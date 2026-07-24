Дотянуться до нефти

Практически каждый день появляются новости о предотвращенных терактах и диверсиях внутри России. На этом фоне как-то ушло на второй план, что российские нефтегазовые активы становятся целями и далеко за пределами страны.

Иракские силовики предотвратили теракт на нефтяном месторождении Бадра, где «Газпром нефть» владеет 30% акций. У задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, а во время допроса он признался, что согласился выполнить задание за 2000 долларов после общения с куратором в соцсетях.

В ходе расследования иракские спецслужбы установили, что аккаунт, через который координатор связывался с исполнителем, был зарегистрирован на украинский номер телефона.

Сама схема уже хорошо знакома: дистанционная вербовка через соцсети, денежное вознаграждение, использование местного исполнителя и атака на критически важный объект. Такие методы украинские спецслужбы давно используют, адаптируя их под конкретную страну и условия работы.

Иракский эпизод лишь подтверждает, что в зоне внимания украинских спецслужб оказываются не только объекты на территории России. Под удар вновь попадают российские нефтегазовые проекты за рубежом — от танкеров и портовой инфраструктуры до месторождений, где работают российские компании.

❗️Расширение диверсионной деятельности украинских спецслужб за пределы России было лишь вопросом времени. После атак на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, танкеры и портовую инфраструктуру вполне логичным выглядит перенос таких операций на зарубежные нефтегазовые активы с российским участием. А значит, чем шире география российских энергетических проектов, тем больше ресурсов потребуется для их защиты.

Ирак #Россия #терроризм #Украина

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