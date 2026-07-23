Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Отберите ВНЖ у мигрантов – Кирилл Кабанов / Метаметрика

14 0
Переслано от: Метаметрика

СМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ ВЫПУСК без цензуры и запретных тем на наших закрытых каналах:

Sponsr: https://sponsr.ru/metametrica
VK Donut: https://vk.com/donut/metametrica
⚫Дзен Премиум: https://dzen.ru/metametrica?tab=premium
TG Tribute: https://t.me/tribute/app?startapp=dIr2
Спасибо всем, кто поддерживает нас!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA там, где удобно:

YouTube – https://www.youtube.com/@metametrica
Telegram – https://t.me/Metametrica
ВКонтакте – https://vk.ru/metametrica
Instagram – https://www.instagram.com/metametricalive
Max – https://max.ru/Metametrica
RuTube – https://rutube.ru/u/metametrica/
Дзен – https://dzen.ru/metametrica
TikTok – https://www.tiktok.com/@metametrica

В эфире «Метаметрики» Кирилл Кабанов – член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ!

Кому мы отдаем свои личные данные и как жить в мире доставок? Что такое русский народ? Почему мононациональным государствам проще жить? Русофобия существует даже в самой России? Кто до сих пор мечтает расчленить нашу страну и что разрушило Советский Союз?

Как определить, кто же такой этот «русский»? И чем плохи диаспоры? Во что превращается ислам, и почему у мигрантов, попавших к нам незаконно, не отбирают ВНЖ? Экономия на труде мигрантов – миф или суровая реальность? Почему на теракт в Крокусе таджикское посольство так и не отреагировало?

Почему коррупция – это бизнес, и как с ней бороться, если она превратилась в механизм экономического развития?

Таймкоды:
00:00 Лучшее
00:32 В гостях Кирилл Кабанов
01:03 Кирилл Кабанов сегодня
03:16 Можно проснуться и ночью, и в 11
04:09 «Курьер-камикадзе»: вы не знаете, что вам привезут
07:20 «Мы не монострана, и у нас есть русофобия»
09:51 Комплекс «младшего брата»
10:40 Национализм и русофобия разрушили СССР
13:39 Мигрантов завозил бизнес – это выгодно
16:30 К нам едут «совершать джихад»
17:58 Чем заняться в телефоне?
19:04 Тюремный джамаат: радикалы плюс уголовники
21:35 Таджикский фактор и социальные архитекторы
23:25 Кто такие русские? Самое главное – самосознание
27:18 Незаконная миграция невозможна без коррупции
28:04 О коррупции и проституции
28:37 Топ диаспор: Азербайджан, Армения и Таджикистан
30:56 «Мы продолжаем заигрывать непонятно с кем»
32:31 Коррупция – бизнес, любой бизнес можно сломать
35:29 Иностранное гражданство – отягчающее обстоятельство
38:20 У преступника есть национальность
40:09 Законы, которые работают
42:18 Звонки с угрозами
44:59 Чертоги браузера
48:05 Владимир Путин – русский националист?
49:48 Традиционный блиц
52:03 Обращение гостя
54:25 Финал

Кирилл Кабанов:
Telegram – https://t.me/kabanovkv
Max – https://max.ru/kabanovkv

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
MAX – https://max.ru/join/uTDnH_ihh5-wc4Wdv7pDKb2zZmrl9bgufHKmoOfxZHo

#кабанов #татарстан #якутия #кавказ #чукотка #россия #ссср #мигранты #азия #мусульмане #метаметрика #metametrica

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Беседа посвящена миграционной политике, национальной идентичности, коррупции и вопросам внутренней безопасности России. - Кирилл Кабанов проводит жесткую линию: считает, что массовая миграция в текущем виде угрожает социальной стабильности и национальной безопасности. - Основной тезис: незаконная миграция невозможна без коррупции, а значит проблема не только в приезжих, но и в чиновниках, бизнесе, лоббистах. - Высказывается идея, что диаспоры могут выступать как инструменты иностранного влияния и посредники этнической организованной преступности. - Подчеркивается различие между преступлением и преступником: у преступления нет национальности, но у преступника, по мнению спикера, национальная и культурная принадлежность влияет на мотивацию и формы поведения. - Кабанов критикует либерально-глобалистский подход к миграции, где мигрант рассматривается прежде всего как экономический ресурс и потребитель. - Звучит позиция, что Россия — это государство с русским культурным и православным ядром, и ослабление этого ядра воспринимается как угроза целостности страны. - Спикер говорит о необходимости жесткого контроля за получением гражданства, ВНЖ и видами на жительство, включая их отзыв за нарушения. - Отдельно поднимается проблема радикализации части мигрантской среды, подпольных молельных домов, этнических анклавов и параллельных норм поведения. - Поддерживаются меры по: - ограничению доступа в школы для детей мигрантов без знания русского языка; - расширению оснований для лишения приобретенного гражданства; - ужесточению выдворения; - введению режима организованного набора мигрантов под конкретный трудовой запрос. - Существенная часть разговора посвящена теме русской идентичности: русский — это не только происхождение, но и культурная, историческая, цивилизационная самоидентификация. - Кабанов repeatedly подчеркивает, что без национального самоуважения невозможно устойчивое государство. - В финале звучит призыв к единству, отказу от самообесценивания и защите страны, культуры и исторической памяти.

Подробный вывод

В этом видео звучит не академический разбор миграции, а полемическое, мобилизационное высказывание, построенное на тревоге, исторической памяти и ощущении цивилизационного давления. Это важно понимать: перед нами не нейтральная аналитика, а позиция, в которой безопасность ставится выше политкорректности, а культурная целостность — выше риторики универсального многообразия.

1. Главная рамка беседы: миграция как симптом, а не только причина

Самое сильное в этой лекции — мысль о том, что проблема не сводится к самим мигрантам. Миграционный кризис здесь подается как следствие трех процессов: 1. коррупции; 2. экономического интереса крупного бизнеса; 3. идеологической слабости государства. Это прагматичный тезис. Он уводит разговор от примитивной схемы “виноваты только приезжие” и показывает более неприятную реальность: система завозит уязвимую и зависимую рабочую силу, потому что это удобно, дешево и выгодно. В этом смысле мигрант выступает не как первоисточник проблемы, а как элемент конструкции, собранной самими элитами. Здесь есть почти марксистский нерв, хотя выражен он в консервативной лексике: рынок требует дешевого человека, а государство, если теряет волю, начинает обслуживать этот спрос. Так бывает не только в России — схожие механизмы можно увидеть и в Европе. Разница лишь в риторике: где-то это называют “открытым обществом”, а где-то — “трудовым ресурсом”. Но суть одна: человека превращают в функцию.

2. Национальная идентичность как вопрос выживания

В беседе настойчиво проводится мысль: если народ не понимает, кто он, им будут управлять извне. Это уже не только политическая, но и почти философская тема. Любое общество живет не только законами и бюджетами, но и образом себя. Если этот образ размывается, система становится рыхлой. Если русский человек не может ответить, кто он, а его сосед может четко назвать свою этническую или религиозную принадлежность, возникает асимметрия идентичности. Это, кстати, интересный парадокс современности: общество, которое боится “обидеть”, постепенно теряет язык самоописания. А тот, кто язык самоописания сохраняет, получает преимущество — сначала символическое, потом политическое. Однако здесь важно не впасть в другую крайность. Национальная идентичность нужна, но она становится разрушительной, когда превращается в идола. История XX века хорошо показала: народ без идентичности слаб, но народ, опьяненный идентичностью, опасен. Поэтому здравый вопрос не только “кто мы?”, но и “какими мы хотим быть?”.

3. Критика иллюзии “все само рассосется”

В словах Кабанова много раздражения против привычного государственного самоуспокоения: “ничего страшного”, “это локально”, “не надо обострять”, “рынок все урегулирует”. Это важный момент. Государства часто проигрывают не потому, что у них нет силы, а потому что они слишком долго отказываются называть проблему проблемой. Сначала возникает анклав, потом неформальные правила, потом параллельная лояльность, а потом уже приходится делать вид, что “ситуация неожиданная”. Системы, как и психика человека, редко рушатся мгновенно. Сначала накапливаются мелкие компромиссы. Потом они становятся привычкой. Потом привычка становится нормой. И однажды человек или государство обнаруживает, что живет уже не по своим правилам. В этом смысле тревожный тон спикера понятен: он пытается пробить стену институционального отрицания.

4. Слабое место беседы: высокий градус обобщений

При всей содержательной силе разговора у него есть и уязвимость. Она типична для подобных жанров: реальные риски местами смешиваются с широкими обобщениями. Когда речь идет о миграции, радикализме, этнических ОПГ, диаспорах и подпольных структурах, важно различать: - часть мигрантов и всех мигрантов; - религию и радикальную идеологию; - культурную замкнутость и прямую враждебность; - организованную преступность и обычную бытовую миграцию. Если этого различения нет, возникает риск, что борьба с конкретной угрозой превращается в борьбу с образом угрозы. А образ всегда проще ненавидеть, чем понимать. Это уже опасность для самого общества, потому что страх — плохой архитектор долгосрочной политики. Иначе говоря: жесткость в правоприменении может быть необходима, но интеллектуальная небрежность всегда опасна. Сильное государство отличается не только силой, но и точностью.

5. Коррупция как метафизика распада

Наверное, самый трезвый пласт разговора — о коррупции. Потому что именно здесь исчезает вся романтика идеологических деклараций. Можно сколько угодно спорить о цивилизациях, традициях, самоидентификации, но если: - продается гражданство, - закрываются глаза на фиктивные документы, - покупается лояльность, - рынок важнее закона, то проблема не в “чужих”, а в внутреннем разложении своих. Это вечный сюжет истории: империи обычно подтачиваются не только внешними врагами, а внутренним истончением нравственной ткани. Когда элита мыслит только прибылью, она начинает торговать не товарами, а будущим. Сначала продается принцип, потом граница, потом язык, потом память. В этом отношении позиция Кабанова достаточно ясна: без борьбы с коррупцией никакая миграционная реформа не сработает. И это, пожалуй, один из самых убедительных выводов беседы.

6. Практический смысл сказанного

Если убрать эмоциональную оболочку, в сухом остатке в видео продвигаются такие практические установки: - миграция должна быть контролируемой, а не стихийной; - въезд должен быть под конкретную работу, а не “как получится”; - нарушения должны влечь реальные последствия, включая лишение статуса; - чиновники, покрывающие схемы, должны отвечать жестче; - государство обязано защищать интересы собственных граждан в приоритете; - культурная интеграция важна не меньше экономической; - национальная политика не должна маскироваться пустыми формулами про “дружбу народов”, если за ними скрывается управленческая слабость. Это не исчерпывающая программа, но это уже каркас политической позиции.

7. Общий философский итог

В данной лекции чувствуется конфликт двух моделей человека. Первая модель — человек как потребитель и трудовая единица. Вторая — человек как носитель культуры, памяти, веры и исторической ответственности. Современные государства часто пытаются строиться по первой модели, потому что она удобнее для учета, рынка и бюрократии. Но люди так не устроены. У человека есть не только желудок и кошелек, но и чувство “своего” и “чужого”, память предков, язык, боль, страх, достоинство. Если политика это игнорирует, она начинает производить не гармонию, а скрытую войну всех со всеми. Поэтому главный нерв этого видео — не просто в миграции. Он в более глубоком вопросе: может ли государство оставаться собой, если оно перестает различать границы — юридические, культурные, нравственные? И здесь ответ спикера однозначен: нет, не может. Но для зрелого взгляда важно добавить: сохранять себя — не значит ожесточаться до слепоты; быть открытым — не значит растворяться; защищать своих — не значит терять справедливость. Истина, как часто бывает, находится не в красивых лозунгах, а в способности удержать форму без истерики и человечность без капитуляции. Открытый вопрос остается таким: где проходит та тонкая граница, за которой защита идентичности остается мудростью, а не превращается в новую иллюзию, столь же опасную, как и потеря самой идентичности?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/9ae4b054a71a8be861bdd981409a4116/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Государство: а за долги отберем ваших детей!
Призыв присоединятся к защите Сериала 'Игры Богов'
Призыв присоединяться к защите Сериала Игры Богов
Письма. Элитки и народ
Чем прославился Бен Белла? О Героях Советского Союза – иностранцах
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 4)
„Мрачный мир” и „Путеводная звезда”
Новости Украины и Новороссии сегодня 7 апреля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru