Записаться на конференцию Александра Колпакиди ¡No pasarán!: https://delib.ru/meetings/1852

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Читать книгу бесплатно: https://delib.ru/shop?Keyword=na-svyazi-s-rihardom-zorge

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1024000213/detail.aspx

Что общего между ядерным шантажом Никсона и нынешними сценариями вокруг Трампа, Анкориджа и Украины? Александр Колпакиди разбирает «стратегию безумца» — от духа Гласборо, Вьетнама и операции Giant Lance до советско-китайского раскола, роли Андропова, Мао, Пражской весны и ЦРУ. В выпуске — культурная революция, АНБ, Украина как элемент американской стратегии, Китай как новый центр силы, демография России, борьба за ресурсы и неожиданный разговор об антисоветском советском кинематографе.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Вступление: «стратегия безумца» Никсона, политические методички Трампа и операции спецслужб

08:34 Раскол с Китаем: советско-китайский конфликт, роль Андропова и утечки через Виктора Луи

17:05 Политические игры и кризисы: Культурная революция Мао, Пражская весна и уроки Вьетнама

25:18 Украинский сценарий: операции ЦРУ и АНБ, роль США и миф о британском управлении

29:03 Идеологический фронт: антивоенное движение в США, идеологическое преимущество СССР и еврокоммунизм

42:08 Внутренние вызовы: демография, позитивная программа для России и подрыв общества через кино

#АлександрКолпакиди #Никсон #Киссинджер #Трамп #Анкоридж #Гласборо #стратегияБезумца #Китай #Мао #Андропов #ВикторЛуи #США #ЦРУ #АНБ #Украина #СССР #Вьетнам #антисоветскоеКино #Афоня #КнижныйДень