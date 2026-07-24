За время проведения СВО Украина уже в третий раз меняет командующего войсками. О том, что из себя представляют Залужный и Сырский, чего ждать от главкома Михаила Драпатого, о британском прошлом нового главкома ВСУ, о положении на линии боевого соприкосновения, о стратегии террора – ее сильных и слабых сторонах, о большой стратегии Запада в отношении украинского конфликта, о дипломатической логике России и ее скрытой идеологии, о результатах встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио на Филиппинах и информационной политике России говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров

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