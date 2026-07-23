Отберите ВНЖ у мигрантов – Кирилл Кабанов / Метаметрика
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В эфире «Метаметрики» Кирилл Кабанов – член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ!
Кому мы отдаем свои личные данные и как жить в мире доставок? Что такое русский народ? Почему мононациональным государствам проще жить? Русофобия существует даже в самой России? Кто до сих пор мечтает расчленить нашу страну и что разрушило Советский Союз?
Как определить, кто же такой этот «русский»? И чем плохи диаспоры? Во что превращается ислам, и почему у мигрантов, попавших к нам незаконно, не отбирают ВНЖ? Экономия на труде мигрантов – миф или суровая реальность? Почему на теракт в Крокусе таджикское посольство так и не отреагировало?
Почему коррупция – это бизнес, и как с ней бороться, если она превратилась в механизм экономического развития?
Таймкоды:
00:00 Лучшее
00:32 В гостях Кирилл Кабанов
01:03 Кирилл Кабанов сегодня
03:16 Можно проснуться и ночью, и в 11
04:09 «Курьер-камикадзе»: вы не знаете, что вам привезут
07:20 «Мы не монострана, и у нас есть русофобия»
09:51 Комплекс «младшего брата»
10:40 Национализм и русофобия разрушили СССР
13:39 Мигрантов завозил бизнес – это выгодно
16:30 К нам едут «совершать джихад»
17:58 Чем заняться в телефоне?
19:04 Тюремный джамаат: радикалы плюс уголовники
21:35 Таджикский фактор и социальные архитекторы
23:25 Кто такие русские? Самое главное – самосознание
27:18 Незаконная миграция невозможна без коррупции
28:04 О коррупции и проституции
28:37 Топ диаспор: Азербайджан, Армения и Таджикистан
30:56 «Мы продолжаем заигрывать непонятно с кем»
32:31 Коррупция – бизнес, любой бизнес можно сломать
35:29 Иностранное гражданство – отягчающее обстоятельство
38:20 У преступника есть национальность
40:09 Законы, которые работают
42:18 Звонки с угрозами
44:59 Чертоги браузера
48:05 Владимир Путин – русский националист?
49:48 Традиционный блиц
52:03 Обращение гостя
54:25 Финал
Кирилл Кабанов:
Telegram – https://t.me/kabanovkv
Max – https://max.ru/kabanovkv
Никита Данюк:
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Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена миграционной политике, национальной идентичности, коррупции и вопросам внутренней безопасности России. - Кирилл Кабанов проводит жесткую линию: считает, что массовая миграция в текущем виде угрожает социальной стабильности и национальной безопасности. - Основной тезис: незаконная миграция невозможна без коррупции, а значит проблема не только в приезжих, но и в чиновниках, бизнесе, лоббистах. - Высказывается идея, что диаспоры могут выступать как инструменты иностранного влияния и посредники этнической организованной преступности. - Подчеркивается различие между преступлением и преступником: у преступления нет национальности, но у преступника, по мнению спикера, национальная и культурная принадлежность влияет на мотивацию и формы поведения. - Кабанов критикует либерально-глобалистский подход к миграции, где мигрант рассматривается прежде всего как экономический ресурс и потребитель. - Звучит позиция, что Россия — это государство с русским культурным и православным ядром, и ослабление этого ядра воспринимается как угроза целостности страны. - Спикер говорит о необходимости жесткого контроля за получением гражданства, ВНЖ и видами на жительство, включая их отзыв за нарушения. - Отдельно поднимается проблема радикализации части мигрантской среды, подпольных молельных домов, этнических анклавов и параллельных норм поведения. - Поддерживаются меры по: - ограничению доступа в школы для детей мигрантов без знания русского языка; - расширению оснований для лишения приобретенного гражданства; - ужесточению выдворения; - введению режима организованного набора мигрантов под конкретный трудовой запрос. - Существенная часть разговора посвящена теме русской идентичности: русский — это не только происхождение, но и культурная, историческая, цивилизационная самоидентификация. - Кабанов repeatedly подчеркивает, что без национального самоуважения невозможно устойчивое государство. - В финале звучит призыв к единству, отказу от самообесценивания и защите страны, культуры и исторической памяти.
Подробный выводВ этом видео звучит не академический разбор миграции, а полемическое, мобилизационное высказывание, построенное на тревоге, исторической памяти и ощущении цивилизационного давления. Это важно понимать: перед нами не нейтральная аналитика, а позиция, в которой безопасность ставится выше политкорректности, а культурная целостность — выше риторики универсального многообразия.
1. Главная рамка беседы: миграция как симптом, а не только причинаСамое сильное в этой лекции — мысль о том, что проблема не сводится к самим мигрантам. Миграционный кризис здесь подается как следствие трех процессов: 1. коррупции; 2. экономического интереса крупного бизнеса; 3. идеологической слабости государства. Это прагматичный тезис. Он уводит разговор от примитивной схемы “виноваты только приезжие” и показывает более неприятную реальность: система завозит уязвимую и зависимую рабочую силу, потому что это удобно, дешево и выгодно. В этом смысле мигрант выступает не как первоисточник проблемы, а как элемент конструкции, собранной самими элитами. Здесь есть почти марксистский нерв, хотя выражен он в консервативной лексике: рынок требует дешевого человека, а государство, если теряет волю, начинает обслуживать этот спрос. Так бывает не только в России — схожие механизмы можно увидеть и в Европе. Разница лишь в риторике: где-то это называют “открытым обществом”, а где-то — “трудовым ресурсом”. Но суть одна: человека превращают в функцию.
2. Национальная идентичность как вопрос выживанияВ беседе настойчиво проводится мысль: если народ не понимает, кто он, им будут управлять извне. Это уже не только политическая, но и почти философская тема. Любое общество живет не только законами и бюджетами, но и образом себя. Если этот образ размывается, система становится рыхлой. Если русский человек не может ответить, кто он, а его сосед может четко назвать свою этническую или религиозную принадлежность, возникает асимметрия идентичности. Это, кстати, интересный парадокс современности: общество, которое боится “обидеть”, постепенно теряет язык самоописания. А тот, кто язык самоописания сохраняет, получает преимущество — сначала символическое, потом политическое. Однако здесь важно не впасть в другую крайность. Национальная идентичность нужна, но она становится разрушительной, когда превращается в идола. История XX века хорошо показала: народ без идентичности слаб, но народ, опьяненный идентичностью, опасен. Поэтому здравый вопрос не только “кто мы?”, но и “какими мы хотим быть?”.
3. Критика иллюзии “все само рассосется”В словах Кабанова много раздражения против привычного государственного самоуспокоения: “ничего страшного”, “это локально”, “не надо обострять”, “рынок все урегулирует”. Это важный момент. Государства часто проигрывают не потому, что у них нет силы, а потому что они слишком долго отказываются называть проблему проблемой. Сначала возникает анклав, потом неформальные правила, потом параллельная лояльность, а потом уже приходится делать вид, что “ситуация неожиданная”. Системы, как и психика человека, редко рушатся мгновенно. Сначала накапливаются мелкие компромиссы. Потом они становятся привычкой. Потом привычка становится нормой. И однажды человек или государство обнаруживает, что живет уже не по своим правилам. В этом смысле тревожный тон спикера понятен: он пытается пробить стену институционального отрицания.
4. Слабое место беседы: высокий градус обобщенийПри всей содержательной силе разговора у него есть и уязвимость. Она типична для подобных жанров: реальные риски местами смешиваются с широкими обобщениями. Когда речь идет о миграции, радикализме, этнических ОПГ, диаспорах и подпольных структурах, важно различать: - часть мигрантов и всех мигрантов; - религию и радикальную идеологию; - культурную замкнутость и прямую враждебность; - организованную преступность и обычную бытовую миграцию. Если этого различения нет, возникает риск, что борьба с конкретной угрозой превращается в борьбу с образом угрозы. А образ всегда проще ненавидеть, чем понимать. Это уже опасность для самого общества, потому что страх — плохой архитектор долгосрочной политики. Иначе говоря: жесткость в правоприменении может быть необходима, но интеллектуальная небрежность всегда опасна. Сильное государство отличается не только силой, но и точностью.
5. Коррупция как метафизика распадаНаверное, самый трезвый пласт разговора — о коррупции. Потому что именно здесь исчезает вся романтика идеологических деклараций. Можно сколько угодно спорить о цивилизациях, традициях, самоидентификации, но если: - продается гражданство, - закрываются глаза на фиктивные документы, - покупается лояльность, - рынок важнее закона, то проблема не в “чужих”, а в внутреннем разложении своих. Это вечный сюжет истории: империи обычно подтачиваются не только внешними врагами, а внутренним истончением нравственной ткани. Когда элита мыслит только прибылью, она начинает торговать не товарами, а будущим. Сначала продается принцип, потом граница, потом язык, потом память. В этом отношении позиция Кабанова достаточно ясна: без борьбы с коррупцией никакая миграционная реформа не сработает. И это, пожалуй, один из самых убедительных выводов беседы.
6. Практический смысл сказанногоЕсли убрать эмоциональную оболочку, в сухом остатке в видео продвигаются такие практические установки: - миграция должна быть контролируемой, а не стихийной; - въезд должен быть под конкретную работу, а не “как получится”; - нарушения должны влечь реальные последствия, включая лишение статуса; - чиновники, покрывающие схемы, должны отвечать жестче; - государство обязано защищать интересы собственных граждан в приоритете; - культурная интеграция важна не меньше экономической; - национальная политика не должна маскироваться пустыми формулами про “дружбу народов”, если за ними скрывается управленческая слабость. Это не исчерпывающая программа, но это уже каркас политической позиции.
7. Общий философский итогВ данной лекции чувствуется конфликт двух моделей человека. Первая модель — человек как потребитель и трудовая единица. Вторая — человек как носитель культуры, памяти, веры и исторической ответственности. Современные государства часто пытаются строиться по первой модели, потому что она удобнее для учета, рынка и бюрократии. Но люди так не устроены. У человека есть не только желудок и кошелек, но и чувство “своего” и “чужого”, память предков, язык, боль, страх, достоинство. Если политика это игнорирует, она начинает производить не гармонию, а скрытую войну всех со всеми. Поэтому главный нерв этого видео — не просто в миграции. Он в более глубоком вопросе: может ли государство оставаться собой, если оно перестает различать границы — юридические, культурные, нравственные? И здесь ответ спикера однозначен: нет, не может. Но для зрелого взгляда важно добавить: сохранять себя — не значит ожесточаться до слепоты; быть открытым — не значит растворяться; защищать своих — не значит терять справедливость. Истина, как часто бывает, находится не в красивых лозунгах, а в способности удержать форму без истерики и человечность без капитуляции. Открытый вопрос остается таким: где проходит та тонкая граница, за которой защита идентичности остается мудростью, а не превращается в новую иллюзию, столь же опасную, как и потеря самой идентичности?