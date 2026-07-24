КАК АХМАТ ОСТАНОВИЛ ВРАГА! ЧТО СКРЫВАЮТ О СПЕЦНАЗЕ АХМАТ? | Алексей Колобродов и Игорь Молотов
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Как спецназ «Ахмат» стал одним из символов СВО и почему его история выходит за рамки фронтовой хроники? Алексей Колобродов и Игорь Молотов, автор книги «Ахмат сила. Священная война Апти Алаудинова», обсуждают путь Апти Алаудинова, гражданскую войну в Чечне, пророссийский выбор его семьи и создание подразделения. В выпуске — интернациональный состав «Ахмата», религиозная философия, православно-мусульманское единство, события в Курской области, информационная роль Алаудинова, стереотипы о чеченцах и новые литературные планы Молотова.
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00:00 Вступление: идея книги об Апти Алаудинове и предыдущие работы Игоря Молотова
05:13 Спецназ «Ахмат»: история создания, национальный состав и фронтовой быт добровольцев
13:48 Идеология командира: религиозно-философские взгляды Алаудинова, священная война и вопросы веры
19:32 Курская область: роль «Ахмата» в первые часы вторжения, информационная работа и реальный образ спецназа
28:23 Реакция на книгу и боевое братство: презентация в Грозном, сравнение с ЧВК «Вагнер» и писательский метод Молотова
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается книга Игоря Молотова о спецназе «Ахмат» и Апти Алаудинове. - Автор пришел к теме не случайно: интерес к фигуре Алаудинова возник у него давно, а окончательно оформился уже в период СВО. - Подчеркивается, что вокруг «Ахмата» и его командира существует много мифов, стереотипов и откровенной лжи. - Особое внимание уделяется биографии Апти Алаудинова: - он происходил из семьи советского офицера; - еще до первой чеченской войны его семья выступала на стороне пророссийских сил; - в конфликте погибли его отец, брат и многие родственники; - его дальнейшая служба описывается как непрерывный путь человека государства и войны. - Спецназ «Ахмат» представлен не как сугубо чеченское подразделение, а как интернациональная структура, где много русских и представителей других народов. - Важный мотив — отсутствие моноэтничности как сознательный принцип формирования подразделения. - Автор делится личным опытом пребывания в подразделении: - его опасения по поводу этнической и культурной дистанции не подтвердились; - внутри, по его словам, царят рабочая дисциплина, взаимопомощь и уважение; - религиозные потребности разных конфессий там учитываются. - Поднимается тема религиозно-философских взглядов Алаудинова: - идея духовного единства мусульман и христиан; - представление о войне как о борьбе не только военной, но и метафизической — со злом, сатанизмом, мировым разложением; - это связывается и с религиозностью, и с имперским/государственным мировоззрением. - Отдельно обсуждается роль «Ахмата» и Алаудинова в событиях в Курской области: - утверждается, что подразделение сыграло ключевую роль в первые критические часы; - подчеркивается значение не только военных действий, но и информационно-психологического эффекта выступлений Алаудинова. - В беседе проводится мысль, что Алаудинов стал для части общества фигурой успокоения и мобилизации, своего рода публичным кризисным коммуникатором. - Затрагивается тема критики в адрес «Ахмата»: - собеседники считают, что часть обвинений вызвана идеологической враждой, национальными предрассудками и интернет-мифологией; - также отмечается, что бренд «Ахмат» часто используют как универсальную мишень для любых обвинений. - Отдельно говорится о вовлеченности чеченской аудитории, особенно молодежи, в литературу и общественные темы. - В финале Игорь Молотов рассказывает о своих дальнейших планах и о том, что продолжает быть связанным с этой средой.
Подробный выводВ данной лекции на самом деле сталкиваются три слоя повествования.
1. Первый слой — биографическийЧерез фигуру Апти Алаудинова строится образ человека, чья жизнь понимается не как случайная военная карьера, а как долгая линия служения. Это важный акцент: собеседники хотят показать, что его участие в нынешней войне — не конъюнктурный эпизод и не медийная роль, а закономерное продолжение биографии. Здесь особенно значим эпизод с семьей, которая выступала против дудаевского сепаратизма. Это разрушает привычный массовый шаблон, где Чечня 1990-х часто воспринимается как нечто монолитно антироссийское. История, как и человек, почти никогда не укладывается в упрощенный образ. В этом смысле беседа полезна уже тем, что восстанавливает сложность реальности.
2. Второй слой — политико-символическийСпецназ «Ахмат» в разговоре выступает не просто как воинское подразделение, а как символ новой многонациональной военной общности. Собеседники настойчиво подчеркивают интернациональный состав, наличие русских, чеченцев и других национальностей, а также совместимость религиозных практик. Это не случайно. В условиях войны любой успешный образ быстро превращается в идеологический знак. Поэтому спор вокруг «Ахмата» — это не только спор о конкретной военной эффективности, но и спор о том, какой должна быть Россия как политическое и культурное целое. Одна сторона видит в таком подразделении подтверждение имперской, соборной, многонациональной модели государства. Другая — воспринимает это через страх, подозрение или старые этнические травмы. И здесь проявляется старая человеческая проблема: мы часто реагируем не на действительность, а на собственные проекции. Не на людей — а на образы людей. Не на историю — а на мифы о ней.
3. Третий слой — религиозно-философскийСамая спорная и, возможно, самая глубокая часть беседы — тема духовной интерпретации войны. Алаудинов, как его здесь описывают, мыслит конфликт не только политически, но и метафизически: как противостояние добра и зла, веры и разложения, сакрального порядка и демонического хаоса. С практической точки зрения такие идеи могут вызывать сопротивление, особенно у тех, кто боится смешения религии и войны. И этот страх понятен: любая сакрализация насилия опасна, если она начинает отменять моральную трезвость. Но в беседе важно другое — здесь не предлагается сухой технократический взгляд на войну как на набор логистических и тактических задач. Напротив, подчеркивается, что для многих участников война требует смысла, иначе человек внутренне распадается. В этом есть почти универсальный закон психики: человек способен долго выдерживать лишения, если понимает, ради чего. Армия без смысла — это механизм. Армия со смыслом — это уже организм. Но и тут нужен баланс, потому что смысл без критического мышления легко становится фанатизмом, а критическое мышление без смысла превращает все в циничную пустоту. Именно на этой границе и движется вся беседа: между верой и идеологией, между дисциплиной и мифом, между духовным воодушевлением и риском сакрального перегиба.
Что особенно важно в этом видео
Разрушение стереотиповБеседа последовательно борется с упрощениями: - Чеченец не обязательно сепаратист; - «Ахмат» — не обязательно этнически замкнутая структура; - религиозность не обязательно противоречит государственности; - военная эффективность может сочетаться с публичной харизмой. Это ценно, потому что мышление штампами удобно, но почти всегда ложно. История Кавказа, как и история России вообще, устроена сложнее, чем лозунги любых лагерей.
Личный свидетельский эффектОпыт автора книги внутри подразделения нужен не только для фактов, но и для снятия дистанции. Когда человек рассказывает о повседневности, о быте, о том, как реально устроены отношения между людьми, он возвращает разговор из области интернет-фантазий в область опыта. А опыт, пусть и субъективный, часто честнее идеологической схемы.
Роль слова на войнеИнтересен тезис о Курской области: что значение имели не только боевые действия, но и способность Алаудинова говорить с обществом. Это важное наблюдение. В современном конфликте слово — почти такой же инструмент, как оружие. Иногда оно не уничтожает врага, но удерживает от распада собственный тыл. С психологической точки зрения это напоминает работу хорошего командира или даже психотерапевта: назвать хаос, придать ему форму, снизить панику, вернуть ощущение управляемости. Не всякая правда утешает, но отсутствие внятного голоса почти всегда усиливает тревогу.
Общая оценка беседыЭто видео не нейтрально — и этого не скрывает. Оно явно симпатизирует и Алаудинову, и спецназу «Ахмат», и книге Молотова. Поэтому воспринимать сказанное лучше не как исчерпывающую истину, а как сильную, мотивированную, внутренне последовательную позицию. Но именно поэтому беседа и интересна: она показывает не только факты, но и способ видеть мир, где война, служение, вера, национальный вопрос и литература соединяются в один узел. Это не академический анализ, а скорее живая попытка осмыслить фигуру командира как человека эпохи. Если смотреть глубже, то в этом видео обсуждают не только конкретное подразделение. Здесь обсуждают вопрос: может ли современная Россия собираться не только через бюрократию и силу, но и через общий смысл? Через образ служения, через многонациональное братство, через дисциплину, через веру, через личную харизму лидеров? Ответ собеседников — да, может. Но реальность, как обычно, сложнее любой убежденности. Любой символ со временем обрастает мифами, а любая харизма требует проверки делом. Поэтому ценность подобных разговоров в том, что они открывают материал для размышления, а не ставят последнюю точку. И здесь остается, пожалуй, главный вопрос: что ближе к истине — тот образ, который создают о человеке враги, тот, который создают о нем сторонники, или та живая реальность, которую почти всегда труднее всего увидеть без собственных иллюзий?