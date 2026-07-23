Римская республика в IV–III веках до н. э. превращалась из города-государства в гегемона всей Италии. Как маленький город на Тибре смог подчинить самнитов, латинов и греческие колонии? Какие военные реформы сделали легион непобедимым? И почему выражение «разделяй и властвуй» на самом деле не римское?

В пятом выпуске цикла «История Рима — главное» доктор исторических наук Татьяна Кудрявцева рассказывает о завоевании Римом Италии — от Латинских и Самнитских войн до битв с царём Пирром.

В этом видео:

— Военная реформа: переход от фаланги к манипулярному строю и появление гастатов, принципов и триариев

— Латинская война: почему союзники требовали половину мест в Сенате и как римляне подавили мятеж

— Самнитские войны: три войны с горным племенем и унижение римлян в Кавдинском ущелье

— Война с Пирром: как царь Эпира привёл слонов в Италию и что значит «пиррова победа»

— Почему Рим победил: география, дипломатия и эффективная система союзников

— «Разделяй и властвуй»: почему эта фраза не римская и как на самом деле римляне управляли Италией

Предыдущая часть: https://youtu.be/a_MScGkI0Jc

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#ДревнийРим #РимскаяРеспублика #ЗавоеваниеИталии

00:00 – Как Рим завоевал Италию

04:17 – Латинская война: борьба за место в Сенате

08:19 – Первая, вторая и третья Самнитские войны

16:56 – Греческие колонии Юга и обращение Фурий

19:17 – Царь Пирр: война с Римом и слоны в Италии

27:06 – Битва при Аускуле и «пиррова победа»а

37:17 – Почему Рим победил: география, дипломатия, армия

43:00 – Римская система союзников

46:57 – Итог: Римско-италийская «империя без императора»