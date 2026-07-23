17 июня 1744 года французский посланник маркиз де Шетарди был выдворен из России за 24 часа. Генерал Ушаков предъявил ему его собственные письма, в которых французский посол критиковал императрицу Елизавету Петровну и планировал вмешательство во внешнюю политику России. Как русской разведке удалось перехватить и расшифровать секретную переписку дипломата, защищённую легендарным гран-шифром Антуана Россиньоля? И кто стоял за созданием первой в России службы дешифровки?

Об этом Ольга Кругликова рассказала на фестивале «Россия на Западе» в Калининграде! В этом выпуске доктор филологических наук рассказывает о Христиане Гольдбахе — математике, который за две недели взломал самый сложный шифр своего времени и создал «чёрный кабинет» русской разведки.

— Визит генерала Ушакова: как императрица выдворяла французского посланника

— Христиан Гольдбах: от странствующего студента до создателя русской дешифровальной службы

— «Чёрный кабинет»: как перехватывали и вскрывали дипломатическую почту

— Гран-шифр Россиньоля: почему этот код считался невзламываемым

— Дешифровка переписки Шетарди: как Гольдбах справился за две недели

— Методы криптоанализа: статистика, объём текста и роль математики в дешифровке

— Наследие Гольдбаха: почему криптоанализ стал математической дисциплиной

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#Криптоанализ #Дешифровка #РусскаяРазведка