Как советская компьютерная программа для шахматных эндшпилей определила развитие ИИ?

Когда мы окончательно перейдём к беспилотному транспорту и робовойнам?

И что поможет человеку остаться человеком в мире ИИ?

Вместе с предпринимателем, основателем и президентом группы компаний «Когнитивные Технологии» Ольгой Усковой историю развития ИИ, обсудили современные технологии беспилотного транспорта, автоматизации сельского хозяйства, промышленности. Выяснили, как сегодня развиваются высокотехнологичные проекты в мире и в нашей стране, как в этом помогает наследие советских учёных и что нужно делать уже сейчас, чтобы развитие ИИ не стало финалом развития человека.

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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение.

01:11 Искусственный интеллект: новая технологическая революция и место России

09:26 Советская школа ИИ: Лурия, кибернетика, шахматные программы и распад научной школы

18:01 От математических моделей к нейросетям: как произошла революция в ИИ

22:49 Беспилотный транспорт и российские разработки Cognitive Pilot

32:19 Искусственный интеллект на войне: дроны, логистика и наземные роботы

36:18 Почему инновации тормозят бюрократия и госзаказы

42:19 Стартапы, распределённое производство и ИИ в государственном управлении

47:09 Цифровое управление сложными системами

50:55 Нейрочипы, биороботы и общество будущего

01:02:44 Технологическая гонка, идеология и когнитивная война

01:10:35 Человек, вера и источник силы в эпоху искусственного интеллекта

01:15:54 Когнитивная война, кризис государств и технологическое противостояние

01:23:50 Справедливость, мотивация общества и проблемы современной России

01:27:42 Белгород, Донбасс и сила добровольчества

01:34:11 Почему несправедливость разрушает государства

01:42:46 Промпты, поэзия и управление смыслами в эпоху ИИ

01:50:14 Когнитивная война, образование и будущее России

01:58:24 Как использовать искусственный интеллект во благо человека

02:01:39 Заключение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

Ольга Ускова:

YouTube: https://www.youtube.com/@oauskova

ТГ-канал: https://t.me/cognitive_life

ВК: https://vk.ru/o_uskova

Дзен: https://dzen.ru/uskova

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