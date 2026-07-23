КТО НА САМОМ ДЕЛЕ СДАЛ УКРАИНУ? | Александр Колпакиди
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Что общего между ядерным шантажом Никсона и нынешними сценариями вокруг Трампа, Анкориджа и Украины? Александр Колпакиди разбирает «стратегию безумца» — от духа Гласборо, Вьетнама и операции Giant Lance до советско-китайского раскола, роли Андропова, Мао, Пражской весны и ЦРУ. В выпуске — культурная революция, АНБ, Украина как элемент американской стратегии, Китай как новый центр силы, демография России, борьба за ресурсы и неожиданный разговор об антисоветском советском кинематографе.
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00:00 Вступление: «стратегия безумца» Никсона, политические методички Трампа и операции спецслужб
08:34 Раскол с Китаем: советско-китайский конфликт, роль Андропова и утечки через Виктора Луи
17:05 Политические игры и кризисы: Культурная революция Мао, Пражская весна и уроки Вьетнама
25:18 Украинский сценарий: операции ЦРУ и АНБ, роль США и миф о британском управлении
29:03 Идеологический фронт: антивоенное движение в США, идеологическое преимущество СССР и еврокоммунизм
42:08 Внутренние вызовы: демография, позитивная программа для России и подрыв общества через кино
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- «Стратегия безумца» представлена не как уникальное изобретение XX века, а как старая политическая техника: демонстрация непредсказуемости ради давления на противника. - Никсон, по оценке спикера, вовсе не был «безумцем», а скорее расчетливым и очень прагматичным политиком. - В беседе проводится параллель между событиями конца 1960-х и современными международными кризисами: одна и та же логика давления, шантажа и многоходовых комбинаций. - Особое внимание уделяется советско-китайскому расколу как одному из ключевых событий, ослабивших СССР и позволивших США выстроить выгодную геополитическую комбинацию. - Высказывается мысль, что Киссинджер и Никсон сумели блестяще использовать конфликт между СССР и Китаем в интересах США. - При этом значительная доля ответственности за углубление раскола, по мнению спикера, лежала и на советской стороне, прежде всего на части партийно-государственного аппарата. - В беседе резко критикуется фигура Андропова и связанный с ним круг, которым приписывается негативная роль в отношениях с Китаем и в целом в стратегических просчетах СССР. - Подчеркивается, что крупные международные конфликты создаются не только кабинетными интригами, но и через идеологию, массовую мобилизацию, влияние на общественное мнение. - Важная мысль: Советский Союз обладал сильным мировым идеологическим притяжением, и именно это делало его опасным для США сильнее, чем военная угроза сама по себе. - Прозвучал тезис, что современная Россия, в отличие от СССР, не предлагает миру привлекательного социального проекта, а потому проигрывает в борьбе за симпатии. - Украина рассматривается в логике долгой американской стратегии, где ставка делалась на ослабление России через системное влияние, организацию кризиса и использование внутренних слабостей. - Отдельно звучит мысль, что архивы и документы со временем могут раскрыть многие реальные механизмы этих процессов, как это уже бывало после исторических сломов.
Подробный выводВ этом видео обсуждение строится вокруг важной и в чем-то болезненной идеи: историю проигрывают не только на поле боя, но и в области смыслов, кадров, стратегического мышления и способности видеть длинную игру. Если убрать эмоциональную оболочку, то стержень беседы таков:
1. История повторяется не буквально, а по логикеСпикер показывает, что политические технологии живут десятилетиями. Меняются фамилии, декорации, медиаформаты, но механизмы давления, провокации, шантажа и манипуляции остаются удивительно стабильными. Это похоже на работу алгоритма: входные данные разные, а архитектура модели та же. В политике тоже есть такие «архитектуры поведения» — напугать, запутать, столкнуть лбами, вынудить к ошибке. Здесь звучит важный практический вывод: опасно думать, что каждый новый кризис уникален. Обычно он уникален по форме, но не по конструкции.
2. «Безумец» часто оказывается просто холодным расчетчикомИнтересный момент беседы — деконструкция самой идеи «стратегии безумца». Спикер убежден, что за маской непредсказуемости часто скрывается не хаос, а наоборот — очень дисциплинированный расчет. Это психологически верно: человек или государство, которое хочет казаться иррациональным, нередко делает это именно ради усиления рационального преимущества. Как в шахматах: иногда жертва фигуры выглядит как импульс, но на деле это заранее просчитанная ловушка. Отсюда и современная параллель: не стоит путать театральную эксцентричность политики с ее реальной логикой.
3. Раскол СССР и Китая — один из ключей к будущему поражению СССРЦентральная историческая линия беседы — советско-китайский раскол. Здесь авторская мысль довольно жесткая: США смогли использовать этот конфликт как стратегический рычаг против Советского Союза. В логике лекции это был один из переломных моментов Холодной войны. Не обязательно главный, но один из системообразующих. Когда два больших центра, потенциально способных действовать хотя бы ситуативно согласованно, переходят к взаимной вражде, выигрывает третий. Это старая имперская математика: - разделяй, - усиливай недоверие, - превращай конфликт в структуру, - потом управляй его последствиями.
4. Внешний враг почти всегда эффективен там, где уже есть внутренняя трещинаБеседа не сводит все к всемогуществу США или спецслужб. И это, пожалуй, самое ценное в ее содержании. Да, звучит много резких и спорных оценок, но одна мысль в ней фундаментальна: никакая внешняя сила не сможет разрушить систему, если в ней нет внутренних уязвимостей. Это верно и исторически, и психологически. Человека невозможно сломать одной манипуляцией, если в нем нет незажившей трещины. С государствами то же самое. Украина в этой логике — не просто «чужая операция», а еще и зеркало того, что Россия и раньше не сумела предложить устойчивую, притягательную, внятную модель будущего.
5. Идеология — это не пропаганда, а источник геополитической силыОдна из самых сильных мыслей беседы: СССР был опасен не только ракетами, но образом будущего. Для миллионов людей по миру он символизировал — пусть часто в идеализированной форме — возможность иной социальной организации: без колониального унижения, без диктата капитала, без вечного деления на хозяев и лишних людей. Можно спорить, насколько этот образ соответствовал реальности. Но исторически важен не только факт, а и сила коллективной веры. Государства, как и религии, держатся не одной материальной базой. Им нужен миф — не обязательно ложный, но вдохновляющий. Когда миф умирает, институты еще какое-то время движутся по инерции, как поезд после выключения тяги, но конечный пункт уже предрешен. В этом смысле СССР проиграл не только потому, что его «обманули», а потому что перестал быть убедительным для мира и для значительной части самого себя.
6. Современная Россия, по логике спикера, проигрывает в сфере притяженияЭто, вероятно, главный политико-философский нерв беседы. Спикер фактически говорит: побеждает не только тот, кто сильнее пугает, но и тот, кто предлагает более желанный образ жизни. Это очень важная мысль. Чистый страх дает краткосрочное подчинение, но не рождает глубокую лояльность. Любая империя, идеология, цивилизационный проект держится на двух ногах: - возможности наказать, - способности вдохновить. Если остается только первое, система становится тяжелой, нервной и все более затратной. Если есть второе — она получает союзников почти «бесплатно», через симпатии, культурное влияние, самоидентификацию.
7. Кто «сдал Украину» в логике беседы?Прямой ответ, если собрать весь смысл, звучал бы так: - не один человек; - не один эпизод; - не одна спецоперация. По логике спикера, Украину «сдали» те, кто: - не понял значения долгой идеологической борьбы; - допустил стратегические ошибки еще в советское время; - не сумел удержать или восстановить привлекательный образ общего будущего; - недооценил работу США и их институтов влияния; - заменил системную политику реакциями, импровизациями и самовнушением. То есть «сдача» здесь понимается не как одномоментное предательство, а как длительный процесс утраты субъектности. Это важное различие. В истории люди любят искать одного виновного, потому что это психологически удобно. Но реальные катастрофы почти всегда полифоничны. Они возникают из сплетения: - амбиций, - заблуждений, - бюрократической инерции, - идеологических иллюзий, - внешнего давления, - внутренней слабости.
8. Слабое место беседыПри всей интеллектуальной энергии разговора у него есть и очевидная уязвимость: многое строится на интерпретации, личных оценках и резких связках, которые не всегда строго доказаны. Это не делает беседу бессмысленной, но требует критической дистанции. Историческое мышление должно уметь жить в напряжении между: - документом, - версией, - интуицией, - идеологической рамкой. Иначе мы попадаем в ловушку зеркальной мифологии: осуждаем чужую пропаганду, но незаметно строим свою. Истина в политической истории почти всегда слоиста. И чем громче и эмоциональнее звучит объяснение, тем тщательнее его стоит проверять.
ИтогВ данной лекции проводится жесткая, местами полемическая, но содержательно важная мысль: Украину нельзя понять как случайность 2014 или 2022 года. Это результат очень длинной исторической игры, в которой сошлись внешняя стратегия и внутренние провалы. Главный вывод даже шире украинской темы. Государства рушатся не тогда, когда враг становится сильным, а тогда, когда они: - перестают понимать себя, - теряют язык будущего, - путают тактическую изворотливость со стратегией, - и начинают жить за счет инерции прошлого величия. Это почти экзистенциальный закон истории: если цивилизация больше не умеет отвечать на вопрос «зачем мы нужны другим и самим себе», то рано или поздно за нее этот ответ напишут другие. И, пожалуй, самый глубокий вопрос после такой беседы не только в том, кто сдал Украину, а в том: можно ли вообще удержать историческое пространство силой, если утрачено смысловое притяжение — и где проходит граница между геополитической потерей и внутренней утратой истины о самих себе?