Не знаю человека, который не любит посидеть у костра. Вот и сидим с давним другом около огня. Не в лесу. Лес тут во всей округе загажен. Кем? Да самими же здесь живущими. Разжигать костры вблизи населённых пунктов власти запретили. А куда девать обрубленные ветки деревьев, мусор, щепу и так далее? Заказывают трактор, ставится телега, заполняется мусором и за тысячу рублей всё это вывозится в ближайший лес. А ведь сотни тысяч лет деревня на Руси была абсолютно безотходной, никаких свалок! Друг мой, хозяин участка - преступник. Он, не желая гадить природу, переступает закон с риском получить штраф.

… Костер быстро прогорает, такого за долгую жизнь я ещё не видал. Но когда знаешь о квантовом переходе, о небывалом изменении частот, которыми определяется всё, удивления нет. Атом водорода, с которого начинается таблица Менделеева, ещё с 2012 года изменил свою массу на четыре процента, меняется в буквальном смысле ВСЁ. Но россиянские СМИ об этом вселенском, космическом чуде помалкивают. А нам есть что вспомнить при пламени костра. К примеру, какие мучения умов мы испытывали на семинарах по КОБ при разборе работы «Диалектика и атеизм: две сути несовместны». Особенно трудно было людям с высшим образованием. Ведь в советских ВУЗах марксизм изучали даже технари. А тут - целостный взгляд на жизнь общества, включая анализ идеологий, вероучений и разработку методологии познания. Если коротко – это критика диалектического материализма (марксизма) и утверждение, что диалектика как

метод познания, несовместима с атеистическим мировоззрением. И тут же мы вспомнили, как генерал Константин Петров (мир ему), не раз приезжавший к нам, марксизм называл не иначе как «мраксизм» и настоятельно советовал читать Ивана Ефремова, особенно роман «Час быка». Он был опубликован в 1968–1969 годах в журналах «Техника — молодёжи» и «Молодая гвардия», молодёжь зачитывалась чудесным произведением. Но первое же книжное издание (1970 год) было изъято из магазинов и даже библиотек. В чем дело? Там же речь о коммунистическом обществе! Негласный запрет гениального романа был из-за того, что марксизмом там и не пахнет. В «Часе быка» общество в двух зеркалах: в искривленном страшном зеркале крайней степени капитализма-фашизма и в зеркале, которое распрямляет и украшает Мироздание – в коммунистическом обществе. Связь Ефремова с иными разумными обитателями космоса, которую искал КГБ при обыске его квартиры – не абсурд. Экипажи звездолётов прямого луча в романах Ефремова способны совершать «бросок» к далёкой звёздной системе почти мгновенно. Ефремов описывал это так: звездолёт движется не по спиральному ходу света, а как бы поперёк него — по продольной оси так называемой «спирали мира», используя анизотропию пространства. Пилоты прямого луча — это члены экипажа такого корабля. Они управляют машиной, которая реализует этот необычный способ перемещения через нуль-пространство. Кстати, «Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые хозяева земли!» - это пели граждане СССР, совершая непостижимые чудеса. При сегодняшнем капитализме всё иначе. Высшая политическая школа в РФ носит имя лютого антисоветчика и фашиста Ильина. А само словосочетание «Граждане СССР» - политический экстремизм. За него сажают и надолго…

…Вспоминаем и Владимира Зазнобина (мир ему), который тоже неоднократно проводил семинары в Костроме. Он положительно относился к кораническому Исламу. Это Послание фактически не имеет противоречий с наукой. К примеру, в Коране есть аят, который касается темы руководства на прямой путь и роли человека в этом процессе. Он содержится в суре 28 («Рассказ»), аят 56: «Ты не ведёшь прямым путём тех, кого хочешь: Аллах ведёт, кого желает. Он лучше знает тех, кто идёт прямо». Попросту говоря, задача избранного — донести послание, но не принуждать к вере. Что и сделал Ефремов. Если в сердце человека есть высокомерие или отсутствие желания познания истину, он виноват сам. Если же в сердце есть доброта и стремление к истине, человек идёт прямым путём.

…Мы переживаем период, которого не было по крайней мере двадцать шесть тысяч лет. В начале XX века именно в России появились наработки нового сознания, которое в совокупности определено как Русский космизм. Авторов много, от Рерихов до Циолковского и Вернадского. Но власть и церковь сделали всё, чтобы до народных масс новое знание не дошло. Немногим отличалась и советская пропаганда, зацикленная на марксизме. Сегодня знанием пользуются, приумножают благодаря объективному квантовому переходу, десятки тысяч продвинутых людей. У них всё прекрасно по жизни, поскольку души в резонансе с Всевышним. Но «скакунами» я их назвал не случайно. Нельзя никуда перейти, не закончив то, что есть в Яви. Если в бочке хотя бы одна доска дырявая, в неё воду не нальешь. Любая традиция (ведическая, христианская, языческая, суфийская) утверждает обязательность исчерпания кармической или событийной программы текущего воплощения. Игнорирование этого принципа есть форма духовного бегства от реальности под видом «восхождения». Потому вернёмся к Ефремову, «Часу быка».

Роман называется так в связи с азиатскими поверьями о времени «часа быка» — самого тёмного времени суток (с часу до четырёх утра, когда всё замирает и ждёт рассвета). По поверьям это время разгула демонов. В произведении представители земного коммунистического общества встречаются с потомками землян, которые в конце Эры разобщённого мира (ЭРМ) сбежали с нашей планеты и попали на планету в созвездии Рыси, которую на Земле назвали Торманс (от французского «мучение»). В этом обществе две категории людей: долгоживущие «джи» (олигархия, учёные, её обслуживающие, верхушка военных, актеры, спортсмены) и коротко живущие «кжи», (рабочие люди, которые живут до 25 лет, и не получают образования). Те и другие ненавидят друг друга. Торманс владеет науками и технологиями, но не для всех. Там стараются произвести как можно больше еды, добавляя в продукты несъедобные вещества. Интересно, что в «Часе Быка» упоминается словосочетание «Дом Еды». Только в этих местах у торманцев было почище. Помню, как мы, КОБовцы, хохотали, когда в Костроме появился первый Дом еды на перекрёстке улиц Сусанина и Свердлова.

Властители Торманса тормозят развитие науки и общества из-за того что хотят оставаться у власти. Теория Вернадского о ноосфере у Ефремова присутствует. Автор пишет, что в плохо устроенном обществе в ноосфере копятся злые мысли, страшные образы, образы монстров и демонов. И такая загрязненная ноосфера делает жизнь людей ещё более тяжёлой. На коммунистической Земле потратили много лет, чтобы очистить ноосферу. Над этим работали люди искусства. А что вдруг, при контрреволюции, появилось не в книге а у нас, живущих в РФ?

«Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей были созданы тёмной фантазией демоны убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише, мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но и порождать реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей». «Только в раннем возрасте, до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов и привычек, открываются возможности прямого луча».

Планета Торманс находится в инферно. Землянам из коммунистического общества когда-то тоже пришлось пройти через него. Потому они стараются помочь собратьям по разуму. Это в книге, а у нас – в реальности! Придётся пройти без посторонней помощи, поскольку нам помогать некому. Либо живём играючи, либо играем в мёртвое. Есть у нас Союзник! У Всевышнего есть предохранитель, вложенный в Человека вместе с душой. Он срабатывает на пределе беспредела, словно второй пилот отключает питание. Всё! Олигарх, политик, кормящийся с его руки, или его успешный менеджер, выгорают, а потом «откидываются».

Алгоритмы, бездушный расчёт, цифровой интеллект – с одной стороны. С другой — живая человеческая искра, та самая творческая сила, которую нельзя загнать в формулы и коды. Это не просто технологический сдвиг. Это борьба за саму суть того, что значит быть человеком. Ефремов в «Часе быка» предупредил, что олигархия может захлопнуть крышку угнетения и остановит прогресс. Для Ефремова это прогресс мысли, духа. «После страшных потрясений и дегуманизации ЭРМ мы стали понимать, что действительно можно уничтожить душу, то есть психическое „я“ человека, через наружное и самовозносящееся умствование. Можно лишить людей нормальных эмоций, любви и психического воспитания и заменить всё это кондиционированием мыслительной машины. Появилось много подобных „нелюдей“, очень опасных, потому что им были доверены научные исследования и надзор за настоящими людьми и за природой».

То, что мы имеем - противопоставление будущему. В книгах Ефремова, включая «Туманность Андромеды», история человечества делится на эры. ЭРМ резко противопоставлена последующим эпохам — например, Эре Великого Кольца или Эре Соединения Шакти и Тамаса, когда Земля становится единым обществом и выходит в космос. Для Ефремова ЭРМ — время «инферно»: страданий, неравенства и тупиковых путей развития; от неё отсчитывают прогресс, который в будущем должен преодолеть эти проблемы.

«Инферно» в романе Ивана Ефремова «Час Быка» — это не просто «ад» в бытовом смысле, а развёрнутая философско-научная концепция, лежащая в основе картины мира. «Инферно» (от итал. inferno — «ад, преисподняя») у Ефремова — это система мучительных, неизбежных страданий, встроенных в саму эволюцию и социальную жизнь. Но это не наказание за грехи: это объективный механизм природы и общества, через который проходит развитие. В биологической эволюции выживание вида часто достигается ценой огромных страданий: перенаселение ниши, голод, борьба, гибель большинства особей. Чем лучше вид приспособлен к своей нише, тем жёстче потом наступает «расплата» — кризис из за исчерпания ресурсов. Тут прогресс оплачен болью и смертью. Но есть социальное инферно. Это искажённые, жестокие формы общественного устройства (тирании, манипуляции, подавление личности), которые удерживают людей в состоянии страха и зависимости. Тут власть держится на контроле, дезинформации и культивировании низменных инстинктов. Тут «выживает не лучший, а приспособленный к системе страданий».

Общество землян в цикле «Великое кольцо» у Ефремова строится как сознательная попытка преодолеть инферно: через воспитание, науку, коллективную ответственность и этику. Ефремов формулирует этический вывод так: если человек осознаёт инферно и понимает, что в одиночку из него не вырваться, то смысл жизни — в том, чтобы помогать разрушать инферно: делать добро, создавать прекрасное, распространять знание.

…Нельзя пить из помойного ведра. Потому многие давно не смотрят телевизор. Невольно слушая радио, которое на кухне, при слове «политолог» я вспоминаю советский анекдот про сантехника, которого приняли за гинеколога. На него одели халат, как у врача, когда в больнице засорился унитаз. Встречается женщина и спрашивает:

- Вы гинеколог?

- Нет, но посмотреть могу!

Вот «политологи» и смотрят, смотрят уже четвёртое десятилетие, а помочь нам ничем не могут. Где они прописаны в Мироздании? Слово «Родина» по исконным буквам выглядит так: Р - связь с источником жизни (Рцы); О - понимание образа и мыслеосновы (Он); Д - накапливать и создавать (Добро); И - между землёй и небом, прошлым и будущим (Иже); Н - чувство подлинной сопричастности (Наш); А - свой собственный исток (Азъ).

Сколько же их, не родных, живущих не на исторической Родине?

…Главного пропагандиста РФ назовёт любой. А что значит «Соловьёв Лайф», информационный ресурс, прущий на нас едва ли не из каждого унитаза? Спрашиваю слугу трудового народа, депутата от Искусственного интеллекта, доступную всем – Алису. Ответ таков: «Соловьёв Live» (или «Соловьёв Лайф») — так и остаётся на русском; это название медиапроекта Владимира Соловьёва (в том числе телеканала и стримов). Слово live в этом контексте значит «прямой эфир», так что можно ещё сказать «Соловьёв: прямой эфир». Да ну! А что бы не сказать прямо, по-русски, раз эфир «прямой»? Криво тут и очень: слово life с английского переводится как «жизнь». Та же Алиса выдала мне правду при повторном запросе: «Если ты имеешь в виду английское so long, life — это можно перевести как «прощай, жизнь» или «пока, жизнь».

А мы переживём жуткое инферно, очистимся и скажем: Здравствуй, Родина-Россия, Здравствуй, Жизнь!

Эдуард Наипов,

Кострома