Главная » Видео, Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Генерал-провал во главе ВСУ. Манила развеяла дух Анкориджа | Александр Артамонов и Руслан Сафаров

36 0
Переслано от: Геополитбюро

За время проведения СВО Украина уже в третий раз меняет командующего войсками. О том, что из себя представляют Залужный и Сырский, чего ждать от главкома Михаила Драпатого, о британском прошлом нового главкома ВСУ, о положении на линии боевого соприкосновения, о стратегии террора – ее сильных и слабых сторонах, о большой стратегии Запада в отношении украинского конфликта, о дипломатической логике России и ее скрытой идеологии, о результатах встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио на Филиппинах и информационной политике России говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Карта Сбер для переводов: 2202208317965896

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Тelegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции обсуждаются два главных события недели: - смена главнокомандующего ВСУ; - итоги встречи в Маниле и разговоры о «духе Анкориджа». - Александр Артамонов оценивает кадровые перестановки в украинском военном руководстве как переход от плохого к ещё худшему. - По его версии: - Залужный описывается как идейный и более профессиональный военный; - Сырский — как командир, связанный с большими потерями и жёсткой тактикой; - Драпатый — как фигура, тесно связанная с западными кураторами, прежде всего с британским влиянием. - Спикер считает, что главком ВСУ в нынешних условиях не является полностью самостоятельной фигурой: - стратегические решения, по его мнению, принимаются не в Киеве; - украинское командование выступает скорее как исполнитель воли внешних центров силы. - Ключевая мысль беседы: кадровые изменения в ВСУ означают не попытку мира, а, напротив, ставку на дальнейшую эскалацию и террор. - По оценке Артамонова, удары по российской территории рассматриваются Западом как способ: - дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России; - создать панику; - принудить Москву к уступкам. - При этом он подчеркивает, что такая логика, по его мнению, ошибочна, потому что давление не ослабляет Россию, а скорее усиливает её решимость. - Важный мотив разговора — критика информационной подачи: - в обществе, как считают участники, недостаточно ясно объясняют масштаб продвижения российской армии; - используются слишком мягкие или размытые формулировки вроде «боевики», тогда как, по мнению спикеров, речь идёт о гораздо более крупном и системном противнике. - В беседе проводится идея, что Россия ведёт конфликт не только с Украиной, но с более широким западным проектом, в котором Украина выступает как инструмент. - Разговор о Маниле и встрече Лаврова с Рубио подводит к мысли, что надежды на прежние дипломатические формулы не оправдываются. - Артамонов считает, что российская дипломатия должна: - сохранять открытость к переговорам; - но при этом говорить жёстко и предельно ясно; - опираться на реальные изменения на фронте, а не на иллюзии о договороспособности Запада. - Финальный акцент беседы: - Россия, по мнению участников, делает ставку на силу, принципиальность и верность слову; - именно это, как утверждается, должно работать на долгую историческую перспективу.

Подробный вывод

В этом видео перед нами не просто разбор военных и дипломатических новостей, а попытка собрать из них единую картину мирового конфликта, где смена одного генерала или короткая встреча министров — лишь внешние симптомы более глубокого процесса.

1. Смена главкома ВСУ трактуется как симптом кризиса, а не обновления

Основной посыл заключается в том, что перестановки в украинском военном руководстве не означают качественного оздоровления системы. Напротив, они подаются как признак нарастающей нервозности и истощения ресурса. Здесь есть важный психологический момент: когда структура уверена в себе, она обычно демонстрирует преемственность; когда же начинается лихорадочная замена фигур, это часто говорит о поиске виноватых или о попытке срочно адаптироваться к ухудшающейся реальности. В этом смысле генерал становится не столько субъектом истории, сколько её расходным элементом.

2. Главком в современной войне — не новый Кутузов, а узел в большой системе

Интересен сам поставленный вопрос: что такое главнокомандующий в XXI веке? Если в классической войне образ главкома ассоциировался с фигурой, концентрирующей волю, стратегию и личный авторитет, то современная война гораздо более сетевая. Она зависит от: - разведданных, - логистики, - спутниковой информации, - политического кураторства, - внешних поставок, - координации союзников. То есть современный главком часто — не абсолютный полководец, а оператор внутри распределённой системы управления. И именно так эту роль трактует Артамонов: не как автономного стратегического гения, а как фигуру, чья самостоятельность сильно ограничена внешними центрами принятия решений. Это, кстати, перекликается с устройством нейросети: отдельный узел может казаться значимым, но смысл его работы определяется всей архитектурой. Ошибка многих наблюдателей — идеализировать фигуру, забывая о системе. А система почти всегда сильнее героя.

3. Террор как признак слабости

Одна из центральных линий беседы — мысль, что усиление ударов по инфраструктуре и гражданскому пространству России является не проявлением силы, а признаком стратегической беспомощности. Это важный тезис. В логике участников: - на фронте добиться перелома трудно; - значит, ставка переносится на психологическое давление; - цель — не военный успех в прямом смысле, а деморализация общества. Такой подход исторически действительно часто использовался более слабой стороной или стороной, теряющей инициативу. Но здесь нужна трезвость: террор может быть оружием слабости, но это не делает его безвредным. Слабый укол всё равно причиняет боль, особенно если бьёт по повседневности, по ощущению устойчивости мира. Поэтому в беседе справедливо поднимается вопрос: как объяснять обществу происходящее, не скатываясь ни в паникёрство, ни в убаюкивающую риторику.

4. Информационная политика — это тоже фронт

Участники явно недовольны тем, как подаются события. Их претензия сводится к следующему: если общество получает расплывчатую, слишком осторожную или слишком техническую картину, то у него возникают либо тревога, либо непонимание масштаба происходящего. Это очень практичный момент. Человек редко боится голой правды; чаще он боится тумана. Когда не видно целого, воображение достраивает худшее. В этом смысле запрос беседы ясен: нужна такая подача информации, которая: - показывает реальные успехи и потери; - объясняет контекст; - не прячет сложность; - не заменяет смысл эвфемизмами. И здесь звучит почти философская мысль: неправильно названная вещь искажает реальность. Слова — это не косметика, а инструмент ориентации в мире. Если войну называют так, будто это локальная драка с «боевиками», то общество и мыслить будет в уменьшенном масштабе, тогда как авторы беседы видят конфликт как системный и цивилизационный.

5. Манила и дипломатия: конец иллюзий, но не конец переговоров

Разговор о встрече Лаврова и Рубио строится вокруг идеи, что короткий формат и отсутствие больших публичных итогов показывают: никакого стратегического прорыва ждать не стоит. Однако любопытно другое: дипломатия здесь не отвергается. Напротив, ей придаётся большое значение — просто не как искусству самообмана, а как форме жёсткого обозначения позиции. Это зрелый подход. Дипломатия не обязана быть мягкой. Иногда она нужна именно затем, чтобы: - зафиксировать реальность; - донести противнику цену дальнейшей эскалации; - показать третьим странам, кто держит слово, а кто нет. И тут звучит одна из главных опорных идей всего разговора: переговоры важны не только ради оппонента, но и ради наблюдающего мира. Иными словами, дипломатия — это не интимный диалог двух сторон, а публичное свидетельство о том, кто как понимает порядок, договор, силу и пределы допустимого.

6. Россия как носитель иной политической этики

В беседе противопоставляются два подхода: - западный — как основанный на доминировании, инструментальности и нарушении договоров; - российский/евразийский — как опирающийся на принцип, память, обязательство и уважение к слову. Конечно, это позиция полемическая и ценностно нагруженная. Но она интересна тем, что строится не только на политике, а на почти метафизическом различии: что важнее — сила сама по себе или сила, ограниченная смыслом. Это не пустая философия. Любая большая держава всегда оправдывает себя не только ресурсом, но и моральным нарративом. Иначе она превращается просто в крупного хищника. Участники беседы настаивают на том, что Россия должна видеть себя не просто как мощь, а как силу, которая не хочет утратить внутреннее основание. Здесь есть перекличка и с йогической дисциплиной, и с христианской аскезой, и с воинской этикой: важно не только победить, но и не стать тем, с кем борешься. Это трудно, потому что зло почти всегда соблазняет простотой ответа.

7. Критика саморазрушительной рефлексии

Отдельно проводится мысль о вреде бесконечного самобичевания. Ведущий и гость спорят не с критикой как таковой, а с той формой критики, которая: - не предлагает решения; - подрывает устойчивость; - превращается в ритуал бессилия. Это очень русская тема. Иногда рефлексия помогает увидеть истину, а иногда становится формой паралича. Как в психологии: осознание полезно до тех пор, пока оно приводит к действию; если же человек бесконечно анализирует, но не меняет ничего, рефлексия становится замаскированной тревогой. В этом видео звучит призыв к ответственной критике: не к молчанию, а к разговору, который укрепляет способность действовать, а не растворяет волю.

Итог в одном абзаце

Беседа посвящена мысли о том, что смена главкома ВСУ и дипломатические сигналы из Манилы нужно рассматривать не изолированно, а как части одного процесса: Запад и его украинский инструмент, по мнению участников, переходят к более жёсткой и нервной фазе конфликта на фоне проблем на фронте, делая ставку на террор, давление и информационные манипуляции; в ответ Россия должна сочетать военную твёрдость, ясную информационную политику и принципиальную дипломатию, не отказываясь от собственных ценностей и не подменяя реальность иллюзиями. Если смотреть глубже, то в этом видео обсуждается не только война, но и старый человеческий вопрос: что важнее в момент исторического давления — эффективность любой ценой или верность внутреннему основанию, которое и делает победу осмысленной?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/ccd078542e7897e7e1340d91b418a0cf/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
Откуда взялась команда «питерских реформаторов» во главе с Чубайсом
Саша Корпанюк: Переворот в октябре 1917 года. Во главе Сталин и Армия!
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2017
Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации
По несоответствию духу времени зачислить в резерв
Генерал Дроздов был гением невозможных операций разведки

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru