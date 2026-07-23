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Все мы с детства помним историю Церковного раскола XVII века как непримиримую борьбу Патриарха Никона и «старообрядцев» во главе с протопопом Аввакумом. Но что, если открыть ключевой апологетический источник — «Житие Патриарха Никона», изданное в 1784 году Иваном Шушериным?

Вы не найдете там ни слова «старообрядцы», ни термина «староверы», ни даже упоминания о Кружке ревнителей благочестия или самом Аввакуме!

В этом выпуске проводим детальный источниковедческий анализ текста 1784 года и разбираемся:

Когда на самом деле возник термин «старообрядчество» и почему его экстраполируют на XVII век?

Зачем составители «Жития» полностью вычистили идеологических оппонентов Никона?

Как государственная и церковная цензура Екатерининской эпохи конструировала «удобную» историю Церковного раскола?

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