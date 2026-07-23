Лидирующее положение Америки в гонке ИИ утрачено буквально за одну ночь? Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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https://rutube.ru/video/e0e6a90e271ef72cceaaeb8875333792/
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#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов #KimiAI #ИИ #AI #MoonshotAI
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции ИИ-тематика подается как пространство, где почти любая новость работает одновременно и как информация, и как реклама. - Поводом для разбора стал шум вокруг китайской модели Kimi K2/3 от пекинского стартапа Moonshot, которую часть западной прессы представила как признак утраты США лидерства в ИИ. - Автор скептически относится и к восторгам, и к панике: заявления о «прорыве», «отставании» и «победе в гонке» — это часто элементы информационной войны и борьбы за инвестиции. - Американские медиа, по мысли автора, используют китайские успехи как аргумент в пользу новых вливаний денег в собственный ИИ-сектор. - Сравнения моделей, бенчмарки и «независимые тесты» не нейтральны: они тоже встроены в систему маркетинга и политического давления. - Китайские ИИ-компании все труднее изображать как простых копировщиков американских разработок: подчеркивается, что их кадры и экосистема формируются внутри Китая. - Особое внимание уделяется не только моделям, но и аппаратной базе: память, чипы, производственные цепочки, литографическое оборудование. - Главный нерв сюжета — не сами чат-боты, а вопрос технологического суверенитета: кто контролирует железо, инфраструктуру, кадры и стандарты. - Автор считает, что цифровой суверенитет невозможен без собственной промышленной, научной и кадровой среды. - Для России и ЕС вывод жесткий: догонять в ИИ на чужом железе, чужих платформах и чужой научной базе почти невозможно. - При этом давление на попытки обрести самостоятельность будет идти и с Запада, и с Востока.
Подробный выводВ этом видео разбирается не столько «кто победил в ИИ-гонке», сколько сама иллюзия простого ответа на такой вопрос. И это важный момент. Когда пресса пишет, что Америка «утратила лидерство за одну ночь», перед нами, скорее всего, не описание реальности, а драматургия рынка. Рынкам нужны резкие формулировки, политикам — обоснование бюджетов, корпорациям — новые раунды доверия и капитала. Поэтому вокруг ИИ формируется типичная пузырящаяся среда, где факт и рекламный нарратив срастаются почти неразличимо. Здесь полезна аналогия с психологией: общественное восприятие технологической гонки устроено как маятник между идеализацией и обесцениванием. Вчера публика верит, что только США способны определять будущее ИИ, сегодня — что Китай якобы уже одним релизом все перевернул. Но реальность почти всегда менее театральна. Один сильный релиз не отменяет всей предыдущей инфраструктуры, как и прежнее доминирование не гарантирует вечной монополии. Это не «ночная смена империй», а длинный, вязкий, материальный процесс. Автор особенно убедителен там, где смещает фокус с моделей на железо. Это, по сути, самый приземленный и потому самый честный слой разговора. Можно сколько угодно спорить о качестве LLM, но без памяти, чипов, фабрик, цепочек поставок, инженерных школ и производственных компетенций вся «цифровая магия» остается зависимой. В этом есть почти философская трезвость: идеи важны, но идеи без носителя беспомощны. Сознание ИИ-эпохи любит говорить о софте, потому что софт выглядит как чистый дух; однако власть по-прежнему сидит в материи — в кремнии, энергии, логистике, доступе к станкам и кадрам. Интересно и то, как в беседе вскрывается взаимная зеркальность США и Китая. Американский дискурс любит говорить о свободном рынке, но ИИ давно живет в тесном союзе государства, военных, спецслужб, лоббистов и корпораций. Китай, наоборот, часто описывают как систему директивного рывка, но и там подается история «стартапа», локального успеха, национальной инженерной самодостаточности. Оба полюса создают мифы о себе. И в этом смысле «объективная правда» о лидерстве ускользает: каждая сторона не только строит технологии, но и производит образ своей неизбежной победы. Есть и еще один важный пласт: автор показывает, что ИИ — это не просто коммерческий сектор, а инструмент будущего контроля. Формулировка про «товарища майора в каждом телефоне» грубовата, но по сути точна. Кто владеет моделями, платформами и инфраструктурой, тот получает не только прибыль, но и возможность фильтровать, направлять, интерпретировать реальность для миллионов людей. То есть спор идет не просто о рынке, а о новой конфигурации власти — когнитивной, административной, культурной. Для России и Евросоюза здесь содержится, пожалуй, самый практичный урок. Нельзя всерьез говорить о цифровом суверенитете, если: - вычисления зависят от чужих чипов; - облака стоят на чужой инфраструктуре; - стандарты задаются внешними платформами; - ключевые специалисты выращиваются в чужой научной экосистеме. Это напоминает старую историческую закономерность: периферия часто хочет импортировать результат, не создав среду, из которой этот результат возникает. Но технологии высокого уровня — как сад, а не как склад. Их нельзя просто купить в готовом виде и считать, что вместе с продуктом приобретена автономия. Можно закупить серверы, можно подписать соглашения, можно даже быстро собрать приличную модель, но без десятилетий работы над образованием, промышленностью, фундаментальной наукой и инженерной культурой это будет фасад, а не суверенитет. При этом автор, пусть и в резкой форме, справедливо предупреждает: бороться за самостоятельность трудно не только из-за прямого давления США, но и потому, что любой сильный технологический центр предпочитает зависимых партнеров, а не будущих равных. Это вполне реалистичный, даже несколько холодный взгляд на мир. В нем нет романтики «глобального сотрудничества», зато есть понимание, что в критических технологиях дружба часто заканчивается там, где начинается вопрос контроля. Если свести все к сути, то данная лекция говорит о трех вещах: 1. Не верить в слишком простые заголовки про победу или поражение в ИИ-гонке. 2. Смотреть глубже — на железо, кадры, энергетику и цепочки производства. 3. Понимать, что ИИ — это вопрос не только эффективности, но и суверенитета, власти и образа будущего. И, возможно, самый зрелый вывод здесь такой: технологическое лидерство — это не вспышка удачного релиза, а способность годами удерживать связь между наукой, индустрией, государством, капиталом и культурой инженерного труда. Все остальное — шум, который может быть очень дорогим, но все же шумом. И тогда остается открытый вопрос: если в эпоху ИИ истина все чаще подается через интерес, рекламу и геополитику, то как отличить реальный технологический сдвиг от коллективной веры в нужный кому-то миф?