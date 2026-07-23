Мутация сознания и инфомарак. Почему массы верят предателям | Игорь Шишкин и Максим Невенчанный
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Как работает «инфо мрак» и почему в информационной войне опасны не только вражеские вбросы? Игорь Шишкин и Максим Невенчанный обсуждают книгу «Инфо мрак» и разбирают систему, в которой власть и общество могут невольно подыгрывать чужому сценарию. В выпуске — мутация сознания, потеря доверия, поиск альтернативных авторитетов, Украина 2022 года, Майдан, февраль 1917-го, распад СССР, «чернуха» перестройки, атаки по НПЗ, эффект «глупость или измена» и вопрос: как распознать информационное заражение до кризиса?
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00:00 Вступление: информационная война, алгоритмы пропаганды и уязвимость общества
08:56 «Инфо мрак» на практике: как менялась картина мира на Украине
21:03 Исторические параллели: Февраль 1917 года, Майдан и подрыв сакральности власти
32:01 Механика недоверия: разрыв общественного договора и поиск альтернативных авторитетов
41:57 Создание атмосферы страха: ложные обвинения, доносы и расправы над инакомыслящими
51:06 Единый алгоритм цветных революций: почему проваливаются старые методы работы с настроениями
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается не просто информационная война, а более глубокий процесс: как власть, общество и внешний противник могут невольно оказаться звеньями одной разрушительной цепи. - Главная мысль Максима Невенчанного: информационное воздействие успешно не само по себе, а только тогда, когда созданы определённые условия — среда, причины и поводы. - Ключевое понятие — «инфомрак»: состояние, в котором у человека и у общества нарушается привычная картина мира, возникает эмоциональная уязвимость и снижается способность к трезвому суждению. - «Мутация сознания» описывается как незаметное для самого человека изменение восприятия: он уверен, что «сам всё понял», хотя его выводы уже сформированы под воздействием извне. - Информационная атака запускается через генеративные события — яркие, болезненные, тревожные эпизоды, которые ломают ощущение нормальности. - Если власть не объясняет, не вовлекает, не отвечает понятно, возникает разрыв реальности: люди перестают понимать, что происходит и почему. - Этот разрыв порождает два типичных вывода: - власть некомпетентна; - власть действует во вред. - Следующий этап — десакрализация власти: люди могут и раньше критиковать государство, но в какой-то момент перестают считать его своим, легитимным и справедливым. - Когда власть воспринимается как чужая, человек начинает искать альтернативные авторитеты, в том числе у внешнего противника. - Украина приводится как пример того, как за короткий срок можно изменить общественное восприятие, если соединить: - страх, - доносы, - публичное унижение, - подавление альтернативных источников информации, - постоянное нагнетание тревоги. - Собеседники проводят исторические параллели с: - Февралём 1917 года, - перестройкой и распадом СССР, - цветными революциями, - событиями в Грузии, на Украине, в других постсоветских странах. - Сквозной тезис: в разных эпохах содержание меняется, но алгоритм остаётся похожим. - Авторы подчёркивают, что проблема в России — не только во внешних врагах, но и в слабой теоретической проработке таких процессов. - Простые запреты, лозунги и призывы «не поддаваться» не работают, если не устранены причины уязвимости. - Необходима системная работа по пониманию: - как возникают общественные расколы, - как люди входят в состояние эмоциональной дезориентации, - как предотвратить распад доверия между властью и обществом.
Подробный выводВ этом видео поднимается тема, которая на первый взгляд кажется политической, но по сути она гораздо шире: речь идёт о психологии коллективного восприятия, о хрупкости общественного доверия и о том, как легко человек начинает жить уже не в реальности, а в её эмоционально искажённой версии. Если упростить, то мысль беседы такая: общество разрушается не тогда, когда ему сказали ложь, а тогда, когда его внутренний порядок уже надломлен и ложь оказывается психологически удобнее правды. Это очень важное различие. Часто нам предлагают примитивную картину: есть враг, он что-то вбросил, люди поверили. Но в жизни всё тоньше. Человек редко верит в нечто просто потому, что увидел чужой текст. Обычно он верит тогда, когда этот текст попадает в уже существующую трещину — в страх, в усталость, в раздражение, в чувство несправедливости, в потерю опоры. В этом смысле информационная война похожа не на магию, а на медицину наоборот: поражается не любой организм, а прежде всего тот, где уже ослаблен иммунитет. Отсюда и центральная идея об «инфомраке». Это не просто поток плохих новостей. Это состояние, при котором у человека ломается связь между его базовыми ожиданиями и тем, что он наблюдает. Он думал, что мир устроен так — а мир вдруг ведёт себя иначе. Он рассчитывал, что власть защитит — а получает молчание, запрет или непонятную реакцию. Он хотел помочь — а его воспринимают как проблему. И тогда возникает то самое внутреннее смещение: если реальность не совпадает с привычной картиной, значит, либо меня обманывали раньше, либо обманывают сейчас. Психологически это очень сильный момент. Человек не любит жить в неопределённости. Сознание стремится быстро собрать новый смысловой каркас. И если свои институты этого каркаса не дают, его дадут чужие. Не потому, что они честнее, а потому что они оказываются быстрее, понятнее и эмоционально убедительнее. Здесь беседа особенно интересна тем, что соединяет политику, историю и психологию. По сути, описывается механизм, похожий на то, как в психике травма перестраивает восприятие. Сначала — шок, потом — потеря прежних ориентиров, затем — поиск новой опоры, а после — закрепление новой интерпретации как «собственного вывода». Почти как в нейросети: если многократно подать данные определённого типа и сместить веса на тревожные сигналы, система начинает иначе классифицировать реальность. Так и массовое сознание: если долго усиливать страх, несправедливость и недоверие, общество начинает видеть врага там, где вчера видело союзника, и спасителя там, где в действительности может быть манипулятор. Особенно важен тезис о десакрализации власти. Не в религиозном смысле, а в социальном. Люди могут критиковать власть, не любить её, ругать, смеяться над ней — и всё же признавать её своей и законной. Но когда исчезает чувство, что это «наша власть, которая при всех недостатках держит порядок и отвечает за нас», начинается опасный перелом. Тогда любая ошибка перестаёт быть ошибкой и начинает восприниматься как доказательство враждебности или полной негодности системы. Это, пожалуй, один из самых трезвых моментов беседы: общество рушится не тогда, когда люди всем довольны, а тогда, когда исчезает базовое ощущение справедливой связки между подчинением и защитой. То есть: мы делегируем полномочия — вы обеспечиваете безопасность, порядок, смысл и предсказуемость. Если эта связка в массовом сознании распадается, начинают работать деструктивные сценарии. Приведённые украинские примеры в логике беседы служат иллюстрацией именно этого: как через страх, взаимные доносы, публичное унижение и эмоциональную перегрузку можно быстро перевести общество в состояние, где человек уже не различает, где реальная угроза, а где навязанная интерпретация. Это выглядит почти как социальная версия паники: люди начинают действовать не из убеждения, а из заражённого аффекта. Исторические параллели с 1917 годом и концом СССР здесь тоже закономерны. Можно спорить о нюансах, о степени корректности отдельных сопоставлений, но общая идея правдоподобна: массовый перелом происходит не в момент заговора как такового, а в момент, когда общество уже внутренне подготовлено к принятию разрушительного сценария. Заговорщики, медиаторы, политтехнологи, внешние игроки — это не первопричина, а катализаторы. Они пользуются тем, что уже созрело. С философской точки зрения в этой беседе есть одна тихая, но сильная мысль: люди часто верят не в факты, а в ту картину мира, которая снимает их внутреннее напряжение. Если картина «нас предали» психологически удобнее, чем картина «ситуация сложна и требует выдержки», то первая побеждает. Не потому, что она истиннее, а потому, что она эмоционально проще. В этом есть некоторая трагедия человеческого сознания: оно ищет не только истину, но и облегчение. При этом важно не впасть в другую крайность — в мысль, что любое недовольство есть результат внешней манипуляции. Это было бы слишком удобно и слишком грубо. У любой манипуляции должен быть материал. Если есть реальные проблемы, реальные ошибки, реальные провалы в коммуникации, то именно они и становятся питательной средой. И в этом смысле критика идеализации здесь очень уместна: нельзя защищать общество, строя миф о безошибочности власти. Мифы хрупки. Реальность прочнее. Сильнее та система, которая умеет признавать трещины до того, как через них войдёт разрушение. Практический вывод из беседы таков: - общественную устойчивость нельзя обеспечить только цензурой или лозунгами; - доверие нельзя удержать лишь требованием лояльности; - информационная безопасность — это не только борьба с внешним вбросом, но и работа с: - справедливостью, - обратной связью, - понятностью решений, - уважением к гражданину, - внятным объяснением происходящего. Иначе говоря, лучшая защита от инфомрака — не только запрет на тьму, но и наличие света. Света смысла, ясности, сопричастности и доверия. В целом беседа производит впечатление попытки построить не просто публицистическую, а почти теоретическую модель общественного расшатывания. В ней, возможно, есть спорные места и эмоциональные перегибы, но базовая интуиция серьёзна: информационные катастрофы случаются там, где разрушена ткань доверия, а не просто там, где враг громко кричит. И, может быть, самый важный вопрос после этого видео такой: что делает общество по-настоящему устойчивым — контроль над словами или способность людей различать, где реальная правда, а где лишь психологически удобная её подмена?