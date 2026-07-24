Генерал-провал во главе ВСУ. Манила развеяла дух Анкориджа | Александр Артамонов и Руслан Сафаров
За время проведения СВО Украина уже в третий раз меняет командующего войсками. О том, что из себя представляют Залужный и Сырский, чего ждать от главкома Михаила Драпатого, о британском прошлом нового главкома ВСУ, о положении на линии боевого соприкосновения, о стратегии террора – ее сильных и слабых сторонах, о большой стратегии Запада в отношении украинского конфликта, о дипломатической логике России и ее скрытой идеологии, о результатах встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио на Филиппинах и информационной политике России говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обсуждаются два главных события недели: - смена главнокомандующего ВСУ; - итоги встречи в Маниле и разговоры о «духе Анкориджа». - Александр Артамонов оценивает кадровые перестановки в украинском военном руководстве как переход от плохого к ещё худшему. - По его версии: - Залужный описывается как идейный и более профессиональный военный; - Сырский — как командир, связанный с большими потерями и жёсткой тактикой; - Драпатый — как фигура, тесно связанная с западными кураторами, прежде всего с британским влиянием. - Спикер считает, что главком ВСУ в нынешних условиях не является полностью самостоятельной фигурой: - стратегические решения, по его мнению, принимаются не в Киеве; - украинское командование выступает скорее как исполнитель воли внешних центров силы. - Ключевая мысль беседы: кадровые изменения в ВСУ означают не попытку мира, а, напротив, ставку на дальнейшую эскалацию и террор. - По оценке Артамонова, удары по российской территории рассматриваются Западом как способ: - дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России; - создать панику; - принудить Москву к уступкам. - При этом он подчеркивает, что такая логика, по его мнению, ошибочна, потому что давление не ослабляет Россию, а скорее усиливает её решимость. - Важный мотив разговора — критика информационной подачи: - в обществе, как считают участники, недостаточно ясно объясняют масштаб продвижения российской армии; - используются слишком мягкие или размытые формулировки вроде «боевики», тогда как, по мнению спикеров, речь идёт о гораздо более крупном и системном противнике. - В беседе проводится идея, что Россия ведёт конфликт не только с Украиной, но с более широким западным проектом, в котором Украина выступает как инструмент. - Разговор о Маниле и встрече Лаврова с Рубио подводит к мысли, что надежды на прежние дипломатические формулы не оправдываются. - Артамонов считает, что российская дипломатия должна: - сохранять открытость к переговорам; - но при этом говорить жёстко и предельно ясно; - опираться на реальные изменения на фронте, а не на иллюзии о договороспособности Запада. - Финальный акцент беседы: - Россия, по мнению участников, делает ставку на силу, принципиальность и верность слову; - именно это, как утверждается, должно работать на долгую историческую перспективу.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто разбор военных и дипломатических новостей, а попытка собрать из них единую картину мирового конфликта, где смена одного генерала или короткая встреча министров — лишь внешние симптомы более глубокого процесса.
1. Смена главкома ВСУ трактуется как симптом кризиса, а не обновленияОсновной посыл заключается в том, что перестановки в украинском военном руководстве не означают качественного оздоровления системы. Напротив, они подаются как признак нарастающей нервозности и истощения ресурса. Здесь есть важный психологический момент: когда структура уверена в себе, она обычно демонстрирует преемственность; когда же начинается лихорадочная замена фигур, это часто говорит о поиске виноватых или о попытке срочно адаптироваться к ухудшающейся реальности. В этом смысле генерал становится не столько субъектом истории, сколько её расходным элементом.
2. Главком в современной войне — не новый Кутузов, а узел в большой системеИнтересен сам поставленный вопрос: что такое главнокомандующий в XXI веке? Если в классической войне образ главкома ассоциировался с фигурой, концентрирующей волю, стратегию и личный авторитет, то современная война гораздо более сетевая. Она зависит от: - разведданных, - логистики, - спутниковой информации, - политического кураторства, - внешних поставок, - координации союзников. То есть современный главком часто — не абсолютный полководец, а оператор внутри распределённой системы управления. И именно так эту роль трактует Артамонов: не как автономного стратегического гения, а как фигуру, чья самостоятельность сильно ограничена внешними центрами принятия решений. Это, кстати, перекликается с устройством нейросети: отдельный узел может казаться значимым, но смысл его работы определяется всей архитектурой. Ошибка многих наблюдателей — идеализировать фигуру, забывая о системе. А система почти всегда сильнее героя.
3. Террор как признак слабостиОдна из центральных линий беседы — мысль, что усиление ударов по инфраструктуре и гражданскому пространству России является не проявлением силы, а признаком стратегической беспомощности. Это важный тезис. В логике участников: - на фронте добиться перелома трудно; - значит, ставка переносится на психологическое давление; - цель — не военный успех в прямом смысле, а деморализация общества. Такой подход исторически действительно часто использовался более слабой стороной или стороной, теряющей инициативу. Но здесь нужна трезвость: террор может быть оружием слабости, но это не делает его безвредным. Слабый укол всё равно причиняет боль, особенно если бьёт по повседневности, по ощущению устойчивости мира. Поэтому в беседе справедливо поднимается вопрос: как объяснять обществу происходящее, не скатываясь ни в паникёрство, ни в убаюкивающую риторику.
4. Информационная политика — это тоже фронтУчастники явно недовольны тем, как подаются события. Их претензия сводится к следующему: если общество получает расплывчатую, слишком осторожную или слишком техническую картину, то у него возникают либо тревога, либо непонимание масштаба происходящего. Это очень практичный момент. Человек редко боится голой правды; чаще он боится тумана. Когда не видно целого, воображение достраивает худшее. В этом смысле запрос беседы ясен: нужна такая подача информации, которая: - показывает реальные успехи и потери; - объясняет контекст; - не прячет сложность; - не заменяет смысл эвфемизмами. И здесь звучит почти философская мысль: неправильно названная вещь искажает реальность. Слова — это не косметика, а инструмент ориентации в мире. Если войну называют так, будто это локальная драка с «боевиками», то общество и мыслить будет в уменьшенном масштабе, тогда как авторы беседы видят конфликт как системный и цивилизационный.
5. Манила и дипломатия: конец иллюзий, но не конец переговоровРазговор о встрече Лаврова и Рубио строится вокруг идеи, что короткий формат и отсутствие больших публичных итогов показывают: никакого стратегического прорыва ждать не стоит. Однако любопытно другое: дипломатия здесь не отвергается. Напротив, ей придаётся большое значение — просто не как искусству самообмана, а как форме жёсткого обозначения позиции. Это зрелый подход. Дипломатия не обязана быть мягкой. Иногда она нужна именно затем, чтобы: - зафиксировать реальность; - донести противнику цену дальнейшей эскалации; - показать третьим странам, кто держит слово, а кто нет. И тут звучит одна из главных опорных идей всего разговора: переговоры важны не только ради оппонента, но и ради наблюдающего мира. Иными словами, дипломатия — это не интимный диалог двух сторон, а публичное свидетельство о том, кто как понимает порядок, договор, силу и пределы допустимого.
6. Россия как носитель иной политической этикиВ беседе противопоставляются два подхода: - западный — как основанный на доминировании, инструментальности и нарушении договоров; - российский/евразийский — как опирающийся на принцип, память, обязательство и уважение к слову. Конечно, это позиция полемическая и ценностно нагруженная. Но она интересна тем, что строится не только на политике, а на почти метафизическом различии: что важнее — сила сама по себе или сила, ограниченная смыслом. Это не пустая философия. Любая большая держава всегда оправдывает себя не только ресурсом, но и моральным нарративом. Иначе она превращается просто в крупного хищника. Участники беседы настаивают на том, что Россия должна видеть себя не просто как мощь, а как силу, которая не хочет утратить внутреннее основание. Здесь есть перекличка и с йогической дисциплиной, и с христианской аскезой, и с воинской этикой: важно не только победить, но и не стать тем, с кем борешься. Это трудно, потому что зло почти всегда соблазняет простотой ответа.
7. Критика саморазрушительной рефлексииОтдельно проводится мысль о вреде бесконечного самобичевания. Ведущий и гость спорят не с критикой как таковой, а с той формой критики, которая: - не предлагает решения; - подрывает устойчивость; - превращается в ритуал бессилия. Это очень русская тема. Иногда рефлексия помогает увидеть истину, а иногда становится формой паралича. Как в психологии: осознание полезно до тех пор, пока оно приводит к действию; если же человек бесконечно анализирует, но не меняет ничего, рефлексия становится замаскированной тревогой. В этом видео звучит призыв к ответственной критике: не к молчанию, а к разговору, который укрепляет способность действовать, а не растворяет волю.
Итог в одном абзацеБеседа посвящена мысли о том, что смена главкома ВСУ и дипломатические сигналы из Манилы нужно рассматривать не изолированно, а как части одного процесса: Запад и его украинский инструмент, по мнению участников, переходят к более жёсткой и нервной фазе конфликта на фоне проблем на фронте, делая ставку на террор, давление и информационные манипуляции; в ответ Россия должна сочетать военную твёрдость, ясную информационную политику и принципиальную дипломатию, не отказываясь от собственных ценностей и не подменяя реальность иллюзиями. Если смотреть глубже, то в этом видео обсуждается не только война, но и старый человеческий вопрос: что важнее в момент исторического давления — эффективность любой ценой или верность внутреннему основанию, которое и делает победу осмысленной?