Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Сможет ли Грузия выдержать давление Запада и сохранить шанс на восстановление отношений с Россией? Константин Сивков и Владимир Хомерики обсуждают борьбу за Южный Кавказ, наследие Саакашвили, политику «Грузинской мечты», прозападную оппозицию и закон об иностранном финансировании. В выпуске — Абхазия, Южная Осетия, Турция, Азербайджан, кризис в Армении, Иран, логистические коридоры, грузинская диаспора, образование, Грузинская православная церковь и вопрос: возможно ли новое стратегическое партнёрство Москвы и Тбилиси?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Вступление: политическая ситуация в Грузии, итоги периода Саакашвили и закон об НПО

16:07 Геополитическое окружение: Южный Кавказ в планах Запада, капканы соседей и риски изоляции

32:22 Пути сближения Москвы и Тбилиси: экономика, диаспора и территориальные узлы переговоров

55:23 Региональные интересы: Грузия в отношениях с Ираком, Турцией и риски в Аджарии

01:12:43 Грузинская православная церковь: духовный монолит, автокефалия и защита традиционных ценностей

#КонстантинСивков #ВладимирХомерики #Грузия #Россия #ЮжныйКавказ #ГрузинскаяМечта #Саакашвили #Абхазия #ЮжнаяОсетия #Турция #Азербайджан #Армения #Иран #грузинскаяДиаспора #православие #ГрузинскаяЦерковь #геополитика #АналитикаРАРАН