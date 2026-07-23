ЗАЧЕМ СААКАШВИЛИ СДАЛ ГРУЗИЮ? В ШАГЕ ОТ ВОЙНЫ! | Константин Сивков и Владимир Хомерики
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Сможет ли Грузия выдержать давление Запада и сохранить шанс на восстановление отношений с Россией? Константин Сивков и Владимир Хомерики обсуждают борьбу за Южный Кавказ, наследие Саакашвили, политику «Грузинской мечты», прозападную оппозицию и закон об иностранном финансировании. В выпуске — Абхазия, Южная Осетия, Турция, Азербайджан, кризис в Армении, Иран, логистические коридоры, грузинская диаспора, образование, Грузинская православная церковь и вопрос: возможно ли новое стратегическое партнёрство Москвы и Тбилиси?
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00:00 Вступление: политическая ситуация в Грузии, итоги периода Саакашвили и закон об НПО
16:07 Геополитическое окружение: Южный Кавказ в планах Запада, капканы соседей и риски изоляции
32:22 Пути сближения Москвы и Тбилиси: экономика, диаспора и территориальные узлы переговоров
55:23 Региональные интересы: Грузия в отношениях с Ираком, Турцией и риски в Аджарии
01:12:43 Грузинская православная церковь: духовный монолит, автокефалия и защита традиционных ценностей
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — современное положение Грузии, последствия эпохи Саакашвили и возможности для сближения с Россией. - Саакашвили оценивается резко негативно: ему приписывается разрушение грузинской государственности, ментальности и подчинение внешним интересам. - Борьба с коррупцией при Саакашвили, по версии спикера, была во многом показной: низовая коррупция сократилась, но усилилась коррупция элит. - Экономические успехи того периода названы декоративными: развитие связывается с кредитами, иностранными инвестициями и передачей активов внешним игрокам на невыгодных для Грузии условиях. - После ухода Саакашвили его политическое и кадровое наследие, по мнению участников, полностью не ликвидировано. - Партия “Грузинская мечта” представлена как сила, отстаивающая более национально ориентированный курс, хотя и действующая под сильным внешним давлением. - Запад, по оценке собеседников, стремится не допустить сближения Грузии с Россией, используя оппозицию, НПО и политическое давление. - Грузия отказалась вводить санкции против России и не захотела втягиваться в военный конфликт, что в беседе трактуется как признак суверенной линии. - Внутри страны сохраняется уязвимость: давление Запада, страх перед внутренней дестабилизацией и наличие прозападной части элиты. - Отсутствие прямого политического диалога между Тбилиси и Москвой называется стратегической ошибкой Грузии. - Положение Грузии на Южном Кавказе описывается как сложное и рискованное: Турция, Азербайджан, Армения, Иран и западные игроки меняют региональный баланс. - Особая тревога выражена по поводу усиления Турции и Азербайджана, а также возможного обхода Грузии в новых логистических схемах. - Абхазия и Южная Осетия названы ключевой проблемой, которую, по логике участников, можно было бы обсуждать только через переговоры, а не через ультиматумы. - Грузинское общество показано как разделенное поколенчески: - старшие поколения и часть интеллигенции тяготеют к союзу с Россией; - молодежь, по мнению собеседников, в значительной степени воспитана в антироссийской парадигме. - Грузинская православная церковь представлена как одна из главных опор национальной идентичности и как сила, сопротивлявшаяся либеральному давлению и культурной трансформации. - Отношения грузинской и русской церквей описываются как в целом близкие и сохраняющие преемственность, несмотря на политические конфликты. - Грузинская диаспора в мире оценивается неоднозначно: зарубежная, особенно западная, чаще склоняется к прозападной позиции, а российская — более сложна и внутренне неоднородна. - Экономика современной Грузии характеризуется как опирающаяся в основном на туризм, сельское хозяйство и внешние связи, без полноценного промышленного восстановления. - Символически важным шагом названа поездка грузинских представителей в Иран на траурные мероприятия, что трактуется как жест самостоятельности. - Общий вывод участников: у Грузии еще есть шанс сохранить суверенность и выстроить прагматичные отношения с Россией, но окно возможностей сужается.
Подробный выводВ данной беседе Грузия показана как страна, зажатая между историей, геополитикой и собственным страхом сделать окончательный выбор. Это, пожалуй, и есть центральная мысль: небольшое государство редко живет в пустоте — оно почти всегда существует внутри поля сил, которые сильнее него. Вопрос только в том, умеет ли оно превращать это давление в баланс или становится объектом чужой игры.
1. Образ Саакашвили в этой лекции — не просто политик, а символ разрываСаакашвили здесь выступает не столько как бывший президент, сколько как архетип модернизации без корней. То есть внешне — дороги, реформы, громкие антикоррупционные жесты, западный язык успеха; внутренне — отчуждение общества от самого себя, утрата субъектности, элитная коррупция и зависимость от внешних центров силы. Это интересный мотив: в политике часто путают эффект витрины с развитием. Как в психологии человек может выглядеть собранным и успешным, но внутри быть расщепленным, так и государство может демонстрировать реформы, не укрепляя собственное основание. В этой логике Саакашвили — это не “реформатор”, а менеджер демонтажа традиционной грузинской опоры.
2. “Грузинская мечта” представлена как компромиссная, а не идеальная силаУчастники не идеализируют нынешнюю власть полностью. Это важно. Они скорее считают ее менее разрушительной альтернативой, чем безусловным спасением. В беседе звучит мысль, что власть: - сдержала попытки вовлечь Грузию в антироссийскую конфронтацию, - отказалась от санкционной линии, - пытается отстаивать национальные интересы, - но при этом боится идти до конца. И здесь проявляется типичная драма постсоветского государства: воля есть, но не хватает свободы для ее реализации. А свободы не хватает потому, что: - сохраняется внешнее давление, - внутри уцелели старые сети влияния, - Россия, по мнению собеседников, работает в регионе недостаточно активно. Иными словами, нынешняя Грузия в этой картине — это не независимый игрок в полном смысле, а игрок, который пытается вернуть себе право на собственный ход.
3. Главный упрек Тбилиси — не в враждебности, а в нерешительностиСквозной нерв беседы в том, что Грузия, как считают участники, не использует возможность прямого разговора с Россией. Это подается как упущенный исторический шанс. С философской точки зрения здесь есть глубокий мотив: иногда конфликт сохраняется не потому, что стороны не могут договориться, а потому что одна из сторон боится войти в пространство реальности, где придется отказаться от удобных мифов. Пока можно повторять формулу “сначала верните территории, потом начнем говорить”, сохраняется иллюзия моральной чистоты. Но реальная политика не любит чистых поз. Она требует работы с тем, что есть, а не с тем, что хотелось бы иметь. Участники убеждены: ультимативная позиция по Абхазии и Южной Осетии не работает, а отсутствие переговоров лишь закрепляет сложившееся положение.
4. Южный Кавказ в беседе понимается как шахматная доска, где пустых клеток нетОчень отчетливо проводится мысль, что регион уже находится в процессе новой сборки: - усиливаются Турция и Азербайджан, - меняются транспортные и логистические маршруты, - Армения переживает глубокий кризис ориентации, - Запад пытается использовать регион как антироссийский пояс, - Иран остается значимым соседом и фактором. Грузия в таком контексте не может “просто стоять в стороне”. В геополитике нейтралитет без опоры часто превращается не в свободу, а в форму отложенной зависимости. Это похоже на механику в системах: если элемент не выстраивает собственную устойчивую связь, его начинают втягивать в чужие контуры. Так и здесь: или Грузия сознательно строит архитектуру безопасности и экономики, или ее встроят в чужую.
5. Экономика показана как зависимая, а не самодостаточнаяИз сказанного складывается образ страны, где: - нет полноценной индустриальной базы советского масштаба, - экономика держится на туризме, агросекторе, транзите, внешней торговле, - значительная часть благополучия зависит от отношений с Россией, - западная интеграция не дает гарантированной опоры. Это довольно прагматичный слой беседы. Здесь нет высокой метафизики — есть простая правда уровня “я пью кофе”: если значительная часть доходов завязана на одном направлении, враждовать с ним опасно. В этом смысле беседа возвращает к старому, но важному принципу: геополитика начинается не с лозунгов, а с логистики, рынков, рабочих мест и маршрутов.
6. Поколенческий разлом — одна из самых важных темПожалуй, это одна из самых содержательных линий разговора. Утверждается, что: - старшие поколения помнят совместную историю с Россией; - молодежь в значительной степени сформирована уже после распада СССР и воспитана в другой идеологической среде. Это не просто политическая проблема. Это проблема исторической памяти как среды восприятия. Человек любит не страну вообще, а тот образ страны, который в нем сформирован. Если молодежь знает Россию только как “угрозу”, то для нее любая идея сближения будет выглядеть предательством. Если старшее поколение помнит общую культурную и человеческую ткань, для него разрыв кажется искусственным и трагичным. То есть спор идет не только о внешней политике. Он идет о том, какая версия реальности будет признана настоящей.
7. Церковь в этой картине — не просто религия, а каркас идентичностиОчень выразительно подчеркивается роль Грузинской православной церкви. Она описывается как: - хранитель духовной преемственности, - институт сопротивления культурному размыванию, - один из немногих устойчивых центров, который пережил политические циклы. Здесь можно провести аналогию с операционной системой: когда политические приложения конфликтуют, именно базовая архитектура удерживает систему от распада. Для собеседников церковь — это и есть одна из таких архитектур. Конечно, такой взгляд может быть спорным для светской аудитории, но он внутренне последователен: если нация теряет не только территорию, но и смысловую ось, тогда исчезает и сама причина ее сохранения.
8. Тон беседы явно пророссийский, но при этом в нем есть своя практическая логикаВажно честно признать: беседа построена из определенной мировоззренческой позиции. Она: - критична к Западу, - сочувственна нынешней грузинской власти, - ориентирована на стратегическое сближение с Россией, - крайне негативна к прозападным элитам постсоветского пространства. Однако если снять эмоциональный слой, то внутри остается вполне практическое ядро: - маленькое государство должно мыслить выживанием, а не символами; - соседей нельзя отменить; - география упрямее идеологии; - внешняя опора без внутренней субъектности превращает суверенитет в декорацию. Это и делает беседу интересной: за публицистической жесткостью в ней скрыта старая политическая мудрость — не путать желаемую реальность с действительной.
ИтогВ этом видео Грузия предстает как страна, которая еще не потеряла шанс, но уже потеряла много времени. Основной посыл таков: спасение Грузии видится не в романтическом движении на Запад и не в самоизоляции, а в трезвом, трудном и, возможно, болезненном возвращении к реальности региона — то есть к диалогу с Россией, учету баланса сил и защите собственной культурной основы. При этом беседа показывает и более общий закон истории: народы часто страдают не только от вражды, но и от собственных идеализированных представлений — о союзниках, о свободе, о суверенитете, о самих себе. Когда государство начинает любить не реальность, а миф о себе, оно становится особенно уязвимым. И потому главный практический вывод здесь таков: для Грузии вопрос сегодня не только в выборе внешнеполитического курса, а в способности снова стать субъектом — не витриной чужих проектов, а носителем собственных интересов, памяти и воли. И остается открытый вопрос: что ближе к истине для маленького государства — верность исторической памяти, трезвый расчет настоящего или смелость пересобрать оба основания заново?