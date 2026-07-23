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В эфире «Метаметрики» Кирилл Кабанов – член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ!

Кому мы отдаем свои личные данные и как жить в мире доставок? Что такое русский народ? Почему мононациональным государствам проще жить? Русофобия существует даже в самой России? Кто до сих пор мечтает расчленить нашу страну и что разрушило Советский Союз?

Как определить, кто же такой этот «русский»? И чем плохи диаспоры? Во что превращается ислам, и почему у мигрантов, попавших к нам незаконно, не отбирают ВНЖ? Экономия на труде мигрантов – миф или суровая реальность? Почему на теракт в Крокусе таджикское посольство так и не отреагировало?

Почему коррупция – это бизнес, и как с ней бороться, если она превратилась в механизм экономического развития?

Таймкоды:

00:00 Лучшее

00:32 В гостях Кирилл Кабанов

01:03 Кирилл Кабанов сегодня

03:16 Можно проснуться и ночью, и в 11

04:09 «Курьер-камикадзе»: вы не знаете, что вам привезут

07:20 «Мы не монострана, и у нас есть русофобия»

09:51 Комплекс «младшего брата»

10:40 Национализм и русофобия разрушили СССР

13:39 Мигрантов завозил бизнес – это выгодно

16:30 К нам едут «совершать джихад»

17:58 Чем заняться в телефоне?

19:04 Тюремный джамаат: радикалы плюс уголовники

21:35 Таджикский фактор и социальные архитекторы

23:25 Кто такие русские? Самое главное – самосознание

27:18 Незаконная миграция невозможна без коррупции

28:04 О коррупции и проституции

28:37 Топ диаспор: Азербайджан, Армения и Таджикистан

30:56 «Мы продолжаем заигрывать непонятно с кем»

32:31 Коррупция – бизнес, любой бизнес можно сломать

35:29 Иностранное гражданство – отягчающее обстоятельство

38:20 У преступника есть национальность

40:09 Законы, которые работают

42:18 Звонки с угрозами

44:59 Чертоги браузера

48:05 Владимир Путин – русский националист?

49:48 Традиционный блиц

52:03 Обращение гостя

54:25 Финал

Кирилл Кабанов:

Telegram – https://t.me/kabanovkv

Max – https://max.ru/kabanovkv

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

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