жизни: то, что в мирное время является доверием, в конфликте начинает выглядеть как наивность.
8. Американский военный бюджет трактуется как симптом имперского перенапряженияФинальный блок беседы о военных расходах США важен не только экономически. Он несет философский подтекст: может ли система бесконечно наращивать силовой контур, не разрушая собственное внутреннее равновесие? Любая империя сталкивается с этой проблемой. Внешняя мощь требует внутренних ресурсов, а ресурсы не безграничны. В какой-то момент сила, призванная обеспечивать устойчивость, сама становится источником нестабильности — через долги, инфляцию, бюрократию, коррупцию, политический раскол. Это почти универсальный закон: структура, которая слишком долго живет мобилизацией, начинает путать средство и цель. Оборона превращается в самоценную машину воспроизводства самой себя.
Итоговая оценкаВ данной лекции мир описывается как пространство, где уже невозможно разделить: - войну и экономику, - идеологию и инфраструктуру, - науку и геополитику, - тыл и фронт, - связь и власть. Сильная сторона беседы — в попытке видеть конфликт системно, а не фрагментарно. Она показывает, что в современной борьбе решают не только отдельные операции, но и способность выстраивать устойчивые контуры: спутниковые, логистические, кадровые, управленческие, психологические. Слабая сторона — высокая эмоциональная насыщенность и резкость формулировок. В таких темах это делает картину ярче, но иногда может уводить от проверки фактов к усилению убежденности. А убежденность, как ни странно, часто похожа на идеологию: она дает опору, но может сузить обзор. Если смотреть глубже, то главный нерв этой беседы — не только вопрос о том, кто продвигается на карте, а вопрос о том, чья модель организации реальности окажется устойчивее: более связная, более автономная, более ресурсная, более мотивированная. И здесь история, техника и психология сходятся в одной точке: выживает не обязательно тот, кто громче говорит, а тот, кто лучше соединяет силу, смысл и дисциплину. И, пожалуй, главный открытый вопрос после такого разговора звучит так: что в условиях большой войны ближе к истине — оперативная уверенность в победе или способность сохранять трезвость, даже когда собственная картина мира кажется полностью убедительной?