ВЛАСТЬ давно НЕ у президентов!? / Кто на САМОМ ДЕЛЕ управляет сегодня МИРОМ?
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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.
В этом видео поговорим о том, как формируется власть в современном мире. Разберём, как возникают общественные представления о государстве, почему мировоззрение миллионов людей становится главным ресурсом управления и что такое интеллектуальный суверенитет.
Досмотрите до конца — после этого выпуска вы начнёте иначе воспринимать новости, политические события и процессы, которые происходят вокруг.
✍️ Напишите в комментариях: как вы считаете, что сегодня оказывает самое сильное влияние на мировые события?
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0:00 – Вступление
1:18 – Что такое государство на самом деле?
2:04 – Кто управляет людьми?
3:37 – Как изменили наше представление о государстве?
5:14 – Почему люди сами защищают чужие идеи?
6:41 – Кто сегодня принимает реальные решения?
8:16 – Каким будет мир в будущем?
10:41 – Как перестать жить по чужим правилам?
12:20 – Завершение
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео утверждается, что реальная власть сместилась от формальных государственных институтов к тем, кто управляет информационным полем. - Государство, по мысли автора, существует не только как территория, армия и законы, но прежде всего как образ в психике миллионов людей. - Кто формирует этот образ через новости, образование, кино, массовую культуру, тот в конечном счете влияет и на политическое поведение общества. - В качестве примера приводится распад СССР: страна, как утверждается, была разрушена не военным путем, а через демонтаж доверия и образа государства. - Автор считает, что в общественное сознание был внедрен новый образ: государство как корпорация, где граждане превращаются в клиентов, а социальные сферы — в услуги. - По этой логике даже элиты часто не осознают, что транслируют не собственные идеи, а уже внедренные им схемы управления. - В лекции проводится аналогия с древними жрецами и фараонами: видимая власть и реальная власть — не одно и то же. - Утверждается, что сегодня значительное влияние имеют транснациональные структуры, у которых нет демократической подотчетности, но есть контроль над ресурсами, информацией и правилами игры. - Автор связывает современные кризисы, ограничения и чрезвычайные меры с движением к модели «сетевого государства», где гражданство заменяется подпиской, а право — пользовательским соглашением. - Особое внимание уделено идее ресурсной экономики, в которой человек рассматривается не как цель, а как управляемая единица потребления и расхода. - Главный практический вывод: защита государства начинается не с границ, а с интеллектуального суверенитета — способности самостоятельно анализировать информацию и видеть, какой образ мира тебе навязывают. - Метод познания, критическое мышление и работа с собственной психикой подаются как единственная реальная форма защиты от скрытого управления.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается цельная картина мира, где главная арена власти — не кабинет президента, а сознание человека. Это важный тезис, и в нем есть рациональное зерно. Любая политическая система действительно держится не только на силе, но и на доверии, символах, привычках, легитимности. Если люди перестают верить в институты, институты начинают рассыпаться, даже если формально еще существуют. В этом смысле автор справедливо подчеркивает: власть — это не только закон и принуждение, но и управление представлением о норме. Здесь можно провести параллель и с психологией, и с нейросетями. Как модель обучается на множестве повторяющихся сигналов, так и человек формирует картину мира из повторяющихся сообщений среды: школа, медиа, семья, культурные сюжеты. Один сигнал почти ничего не значит, но тысячи сигналов создают устойчивый внутренний шаблон. Эта мысль не мистическая, а вполне практическая: кто управляет потоком повторений, тот влияет на структуру восприятия. При этом в беседе заметен и характерный риск подобных концепций: сложная политико-экономическая реальность объясняется через почти монолитный скрытый субъект — некие корпорации, закрытые группы, архитекторы сценариев. Такая модель удобна своей ясностью: она превращает хаос мира в понятный сюжет. Но здесь нужна осторожность. История чаще устроена не как единый заговор, а как переплетение интересов элит, бюрократий, рынков, технологий, идеологий и массовой психологии. Иначе говоря, скрытое влияние существует, но оно не всегда централизовано до уровня единой режиссуры. Автор использует сильные образы: Египет, жрецы, Оруэлл, СССР, COVID, ресурсное нормирование. Это делает аргументацию эмоционально убедительной. Но философски важно отделять структурное влияние от тотального детерминизма. Да, медиа и корпорации могут влиять на повестку. Да, крупный капитал часто сильнее избирательного цикла. Да, государство нередко начинает мыслить языком менеджмента, а не служения. Но из этого еще не автоматически следует, что президенты полностью лишены субъектности или что все кризисы спроектированы единой рукой. Самая сильная часть лекции — не обвинительная, а методологическая. Автор фактически говорит: не верь форме, смотри на механизм; не реагируй на событие, исследуй, кто выигрывает от его интерпретации. Это уже не теория страха, а инструмент анализа. И именно здесь беседа становится по-настоящему полезной. Потому что зрелое мышление начинается там, где человек перестает быть пассивным потребителем новостей и начинает задавать вопросы: - кто источник информации; - какие интересы за ней стоят; - какую модель реальности она во мне закрепляет; - к какому типу поведения меня подталкивает. Идея интеллектуального суверенитета звучит особенно содержательно. Можно спорить с масштабом скрытого управления, но трудно спорить с тем, что общество без самостоятельного мышления становится уязвимым. Технологический суверенитет без культурного и интеллектуального действительно легко превращается в обслуживание чужих целей. Завод можно построить свой, а смысл его работы останется чужим. Это похоже на человека, который внешне свободен, но внутренне живет по импортированным шаблонам успеха, страха, нормы и желаний. Есть и более глубокий антропологический слой. Автор, по сути, говорит о старой истине: человеком легче управлять через его картину мира, чем через прямое насилие. Это созвучно и религиозной аскетике, и современной когнитивной науке. В духовных традициях говорили о борьбе за ум; в психологии — о когнитивных схемах; в политике — о пропаганде; в цифровую эпоху — об архитектуре внимания. Язык меняется, принцип остается. Если убрать из лекции избыточно жесткие обобщения, остается ценный каркас: 1. Государство держится на коллективном воображении не меньше, чем на силе. 2. Информационная среда формирует политическую реальность. 3. Крупные наднациональные структуры действительно способны влиять на решения государств сильнее, чем это принято признавать публично. 4. Без критического мышления человек становится носителем чужих программ, искренне считая их своими. 5. Настоящий суверенитет начинается с метода мышления, а не с лозунга. В каком-то смысле эта лекция не столько о мировом правительстве, сколько о приватизации сознания. И это, пожалуй, более точная формулировка. Потому что главный вопрос не в том, кто именно дергает за ниточки, а в том, почему человек так легко соглашается жить в уже написанном для него сценарии. Мы часто воюем за вывески — партии, лица, должности — и почти не замечаем, что сам язык, на котором мы думаем о мире, уже кем-то сконструирован. И здесь возникает практический, почти аскетический вывод: свобода начинается не с отрицания всего, а с дисциплины восприятия. Нужно учиться не только искать ложь у других, но и замечать, где мы сами влюблены в удобные мифы — политические, идеологические, личные. Потому что иллюзия приятнее истины, а образ почти всегда привлекательнее реальности.
ИтогГлавная мысль видео: сегодня управляют не столько те, кто занимает официальные посты, сколько те, кто формирует образы, смыслы и правила интерпретации реальности. С этим тезисом можно соглашаться частично, критически, с оговорками — но игнорировать его нельзя. Власть над вниманием, языком и нормой действительно стала одной из центральных форм власти современности. Полезность лекции — в напоминании о необходимости информационной трезвости и интеллектуальной самостоятельности. Слабость — в тенденции сводить многослойную реальность к единой скрытой схеме. Истина, вероятно, сложнее: миром управляют и институты, и капиталы, и технологии, и инерция культурных образов, и массовые страхи, и сами люди через свое согласие участвовать в этих системах. И потому самый честный вопрос, который остается после этого видео: если власть начинается в психике, то насколько наши собственные убеждения действительно принадлежат нам, а не тем, кто научился говорить нашим внутренним голосом?