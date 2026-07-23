Как миллениалы «управляют» армией Украины. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции смена главкома ВСУ рассматривается не как военный, а прежде всего как политико-медийный сюжет. - Автор считает, что отставка прежнего командующего и назначение нового связаны с борьбой групп влияния внутри украинской системы. - Зеленский, по этой логике, пытается укрепить личный контроль над государством и уменьшить зависимость от внешних центров силы. - Особое внимание уделяется фигуре министра обороны Федорова как символу “цифрового”, “молодого”, “инновационного” проекта. - Вокруг него, по мысли автора, был создан медийный культ технологической войны, где обещаются “асимметричные победы”, дроны, цифровизация и быстрые решения. - Конфликт между гражданским руководством и военным командованием подается как столкновение двух подходов: - старой, советско-штабной, опирающейся на пехоту и тяжелую реальность войны; - новой, медийно-технологической, ориентированной на образ, инновации и эффектные формулы. - Протесты в украинских городах автор трактует как инструмент давления внешних и внутренних групп, а не как полностью самостоятельное народное движение. - Важной темой становится поколенческий раскол: городская миллениальная среда, по версии автора, хочет победы “технологиями”, но не хочет лично нести тяжесть войны. - Назначение нового главкома представлено как уступка медийному запросу и попытка понравиться соответствующей аудитории. - Автор полагает, что Украина делает ставку на яркие информационные эффекты, которые должны убеждать западных спонсоров продолжать финансирование. - При этом, по его мнению, информационно-гибридная логика уязвима, потому что симметричные разрушительные образы могут создаваться и противоположной стороной. - Общий вывод лекции: медиакратия, поколенческий миф о “технологической победе” и борьба за внешний ресурс становятся важнее военной сущности происходящего.
Подробный выводВ этом видео предлагается довольно цельная, хотя и явно полемическая картина: современная украинская власть описывается как система, где медийный образ начинает подменять собой реальность. Автор почти сознательно уходит от обсуждения чисто военных достоинств или недостатков конкретных генералов и переводит разговор на более широкий уровень — уровень политической психологии, элитной борьбы и символов.
1. Главная мысль: войной управляют не только генералы, но и образыСуть рассуждения в том, что в современном конфликте важен не просто командир как профессионал, а командир как медиафигура. Это уже не только армия, но и театр восприятия: кто выглядит современным, кто кажется “визионером”, кто продает союзникам правильный сюжет. Автор подчеркивает, что для Украины образ становится почти самостоятельной силой. В этом есть интересная, хотя и тревожная мысль: когда государство долго живет в режиме внешней поддержки, оно неизбежно начинает воевать не только на фронте, но и за внимание, доверие и деньги. Это напоминает логику стартапов: иногда инвесторы вкладываются не в устойчивую модель, а в историю о будущем. В лекции Украина как раз и описывается как структура, вынужденная постоянно рассказывать такую историю — о технологическом прорыве, о близкой победе, о новом типе войны. Вопрос лишь в том, насколько эта история соответствует материальной реальности.
2. Конфликт “старого” и “нового” как мифология эпохиОчень заметен мотив противопоставления: - старое — тяжелое, грубое, неэстетичное, но реальное; - новое — цифровое, яркое, молодое, вдохновляющее, но часто поверхностное. Автор явно симпатизирует мысли, что война в конечном счете остается войной материи, а не презентаций. То есть можно сколько угодно говорить о сетевых структурах, асимметрии, инновациях, но землю удерживает пехота, а не слоганы. В этом тезисе есть суровый реализм. Он неприятен, потому что разрушает иллюзию “чистой”, “умной”, почти бескровной войны, к которой современное городское сознание тянется как к психологически удобной картине. Здесь можно увидеть почти философский нерв беседы: человек предпочитает не истину, а форму истины, которую ему легче вынести. Миллениальная городская публика, как ее описывает автор, хочет верить, что войну можно выиграть приложением, дроном, красивым интерфейсом, удаленной кнопкой. Это не только украинская проблема — это вообще черта цифровой цивилизации. Мы привыкли, что сложное решается через сервис, а боль — через технологическое посредничество. Но война, как и смерть, часто возвращает нас в доцифровую реальность.
3. Поколенческий раскол как социальная драмаОдин из самых сильных фрагментов лекции — тема поколения. Автор видит в протестной городской среде не просто политическую позицию, а особый психологический тип: людей, которые хотят управлять войной как медийным процессом, но не хотят быть ее телом. Это обвинение звучит жестко, но оно опирается на старое противоречие между центром и периферией, между городским символическим классом и теми, кто несет материальные издержки. С социальной точки зрения это важное наблюдение. В незрелых обществах, как замечает автор, поколенческий конфликт легко превращается в конфликт стиля против цены: - одни создают язык войны; - другие расплачиваются за него жизнью. Здесь чувствуется критика не только Украины, но и вообще современного общества, где классы, производящие дискурс, нередко отчуждены от тех, кто платит за последствия. Это похоже на разрыв между инженером модели и человеком внутри машины.
4. Медиа как новая форма властиЛекция многократно возвращается к идее, что на Украине медиа стали чем-то большим, чем “четвертая власть”. Фактически автор говорит о медиакратии — устройстве, где устойчивость политической фигуры зависит от того, насколько удачно она встроена в систему образов, лояльностей и международных нарративов. Это важное наблюдение и вне конкретного сюжета. В информационную эпоху власть все чаще существует в трех измерениях одновременно: 1. административном; 2. силовом; 3. символическом. И если раньше армия была в основном про силу и организацию, то теперь она вынуждена быть еще и про упаковку. Генерал становится отчасти медийным аватаром. Министр — продавцом будущего. Протест — интерфейсом давления. А союзники — не просто партнерами, а аудиторией. Парадокс в том, что такая система одновременно сильна и хрупка. Сильна — потому что умеет быстро конструировать мобилизующие смыслы. Хрупка — потому что слишком зависит от репутационных волн и внешнего признания.
5. Критика технологического мессианстваАвтор очень язвительно высмеивает веру в “асимметричную победу”, “сетевые войны”, “гибридные решения” и прочий словарь, который он считает смесью стратегической моды и инфобизнеса. За этой иронией стоит понятный тезис: технология сама по себе не отменяет фундаментальных законов конфликта. Это, пожалуй, центральная практическая мысль лекции. Любая новая техника — дроны, цифровая разведка, автоматизация — меняет форму войны, но не отменяет: - ограниченности ресурсов, - веса территории, - логистики, - численности, - утомления, - человеческой цены. В этом смысле лекция спорит не просто с конкретными украинскими фигурами, а с более широкой верой XXI века в то, что “инновация” способна вытеснить трагедию. Но трагедия не исчезает, она лишь получает новый интерфейс.
6. Информационная война как рынок вниманияОсобенно любопытен тезис о том, что удары и громкие акции нужны не только для военного эффекта и не столько для деморализации противника, сколько для демонстрации эффективности спонсорам. Это звучит цинично, но логично в рамках описываемой модели. Если внешняя поддержка критична, значит, любой эффектный результат становится элементом инвестиционного отчета. Иными словами, война превращается в систему, где нужно постоянно производить доказательства своей “перспективности”. Это почти капиталистическая логика: если ты не показываешь рост, тебя перестают финансировать. Такая рамка опасна тем, что она может поощрять действия, полезные для картинки, но спорные с точки зрения стратегии.
7. Общий смысл лекцииЕсли убрать всю полемическую резкость, то в сухом остатке беседа посвящена кризису соотношения между реальностью и ее образом. Автор утверждает, что: - украинская политическая и военная верхушка все глубже втягивается в зависимость от медийных конструкций; - поколение городских миллениалов особенно восприимчиво к языку технологического спасения; - старая грубая логика войны никуда не исчезла, несмотря на весь цифровой антураж; - кадровые решения все чаще принимаются не только по профессиональному, но и по символическому принципу. В философском плане это можно выразить так: человек всегда стремится заменить трудную реальность управляемой иллюзией. Но в определенный момент реальность предъявляет счет. И чем дольше общество живет красивыми образами, тем болезненнее столкновение с простыми вещами — ресурсом, телом, страхом, усталостью, смертью, дисциплиной.
ИтогВ данной лекции смена руководства ВСУ интерпретируется как симптом более глубокой проблемы: война становится ареной борьбы не только армий и государств, но и поколенческих мифов, внешних интересов и медийных религий. Автор последовательно проводит мысль, что ставка на молодость, цифровой язык и технологический оптимизм может быть политически эффектной, но не гарантирует стратегической состоятельности. Напротив, чем сильнее власть полагается на образ “инновационной победы”, тем заметнее разрыв между презентацией и почвой под ногами. Это жесткий, местами предвзятый, но внутренне цельный взгляд: не медиа управляют войной полностью, но они все сильнее определяют, кто считается достойным управлять войной. И здесь возникает более широкий вопрос, выходящий далеко за пределы украинского сюжета: если современный мир все чаще предпочитает яркую интерпретацию суровому факту, то в какой момент образ перестает быть инструментом и начинает подменять саму истину?