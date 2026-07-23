Эпичный провал Франции. Как в России прочли тайные письма Шетарди / Ольга Кругликова
17 июня 1744 года французский посланник маркиз де Шетарди был выдворен из России за 24 часа. Генерал Ушаков предъявил ему его собственные письма, в которых французский посол критиковал императрицу Елизавету Петровну и планировал вмешательство во внешнюю политику России. Как русской разведке удалось перехватить и расшифровать секретную переписку дипломата, защищённую легендарным гран-шифром Антуана Россиньоля? И кто стоял за созданием первой в России службы дешифровки?
Об этом Ольга Кругликова рассказала на фестивале «Россия на Западе» в Калининграде! В этом выпуске доктор филологических наук рассказывает о Христиане Гольдбахе — математике, который за две недели взломал самый сложный шифр своего времени и создал «чёрный кабинет» русской разведки.
— Визит генерала Ушакова: как императрица выдворяла французского посланника
— Христиан Гольдбах: от странствующего студента до создателя русской дешифровальной службы
— «Чёрный кабинет»: как перехватывали и вскрывали дипломатическую почту
— Гран-шифр Россиньоля: почему этот код считался невзламываемым
— Дешифровка переписки Шетарди: как Гольдбах справился за две недели
— Методы криптоанализа: статистика, объём текста и роль математики в дешифровке
— Наследие Гольдбаха: почему криптоанализ стал математической дисциплиной
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#Криптоанализ #Дешифровка #РусскаяРазведка
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В июне 1744 года французский посланник маркиз де Шетарди был выдворен из России по приказу Елизаветы Петровны. - Основанием стали его собственные письма во Францию, где он: - вмешивался во внешнеполитические дела России, - уничижительно отзывался об императрице, - фактически вел недружественную дипломатическую игру. - Главную роль в разоблачении сыграла русская служба перлюстрации и дешифровки — так называемый «черный кабинет». - Ключевой фигурой этой истории стал Христиан Гольдбах — известный математик, сделавший в России не только научную, но и разведывательную карьеру. - Гольдбах был приглашен в российскую систему управления не сразу, но благодаря личному обаянию и интеллекту сумел занять важное место сначала в Академии наук, а затем в Коллегии иностранных дел. - При вице-канцлере Алексее Бестужеве в России была выстроена системная работа по: - перехвату дипломатической почты, - вскрытию конвертов, - копированию писем, - подделке печатей, - дешифровке сложных шифров. - Россия не начинала с нуля: традиция шифрования и криптоанализа существовала еще со времен Петра I. - Однако при Елизавете Петровне уровень дипломатической борьбы вырос, а вместе с ним выросла и необходимость в профессиональной разведке. - Гольдбаху удалось вскрывать шифры, которые считались почти неуязвимыми, включая шифр, использовавшийся Шетарди. - Именно дешифровка этих писем дала Бестужеву политическое оружие против французского влияния. - Шетарди был настолько уверен в неуязвимости своего шифра, что после возвращения во Францию подозревал не русских, а предательство со стороны собственного секретаря. - Лекция также показывает, что в XVIII веке дипломатия уже была тесно связана с разведкой, контрразведкой, манипуляцией информацией и борьбой за каналы влияния. - Гольдбах в итоге оказался для России не просто ученым, а человеком, принесшим государству конкретную стратегическую пользу.
Подробный выводВ этом видео показана очень любопытная и в чем-то даже символическая история: великое политическое поражение Франции в России произошло не на поле боя, а в сфере информации. Это важный сюжет, потому что он разрушает привычную романтическую картину XVIII века как времени только балов, париков и церемоний. На самом деле перед нами мир, где уже действует вполне современная логика: кто контролирует информацию, тот влияет на политику.
1. История Шетарди — это не просто дипломатический скандалФормально речь идет о высылке иностранного посланника. Но по сути — о провале целой французской стратегии. Франция пыталась воздействовать на курс России, ослабить позиции Бестужева и встроить Российскую империю в выгодную себе комбинацию сил. То есть Шетарди был не просто послом в нейтральном смысле слова, а инструментом активного влияния. И здесь проявляется важная истина политики: дипломатия почти никогда не бывает только дипломатией. Она всегда соседствует с разведкой, с психологическим давлением, с вербовкой, с утечками, с попыткой влиять на решения двора. Шетарди проиграл потому, что недооценил российскую сторону. Это вообще вечный сюжет истории: державы часто терпят поражение не из-за нехватки силы, а из-за ложного представления о слабости другого.
2. Россия предстает не периферией Европы, а умным игрокомОчень интересен скрытый нерв всей лекции: она опровергает представление о России XVIII века как о чем-то вторичном и запаздывающем. Да, многое заимствовалось из Европы. Да, кадры часто были иностранного происхождения. Но это не отменяет главного: Россия умела встраивать чужой интеллект в собственные государственные интересы. Гольдбах — прекрасный пример. Он приехал как ученый, сделал карьеру как администратор и математик, а затем оказался встроен в механизм государственной безопасности. Это показывает зрелость государства: оно ценит не только символический блеск науки, но и ее прикладную мощь. Здесь есть почти современный мотив. Наука в чистом виде — это престиж, но наука, работающая на безопасность и стратегию, — это уже ресурс власти. Елизавета, возможно, интуитивно понимала это лучше, чем многие ее современники.
3. Лекция ярко показывает, что интеллект — тоже государственное оружиеОсобенно сильно звучит линия Гольдбаха. Обычно его имя вспоминают в контексте математики, но здесь он раскрывается как человек перехода между мирами: - между наукой и политикой, - между абстракцией и практикой, - между Европой и Россией, - между чистым знанием и прикладным криптоанализом. Это очень глубокий момент. Мы часто идеализируем науку как нечто вне политики, почти священно-нейтральное. Но в действительности знание всегда может быть включено в игру интересов. И вопрос не в том, «хорошо» это или «плохо», а в том, кто и зачем это знание использует. Гольдбах здесь выглядит как воплощение прагматической истины: математический талант полезен не только для теорем, но и для защиты государства. В этом нет романтики, но есть трезвость.
4. «Черный кабинет» как зеркало природы властиОтдельно впечатляет описание техники перлюстрации: - вскрытие писем, - снятие печатей, - изготовление копий, - работа с курьерами, - подделка сургучных оттисков, - сбор дополнительного материала для статистического анализа шифров. Все это звучит почти как ранняя версия современной кибербезопасности. Тогда вскрывали конверты, сегодня — аккаунты и каналы связи; тогда искали ключи к шифрам, сегодня — уязвимости в протоколах. Суть почти та же: информационный поток становится полем борьбы. Если посмотреть философски, это напоминает, что власть редко ограничивается видимой поверхностью законов и церемоний. У любой власти есть теневая инфраструктура: - наблюдение, - контроль, - интерпретация, - скрытое вмешательство. И здесь важно не впадать ни в наивное восхищение, ни в морализаторство. Потому что государство, особенно в условиях жесткой международной конкуренции, почти неизбежно создает такие механизмы. Вопрос лишь в мере, в целях и в последствиях.
5. Очень важен образ БестужеваЕсли Гольдбах — это интеллект, то Бестужев — это политическая воля, способная этим интеллектом распорядиться. Он показан как сложный, неоднозначный, но очень сильный государственный деятель, который понимал, что борьба за внешнеполитический курс идет не только за столом переговоров, но и в области информации. Именно это делает его фигурой почти модерной. Он понимает, что: - союзники и враги работают скрытно, - влияние покупается и навязывается, - чиновников можно вербовать, - дипломатические депеши могут стоить больше, чем армии. Это очень реалистичный взгляд. И в нем есть суровая мудрость: государство, которое не умеет защищать свои каналы информации, быстро становится объектом чужой игры.
6. История Шетарди — это еще и история самоуверенностиВ лекции есть почти психологический слой. Шетарди был убежден, что его шифры неуязвимы. Такая уверенность ослепляет. Он не просто пользовался сложной системой — он внутренне поверил в свою недосягаемость. Это типичная ошибка не только дипломатов XVIII века, но и людей вообще. Мы часто привязываемся не к реальности, а к удобному образу реальности: - «меня не раскроют», - «они не способны понять», - «моя система слишком сложна», - «противник слабее, чем кажется». Но реальность редко обязана соответствовать нашим представлениям о ней. В этом смысле история Шетарди — хорошее напоминание: гибнет не только слабый, но и самоуверенный.
7. Лекция важна еще и тем, что показывает цену «незаметных» людей историиОбычно в историческом повествовании на первом плане стоят монархи, полководцы, министры. Но здесь в центре оказался математик-дешифровщик. Это почти философский жест: иногда судьбу дипломатического конфликта решает не тот, кто громче говорит, а тот, кто тише считает. Есть в этом нечто очень точное и даже красивое. История часто движется не только страстями, но и структурой; не только амбициями, но и вычислением; не только личной волей, но и способностью распознавать скрытый смысл. Гольдбах не командовал армией, не писал манифестов, не устраивал переворотов. Но именно он помог создать ситуацию, в которой политическое решение стало возможным. Это напоминает: мышление — тоже форма действия.
8. Общий смысл лекцииЕсли собрать все вместе, беседа посвящена не просто частному эпизоду, а гораздо более широкой теме: как знание, техника и политическая воля соединяются в борьбе за суверенитет. Из этой истории можно вынести несколько крупных выводов: - Россия XVIII века была уже вполне зрелым участником европейской игры. - Наука и государственный интерес в ту эпоху переплетались гораздо теснее, чем принято думать. - Информационная война — вовсе не изобретение XX или XXI века. - Умение читать чужие намерения иногда важнее, чем умение производить впечатление. - Самые эффектные фигуры истории нередко проигрывают самым незаметным. И, пожалуй, в этом есть более широкий человеческий смысл. Мы часто восхищаемся внешним блеском — титулами, риторикой, дипломатическим лоском, — но реальный ход событий определяют те, кто умеет видеть структуру под поверхностью. В каком-то смысле это применимо не только к государствам, но и к жизни вообще: мы живем среди образов, а выигрывает тот, кто различает реальность.
ИтогЛекция производит сильное впечатление тем, что соединяет: - политическую историю, - историю науки, - историю разведки, - историю технологий информации. Перед нами не просто рассказ о высылке французского посла, а пример того, как математика становится инструментом политики, а государственная зрелость проявляется в способности защищать себя не только силой, но и умом. Шетарди проиграл не потому, что Франция была слаба, а потому, что Россия оказалась умнее в конкретный момент. И это, возможно, один из самых неприятных видов поражения: когда тебя побеждают не шумом, а пониманием. И здесь остается открытый, почти философский вопрос: что в истории решает больше — сила, случай или способность вовремя распознать скрытую правду под покровом видимости?