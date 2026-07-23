Московское вооружённое восстание | Первая русская революция № 10
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Таймкод:
00:00:00 Начало московского вооружённого восстания
00:01:11 Подготовка к стачке
00:02:59 Восстание в Ростовском полку
00:04:31 Начало стачки
00:08:18 Разоружение полиции
00:10:40 Инцидент в саду «Аквариум»
00:11:40 Взрыв здания охранного отделения
00:12:25 Расстрел училища Фидлера
00:13:19 Потери и последствия
00:14:08 Начало восстания
00:15:22 Тактика восставших
00:17:19 Рекомендации по взаимодействию с противником
00:19:13 Строительство баррикад
00:21:18 Описание ситуации в Москве
00:22:18 Поездка Джунковского
00:24:15 Меры властей
00:25:03 Восприятие восстания
00:26:00 Расправы
00:27:00 Перелом в пользу властей
00:28:35 Рейд Семёновского полка
00:30:17 Оценка действий Римана
00:32:12 Итоги восстания
00:32:21 Потери среди горожан
00:33:18 Анонс следующей темы
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Московское вооружённое восстание декабря 1905 года стало кульминацией Первой русской революции. - После Октябрьского манифеста революционные партии начали готовить новую политическую стачку, которая должна была перерасти в вооружённое выступление. - В Москве и партийные организации, и часть рабочих были настроены особенно решительно, хотя общего полного контроля над процессом не было. - Важным фоном стало брожение в армии: - восстание в Ростовском полку, - создание совета солдатских депутатов, - требования улучшения быта, уважительного отношения, отказа от подавления народных выступлений. - 7 декабря 1905 года началась всеобщая стачка: - остановились железные дороги, заводы, фабрики, трамваи, почта и телеграф; - город оказался фактически парализован. - На первом этапе события носили сравнительно мирный характер: - у полицейских массово отбирали оружие, - столкновения сначала были ограниченными. - Переход к открытому насилию ускорили: - разгон митинга в саду «Аквариум» 8 декабря, - взрыв здания охранного отделения как акт мести, - особенно обстрел реального училища Фидлера 9 декабря с применением артиллерии. - 10 декабря в Москве началось массовое возведение баррикад, и стачка окончательно переросла в вооружённое восстание. - У восставших были серьёзные слабости: - отсутствие единого командования, - разрозненность районов, - слабое вооружение, - малая численность по сравнению с возможностями регулярных войск. - Тактика революционеров строилась на: - действиях малыми отрядами, - избегании долгой обороны зданий, - расчёте на возможный переход солдат на сторону восставших. - Баррикады имели не столько стратегическое, сколько моральное и тактическое значение: - затрудняли манёвр войск, - особенно конницы, - дробили городское пространство. - Власти ответили: - запретом собраний, - комендантскими ограничениями, - массовыми обысками, - применением артиллерии и пулемётов. - Обе стороны прибегали к расправам, но особую известность получила жестокость карательных действий войск. - Перелом наступил после прибытия Лейб-гвардии Семёновского полка. - Особенно трагичным эпизодом стала карательная экспедиция отряда полковника Римана на Московско-Казанской железной дороге: - массовые внесудебные расстрелы, - десятки, а возможно и более ста жертв. - Финальными очагами сопротивления стали Пресня и район Казанской железной дороги. - Восстание было подавлено, но применение артиллерии против города произвело сильнейший общественный эффект и подорвало моральный авторитет власти. - Среди жертв было много мирных жителей, включая женщин и детей; точные цифры разнятся, но счёт шёл на сотни.
Подробный выводВ данной лекции хорошо показано, что Московское вооружённое восстание было не просто локальным эпизодом уличных боёв, а моментом предельного напряжения всей революции 1905 года. Это был тот случай, когда политический кризис, социальное недовольство, ожидание перемен и нервозность власти сошлись в одной точке — и город стал ареной почти гражданской войны в миниатюре. С одной стороны, восстание выглядит как акт революционной воли. Многие его участники понимали, что шансы на успех невелики, но всё равно шли вперёд. В этом есть нечто глубоко человеческое и одновременно трагическое: люди действовали не потому, что победа была гарантирована, а потому что дальше терпеть прежний порядок им казалось уже невозможно. История вообще часто движется не расчётом, а состоянием, когда внутренний предел пройден. Как в психологии: система может долго держаться, а потом рушится скачком из-за накопленного напряжения. С другой стороны, в лекции ясно видно, что у восставших было слишком много слабых мест. Разобщённость, нехватка координации, ограниченное вооружение, отсутствие единого командования — всё это превращало их сопротивление в цепь очагов героизма, но не в целостную силу. Здесь проявляется один из вечных исторических парадоксов: энергия масс может быть огромной, но без структуры она часто проигрывает дисциплине. Романтический импульс сталкивается с бюрократически организованным насилием — и почти всегда несёт тяжёлые потери. Особенно важен мотив двойственности армии. В начале событий власть не была до конца уверена в войсках, и это открывало революционерам окно возможностей. Солдаты тоже были частью народа, тоже уставали от унижения, тяжёлого быта, произвола начальства. В этом смысле 1905 год предвосхищает 1917-й: армия уже переставала быть абсолютно монолитным инструментом государства. Но в декабре 1905-го этот перелом ещё не произошёл окончательно. Надежда на массовый переход солдат на сторону восставших не оправдалась. Это один из ключевых нервов всего события: революция рассчитывала на трещину в государстве, но трещина оказалась ещё недостаточно широкой. Очень показательно и применение артиллерии против городских кварталов. Это не только военный факт, но и символ. Власть как будто говорит: порядок важнее живого города, важнее собственных подданных. В краткосрочной перспективе это сработало. В долгосрочной — стало моральным саморазоблачением режима. История здесь напоминает простую вещь: государство может выиграть бой, но проиграть образ самого себя. Можно подавить баррикады, но нельзя без последствий стереть из общественной памяти факт, что по своей столице стреляли из пушек. Лекция также честно показывает, что грязь насилия была по обе стороны. Это важный момент, потому что идеализация революции так же опасна, как и идеализация власти. В реальности восстание — это не только героизм, но и месть, паника, слухи, самосуд, ошибки, а иногда и бессмысленная жестокость. Человек в условиях распада привычного порядка быстро начинает действовать не как носитель убеждений, а как существо, захваченное страхом, яростью и групповым импульсом. Это почти универсальный закон кризиса: когда рушатся институты, наружу выходит не только свобода, но и тень. При этом баррикады в лекции предстают не просто инженерным сооружением, а психологическим жестом. Они были не только средством обороны, но и способом сказать: “город больше не принадлежит исключительно власти”. Даже если их военная эффективность была ограниченной, они имели огромное символическое значение. Иногда форма сопротивления важна не только как инструмент победы, но и как акт самоутверждения. Почти как в культуре: слово может не остановить пулю, но оно меняет смысл происходящего. Финал восстания — особенно история Пресни и карательных действий Семёновского полка — показывает, что позднеимперская власть уже была способна удерживать контроль, но всё хуже умела сохранять легитимность. Она побеждала силой, но не убеждением. А это очень опасная форма устойчивости: внешне система крепка, внутренне — пустеет. В этом смысле декабрь 1905 года не был просто поражением революции. Он стал репетицией будущего крушения старого порядка. Многие уроки — и революционеры, и власть — усвоили, но по-разному. Одни поняли, что без лучшей организации восстание обречено. Другие — что уступки не спасают, если за ними не стоит реальное преобразование страны. Если смотреть глубже, эта история ещё и о столкновении идеала и реальности. Революционеры часто сражались не только с конкретным режимом, но и с образом желаемой справедливости. Власть же защищала не только порядок, но и собственную иллюзию, будто силой можно удержать живое общество в старых формах. И те и другие, в каком-то смысле, были пленниками своих представлений. Это вообще частая историческая драма: люди воюют не только за реальность, но и за её внутренние картины. А платят за это чаще всего те, кто не хотел воевать вовсе — обычные горожане, дети, случайные прохожие.
ИтоговоМосковское вооружённое восстание декабря 1905 года можно оценить как: - кульминацию революционного подъёма 1905 года; - военно-политическое поражение восставших; - морально-политический удар по авторитету самодержавия; - предвестие 1917 года, где многие из декабрьских сюжетов повторятся в гораздо большем масштабе. История этого восстания учит осторожности в оценках. Нельзя свести его ни к “безумной авантюре”, ни к “чистой героической легенде”. Это было и мужество, и просчёт; и надежда, и обречённость; и рождение политического субъекта, и кровавое напоминание о цене плохо подготовленного восстания. Возможно, именно в таких событиях особенно ясно видно: история редко бывает морально удобной, но почти всегда беспощадно правдива в одном — насилие, даже когда кажется решением, обычно лишь откладывает более глубокий вопрос о справедливом устройстве общества. И здесь остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: если сила может временно подавить кризис, но не устранить его причин, то где в истории проходит граница между восстановлением порядка и отсрочкой неизбежного?