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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео поговорим о том, как формируется власть в современном мире. Разберём, как возникают общественные представления о государстве, почему мировоззрение миллионов людей становится главным ресурсом управления и что такое интеллектуальный суверенитет.

Досмотрите до конца — после этого выпуска вы начнёте иначе воспринимать новости, политические события и процессы, которые происходят вокруг.

✍️ Напишите в комментариях: как вы считаете, что сегодня оказывает самое сильное влияние на мировые события?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

#управление #глобальноеуправление #политика #социология #философия #россия #русскийнарод #сергейбудков

0:00 – Вступление

1:18 – Что такое государство на самом деле?

2:04 – Кто управляет людьми?

3:37 – Как изменили наше представление о государстве?

5:14 – Почему люди сами защищают чужие идеи?

6:41 – Кто сегодня принимает реальные решения?

8:16 – Каким будет мир в будущем?

10:41 – Как перестать жить по чужим правилам?

12:20 – Завершение