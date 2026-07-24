Террористическая война против России | Василий Кравцов и Игорь Шишкин
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Где проходит граница между терроризмом и диверсионной войной против России? Игорь Шишкин и востоковед Василий Кравцов, инвалид афганской войны, разбирают террористическую угрозу через право, практику спецслужб и личный опыт оперативного сопровождения сложных ситуаций. В выпуске — статья 205 УК РФ, закон о противодействии терроризму, признаки теракта, кейс «Крокус Сити Холла», роль украинских и западных спецслужб, Британия, работа ФСБ, антитеррористическое просвещение, опыт Афганистана и вопрос: готово ли общество понимать природу новой угрозы?
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00:00 Вступление: природа современного терроризма, киевский режим и проблема юридических формулировок
08:21 Законодательный тупик: статья 205 УК РФ, разноголосица дефиниций и необходимость кодификации
16:38 Практика антитеррора: разбор теракта в «Крокусе», роль ФСБ и создание профильного комитета
35:34 Международный контекст: натовский след, британская разведка MI6 и зарубежный опыт борьбы
43:13 Опыт Афганистана: методы западных контингентов, агентурная работа и освобождение заложников
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе обсуждается террористическая угроза против России и вопрос, чем терроризм отличается от диверсии, военной операции или обычного преступления. - Основная мысль Василия Кравцова: четкого, универсального и практически удобного определения терроризма нет — ни в российском праве, ни в международном. - По его оценке, российское законодательство в этой сфере фрагментарно и отстает от реальности: террористические деяния разбросаны по разным статьям, а само понятие слишком расплывчато. - Наиболее рабочим он считает подход, где терроризм — это незаконное применение насилия или угроза насилия с целью запугать общество и принудить государство или общество к нужным действиям. - Для практической оценки теракта он выделяет признаки: - устрашение, - дестабилизация, - принуждение, - а также дополнительные: - изощренность, - изуверство. - По этой логике, терроризм — это не просто насилие, а насилие как политико-психологический инструмент воздействия на общество и власть. - Кравцов подчеркивает, что действия против российских граждан, офицеров, объектов инфраструктуры, если они направлены на страх, хаос и давление, следует понимать именно как террористическую войну. - Он считает, что за многими атаками стоят не только украинские структуры, но и западные спецслужбы, прежде всего британские. - В беседе проводится мысль, что современный терроризм стал: - более глобальным, - более изощренным, - более варварским, - тесно связанным с государственными и разведывательными механизмами. - Кравцов настаивает на необходимости: - выделить отдельный блок террористических преступлений в законодательстве, - либо создать специальный контртеррористический кодекс, - либо хотя бы системно пересобрать нормы. - Он предлагает создать: - специальный комитет по противодействию терроризму в Госдуме, - советы экспертов при ключевых госструктурах, - усилить антитеррористическое просвещение населения, особенно молодежи. - Важный акцент: сотрудники антитеррора, по его словам, ведут реальную боевую и часто недооцененную работу, которая редко видна обществу. - Также звучит критика лозунга «мы не такие», если под ним понимается отказ от асимметричных, эффективных мер в условиях жесткой войны нового типа. - Через примеры из Афганистана и действий западных армий он показывает, что многие государства, заявляющие о гуманизме, на практике используют крайне жестокие и циничные методы.
Подробный выводВ данной лекции поднимается не просто юридический вопрос, а вопрос о природе современной войны. И это важно. Потому что терроризм здесь понимается не как частный эпизод криминала, а как особая форма давления на коллективную психику. И в этом смысле беседа посвящена не только праву, но и антропологии страха. Если упростить, мысль Кравцова такова: теракт — это не просто акт разрушения, а акт внушения. Его задача — не только убить, но и поселить чувство уязвимости, размыть чувство порядка, лишить людей внутренней опоры. Физический ущерб может быть ограничен, но психологический эффект рассчитан на миллионы. Это делает терроризм ближе не к обычной диверсии, а к инструменту стратегического воздействия. Здесь есть тонкое, но принципиальное различие. - Диверсия направлена прежде всего на объект. - Терроризм направлен через объект — на сознание общества. Именно поэтому один и тот же взрыв внешне может выглядеть похоже, но по сути быть разным явлением. Если цель — нарушить военную логистику, это один тип действия. Если цель — вызвать массовый страх, общественную панику, недоверие к государству и ощущение, что «никто не защищен», — это уже другой уровень, и он действительно ближе к терроризму. Кравцов справедливо указывает на слабое место законодательства: когда понятие слишком размыто, система либо начинает натягивать ярлык терроризма на все подряд, либо, наоборот, теряет способность адекватно распознавать его особую природу. Это типичная проблема многих правовых систем: реальность уже усложнилась, а понятийный аппарат остался прежним. История вообще часто движется быстрее, чем кодексы. Здесь возникает почти философская коллизия: название явления влияет на способ борьбы с ним. Если общество плохо различает диверсию, войну, саботаж, политическое убийство и терроризм, то и ответ получается путаным. А путаница в понятиях почти всегда оборачивается путаницей в действиях. Отдельно важна его мысль о том, что терроризм сегодня — это не только дело подпольных фанатиков. Все чаще он выступает как гибридный инструмент крупных сил, где формально действуют одни исполнители, а реально контуры управления, финансирования, разведки и наведения исходят от других. Это разрушает наивную картину мира, где есть просто «террористы» и просто «государства». В реальности границы размыты: иногда государство пользуется террористическими методами чужими руками, сохраняя политическую маску. Это старый принцип прокси-войны, но в условиях медийной эпохи он стал еще более коварным. Интересна и его критика идеализированных представлений о «цивилизованном Западе». В приведенных примерах он показывает разрыв между декларируемыми ценностями и реальной практикой насилия. Это, пожалуй, одна из центральных тем всей беседы: люди и государства часто любят не реальность, а свой моральный образ. Но история беспощадна к самообману. Можно называть себя носителем демократии, гуманизма, свободы — и при этом действовать способами, которые ближе к архаической жестокости, чем к просвещению. Так бывает не только в геополитике, но и в личной жизни: человек нередко привязан не к тому, кто он есть, а к красивой легенде о себе. При этом в словах Кравцова заметен сильный прагматизм. Он не ограничивается обвинениями, а предлагает конкретные вещи: - переработать законодательство; - систематизировать террористические составы; - наладить прямой диалог депутатов со специалистами; - создавать экспертные структуры; - развивать просвещение и профилактику; - учитывать психологическую сторону угрозы. Это важный момент. Философия без практики легко становится риторикой, а практика без понимания — грубой реакцией. Здесь же звучит попытка соединить оба уровня: сначала понять сущность явления, затем строить инструменты ответа. Особенно значима тема просвещения. Терроризм питается не только фанатизмом, но и невежеством, внушаемостью, эмоциональной незрелостью, романтизацией насилия. Молодежь может быть втянута не потому, что она изначально зла, а потому что ее сознание оказалось незащищенным. В этом есть почти педагогический вывод: контртеррор — это не только спецоперация, но и борьба за качество мышления. Если посмотреть глубже, беседа затрагивает вечный вопрос: что опаснее — сама сила или ее театрализация? Терроризм страшен не только кровью, а превращением страха в сообщение. Это насилие, которое всегда что-то «говорит». И потому ответ на него не может быть только силовым; он должен быть еще и смысловым. Общество должно не только защищаться, но и сохранять внутреннюю связность, ясность, способность не срываться в хаос. В этом и заключается, возможно, самый зрелый вывод из сказанного: террористическая война бьет не только по телу государства, но и по его нервной системе — доверию, собранности, способности различать реальность и панику. Значит, сопротивление должно включать не только силовой контур, но и интеллектуальный, правовой, моральный, образовательный. И здесь возникает трудный, но честный вопрос: если терроризм стремится разрушить наше восприятие реальности через страх, то что в такие эпохи становится более важной формой защиты — сила оружия или ясность сознания, способного не поддаться навязанной лжи?