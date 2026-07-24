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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

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Как спецназ «Ахмат» стал одним из символов СВО и почему его история выходит за рамки фронтовой хроники? Алексей Колобродов и Игорь Молотов, автор книги «Ахмат сила. Священная война Апти Алаудинова», обсуждают путь Апти Алаудинова, гражданскую войну в Чечне, пророссийский выбор его семьи и создание подразделения. В выпуске — интернациональный состав «Ахмата», религиозная философия, православно-мусульманское единство, события в Курской области, информационная роль Алаудинова, стереотипы о чеченцах и новые литературные планы Молотова.

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00:00 Вступление: идея книги об Апти Алаудинове и предыдущие работы Игоря Молотова

05:13 Спецназ «Ахмат»: история создания, национальный состав и фронтовой быт добровольцев

13:48 Идеология командира: религиозно-философские взгляды Алаудинова, священная война и вопросы веры

19:32 Курская область: роль «Ахмата» в первые часы вторжения, информационная работа и реальный образ спецназа

28:23 Реакция на книгу и боевое братство: презентация в Грозном, сравнение с ЧВК «Вагнер» и писательский метод Молотова

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