Узнайте, как атомная энергетика Франции помогла стране стать лидером экспорта электроэнергии и пережить тяжелейший энергетический кризис в Европе. Борис Марцинкевич подробно разбирает историю успеха французских АЭС: от секретных военных разработок и ядерной гонки до легендарного «Плана Мессмера», навсегда изменившего экономику. Вы поймете, почему стандартизация строительства реакторов и управление инженерами, а не политиками, оказались ключевыми факторами создания сверхнадежной энергосистемы. Какие критически важные уроки из французского опыта должна извлечь современная Россия для развития Росатома и стратегического планирования? Подробнее в новом видео

00:00 Энергетический кризис в Европе: Аномальная жара и дефицит мощностей

00:34 Франция – лидер энергетики: Почему Париж диктует условия ЕС?

01:43 История EDF: Как национализация создала энергетического гиганта

03:40 Атомная энергетика против ВИЭ: Реальные цифры и статистика

05:30 Экспорт электроэнергии: Почему Франция зарабатывает миллиарды?

06:30 Реформы Чубайса и РАО ЕЭС: Глубокий анализ провала в России

07:55 Мировая атомная гонка: Роль СССР, США и Франции в истории

10:15 Французская ядерная школа: От Марии Кюри до первых реакторов

13:00 Технологии ядерных реакторов: Почему PWR стал стандартом?

16:20 Framatome и Westinghouse: История создания атомной империи

18:50 Серийное строительство АЭС: Секрет снижения себестоимости

21:20 Энергосистема Европы: Интеграция и стандарты качества

24:10 Ошибки российских реформ: Риски копирования западных моделей

27:15 Комиссия PEON: Секреты долгосрочного планирования энергетики

30:20 Экономика АЭС: Как серийность влияет на цену электричества

32:45 Будущее энергетики России: Главные уроки из опыта Франции

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