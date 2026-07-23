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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

Ozon https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Как работает «инфо мрак» и почему в информационной войне опасны не только вражеские вбросы? Игорь Шишкин и Максим Невенчанный обсуждают книгу «Инфо мрак» и разбирают систему, в которой власть и общество могут невольно подыгрывать чужому сценарию. В выпуске — мутация сознания, потеря доверия, поиск альтернативных авторитетов, Украина 2022 года, Майдан, февраль 1917-го, распад СССР, «чернуха» перестройки, атаки по НПЗ, эффект «глупость или измена» и вопрос: как распознать информационное заражение до кризиса?

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00:00 Вступление: информационная война, алгоритмы пропаганды и уязвимость общества

08:56 «Инфо мрак» на практике: как менялась картина мира на Украине

21:03 Исторические параллели: Февраль 1917 года, Майдан и подрыв сакральности власти

32:01 Механика недоверия: разрыв общественного договора и поиск альтернативных авторитетов

41:57 Создание атмосферы страха: ложные обвинения, доносы и расправы над инакомыслящими

51:06 Единый алгоритм цветных революций: почему проваливаются старые методы работы с настроениями

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