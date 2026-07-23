Искусственный интеллект и живая вера. Ольга Ускова, Алексей Чадаев, Семён Уралов | Чистота понимания
Как советская компьютерная программа для шахматных эндшпилей определила развитие ИИ?
Когда мы окончательно перейдём к беспилотному транспорту и робовойнам?
И что поможет человеку остаться человеком в мире ИИ?
Вместе с предпринимателем, основателем и президентом группы компаний «Когнитивные Технологии» Ольгой Усковой историю развития ИИ, обсудили современные технологии беспилотного транспорта, автоматизации сельского хозяйства, промышленности. Выяснили, как сегодня развиваются высокотехнологичные проекты в мире и в нашей стране, как в этом помогает наследие советских учёных и что нужно делать уже сейчас, чтобы развитие ИИ не стало финалом развития человека.
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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение.
01:11 Искусственный интеллект: новая технологическая революция и место России
09:26 Советская школа ИИ: Лурия, кибернетика, шахматные программы и распад научной школы
18:01 От математических моделей к нейросетям: как произошла революция в ИИ
22:49 Беспилотный транспорт и российские разработки Cognitive Pilot
32:19 Искусственный интеллект на войне: дроны, логистика и наземные роботы
36:18 Почему инновации тормозят бюрократия и госзаказы
42:19 Стартапы, распределённое производство и ИИ в государственном управлении
47:09 Цифровое управление сложными системами
50:55 Нейрочипы, биороботы и общество будущего
01:02:44 Технологическая гонка, идеология и когнитивная война
01:10:35 Человек, вера и источник силы в эпоху искусственного интеллекта
01:15:54 Когнитивная война, кризис государств и технологическое противостояние
01:23:50 Справедливость, мотивация общества и проблемы современной России
01:27:42 Белгород, Донбасс и сила добровольчества
01:34:11 Почему несправедливость разрушает государства
01:42:46 Промпты, поэзия и управление смыслами в эпоху ИИ
01:50:14 Когнитивная война, образование и будущее России
01:58:24 Как использовать искусственный интеллект во благо человека
02:01:39 Заключение
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
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«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261
«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201
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#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Искусственный интеллект — не пузырь, а новый технологический уклад, сравнимый по масштабу с появлением двигателя внутреннего сгорания. - Россия имеет глубокую собственную школу ИИ, уходящую корнями в советскую нейрофизиологию, математику, кибернетику и ранние шахматные системы. - Советская и российская традиция ИИ представлена не только программированием, но и сильной научной базой: Лурия, Кронрод, Поспелов и др. - Современный скачок ИИ произошёл благодаря нейросетевому подходу, который позволил обойти ограничения прежних вычислительных моделей. - Россия в ряде направлений не отстаёт, а местами находится в числе мировых лидеров, особенно в прикладных автономных системах. - Беспилотный транспорт общего пользования затормозился не столько технологически, сколько юридически и инфраструктурно. - Наиболее реалистичные и быстрые области внедрения ИИ — агро, рельсовый транспорт, логистика, военные и промышленные задачи. - Ключевой вызов для России — не отсутствие технологий, а слабость механизмов внедрения, госзаказа и доведения разработок до массового применения. - Малый и средний технологический бизнес критически важен, особенно в военное время, но система часто не умеет с ним работать. - ИИ уже стал фактором войны: машинное зрение, автономные цели, логистические роботы, системы поддержки решений. - Будущее войны — это борьба не только оружия, но и скоростей принятия решений, где ИИ становится инструментом управления и координации. - Системы наподобие Palantir показывают, что ИИ всё активнее используется для управления фронтом, политикой и крупными структурами. - Возникает риск расчеловечивания: чипирование, биороботизация, подчинение человека машине и технократической логике. - Главная альтернатива — использовать ИИ как помощника человека, а не как средство превращения человека в управляемый биологический модуль. - Россия, по мысли участников беседы, должна искать свой путь в ИИ, основанный не на фашизоидной технократии, а на человеческом измерении. - Устойчивость страны определяется не только технологиями, но и справедливостью, верой и внутренней энергией общества. - Разрыв между фронтом и “мирной витриной” тыла воспринимается как опасный симптом и стратегическая слабость. - Когнитивная война ведётся через раскол, отчуждение и размывание общего смысла, а значит, ответ должен быть не только техническим, но и культурным. - Книги, слово, поэзия, культурные образы остаются важнейшим инструментом влияния, не менее значимым, чем алгоритмы.
Подробный выводВ данной беседе искусственный интеллект рассматривается не как модная цифровая игрушка, а как признак глубокой цивилизационной перестройки. Это важный поворот: вместо вопроса «хайп это или нет?» ставится вопрос гораздо более серьёзный — кто и как будет жить в мире, где машины начинают участвовать в мышлении, управлении и войне.
1. Главная мысль: ИИ уже стал частью реальностиСкепсис по поводу ИИ в разговоре фактически отвергается. Аргумент простой и жёсткий: когда технологии уже работают в поле, в промышленности, в логистике, на фронте, спорить о том, «лопнет ли пузырь», поздно. Пузырь может быть вокруг маркетинга, вокруг оценок компаний, вокруг медиашума — но сама технологическая реальность уже наступила. Это важное различие. Часто под словом «ИИ» смешивают всё сразу: чат-боты, беспилотники, машинное зрение, нейросети, рекомендательные системы, политические страшилки и фантастические прогнозы. В беседе же проводится более практическая линия: ИИ — это новая форма автоматизации и роботизации, которая меняет производство, управление и войну.
2. У России есть не нулевая позиция, а сильная традицияОдин из самых ценных пластов беседы — исторический. Подчёркивается, что российская и советская линия в искусственном интеллекте не вторична и не случайна. Она выросла из: - нейрофизиологии; - математических школ; - кибернетики; - ранних экспериментов по моделированию мышления; - шахматных программ; - попыток создания систем управления сложными хозяйственными процессами. Это разрушает привычный комплекс «мы всё проспали». Нет, не всё проспали. Проблема скорее в другом: в стране было создано многое, но часто не было механизма бережного перехода от школы и идеи к устойчивой индустрии. Это типично русская трагедия: мысль есть, талант есть, инженер есть, а система внедрения хромает. В философском смысле это напоминает судьбу многих русских прорывов: потенциал огромен, но между вдохновением и институциональной реализацией зияет пропасть.
3. Технология есть, но внедрение упирается в устройство государства и экономикиОчень важный нерв разговора — нехватка не идей, а каналов доведения. Молодые команды, стартапы, разработчики, военные инженеры могут сделать рабочий продукт, но дальше возникает знакомый русский барьер: - нет понятного заказчика; - нет быстрого серийного запуска; - нет нормальной цепочки от прототипа к массовому производству; - бюрократия сильнее срочности; - системе удобнее иметь дело с несколькими крупными холдингами, чем с множеством живых и рискованных команд. Здесь проявляется одна из самых болезненных тем беседы: государство часто предпочитает управляемость развитию. Это понятно административно, но опасно исторически. В мирное время такая модель делает экономику неповоротливой. В военное время — смертельно тормозит. Именно поэтому участники много говорят о малом и среднем бизнесе. Не из либерального романтизма, а из логики выживания: распределённые, гибкие, быстро обучающиеся структуры устойчивее в эпоху хаоса, чем централизованные и тяжёлые монолиты.
4. ИИ как фактор войны: не фантастика, а текущий инструментВ беседе отчётливо звучит: война уже стала средой, где ИИ проходит суровую проверку практикой. Здесь нет места абстракции. Речь идёт о: - машинном зрении; - автономном наведении; - беспилотной логистике; - системах поддержки решений; - наземных роботах; - управлении потоками снабжения; - скорости анализа и реакции. Это, пожалуй, один из самых трезвых аспектов беседы. Часто в мирном разговоре про ИИ люди спорят о том, заменит ли он художника, учителя или копирайтера. Но на войне вопрос стоит иначе: сможет ли система быстрее заметить угрозу, довезти груз, сохранить жизнь, сократить время между обнаружением и действием. А война, как всегда, быстро срывает идеологические маски. Там становится видно, где технология реальна, а где презентация красива только на выставке.
5. Скорость решений становится новой стратегической валютойОсобенно значима идея о том, что ИИ — это прежде всего ускоритель прохождения решений. Это очень точная мысль. Не обязательно, чтобы машина была «умнее человека» в философском смысле. Достаточно, чтобы она: - быстрее собирала данные; - быстрее находила релевантное; - быстрее сводила картину; - быстрее предлагала варианты. В реальной истории побеждает не всегда тот, кто глубже размышляет, а часто тот, кто вовремя принимает достаточно хорошее решение. Это, кстати, применимо не только к войне, но и к бизнесу, политике, управлению городами, кризисным ситуациям. ИИ здесь выступает не как мистический субъект, а как инструмент увеличения управленческой плотности мира. Но именно поэтому так опасно, если этот инструмент оказывается в руках системы, лишённой нравственной опоры.
6. Тёмная сторона: расчеловечивание и технофашизмРазговор постепенно выходит за рамки инженерии и уходит в антропологию. И это закономерно. Как только техника приближается к мозгу, к поведению, к принятию решений, к телу, вопрос уже не только технический, а экзистенциальный. Здесь в беседе появляется тревожный мотив: - чипирование; - управление поведением; - биороботизация; - армия как совокупность управляемых биологических носителей; - отказ от христианского и гуманистического представления о человеке. Это подаётся как один из вероятных западных сценариев: не просто усиление человека, а его редукция до управляемого носителя функции. И тут очень важен философский нерв. Внешне всё может выглядеть прогрессивно: точнее, быстрее, эффективнее, безошибочнее. Но за этим может скрываться древняя, почти архаическая логика господства — только теперь в цифровом костюме. Как если бы старый фашизм сменил биологический язык на нейротехнологический. То есть проблема не в чипе как таковом, а в том, какую картину человека он обслуживает. Если человек — образ и тайна, то технология ему помогает. Если человек — сырьё и интерфейс, то технология его пожирает.
7. Русский ответ — не отказ от технологий, а иная антропологияБеседа не призывает уйти от ИИ в лес, в часовню или в романтический антипрогрессизм. Напротив, мысль звучит иначе: нужно развивать технологии максимально быстро, но при этом не принимать модель, где человек становится придатком машины. Это очень тонкая позиция. Не «техника плоха», а «опасно то, какому духу она служит». С этой точки зрения, условный «русский искусственный интеллект» — это не только софт, железо и алгоритмы. Это ещё и ценностная рамка, в которой: - человек не отменяется; - свобода не сводится к управляемости; - развитие не означает отказ от совести; - эффективность не ставится выше достоинства; - машина помогает человеку, а не вытесняет его из бытия. Это звучит высоко, почти метафизически. Но если убрать пафос, мысль вполне практична: система, которая разрушает человеческую субъектность, в итоге разрушает и собственную устойчивость. Раб без внутреннего центра может быть удобен, но плохо творит, плохо держит удар и плохо выходит за пределы заданного.
8. Технологии недостаточно: нужна справедливостьОдин из самых сильных фрагментов беседы — переход к теме справедливости. Это уже не про ИИ в узком смысле, а про то, в каком обществе вообще может возникнуть жизнеспособный ответ на вызовы времени. Формула проста: если в стране растёт разрыв между теми, кто реально живёт в зоне риска, и теми, кто делает вид, что ничего не происходит, — то технологические достижения не спасут. Потому что общество разрушается не только от внешнего удара, но и от внутренней утраты чувства правды. Справедливость здесь понимается почти биологически — как базовый нерв человеческой системы. И это верно. Люди могут терпеть лишения, опасность, неопределённость. Но крайне плохо переносят ощущение, что: - одни живут в реальности, - а другие — в декорации; - одни платят телом, - а другие — словами; - одни спасают страну, - а другие устраивают витрину нормальности. В этом смысле ИИ, каким бы развитым он ни был, не компенсирует моральный разлом. Алгоритм может оптимизировать поток, но не создаст доверия там, где исчезла правда.
9. Вера, подвиг, культура — тоже инфраструктураНа первый взгляд может показаться, что разговор слишком резко уходит от технологий к поэзии, книгам, вере, жертве. Но это не уход, а возвращение к основанию. Потому что в критические эпохи выясняется: человеческие системы держатся не только на расчёте, но и на смысле. Участники беседы фактически говорят, что: - культура формирует способность выдерживать реальность; - слово мобилизует не хуже техники; - поэзия, образ, книга, песня могут возвращать энергию и собирать общество; - подвиг — это не анахронизм, а сбой потребительской логики; - вера позволяет действовать там, где холодный расчёт уже сказал бы «невыгодно». Это можно понять и без религиозного максимализма. Даже в светском языке смысл тот же: человек способен на большее, чем диктует комфорт. И именно это «большее» нередко становится историческим ресурсом. ИИ в этом контексте выглядит как мощный, но вторичный инструмент. Он усиливает то, что уже есть. Если есть воля, смысл, дисциплина, школа, правда — он станет усилителем. Если внутри пустота, самообман и разложение — он станет только более быстрым способом проиграть.
10. Общий итогВ этом видео искусственный интеллект показан как точка пересечения технологий, войны, экономики, культуры и философии человека. И это, пожалуй, самый честный способ о нём говорить. Главный вывод можно сформулировать так: Если общество живо, справедливо, умеет учиться и быстро внедрять решения — ИИ даст ему историческое преимущество. Если общество лжёт себе, боится живой инициативы и теряет человека за фасадом процедур — ИИ лишь сделает этот кризис более быстрым и беспощадным. В каком-то смысле спор об искусственном интеллекте — это не спор о машинах. Это спор о том, остается ли сам человек субъектом истории, или он уже готов добровольно передать свою волю системе — государственной, рыночной или цифровой. И, возможно, самый важный вопрос после этой беседы звучит так:
Открытый вопросЕсли технологии всё глубже входят в мышление, управление и войну, то что именно должно остаться непередаваемым машине, чтобы человек не утратил самого себя?